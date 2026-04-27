Wenn WordPress-Performance zur Verhandlungssache wird, brauchen Sie einen Hoster, der nicht am günstigsten, sondern am kompetentesten ist. RACK26 positioniert sich bewusst als Premium-Nische und verzichtet auf Massenmarkt-Reflexe wie First-Level-Support, KI-Chatbots und Upselling-Tarife. Ob der Anspruch trägt, prüfen wir im Detail.

Der Anbieter aus Speyer ist ein deutscher WordPress-Spezialhoster und verfolgt ein kompromissloses Premium-Konzept. Statt günstiger Paketpreise setzt RACK26 auf Entwickler-Support, ausschließlich deutsche Server, transparente Tarife und eine kostenlose Übernahme der bestehenden Webseite. Wir schauen uns an, was dahintersteckt und für welche Projekte sich der Spezialhoster wirklich eignet.

Das Wichtigste in Kürze

Serverstandort Deutschland: Die Server stehen ausschließlich in DIN ISO/IEC 27001:2022-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland, betrieben mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft.

Die Server stehen ausschließlich in DIN ISO/IEC 27001:2022-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland, betrieben mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft. Acht Tarife für acht Einsatzszenarien: Von 25 Euro im Monat für den Shared-Starter bis 950 Euro für Managed Unlimited, skalierbar für Freelancer bis High-Traffic-Portale.

Von 25 Euro im Monat für den Shared-Starter bis 950 Euro für Managed Unlimited, skalierbar für Freelancer bis High-Traffic-Portale. Support ohne Umwege: Nach Angaben des Anbieters bearbeiten ausschließlich erfahrene WordPress-Entwickler und -Profis die Kundenanfragen. Weder First-Level-Support noch KI-Chatbots sind im Einsatz.

Nach Angaben des Anbieters bearbeiten ausschließlich erfahrene WordPress-Entwickler und -Profis die Kundenanfragen. Weder First-Level-Support noch KI-Chatbots sind im Einsatz. Risikofreier Einstieg: 30 Tage Geld-zurück-Garantie und kostenloser Umzug der bestehenden Webseite senken die Hürde für einen Testlauf auf null.

Welches Problem löst RACK26 für professionelle WordPress-Betreiber?

WordPress betreibt 43 Prozent aller Websites weltweit. Viele Hoster bieten WordPress-Tarife an, doch die Qualität variiert stark zwischen Versprechen und Realität

WordPress treibt nach Angaben von W3Techs rund 43 Prozent aller Websites weltweit an. Mit dieser Verbreitung wächst auch die Zahl der Hoster, die WordPress-Tarife im Portfolio haben. Doch die Qualität divergiert extrem.

Professionelle Betreiber kennen das Muster: Im Verkaufsprozess werden Performance-Versprechen und exklusive Features in den Vordergrund gestellt. In der Realität kämpfen Kunden dann mit überbuchten Shared-Servern, First-Level-Support, der WordPress nur aus Schulungsunterlagen kennt, und einer Upselling-Matrix aus Backup-Paketen, Sicherheits-Add-ons und Performance-Boostern, die eigentlich Bestandteil des Hosting-Kerns sein sollten.

Dazu kommt die Datenschutz-Komponente. Viele deutsche Marken gehören inzwischen zu internationalen Konzernen, deren Serverinfrastruktur teilweise außerhalb der EU liegt oder zumindest nicht vollständig im deutschen Rechtsraum operiert. Für Unternehmen mit personenbezogenen Daten ist das eine Compliance-Baustelle, die sich über Jahre aufbaut.

Hier setzt der Anbieter an und positioniert sich als bewusste Gegenbewegung zur Marktlogik der Branche.

Was ist RACK26?

Klare Positionierung: RACK26 richtet sich an Premium-Ansprüche statt an den Massenmarkt

RACK26 ist die Hosting-Marke der Internetagentur Kreativdenker GmbH aus Speyer. Nach Angaben des Unternehmens begleitet das Team WordPress seit über 11 Jahren, nicht nur als Hoster, sondern parallel auch als WordPress-Agentur. Diese Doppelrolle prägt das Angebot: Technisches Know-how aus der Agenturarbeit fließt direkt in die Hosting-Betreuung.

Geschäftsführer ist Jan Heinrich. Das Unternehmen ist inhabergeführt und zu 100 Prozent unabhängig von externen Investoren, wie der Anbieter auf der eigenen Website betont. Daraus leitet sich der zentrale Anspruch ab: Entscheidungen werden ausschließlich zum Kundennutzen getroffen, nicht nach Renditevorgaben externer Geldgeber.

Gehostet werden ausschließlich WordPress und WooCommerce. Diese Fokussierung soll sicherstellen, dass die Server-Konfiguration, das Caching, die Sicherheits-Policies und der Support exakt auf die Anforderungen dieser Plattform optimiert sind.

Was macht RACK26 anders?

Sechs Punkte trennen RACK26 vom Marktstandard

Die Alleinstellung lässt sich nach Angaben des Anbieters auf sechs Punkte verdichten, die sich gezielt gegen die Branchenstandards positionieren.

Erstens der Entwickler-Support. Kein First-Level-Mitarbeiter beantwortet Ihre Tickets, und kein KI-Bot schickt Ihnen vorgefertigte Antworten. Sie schreiben direkt an die Techniker und WordPress-Entwickler, die das Problem lösen. Der Support-Prozess schrumpft dadurch von typischen neun Schritten auf drei Schritte: Ticket, Prüfung, Lösung.

Zweitens der Serverstandort. Der Anbieter betreibt keine Infrastruktur außerhalb Deutschlands, auch nicht im EU-Ausland. Damit entfallen nach eigenen Angaben alle Datenschutz-Diskussionen rund um internationale Datentransfers und Cloud-Act-Exposition.

Drittens die Transparenz. Alle Tarife enthalten die kompletten Hosting-Features ohne Add-on-Aufpreise. Keine Extra-Pakete für Backups, keine Zusatzkosten für SSL, keine Staffelung von Sicherheits-Leveln.

Viertens die garantierten Ressourcen auch in Shared-Tarifen. Selbst im kleinsten Shared-Paket erhalten Kunden nach Angaben des Anbieters dedizierte CPU-Kerne und garantierten Arbeitsspeicher, nicht das übliche Overbooking.

Fünftens die 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Der Spezialhoster erstattet den vollständigen Betrag bei Kündigung innerhalb der ersten 30 Tage zurück, ohne Begründungspflicht.

Sechstens der kostenlose Umzug. Bestehende WordPress-Installationen werden auf Wunsch vollständig zum Anbieter umgezogen, inklusive Datenbank, E-Mail-Postfächern und Domains. Für den Kunden entsteht dabei kein zusätzlicher Aufwand.

Welche Funktionen bietet RACK26?

Die Funktionstiefe eines spezialisierten WordPress-Hosters

Die Funktionstiefe ist für einen spezialisierten WordPress-Hoster erwartungsgemäß hoch. Nach Angaben des Anbieters sind in allen Tarifen die folgenden Kernfunktionen enthalten.

Das Plesk Control Panel inklusive WordPress Toolkit ermöglicht eine 1-Klick-Installation, zentrale Verwaltung mehrerer Installationen, Staging-Umgebungen und Ein-Klick-Security-Hardening. Tägliche automatische Backups mit 14 Tagen Aufbewahrungsfrist sorgen für Rollback-Fähigkeit. Kostenlose SSL-Zertifikate, automatische Updates für WordPress-Core, Plugins und Themes sowie eine Web Application Firewall gegen SQL-Injection und Cross-Site-Scripting zählen zum Standardumfang.

Für professionelle Entwickler-Workflows stehen SSH-Zugang, Git-Integration, WP CLI und phpMyAdmin bereit. Die CloudFlare-Integration lässt sich direkt aus Plesk heraus konfigurieren. Für WooCommerce-Shops aktivieren höhere Tarife automatisch den Redis Object Cache, der dynamische Datenbankabfragen deutlich beschleunigt.

Eine Besonderheit ist die kostenlose Malware-Bereinigung. Falls eine beim Anbieter gehostete WordPress-Installation trotz der Schutzmaßnahmen kompromittiert wird, übernimmt das Team die Säuberung ohne zusätzliche Kosten. Dieser Service ist nach Angaben des Anbieters an keine Kontingente gebunden und gilt für die gesamte Vertragslaufzeit.

Shared vs. Managed bei RACK26 Wo der Sprung qualitativ stattfindet 8 Tarifstufen Shared (ab 25 €) Garantierte CPU & RAM Plesk Control Panel Tägliche Backups Staging-Umgebung Redis ab Power Kein Imunify360 Keine CageFS-Isolation Geteilte IPv4 Managed (ab 140 €) Alles aus Shared enthalten Redis in allen Tarifen Imunify360 CageFS-Isolation Eigene IPv4 Unbegrenzte Mail-Postfächer Traffic bis 60 TB/Monat RAM bis 192 GB Die Grenze zwischen Shared und Managed markiert einen qualitativen Sprung: Isolation, proaktive Sicherheit und eigene IPv4 greifen erst ab Managed.

Welche Technologie steckt hinter RACK26?

AMD Ryzen, NVMe und PHP 8.x bilden das technische Fundament

Der Technologie-Stack ist nach Angaben des Anbieters gezielt auf WordPress-Performance optimiert. Grundlage ist moderne Server-Hardware mit AMD Ryzen Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher. Der Verzicht auf ältere SATA-SSDs oder klassische Festplatten reduziert die Latenz bei Datenbankabfragen deutlich.

Als Webserver setzt der Anbieter auf eine Kombination aus Apache und NGINX. Apache übernimmt die Anfrageverarbeitung und gewährleistet volle Kompatibilität mit WordPress-typischen .htaccess-Regeln, während NGINX als vorgelagerter Reverse Proxy statische Inhalte ausliefert und die Performance bei hoher Parallelität sicherstellt. Unterstützt wird das durch PHP 8.x in aktueller Version, was deutlich geringere Antwortzeiten gegenüber PHP 7.x liefert.

Das Caching-Setup arbeitet mehrstufig. NGINX liefert als Reverse Proxy statische Ressourcen direkt aus dem Cache, darunter ergänzt ein Redis Object Cache die Datenbank-Anfragen. Im Zusammenspiel mit WordPress-Caching-Plugins entstehen Ladezeiten, die nach Angaben des Spezialhosters auch unter Last konstant niedrig bleiben.

Imunify360 ergänzt in allen Tarifen die Sicherheitsarchitektur durch eine mehrschichtige Firewall- und Intrusion-Detection-Ebene. In den Managed-Tarifen kommt zusätzlich CageFS hinzu und isoliert die einzelnen Webspaces voneinander, sodass ein kompromittiertes Kunden-Setup nicht auf andere Installationen übergreifen kann.

Wie sicher ist RACK26?

Mehrschichtige Sicherheitsarchitektur vom Rechenzentrum bis zur WordPress-Installation

Sicherheit ist bei WordPress-Hosting ein eigenständiges Verkaufsargument. Das weltweit meistgenutzte CMS ist gleichzeitig das bevorzugte Angriffsziel automatisierter Bots und gezielter Angriffe. Umso wichtiger ist die serverseitige Absicherung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt in seinem Leitfaden zur Absicherung von Content-Management-Systemen explizit einen mehrschichtigen Schutz aus Webserver-Hardening, WAF, regelmäßigen Updates und isolierten Betriebsumgebungen.

Die Zertifizierung nach DIN ISO/IEC 27001:2022 bildet bei RACK26 die Basis. Die Server stehen ausschließlich in Rechenzentren mit dieser Zertifizierung, die strenge Anforderungen an Zutrittskontrolle, Brandschutz, Stromversorgung und Datensicherheit stellt. Der Standort Deutschland vereinfacht nach Angaben des Anbieters die DSGVO-Compliance, weil keine Drittland-Transfers stattfinden.

Auf Anwendungsebene schützen mehrere Layer. Eine Web Application Firewall blockiert typische Angriffe wie SQL-Injection und Cross-Site-Scripting bereits, bevor sie die WordPress-Installation erreichen. DDoS-Schutz auf Netzwerkebene fängt Überlastungsattacken ab. Wöchentliche Malware-Scans prüfen die Installationen automatisch auf bekannten Schadcode.

Für die laufende Absicherung sorgen automatische Updates für WordPress-Core, Plugins und Themes. Das schließt bekannte Sicherheitslücken, sobald die Entwickler einen Patch veröffentlichen. Tägliche automatische Backups mit 14 Tagen Aufbewahrung ermöglichen einen schnellen Rollback im Ernstfall.

Wir sehen in der Redaktion regelmäßig, wie Hoster bei WordPress-Sicherheit Lücken lassen, weil sie auf Standard-Webserver-Logik setzen statt auf CMS-spezifisches Hardening. RACK26 nimmt sich diesen Punkt konsequent vor, und das spiegelt sich in der Funktionstiefe wider. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer tiefer in das Thema WordPress-Sicherheit einsteigen möchte, findet in unserem Artikel zu WordPress 6.9 und den neuen Sicherheits-Features zusätzlichen Kontext zur Update-Strategie des Kern-Systems selbst.

Was kostet RACK26?

Acht Tarife von 25 bis 950 Euro mit garantierten Ressourcen

Die Tarifstruktur ist nach Angaben des Anbieters bewusst flach gehalten. Acht Stufen decken das Spektrum von der kleinen Freelancer-Website bis zum hochfrequentierten Enterprise-Portal ab. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich Mehrwertsteuer.

Innerhalb der garantierten Ressourcen können Kunden beliebig viele WordPress-Installationen betreiben. Das ist für Agenturen interessant, die mehrere Kundenprojekte unter einem Hosting-Vertrag konsolidieren wollen. Die komplette Tarifübersicht mit allen Features steht auf der Anbieter-Website bereit.

Die Grenze zwischen Shared- und Managed-Bereich markiert einen qualitativen Sprung. Imunify360 schützt zwar alle Tarife gleichermaßen, doch Managed-Kunden erhalten nach Angaben des Anbieters zusätzlich CageFS-Isolation, eine eigene IPv4-Adresse und unbegrenzte E-Mail-Postfächer.

Für wen eignet sich RACK26?

Freelancer, Agenturen, Mittelstand und High-Traffic finden eigene Tarifsegmente

Die Zielgruppe ist nach Angaben des Anbieters klar abgegrenzt. Wer das günstigste WordPress-Hosting am Markt sucht, ist bei diesem Spezialhoster falsch. Wer dagegen Performance, Support-Qualität und Rechtssicherheit priorisiert, findet mit den Tarifen eine präzise Zuordnung.

Freelancer und Solo-Selbstständige starten typischerweise beim Starter-Tarif, der mit 2 vCPU und 4 GB RAM eine solide Basis für eine Portfolio-Website oder einen kleinen Blog bietet. Die unbegrenzte WordPress-Installation-Zahl innerhalb der Ressourcen ist für Einsteiger attraktiv.

Agenturen mit mehreren Kundenwebsites rechnen sich meist ab dem Power- oder Expert-Tarif. Hier kommt der Redis Cache ins Spiel, und die Staging-Funktionen entfalten ihren vollen Nutzen im Entwicklungsworkflow.

Mittelstand mit Corporate-Website findet im Managed-Starter oder Managed-Power die passende Kombination aus Performance, Sicherheit und dedizierter IP. Imunify360 schützt zwar bereits die Shared-Tarife, doch die zusätzliche CageFS-Isolation und die eigene IPv4 erfüllen nach Angaben des Anbieters die strengeren Compliance-Anforderungen klassischer DSGVO-Projekte.

WooCommerce ist nach Angaben des Anbieters bereits ab dem kleinsten Shared-Tarif nutzbar. Für kleinere Shops mit moderatem Traffic reicht der Starter oder Power vollkommen aus. Ab einer relevanten Bestellfrequenz und einem wachsenden Produktkatalog empfiehlt sich der Umstieg auf größere Shared- oder Managed-Pakete, weil E-Commerce-Systeme deutlich mehr Datenbankabfragen erzeugen und die zusätzlichen RAM-Reserven dort den entscheidenden Performance-Puffer schaffen.

High-Traffic-Portale und Verlage greifen zu Managed Expert, Ultra oder Unlimited. Ab 40 TB monatlichem Traffic decken diese Tarife auch große Content-Hubs mit mehreren Hunderttausend Besuchern pro Monat ab. Die Skalierung funktioniert nach Angaben des Anbieters nahtlos zwischen den Stufen.

Die Bandbreite der Referenzkunden zeigt, welche Szenarien der Anbieter in der Praxis abdeckt. Auf der Kundenstimmen-Seite sind nach Angaben von RACK26 Bobcat Deutschland, der Deutsche Radiopreis, traveloptimizer, Smava, die Welthungerhilfe und die European Athletics Association als Kunden gelistet.

Wo befinden sich die Server von RACK26?

Rechenzentren in Deutschland, 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft

Die Server stehen ausschließlich in Deutschland. Der Anbieter betreibt keine Infrastruktur im europäischen Ausland und auch keine Edge-Knoten in anderen Rechenzentren. Damit bleibt nach eigenen Angaben die gesamte Datenhaltung im deutschen Rechtsraum, was DSGVO-Audits, Dokumentationspflichten und Auftragsverarbeitungs-Verträge erheblich vereinfacht.

Die genutzten Rechenzentren sind nach DIN ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert. Die Versorgung erfolgt nach Angaben des Spezialhosters vollständig mit Ökostrom aus Wasserkraft, die Kühlung arbeitet ressourcenschonend mit Außenluft statt wasserbasierter Kühltechnik. Beides zusammen ergibt einen deutlich reduzierten ökologischen Fußabdruck gegenüber Standard-Hyperscaler-Konzepten.

Ergänzend unterstützt der Anbieter nach eigenen Angaben die Organisation Planet Tree mit Aufforstungen in deutschen Wäldern. Das Unternehmen selbst arbeitet weitestgehend papierlos. Diese Nachhaltigkeits-Dimension ist für Unternehmen relevant, die in ihrer eigenen Außenkommunikation auf grüne Lieferketten achten müssen.

Wie aufwendig ist der Umstieg auf RACK26?

Der kostenlose Umzugsservice übernimmt Datenbank, Mails und Domains

Der Wechsel eines Hosting-Anbieters hat einen miesen Ruf. Datenbankdumps, DNS-Umstellungen, abgebrochene Sessions, verlorene Mails. Der Spezialhoster begegnet dieser Wechselhürde mit einem kostenlosen Umzugsservice, den das Team nach eigenen Angaben vollständig übernimmt.

Der Umzugsprozess läuft in drei Schritten. Im ersten Schritt übergeben Sie die Zugangsdaten zu Ihrer bestehenden WordPress-Installation. Im zweiten Schritt kopiert der Anbieter Ihre Website mit allen Daten, der Datenbank und auf Wunsch auch E-Mail-Postfächern und Domains. Im dritten Schritt erhalten Sie Zugriff auf die kopierte Installation bei RACK26 und können in Ruhe testen, bevor Sie endgültig umziehen.

Der Service ist nach Angaben des Anbieters vollständig kostenlos und unverbindlich. Bleiben Sie nach der 30-Tage-Testphase nicht, entstehen keine Kosten. Die Zugangsdaten werden verschlüsselt behandelt. Auch mehrere Webseiten können gleichzeitig umgezogen werden, was für Agenturen mit Kundenportfolio relevant ist.

Diese Migrations-Freundlichkeit reduziert den häufigsten Grund für verzögerte Hosting-Wechsel auf null: den befürchteten Produktivitätsverlust während der Umstellung. Zusätzlichen Kontext zur WordPress-Wartung finden Sie in unserer WordPress-Wartung-Checkliste, die auch die Schnittstellen zum Hosting behandelt.

Wie gut ist der Support von RACK26?

WordPress-Entwickler statt First-Level, drei Schritte statt neun

Der Support ist das zentrale USP-Versprechen. Der Anbieter verzichtet nach eigenen Angaben bewusst auf First-Level-Support, auf KI-Chatbots und auf Standardantworten. Ihre Anfragen bearbeiten direkt erfahrene WordPress-Entwickler und -Profis.

Der Ticket-Prozess schrumpft dadurch auf drei Schritte. Sie erstellen ein Ticket, der Techniker prüft das Problem und stellt bei Bedarf Rückfragen, und der Techniker löst das Problem. Zwischen Ihrem Ticket und der Lösung steht keine Eskalationskette. Das beschleunigt nach Angaben des Anbieters die Bearbeitungszeit erheblich und vermeidet das typische Lost-in-Translation-Problem zwischen Support und Technik.

Ergänzend arbeitet der Support nach eigenen Angaben proaktiv. Techniker prüfen im Rahmen einer Anfrage auch angrenzende Aspekte der Webseite und geben Optimierungs-Empfehlungen mit auf den Weg. Ein praktisches Beispiel aus der Kundenstimmen-Seite: Bei einem Umzugs-Ticket des Düsseldorfer Kreises korrigierte das Team direkt PHP-Inkompatibilitäten und Google-Fonts-Altlasten mit, obwohl diese im Ticket gar nicht erwähnt waren.

Die Erreichbarkeit ist klar definiert. Montag bis Freitag erreichen Sie den Support von 8 bis 18 Uhr telefonisch und per E-Mail. Samstags ist von 10 bis 14 Uhr E-Mail-Support verfügbar. Außerhalb dieser Zeiten steht für kritische Fälle ein 24/7-Notfall-Support bereit.

Wer selbst WordPress-Probleme löst, findet in unserem Artikel WordPress Fehler: Die 20 häufigsten und ihre Lösungen eine Orientierungshilfe, mit welchen Themen die Support-Teams regelmäßig konfrontiert sind.

Wo können Sie RACK26 selbst ausprobieren?

30 Tage Geld-zurück-Garantie plus kostenloser Umzug senken die Testhürde auf null

Am Ende entscheidet sich Hosting-Qualität nicht in Tabellen, sondern im eigenen Test. Der Anbieter senkt die Hürde dafür auf null. Der Einstieg beginnt mit dem kostenlosen Umzug Ihrer bestehenden Webseite. Sie übergeben die Zugangsdaten, der Spezialhoster erstellt eine Kopie auf der eigenen Infrastruktur, und Sie prüfen Performance, Support-Qualität und Administrations-Erlebnis im direkten Vergleich.

Die 30 Tage Geld-zurück-Garantie gibt Ihnen dabei einen Monat Zeit, den Hoster aus der eigenen Perspektive zu bewerten. Entscheiden Sie sich gegen einen Wechsel, erstattet der Anbieter den vollständigen Betrag zurück. Bleiben Sie, wandelt RACK26 die Kopie in die gewünschte Tarif-Konfiguration um, inklusive Übernahme der Domains und E-Mail-Postfächer.

Welcher Tarif der passende ist, hängt von Ihrem Projekt ab. Agenturen mit mehreren Kundenwebsites starten typischerweise bei Power oder Expert im Shared-Bereich. Mittelständische Unternehmenswebsites mit höheren Sicherheitsanforderungen profitieren ab Managed Starter von CageFS-Isolation und eigener IPv4-Adresse. High-Traffic-Projekte positionieren sich direkt in den Managed-Tarifen ab 360 Euro.

Glossar: Die wichtigsten Begriffe rund um RACK26

Managed Hosting: Anbieter übernimmt Infrastruktur, Server-Administration, Sicherheits-Updates und Performance-Optimierung. Kunde entfällt Wartungsaufgaben

Managed Hosting. Hosting-Variante, bei der der Anbieter nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Server-Administration, Sicherheits-Updates und Performance-Optimierung übernimmt. Unterschied zum klassischen Webhosting: Der Kunde muss keine systemseitigen Wartungsaufgaben selbst erledigen.

Shared Hosting. Hosting-Modell, bei dem mehrere Kundenaccounts auf einem physischen Server liegen und sich die Grundressourcen teilen. Im Fall von RACK26 werden in Shared-Tarifen nach Angaben des Anbieters trotzdem garantierte CPU-Kerne und RAM-Kontingente bereitgestellt.

NVMe SSD. Moderner Speichertyp, der über den NVM-Express-Standard direkt an den PCIe-Bus angebunden ist. Liefert deutlich höhere Schreib- und Leseraten als klassische SATA-SSDs und ist bei datenbankintensiven Anwendungen wie WordPress performance-relevant.

Redis Object Cache. In-Memory-Key-Value-Speicher, der WordPress-Datenbankabfragen zwischenspeichert und bei wiederholten Zugriffen nicht mehr an die MySQL-Datenbank weiterleitet. Reduziert Antwortzeiten bei hoher Last signifikant.

NGINX. Hochperformanter Webserver und Reverse Proxy, der besonders bei statischen Inhalten und hoher Parallelität seine Stärken ausspielt. Kommt beim Spezialhoster nach eigenen Angaben in Kombination mit Apache zum Einsatz, wobei Apache die volle .htaccess-Kompatibilität sicherstellt und NGINX die Auslieferung statischer Ressourcen beschleunigt.

Web Application Firewall (WAF). Sicherheitsschicht auf Anwendungsebene, die verdächtige HTTP-Anfragen erkennt und blockiert, bevor sie die WordPress-Installation erreichen. Schützt unter anderem gegen SQL-Injection und Cross-Site-Scripting.

Plesk Control Panel. Browser-basierte Verwaltungsoberfläche für Server und Hosting-Accounts. Bei RACK26 nach Angaben des Anbieters in jedem Tarif kostenlos enthalten, inklusive des darauf aufbauenden WordPress Toolkits.

CageFS. Dateisystem-Isolation auf Linux-Ebene, die jeden Kundenaccount in einer eigenen virtuellen Umgebung kapselt. Verhindert, dass ein kompromittierter Account auf die Dateien oder Prozesse anderer Kunden zugreifen kann.

Imunify360. Kommerzielle Sicherheitslösung für Linux-Webserver mit Intrusion-Detection, Malware-Scanning und Proaktiv-Schutz gegen bekannte WordPress-Angriffsmuster. Bei diesem Hoster nach Angaben des Anbieters in allen Tarifen enthalten, also auch bereits in den Shared-Paketen.

DIN ISO/IEC 27001:2022. Internationale Norm für Informationssicherheits-Management-Systeme. Zertifizierte Rechenzentren erfüllen definierte Anforderungen an Zutrittskontrolle, Brandschutz, Verfügbarkeit und Datensicherheit.

DSGVO. Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. Regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten. Ein Serverstandort innerhalb Deutschlands vereinfacht die Compliance-Dokumentation gegenüber Drittland-Hosting erheblich.

Staging-Umgebung. Kopie der Live-Website für Tests, Updates und Entwicklungsarbeiten. Ermöglicht Änderungen, ohne die produktive Seite zu gefährden. Beim Spezialhoster nach Angaben des Anbieters in allen Tarifen enthalten.

Häufige Fragen zu RACK26

RACK26-Hosting kostet ab 25 Euro monatlich (Shared-Starter) bis 950 Euro (Managed-Unlimited). Acht Tarifsstufen mit garantierten Ressourcen, zzgl. Mehrwertsteuer

Was kostet RACK26? Die Tarife starten bei 25 Euro pro Monat für den Shared-Starter und reichen bis 950 Euro für den Managed-Unlimited-Tarif. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Tarifstruktur umfasst acht Stufen mit garantierten Ressourcen. Wo stehen die Server von RACK26? Die Server stehen ausschließlich in Deutschland. Die Rechenzentren sind nach DIN ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und werden mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft betrieben. Keine Infrastruktur im EU-Ausland. Ist RACK26 auch für WooCommerce-Shops geeignet? Ja. Nach Angaben des Anbieters sind alle Tarife WooCommerce-fähig. Ab Shop-Größen mit nennenswertem Traffic empfiehlt der Anbieter den Managed-Power-Tarif oder höher, weil WooCommerce höhere Datenbankanforderungen als klassische Content-Sites hat. Wie funktioniert der kostenlose Umzug zu RACK26? Sie übergeben die Zugangsdaten zu Ihrer bestehenden WordPress-Website. Der Anbieter kopiert die Installation inklusive Datenbank, optional auch E-Mail-Postfächer und Domains. Sie testen die Kopie, und bei Zufriedenheit wandelt RACK26 sie in den gewünschten Tarif um. Bietet RACK26 echten Menschen als Support? Ja. Nach Angaben des Anbieters bearbeiten ausschließlich WordPress-Entwickler und -Profis die Tickets, kein First-Level-Support und keine KI-Bots. Der Ticket-Prozess reduziert sich dadurch auf drei Schritte statt der branchenüblichen neun. Ist RACK26 klimafreundlich? Ja. Der Anbieter nutzt nach eigenen Angaben 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft und eine wasserfreie Außenluft-Kühlung. Das Unternehmen unterstützt Aufforstungsprojekte in deutschen Wäldern über die Organisation Planet Tree.

Quellen

RACK26 Website-Scraping vom 16. April 2026 mit W3Techs CMS-Statistiken und BSI-Empfehlungen zur sicheren CMS-Verwendung