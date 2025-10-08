Shopify bringt den E-Commerce direkt in ChatGPT

Shopify-Händler können künftig ihre Produkte direkt in ChatGPT-Konversationen verkaufen – ohne Umwege über Links oder externe Shops. Die Partnerschaft mit OpenAI macht Hunderte Millionen Produkte in KI-Gesprächen verfügbar und verändert damit grundlegend, wie Kaufentscheidungen im digitalen Raum getroffen werden.

Kennen Sie das? Ein potenzieller Kunde sucht in ChatGPT nach Produktempfehlungen, verlässt dann die KI, öffnet einen Browser, sucht den Shop, navigiert sich durch – und springt im schlimmsten Fall doch noch ab. Diese Conversion-Killer-Kette gehört für Shopify-Händler bald der Vergangenheit an. Die E-Commerce-Plattform integriert ihre Merchant-Produkte direkt in ChatGPT, sodass Käufe ohne Medienbruch abgeschlossen werden können.

Die technische Umsetzung adressiert ein fundamentales Problem des KI-gestützten Shopping: Bisher endeten Produktempfehlungen von ChatGPT 5 in einer Sackgasse. Nutzer erhielten Vorschläge, mussten dann aber manuell nach Shops suchen. Shopify stellt nun Echtzeit-Produktdaten – Preise, Lagerbestände, Bilder, Varianten – in einem KI-verständlichen Format bereit. Wenn jemand ChatGPT nach einer Geschenkidee oder Produktempfehlung fragt, greifen die Antworten automatisch auf das Inventar von Millionen Shopify-Händlern zu. Der Kaufprozess läuft entweder über Shopifys Instant Checkout oder führt direkt zum Online-Shop des Händlers – die Entscheidung liegt beim Merchant.

Für Ihre Geschäftsstrategie relevant: Die Händler bleiben Merchant of Record, behalten die Kundenbeziehung und erhalten volle Transparenz über Gebühren und Bestellattribution im Shopify-Admin. Der Shop-Name wird klar angezeigt, sodass die Markenidentität gewahrt bleibt. Bekannte Brands wie Glossier, Spanx, Vuori, Away, Stanley 1913 und Steve Madden sind bereits mit an Bord. Colleen Waters, VP of eCommerce bei Steve Madden, bringt es auf den Punkt: „Auf Shopify zu sein bedeutet, dass wir automatisch dort sind, wo unsere Kunden shoppen – auch innerhalb von KI-Konversationen.“

Das Timing ist strategisch gewählt: Immer mehr Konsumenten nutzen KI-Assistenten für Kaufentscheidungen. Was als einfache Frage beginnt – „Welches Geschenk für einen Weinliebhaber?“ – wird zum Shopping-Moment. Shopify positioniert seine Händler genau dort, wo diese Entscheidungen fallen. Vanessa Lee, VP of Product bei Shopify, spricht von „agentic commerce“ – Transaktionen, die direkt in KI-Konversationen stattfinden, ohne etablierte Kanäle zu ersetzen.

Die Funktion wird schrittweise ausgerollt. Für Shopify-Händler bedeutet das: Sie müssen nichts konfigurieren oder zusätzliche Tools buchen. Die Integration erfolgt automatisch, sobald sie verfügbar ist. Das entspricht Shopifys Philosophie, Händler „by default“ an der Spitze technologischer Entwicklungen zu positionieren. Während andere noch über KI-Potenziale diskutieren, verkaufen Shopify-Merchants bereits über ChatGPT.