Silizium: Warum hängt die Weltordnung an einem Sandkorn?

Sand gibt es überall. An Stränden, in Wüsten, auf Baustellen. Und doch ist Silizium, der Stoff, der aus diesem Sand gewonnen wird, so knapp und so mächtig, dass ein einziges Unternehmen auf Taiwan die gesamte westliche Verteidigungsindustrie, jede Börse und jedes Smartphone auf einmal lahmlegen könnte, ohne eine einzige Waffe in die Hand zu nehmen.

Das Wichtigste in Kürze

Silizium ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element der Erdkruste. Reines Silizium für Halbleiter herzustellen, ist jedoch einer der komplexesten Industrieprozesse überhaupt.

Ein einziges Unternehmen, TSMC auf Taiwan, fertigt mehr als 90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Chips. Diese Konzentration hat keine Parallele in der Geschichte kritischer Rohstoffe.

Die Chipkrise 2020 bis 2023 hat gezeigt, wie eine Halbleiterknappheit Autofabriken, Krankenhäuser und ganze Volkswirtschaften stilllegen kann.

China beansprucht Taiwan als eigenes Territorium. Das macht die Halbleiterlieferkette zur gefährlichsten geopolitischen Sollbruchstelle der Gegenwart.

Deutschland und Europa haben jahrzehntelang Chipproduktion ausgelagert und kämpfen nun mit Subventionsmilliarden um Aufholkurs.

© 1987 Dr. Web Arcade WAFER

WARS Eine Insel. Die ganze Welt. ► Insert Coin ◄ 1987. Morris Chang gründet TSMC. Eine Fabrik. Eine Insel. Kein Backup. 37 Jahre später kontrolliert sie die Welt. ⚠ Incoming Threat Detected ⚠ ▲▲▲

CHINA

beansprucht ⇉ TAIWAN

TSMC ⇌ USA

verteidigt > 90 % aller Hochleistungschips. Weltweit. Nur hier. BOSS INCOMING TSMC offline. Keine Chips. Kein Smartphone. Kein Auto. World Economy: PAUSED. Die echte Geschichte

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Was ist Silizium eigentlich, und warum ist Sand nicht gleich Sand?

Hände in blauen Nitrilhandschuhen halten einen Siliziumwafer im Reinraum

Silizium ist ein Halbmetall mit der Ordnungszahl 14. Im Periodensystem sitzt es zwischen Metallen und Nichtmetallen, und genau diese Zwischenstellung macht es wertvoll: Silizium leitet Strom unter bestimmten Bedingungen, unter anderen nicht. Dieser Effekt, die Halbleitereigenschaft, ist die Grundlage jeder Transistorschaltung und damit jedes modernen Computers, Smartphones, Autos und Kühlschranks.

In der Erdkruste steckt Silizium in rauen Mengen. Rund 28 Prozent der Erdkruste bestehen aus dem Element, meist als Siliziumdioxid gebunden, also als Quarz. Quarzsand findet sich an fast jedem Strand der Erde. Die Crux liegt nicht im Vorkommen, sondern in der Reinheit.

Für Halbleiter brauchen Hersteller Silizium mit einer Reinheit von 99,9999999 Prozent, neun Neunen nach dem Komma. Das nennt sich in der Branche „Nine Nines Silicon“ oder Elektronikgrad-Silizium. Gewöhnlicher Sand liegt bei 98 bis 99 Prozent Reinheit. Die verbleibenden ein bis zwei Prozent Verunreinigungen machen den Stoff für Chips völlig unbrauchbar. Den Unterschied zu überbrücken, kostet Energie, Know-how und jahrzehntelange Erfahrung.

Der Prozess beginnt mit der Reduktion von Quarzsand bei über 1.700 Grad Celsius in elektrischen Lichtbogenöfen. Das Ergebnis ist metallurgisches Silizium mit etwa 98 Prozent Reinheit. Anschließend folgen chemische Reinigungsschritte über ein Trichlorsilan-Zwischenprodukt und die Abscheidung in Reinraumöfen nach dem Siemens-Prozess. Am Ende steht ein polykristallines Siliziumgranulat, das eingeschmolzen und zu einem Einkristall gezogen wird, dem sogenannten Ingot. Dieser Kristall wird in hauchdünne Wafer gesägt, poliert und dann an Chipfabriken geliefert, die daraus Hunderte oder Tausende von Prozessoren fräsen.

Der gesamte Prozess vom Sand zum fertigen Wafer dauert Monate und findet in einer globalen Lieferkette statt, die über mindestens zehn Länder verteilt ist, bevor ein Chip überhaupt bestückt wird.

Vom Sand zum Smartphone: 8 Stationen, 10 Länder Jeder Chip durchläuft eine globale Lieferkette, bevor er in Ihrem Gerät landet. Die orange markierte Station ist die kritischste Abhängigkeit der Weltwirtschaft. Quarzsand · weltweit Quarzsand · weltweit Metallurgisches Silizium · China, Brasilien Metallurgisches Silizium · China, Brasilien Reinstsilizium · Deutschland, USA, Japan Reinstsilizium · Deutschland, USA, Japan Ingot & Wafer · Japan, Deutschland Ingot & Wafer · Japan, Deutschland Chipdesign · USA, Großbritannien Chipdesign · USA, Großbritannien EUV-Lithografie · Taiwan (TSMC) EUV-Lithografie · Taiwan (TSMC) Test & Packaging · Malaysia, Vietnam Test & Packaging · Malaysia, Vietnam Endgerät · weltweit Endgerät · weltweit Quarzsand · weltweit Quarzsand · weltweit Metallurgisches Silizium · China, Brasilien Metallurgisches Silizium · China, Brasilien Reinstsilizium · Deutschland, USA, Japan Reinstsilizium · Deutschland, USA, Japan Ingot & Wafer · Japan, Deutschland Ingot & Wafer · Japan, Deutschland Chipdesign · USA, Großbritannien Chipdesign · USA, Großbritannien EUV-Lithografie · Taiwan (TSMC) EUV-Lithografie · Taiwan (TSMC) Test & Packaging · Malaysia, Vietnam Test & Packaging · Malaysia, Vietnam Endgerät · weltweit Endgerät · weltweit Standard-Station Standard-Station Kritische Engstelle Kritische Engstelle 01 Quarzsand Abbau von hochreinem Quarz (SiO₂) weltweit 02 Metallurg. Silizium Reduktion bei 1.700 °C, 98 % Reinheit China · Brasilien 03 Reinstsilizium Siemens-Prozess: 9 Neunen Reinheit Deutschland · USA · Japan 04 Ingot & Wafer Einkristall ziehen, in 300-mm-Scheiben sägen Japan · Deutschland 05 Chipdesign ARM-Lizenzen, Cadence/Synopsys-Software USA · Großbritannien 06 EUV-Lithografie TSMC fertigt 90 % aller <10-nm-Chips Taiwan · TSMC 07 Test & Packaging Elektrische Prüfung, Gehäuse, Löten Malaysia · Vietnam 08 Endgerät Verbau in Smartphone, Auto, Rechenzentrum weltweit > 90 % aller <10-nm-Chips kommen von TSMC auf Taiwan 10+ Länder beteiligt, bevor ein Chip verbaut wird 6–9 Mo. dauert der Prozess vom Sand zum fertigen Chip

Wer entdeckte Silizium, und wie wurde Sand zur Machtfrage?

Aus einer Siliziumschmelze gezogen, enthält ein einziger Ingot das Rohmaterial für Tausende Prozessoren.

Silizium als Element wurde 1824 vom schwedischen Chemiker Jöns Jacob Berzelius isoliert. Dass ausgerechnet dieser graue Halbmetallklumpen die Welt verändern würde, ahnte damals niemand. Die erste industrielle Nutzung war schlicht: Silizium verbessert Stahl, macht ihn zähfester und korrosionsbeständiger. Die Stahlindustrie der Industrialisierung fraß Silizium in Mengen.

Den entscheidenden Sprung brachte 1947 die Erfindung des Transistors in den Bell Laboratories in New Jersey. William Shockley, John Bardeen und Walter Brattain zeigten, dass Germanium und bald darauf Silizium als Halbleiter elektrische Signale verstärken und schalten können. 1956 bekamen die drei dafür den Nobelpreis für Physik. 1958 erfand Jack Kilby bei Texas Instruments den integrierten Schaltkreis, und damit war klar: Silizium würde das Metall des 20. Jahrhunderts werden.

1968 gründeten Gordon Moore und Robert Noyce Intel im kalifornischen Santa Clara, direkt im Herzen der Region, die schon bald Silicon Valley heißen würde. Moores Beobachtung, dass sich die Transistordichte auf Chips alle zwei Jahre verdoppelt, wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Branche baute ihre gesamte Investitionsplanung darauf auf, und über Jahrzehnte stimmte sie.

Deutschland spielte in dieser Geschichte eine Nebenrolle. Siemens und Infineon bauten Chipwerke, aber die Spitzenproduktion wanderte früh in die USA und nach Japan ab. Die Bundesrepublik kaufte lieber Chips, als selbst herzustellen, und das Argument lautete: komparativer Vorteil, Arbeitsteilung, Globalisierung funktioniert. Dieser Satz fiel vielen 2020 auf die Füße.

Wie hat Silizium die Weltkarte neu gezeichnet?

Hsinchu auf Taiwan: Hier wird ein Großteil der globalen Chipversorgung entschieden.

Der koloniale Blick auf ein neues Material

Silizium selbst wurde nicht kolonial ausgebeutet, weil der Stoff überall vorkommt. Was koloniale Muster zeigt, ist die Industrialisierung seiner Verarbeitung. Die frühen Chipfabriken der 1960er und 1970er nutzten günstige Arbeitskräfte in Malaysia, auf den Philippinen und in Thailand für die Endmontage und Bestückung der Chips. Texas Instruments eröffnete 1972 ein Montagewerk in Malaysia. Motorola folgte. Die Wissensarbeit blieb im Westen, die Handarbeit wurde ausgelagert. Dieses Muster, Hochlohn für Design und Niedriglohn für Fertigung, prägte die Branche für Jahrzehnte.

Wie Taiwan zur Schaltzentrale der Welt wurde

Die eigentliche geopolitische Weichenstellung geschah 1987. Morris Chang, ein in die USA immigrierter Ingenieur aus China, gründete in Hsinchu auf Taiwan die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Changs Idee war damals radikal: keine eigenen Chips entwerfen, nur für andere fertigen. Ein reines Auftragsfertigungsmodell, die Foundry. Alle Chipdesigner von Apple über Nvidia bis Qualcomm konnten fortan ihre Entwürfe nach Taiwan schicken, ohne selbst eine Fabrik bauen zu müssen.

Das Modell hatte Konsequenzen, die Chang vielleicht selbst nicht vollständig voraussah. Wer die Fertigung auslagert, verliert langfristig das Fertigungs-Know-how. Intel versuchte jahrzehntelang, eigene Fabs zu betreiben, und verlor dennoch technologisch den Anschluss. AMD lagerte seine Fertigungssparte 2009 komplett in die AMD Global Foundries aus. Apple, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, alle bedeutenden Chip-Designhäuser der Welt wurden zu TSMC-Kunden.

Heute fertigt TSMC rund 90 Prozent aller Chips unterhalb von 10 Nanometer Strukturbreite. Das sind die Chips, die in modernen Smartphones, Datenzentren und Hochleistungsrechnern stecken. Kein anderes Unternehmen der Welt ist auch nur annähernd auf diesem Niveau.

„Silizium ist der neue Erdöl, und Taiwan ist das neue Saudi-Arabien. Der Unterschied: Öl kann man lagern. Chips kommen nur von einer Stelle.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Grenzen, die ein Halbleiter zieht

Die Volksrepublik China beansprucht Taiwan als abtrünnige Provinz. Dieser Anspruch ist nicht neu, er datiert auf 1949. Neu ist die Sprengkraft, die er durch die Halbleiterwelt hat. Sollte China Taiwan militärisch annektieren oder durch eine Seeblockade isolieren, würde die globale Chipproduktion innerhalb von Wochen kollabieren. Kein Smartphone, kein modernes Auto, kein Cloudrechenzentrum könnte ohne Nachschub aus Taiwan weiterarbeiten.

Das Pentagon hat Silizium aus Taiwan offiziell als größte systemische Sicherheitslücke der US-Lieferkette eingestuft. Der CHIPS and Science Act, den die USA 2022 verabschiedeten, und die Subventionsmilliarden für Intel, TSMC und Samsung in Arizona, Texas und Ohio sind die direkte Antwort. Der Subtext lautet: Wir können uns keine zweite Abhängigkeit leisten wie bei russischem Gas.

Verstaatlichungen in neuem Gewand

China versucht seit Jahren, mit staatlichen Subventionen eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen. Der Staatsplan „Made in China 2025″ sieht vor, bis 2025 mindestens 70 Prozent des heimischen Chipbedarfs selbst zu decken. Davon ist China weit entfernt. SMIC, Chinas führender Chiphersteller, fertigt aktuell auf 7-Nanometer-Niveau, TSMC arbeitet bereits an 2 Nanometern. Der Rückstand beträgt mehrere Technologiegenerationen.

Die USA haben darauf mit Exportkontrollen reagiert. Seit Oktober 2022 dürfen US-Unternehmen keine fortschrittlichen Chipfertigungsanlagen mehr nach China verkaufen. Die Niederlande haben ASML, den einzigen Hersteller der nötigen EUV-Lithografiemaschinen, unter Druck gesetzt, Lieferungen an chinesische Abnehmer zu stoppen. ASML sitzt in Eindhoven und hat damit eine Schlüsselposition in der globalen Halbleitermachtpolitik, die kaum einem Deutschen bewusst ist.

Das Oligopol, das keiner so nennt

Ein Kartell im formalen Sinne gibt es in der Halbleiterbranche nicht. Was stattdessen existiert, ist ein oligopolistisches Ökosystem mit einer Handvoll Schlüsselunternehmen, die sich gegenseitig kontrollieren, ohne es zu koordinieren. TSMC, Samsung und Intel sind die einzigen verbliebenen Foundries auf dem neuesten Fertigungsstand. ASML produziert die einzigen EUV-Belichtungsmaschinen der Welt. BASF und Merck in Deutschland liefern Spezialchemikalien, ohne die kein Chip entsteht. Synopsys und Cadence aus den USA haben ein nahezu vollständiges Duopol bei der Chip-Design-Software.

Diese Struktur ist nicht das Ergebnis von Absprachen, sondern von Jahrzehnten technologischer Spezialisierung und einer Physik, die keine Abkürzungen kennt.

Wer kontrolliert was? Die sechs Schlüsselspieler der Chipwelt Sechs Unternehmen und Monopole entscheiden über die globale Halbleiterversorgung. Fällt einer aus, steht die digitale Wirtschaft still. Kritisches Einzelrisiko Kritisches Einzelrisiko Technologisches Nadelöhr Technologisches Nadelöhr Strukturelle Abhängigkeit Strukturelle Abhängigkeit Kritisches Einzelrisiko TSMC Chipfertigung · Taiwan > 90 % aller <10-nm-Chips weltweit Ausfall: Kein Smartphone, kein KI-Chip, kein modernes Auto mehr lieferbar. Technologisches Nadelöhr ASML EUV-Maschinen · Niederlande 100 % Monopol auf EUV-Lithografieanlagen Ausfall: Keine neuen Chipfabriken unter 7 nm weltweit möglich. Strukturelle Abhängigkeit ARM Chiparchitektur · Großbritannien 99 % aller Smartphone-Chips basieren auf ARM Ausfall: Kein Mobilprozessor ohne ARM-Lizenz entwickelbar. Strukturelle Abhängigkeit Nvidia KI-Chips · USA > 80 % Marktanteil bei KI-Trainingschips Ausfall: KI-Training und Rechenzentrumsausbau weltweit gestoppt. Strukturelle Abhängigkeit Synopsys & Cadence Chip-Design-Software · USA Duopol bei EDA-Software für Chipentwicklung Ausfall: Kein neuer Chip ohne ihre Software entwickelbar. Strukturelle Abhängigkeit China Seltene Erden & Rohmaterialien 60 % der weltweiten Förderung Seltener Erden Ausfall: Magnete, Leuchtstoffe und Katalysatoren für Chips und Displays fehlen. Was das bedeutet: Alle sechs Akteure sind nicht austauschbar. Einen Ersatz aufzubauen dauert je nach Bereich 5 bis 20 Jahre. Die gesamte digitale Wirtschaft hängt an einem System, das auf maximale Effizienz und nicht auf Resilienz ausgelegt wurde.

Aktuelle Spannungen, die Sie kennen sollten

Die Taiwan-Frage ist das offensichtliche Risiko. Daneben wächst ein zweites: KI-Chips. Nvidias H100-Prozessoren, die aktuellen Träger des KI-Booms, werden alle bei TSMC in Taiwan gefertigt. Die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazität bei weitem. Wer Nvidia-Chips bekommt, wer nicht, und zu welchem Preis, ist längst keine rein wirtschaftliche Frage mehr. Die USA haben Exportverbote für Hochleistungs-KI-Chips nach China verhängt. Huawei hat 2023 überraschend einen 7-Nanometer-Chip präsentiert, was zeigt, dass die Exportkontrollen Lücken haben.

Warum ist Silizium wirtschaftlich so unverzichtbar?

Chipknappheit 2021: In deutschen Automobilwerken standen Linien still, weil winzige Halbleiter fehlten.

Der globale Halbleitermarkt erreichte 2023 rund 527 Milliarden Euro Umsatz nach einem Rekordjahr 2022 mit 573 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die gesamte deutsche Automobilindustrie setzte 2023 rund 565 Milliarden Euro um. Halbleiter sind damit eine der größten Industrien der Welt, fast vollständig unsichtbar für normale Verbraucher.

Chips stecken in allem, was Strom braucht. Ein modernes Auto enthält je nach Ausstattung zwischen 1.000 und 3.000 einzelne Halbleiter. Ein Smartphone verbaut Dutzende verschiedene Chips, von der Hauptprozessoreinheit über die Kommunikationschips bis zu den Bildverarbeitungsprozessoren. Datenzentren verschlingen wachsende Mengen, allein die KI-Trainingsrechenzentren der großen Technologieunternehmen fressen so viele Nvidia-Chips, dass die Lieferzeiten für neue Bestellungen 2023 teilweise über ein Jahr betrugen.

Deutschland importiert praktisch alle fortschrittlichen Chips. Der Anteil heimischer Chipproduktion am Weltmarkt liegt unter drei Prozent. Die Volkswirtschaft, die auf Automobilbau, Maschinenbau und die Industrie der nächsten Generation setzt, hängt vollständig an asiatischen Lieferketten.

Die wichtigsten Handelsrouten verlaufen über den Seeweg. Fast der gesamte Frachtcontainerverkehr für Elektronikkomponenten läuft durch die Meerenge von Malakka zwischen Malaysia und Singapur. Eine Sperrung dieser Route würde die Lieferkette für Halbleiter ebenso hart treffen wie eine Krise in Taiwan selbst.

Was steckt alles in Silizium, was Sie nicht vermuten?

Silizium und Silikon durchziehen den Alltag unsichtbar, vom Chip im Smartphone bis zur Dichtung am Fenster.

Halbleiter sind das Offensichtliche. Aber Silizium taucht in einer zweiten, weniger bekannten Form im Alltag auf: als Silikon, also als Silikonkautschuk und Silikonöl. Silikonverbindungen entstehen ebenfalls aus Silizium und stecken in medizinischen Implantaten, Backformen, Küchenspatel, Dichtungsmassen, Kosmetikprodukten, Sonnenschutzmitteln und Farben.

Darüber hinaus findet sich Silizium in Solarzellen, die den Photovoltaikboom tragen. Kristallines Silizium dominiert mit über 90 Prozent Marktanteil die Solarzellenproduktion. Jedes Solardach in Deutschland ist im Wesentlichen ein Siliziumdach. Glasfasern, die das Internet tragen, bestehen aus hochreinem Siliziumdioxid. Keramische Bauteile in Flugzeugtriebwerken halten extreme Temperaturen aus. Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation sollen Siliziumanoden enthalten, die die Kapazität um das Drei- bis Vierfache gegenüber Graphitanoden steigern.

Ein durchschnittliches Einfamilienhaus enthält Silizium in der Hauselektrik, im WLAN-Router, in den Solarzellen auf dem Dach, in den Silikonabdichtungen der Fenster, in der Duschdichtung und in der Küchenspülmatte. Der Stoff ist so alltäglich und so unsichtbar, dass er erst auffällt, wenn er fehlt.

Wie setzt sich der Preis eines Chips zusammen?

Die Preiszusammensetzung eines Chips offenbart, warum neue Chipfabriken 20 bis 30 Milliarden Euro Investition erfordern.

Nehmen wir einen Prozessor, der in einem Mittelklasse-Smartphone verbaut wird, als konkretes Beispiel. Der Endverbraucher zahlt für das Gerät rund 500 Euro. Was davon auf den Chip entfällt, und wie dieser Preis entsteht, zeigt folgende Aufschlüsselung:

Preisbestandteil Anteil am Chippreis Beschreibung Siliziumwafer und Rohmaterialien ca. 10–15 % Quarzsand, Reinigungschemikalien, Dotierungsstoffe Fertigungskosten TSMC ca. 40–50 % Maschinenlaufzeit, Energie, Reinraumpersonal Abschreibung auf Anlagen ca. 15–20 % EUV-Maschinen kosten über 150 Mio. Euro das Stück Design und Lizenzgebühren ca. 15–25 % ARM-Lizenzen, Designsoftware, Ingenieurstunden Test und Packaging ca. 5–10 % Elektrische Tests, Gehäuse, Lötverbindungen Logistik und Versicherung ca. 3–5 % Luftfracht von Taiwan, Versicherung gegen Ausfall Marge Chiphersteller ca. 20–35 % Je nach Marktstellung und Nachfrage stark variabel

Diese Zahlen sind ein vereinfachtes Szenario. Auffällig ist der hohe Anteil der Abschreibungskosten. Eine moderne EUV-Lithografieanlage von ASML kostet zwischen 150 und 300 Millionen Euro. TSMC betreibt Dutzende davon. Diese Investitionen müssen über die Chippreise wieder hereingeholt werden. Das erklärt, warum neue Chipfabriken Investitionen von 20 bis 30 Milliarden Euro erfordern und warum nur wenige Unternehmen weltweit auf diesem Niveau mitspielen können.

Die Asymmetrie bei Preisschwankungen ist ausgeprägt. Steigen die Nachfrage und damit die Chippreise, werden die höheren Kosten von Elektronikhändlern schnell an Verbraucher weitergegeben. Fallen die Chippreise nach einer Krise, bleiben die Endgerätepreise oft auf erhöhtem Niveau, weil die Hersteller Lagerbestände zu höheren Einstandspreisen abarbeiten müssen.

Wer verdient an Silizium, und wer zahlt den echten Preis?

Der European Chips Act mobilisiert Milliarden, aber die Fertigungskompetenz lässt sich nicht per Gesetz beschleunigen.

Die offensichtlichen Gewinner sind bekannt: TSMC erzielte 2023 einen Jahresumsatz von rund 68 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von über 40 Prozent. Nvidia hat seinen Börsenwert seit dem Beginn des KI-Booms verzehnfacht und ist zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt. ASML aus den Niederlanden ist mit Abstand das profitabelste Technologieunternehmen Europas.

Die weniger sichtbaren Verlierer sind mehrere Gruppen. Erstens die Beschäftigten in der Chipfertigung. Die Reinraumarbeit ist körperlich belastend. Schichtarbeit, Exposition gegenüber Chemikalien trotz Schutzausrüstung, und die psychische Belastung durch Arbeit in vollständig abgeschotteten Reinräumen erzeugen besondere Gesundheitsrisiken. Studien aus Südkorea haben erhöhte Krebsraten bei Samsung-Reinraumarbeitern dokumentiert, was zu einem jahrelangen Rechtsstreit geführt hat.

Zweitens die Gemeinden rund um Chipfabriken. Eine Halbleiterfabrik verbraucht je nach Größe täglich mehrere zehntausend Kubikmeter Wasser für die Kühlung und Reinigung. In Taiwan war Wasserknappheit während der Dürre 2021 ein reales Problem. Das Militär lieferte Wasser mit Lastwagen an die Chipfabriken, während die Landwirtschaft mit Bewässerungsverboten zu kämpfen hatte. In Arizona, wo TSMC gerade eine neue Fabrik baut, gibt es denselben Konflikt in der Wüste.

Der Ressourcenfluch trifft Silizium selbst nur indirekt. Was stattdessen entsteht, könnte man einen Technologiefluch nennen: Länder, die zu lange auf importierte Chips gesetzt haben, verloren nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch das strukturelle Wissen, um den Anschluss zurückzugewinnen.

Wie mächtig ist die Chip-Lobby?

Strategische Diversifizierung ist das Ziel, aber TSMC Taiwan bleibt bis mindestens 2030 der unverzichtbare Lieferant.

Die Semiconductor Industry Association gibt jährlich Millionenbeträge für Lobbyarbeit in Washington aus. Das direkte Ergebnis ist der CHIPS and Science Act von 2022, der 52 Milliarden US-Dollar an direkten Subventionen und Steuererleichterungen für die Chipindustrie bereitstellt. Intel erhält davon über acht Milliarden Dollar, TSMC für seine Arizona-Werke knapp fünf Milliarden.

In Europa verabschiedete die EU 2023 den European Chips Act mit dem Ziel, den europäischen Weltmarktanteil bei Halbleitern bis 2030 von unter zehn auf zwanzig Prozent zu verdoppeln. Das Herzstück ist die Ansiedlung eines Intel-Chipwerks in Magdeburg, für die der Bund ursprünglich 9,9 Milliarden Euro Förderung zugesagt hatte. Intel stornierte das Projekt im September 2024 wegen schlechterer Geschäftszahlen, verhandelt aber weiter. Das zeigt, wie abhängig die europäische Industriepolitik davon geworden ist, dass amerikanische oder asiatische Konzerne freiwillig auf dem Kontinent investieren.

Das Framing der Branche ist konsistent und effektiv: Chipproduktion ist Sicherheitspolitik, nicht Industriepolitik. Wer Chips produziert, schützt seine Demokratie. Wer importiert, macht sich erpressbar. Dieses Argument überzeugt linke wie rechte Regierungen gleichermaßen, weil nationale Interessen jenseits klassischer wirtschaftspolitischer Trennlinien angesprochen werden.

Wie kommen wir von der Taiwan-Abhängigkeit los?

Wer elektronische Bauteile kauft, sollte Lieferketten und Lagerstrategien jetzt überdenken, nicht nach der nächsten Krise.

Eine vollständige Unabhängigkeit von Taiwan ist in absehbarer Zeit nicht realistisch. TSMC hat einen technologischen Vorsprung von mehreren Jahren, den keine Fabrikinvestition schnell schließen kann. Was möglich ist, beschreiben Analysten als „strategische Diversifizierung„, also nicht Ablösung, sondern Verteilung des Risikos.

In Arizona baut TSMC gerade zwei Werke, die ab 2025 mit 4-Nanometer-Chips in Produktion gehen sollen. Samsung fertigt in Texas. Intel baut in Ohio und in Irland. In Deutschland soll das Dresdner Werk von TSMC, an dem Bosch, Infineon und NXP als Partner beteiligt sind, ab 2027 28-Nanometer-Chips fertigen, also keine Spitzentechnologie, aber immerhin Chips für die Automobilindustrie.

Das Recycling spielt bisher eine untergeordnete Rolle. Silizium aus Altgeräten zurückzugewinnen, ist technisch möglich, aber wirtschaftlich kaum attraktiv, weil die Chips in den Geräten so komplex verbaut sind, dass Demontage und Trennung teurer ist als Neuproduktion. Urban Mining für Halbleiter steckt noch in den Anfängen.

Der Zeithorizont für echte Diversifizierung ist realistisch betrachtet ein Jahrzehnt oder länger. Bis dahin bleibt Taiwan der unverzichtbare Lieferant für alles, was auf modernsten Chips basiert.

Was bedeutet die Chipgeopolitik konkret für Deutschland?

Chipkrise 2020-2023 traf Deutschland besonders hart: Automobilindustrie und Maschinenbau benötigen große Chipmengen, lagern aber minimal

Die Chipkrise von 2020 bis 2023 traf die deutsche Wirtschaft härter als die meisten anderen Industrieländer, weil Deutschland überdurchschnittlich stark von Automobilproduktion und Maschinenbau abhängig ist. Beide Branchen benötigen Halbleiter in großen Mengen und haben ihre Lagerhaltung auf Just-in-time optimiert. Als die Lieferketten rissen, standen Werke in Wolfsburg, München und Stuttgart teilweise still. Volkswagen, BMW und Mercedes meldeten Produktionsausfälle in Milliardenhöhe.

Für Ihr Unternehmen bedeutet das konkret: Wer elektronische Bauteile kauft, sollte Lieferketten und Lagerstrategien überdenken. Just-in-time funktioniert nur, wenn die Lieferkette stabil ist. Eine strategische Lagerhaltung für kritische elektronische Komponenten kostet Kapital, aber sie schützt vor dem Stillstand.

Drei Szenarien für die kommenden Jahre:

Szenario 1, optimistisch: Die neuen Chipfabriken in den USA, Europa und Japan gehen pünktlich in Produktion. TSMC diversifiziert sein Portfolio geografisch. Die Abhängigkeit von Taiwan sinkt auf unter 60 Prozent bei fortschrittlichen Chips. Spannungen zwischen China und Taiwan bleiben unter der Schwelle militärischer Konfrontation.

Szenario 2, realistisch: Verzögerungen bei den neuen Werken in den USA und Europa. TSMC Taiwan bleibt bis 2030 dominant. Exportkontrollen und Gegenmaßnahmen treiben die Chippreise für bestimmte Kategorien nach oben. Der KI-Boom verschärft die Kapazitätsengpässe bei Hochleistungschips.

Szenario 3, pessimistisch: Militärische Eskalation um Taiwan oder chinesische Seeblockade. Globaler Chipmangel innerhalb von Wochen. Produktionsstillstände in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Konsumgüterelektronik. Wirtschaftliche Schäden in einer Größenordnung, die die Coronafolgen übersteigen würde.

Wer diese drei Szenarien kennt, kann Beschaffungsstrategien, Lieferantenbeziehungen und Risikoabsicherungen entsprechend justieren. Das ist keine Panikmache, sondern unternehmerische Vorausschau.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Silizium und Halbleitern

EUV-Lithografiemaschinen von ASML ermöglichen die Herstellung von Chips mit unter 7 Nanometer Strukturbreite durch extrem kurzwelliges Licht

Extreme Ultraviolet Lithography bezeichnet ein Belichtungsverfahren, das extrem kurzwelliges Licht verwendet, um Schaltkreise auf Siliziumwafer zu projizieren. Nur ASML aus den Niederlanden stellt die benötigten Maschinen her. Ohne EUV sind Chips unter 7 Nanometer Strukturbreite nicht herstellbar.

Foundry

Eine Foundry (auch: Fab, Chipfabrik) ist eine Auftragsfertigungsanlage für Halbleiter. Im Gegensatz zu integrierten Herstellern wie Intel designt und fertigt eine reine Foundry nur für fremde Auftraggeber. TSMC ist das bekannteste Beispiel dieses Geschäftsmodells.

Halbleiter

Ein Halbleiter ist ein Material, das elektrischen Strom unter bestimmten Bedingungen leitet, unter anderen nicht. Diese schaltbare Eigenschaft ist die Grundlage jedes Transistors. Silizium ist der wichtigste Halbleiter der Welt.

Ingot

Der Ingot ist ein aus einer Siliziumschmelze gezogener Einkristall von typischerweise 30 bis 45 Zentimetern Durchmesser und etwa einem Meter Länge. Aus einem Ingot werden mehrere Hundert Wafer gesägt. Die kristalline Reinheit des Ingots bestimmt die Qualität der späteren Chips.

Nanometer (nm)

Der Nanometer als Maßeinheit in der Chipindustrie beschreibt die Strukturgröße von Transistoren auf einem Chip. Aktuell fertigt TSMC in 3 Nanometern, 2 Nanometer sind in Entwicklung. Ein menschliches Haar ist rund 80.000 Nanometer breit.

Reinraum

Ein Reinraum ist eine kontrollierte Fertigungsumgebung, in der Partikelkonzentration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck streng reguliert sind. Ein einzelnes Staubkorn kann einen Chip zerstören. Chipfabriken nutzen Reinräume der Klassen ISO 1 bis ISO 4, tausendmal sauberer als ein Operationssaal.

Der Siemens-Prozess ist das wichtigste industrielle Verfahren zur Herstellung von Reinstsilizium. Trichlorsilan wird bei über 1.000 Grad Celsius thermisch zersetzt und scheidet reines Silizium auf erhitzten Siliziumstäben ab. Das Ergebnis ist polykristallines Silizium mit neun Neunen Reinheit.

TSMC

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist das größte und technologisch führende Auftragsfertigungsunternehmen für Halbleiter weltweit. Gegründet 1987 von Morris Chang. Sitz in Hsinchu, Taiwan. Weltmarktanteil bei Chips unter 10 Nanometern über 90 Prozent.

Transistor

Der Transistor ist das grundlegende Schaltelement jedes Computerchips. Ein moderner Apple-M3-Prozessor enthält rund 25 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von wenigen Quadratzentimetern.

Wafer

Ein Wafer ist eine hauchdünne Scheibe aus einkristallinem Silizium, auf der in vielen Prozessschritten Schaltkreise aufgebracht werden. Standard-Wafer für aktuelle Chipfertigungen haben 300 Millimeter Durchmesser. Aus einem Wafer entstehen Hunderte bis Tausende einzelne Chips.

Dotierung

Dotierung bezeichnet das gezielte Einbringen kleiner Mengen Fremdatome in das Siliziumkristallgitter, um die elektrischen Eigenschaften zu steuern. Phosphor erzeugt n-dotiertes Silizium, Bor erzeugt p-dotiertes Silizium. Die Kombination beider Typen bildet p-n-Übergänge, die Grundlage jedes Transistors.

CHIPS Act

Der CHIPS and Science Act ist ein US-Bundesgesetz aus dem Jahr 2022, das 52 Milliarden US-Dollar für die Förderung der Halbleiterfertigung und Forschung in den USA bereitstellt. Ziel ist die Reduktion der Abhängigkeit von asiatischen Chipfertigern.

Mooresches Gesetz

Das Mooresche Gesetz ist die 1965 von Gordon Moore formulierte Beobachtung, dass sich die Transistordichte auf Chips alle zwei Jahre verdoppelt. Die Branche stößt inzwischen physikalisch an Grenzen und kompensiert durch 3D-Stapelung und neue Architekturen.

Supply Chain Resilience

Supply Chain Resilience bezeichnet die Widerstandsfähigkeit einer Lieferkette gegenüber Störungen. In der Halbleiterbranche wurde das Konzept nach der Chipkrise 2020 zum zentralen Begriff der Industriepolitik. Maßnahmen sind geografische Diversifizierung, strategische Lagerbestände und Multiple-Sourcing-Strategien.

FAQ: Silizium

Warum ist Silizium so wichtig für die Wirtschaft? Silizium ist der Grundstoff für Halbleiter, also für alle modernen elektronischen Geräte. Ohne Halbleiterchips funktionieren weder Smartphones noch Autos, Industriemaschinen oder Datenzentren. Der globale Halbleitermarkt umfasst über 500 Milliarden Euro Umsatz jährlich und ist damit eine der größten Industrien der Welt. Warum kann nicht jedes Land einfach eigene Chips herstellen? Die Fertigung moderner Chips erfordert Jahrzehnte aufgebautes Know-how, Investitionen von 20 bis 30 Milliarden Euro pro Fabrik und Spezialmaschinen, die nur ein einziges Unternehmen weltweit herstellt. ASML aus den Niederlanden ist der einzige Produzent von EUV-Lithografieanlagen, ohne die Chips unter 7 Nanometer nicht herzustellen sind. Was würde passieren, wenn China Taiwan annektierte? Ein militärischer Eingriff Chinas auf Taiwan würde die globale Chipproduktion unmittelbar treffen. TSMC allein fertigt über 90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Chips. Innerhalb von Wochen würden Smartphones, Autos und Datenzentren keine Chips mehr nachbekommen. Wirtschaftliche Schäden in Billionenhöhe wären die Folge. Warum hat Deutschland keine eigene Chipindustrie? Deutschland hat jahrzehntelang auf Arbeitsteilung gesetzt und die Chipfertigung bewusst ausgelagert. Das stimmte kurzfristig, aber zu Lasten strategischer Unabhängigkeit. Heute versucht Deutschland mit Milliarden an EU- und Bundesfördermitteln, die Fertigung zurückzuholen. TSMC baut ein Werk in Dresden, Intel hat sein Magdeburger Werk verschoben. Was ist der Unterschied zwischen Silizium und Silikon? Silizium ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 14, ein Halbmetall und Grundstoff für Halbleiterchips. Silikon ist eine Gruppe synthetischer Verbindungen auf Silizium-Basis, die als Kautschuk, Öl oder Kunststoff vorliegen. Silikonprodukte finden sich in Dichtungsmassen, Backformen, Kosmetik und medizinischen Implantaten. Wie können sich Unternehmen gegen Chipengpässe absichern? Erstens durch strategische Lagerhaltung kritischer elektronischer Bauteile statt reines Just-in-time. Zweitens durch Multiple Sourcing, also den Aufbau alternativer Lieferantenbeziehungen. Drittens durch Frühwarnsysteme, die Knappheitssignale rechtzeitig erkennen. Viertens durch Design-Flexibilität, also die Möglichkeit, in der Produktentwicklung auf alternative Chips umzusteigen.

Quellen

Statista – Semiconductor Industry worldwide revenue 2012-2024 – https://www.statista.com/statistics/266973/global-semiconductor-sales-since-1988/ – besucht am 30.03.2026

TSMC – Annual Report 2023 – https://investor.tsmc.com/english/annual-reports – besucht am 30.03.2026

ASML – Technology: How EUV works – https://www.asml.com/en/technology/all-systems/euv-lithography-systems – besucht am 30.03.2026

Semiconductor Industry Association – 2023 State of the U.S. Semiconductor Industry – https://www.semiconductors.org/state-of-the-u-s-semiconductor-industry/ – besucht am 30.03.2026

U.S. Department of Commerce – CHIPS and Science Act – https://www.commerce.gov/tags/chips-and-science-act – besucht am 30.03.2026

Reuters – Intel delays Magdeburg plant – https://www.reuters.com/technology/intel-puts-germany-plant-hold-cost-cutting-drive-2024-09-16/ – besucht am 30.03.2026

New York Times – Taiwan drought semiconductor water use – https://www.nytimes.com/2021/04/08/technology/taiwan-drought-tsmc-semiconductors.html – besucht am 30.03.2026