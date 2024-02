Das Online-Shopping ist nicht mehr zu stoppen, auch im Haustierbereich boomt das digitale Geschäft. Wer selbst ein Haustier besitzt und sich damit gut auskennt, überlegt vielleicht, einen einschlägigen Shop zu eröffnen. Keine Frage, Hundeartikel sind “in”, allein in Deutschland lebten schon 2006 etwa 5 Millionen Vierbeiner. Wir zeigen 5 Ideen für Hunde-Shops, die bei den Käufern und Käuferinnen bestens ankommen. Das Fazit schon vorweg: Wer eine lohnende Nische findet, hat beste Chancen auf ein gut laufendes Geschäft.

Hundebekleidung bei Kiezhund.de

Der Hund von heute trägt Pullover oder Mantel. Das ist ganz und gar keine unnütze Vermenschlichung, sondern in vielen Fällen sehr sinnvoll. Nicht alle Rassen vertragen die Winterkälte, und den Senioren ist ohnehin ständig kalt. Ganz zu schweigen von den zarten Welpen, deren Immunsystem sich erst entwickeln muss. Mit wärmender Hundekleidung sind auch bei kaltem und nassem Wetter ausgiebige Spaziergänge möglich, ohne dass der treue Begleiter sich womöglich erkältet: Das hat sich bei den meisten Hundebesitzern mittlerweile herumgesprochen. Kiezhund.de hat diese Geschäftsidee aufgegriffen, der Shop verkauft Alpakapullover neben vielfarbigen Hundemänteln, quietschgelben Friesennerzen und nostalgischen Weihnachtspullis. Für jedes Wetter von Schneefall über Dauerregen bis hin zum klirrenden Frost ist etwas dabei. Wer kann da schon widerstehen?

Hundeluxus bei Eddy Barkin

Eddy Barkin hat sich zum Anlaufpunkt für tierische Luxusartikel entwickelt. Nicht jeder Hund ist einfach nur ein Hund, einigen haftet ein besonderer Adel an. Diese Tiere erhalten auf eddybarkin.com elegante Kotbeutelspender für ihre Herrchen und Frauchen, ebenso wie schicke Hundetaschen nach neuester Mode und natürlich edle Luxusbettchen. Wer hat nicht schon von einem echten Glamour-Napf oder von einem Hundegeschirr mit schimmernden Engelsflügeln geträumt? Natürlich hat das alles seinen Preis, aber manchen Hundebesitzern ist es das absolut wert. Die Gewinnspanne fällt sicherlich entsprechend groß aus, die Kasse klingelt und alle sind zufrieden – inklusive er verwöhnte Vierbeiner.

Hundefutter online bei Hundefutter-Vital

Zum kostbaren Napf fehlt noch das passende gesunde und artgerechte Futter. An dieser Stelle kommt der Hundefutter Online Shop ins Spiel, der unter hundefutter-vital.com erreichbar ist. Das angebotene hochwertige REICO Hundefutter wird im schönen Allgäu produziert und ist ausschließlich im Internet bestellbar. Allerdings nicht bei den Global Players Amazon und Ebay, sondern nur im hauseigenen Shop, dessen Tore sich für Neukunden erst nach Registrierung öffnen. Wer möchte, gönnt sich vorher noch eine kostenlose und unverbindliche Futterberatung von erfahrenen Experten. Die Berater sind selbst jahrelange Hundehalter und haben üblicherweise eine Ausbildung in diesem Bereich genossen, wie zum Beispiel Hundetrainer, Therapeut oder Tierarzt. So erhält jeder Interessierte gleich die wichtigsten Gesundheitsinformationen mit auf dem Weg. Wir finden: eine echt gute Idee!

Hundezubehör im Heimathund-Shop

Alle Hunde sind verspielt, der eine total, der andere etwas weniger. Heimathund konzentriert sich unter anderem auf tierischen Spieltrieb und betreibt einen bunten, vielseitigen Shop mit allerlei kreativen Produkten. Neben Trainingszubehör und Aktivspielzeug gibt es Hundenäpfe, Pflegeartikel, Hundegeschirre, Hundeleinen, Hundebetten … was auch immer. Das Markenzeichen dieses Shops besteht in der lockeren, modernen Präsentation und der enormen Auswahl. Sogar an Herrchen und Frauchen ist gedacht, sie können zum Beispiel Hundebücher und Hunde-DVDs erwerben. Der WAU-Effekt ist immer mit dabei – und es schwebt ganz viel Hundeliebe im Raum. Wir denken, wer einmal hier eingekauft und eine gute Erfahrung gemacht hat, kehrt beim nächsten Anliegen direkt zurück. So lässt sich nach und nach eine breite Stammkundschaft aufbauen.

Personalisierte Halsbänder bei Mypfote.com

Jetzt wird’s sehr persönlich: Im Shop von Mypfote können stolze Hundebesitzer allerlei personalisierte Dinge bestellen, vor allem Halsbänder, Näpfe und Hundemarken. Hinzu kommt jede Menge Zubehör, was “Hund” eben unbedingt braucht. Es ist eben doch etwas ganz Anderes, wenn der Name “Bello” auf dem Halsband prangt oder “Wölkchen” auf dem Pudelnapf. Dem Hund selbst scheint’s zwar einerlei, aber Frauchen und Herrchen sind begeistert. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, auf Halsband oder Marke auch die komplette Adresse zu schreiben, falls das Tier draußen verlorengeht. So kann es jeder Finder das Tier auf direktem Weg wieder nach Hause bringen, ohne den Umweg über das Tierheim, der nur lange Wartezeit und viele Tränen kostet. Abnehmer für diese Produkte gibt es gewiss mehr als genug, ob diese nun auf der Suche nach persönlichen Geschenken sind oder für ihren eigenen Hund eine individuelle Ausstattung wünschen.