Warum verkaufen digitale Gutscheine besser als jeder Rabatt?

Zwischen Plastikkarte und Pixel liegen Milliarden. Digitale Gutscheine verändern die Spielregeln der Verkaufsförderung grundlegend. Der weltweite Markt für digitale Geschenkkarten erreichte 2025 ein Volumen von rund 340 Milliarden Euro, Tendenz zweistellig steigend. Doch die eigentliche Kraft eines digitalen Gutscheins liegt nicht im Betrag, der draufsteht, sondern in dem, was er im Kopf des Empfängers auslöst.

Das Wichtigste in Kürze

Der globale Markt für digitale Geschenkkarten wächst jährlich um über 11 % und soll bis 2032 die Marke von 700 Milliarden Euro überschreiten

Digitale Gutscheine erzielen eine bis zu zehnmal höhere Einlöserate als gedruckte Coupons

Psychologische Mechanismen wie Verlustaversion, Reziprozität und der Endowment Effekt machen Gutscheine zu einem der wirkungsvollsten Instrumente der Kundenbindung

Unternehmen, die digitale Gutscheine strategisch einsetzen, steigern den durchschnittlichen Warenkorbwert um bis zu 40 Euro über den eigentlichen Gutscheinwert hinaus

Was macht digitale Gutscheine zum perfekten Verkaufstool?

Gutscheine werden als konkreter Besitz wahrgenommen und schaffen emotionale Bindung, während Rabatte nur den Preis senken und austauschbar wirken

Der klassische Rabatt senkt den Preis. Der digitale Gutschein verändert die Wahrnehmung. Genau darin liegt der Unterschied, und genau deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf Gutscheinstrategien statt auf Prozentschlachten.

Ein Rabatt von 10 % fühlt sich austauschbar an. Jeder Wettbewerber kann denselben Nachlass bieten. Ein Gutschein über 15 Euro hingegen wird als konkreter Besitz wahrgenommen. Der Empfänger hat etwas „in der Hand“, auch wenn dieses Etwas nur aus einem Code und einer E Mail besteht. Die Forschung nennt diesen Effekt Endowment Effekt: Sobald Menschen etwas besitzen, bewerten sie den Gegenstand höher als vor dem Besitz.

Laut einer Erhebung von Mordor Intelligence lag der globale Markt für Geschenk und Incentive Karten 2025 bei rund 548 Milliarden Euro und soll bis 2031 auf über 880 Milliarden Euro anwachsen. Digitale Formate treiben dieses Wachstum, weil sie drei Vorteile vereinen: sofortige Zustellbarkeit, niedrige Distributionskosten und lückenlose Messbarkeit.

Für Entscheider in KMU bedeutet das: Wer digitale Gutscheine nicht als Instrument der Verkaufsförderung einsetzt, verzichtet auf einen Hebel, den die Konkurrenz längst bedient.

Merkmal Klassischer Rabatt Digitaler Gutschein Wahrnehmung beim Kunden Preissenkung Geschenk / Besitz Einlöserate 1 bis 2 % (Print) 6 bis 10 % (digital) Warenkorbeffekt Neutral bis negativ +40 € über Gutscheinwert Messbarkeit Schwierig Vollständig trackbar Personalisierung Kaum möglich Individuell skalierbar

Welche psychologischen Trigger aktiviert ein Gutschein?

Die Verlustaversion nach Kahneman erklärt, warum ein verfallender Gutschein schwerer wiegt als der entgangene Rabatt.

Gutscheine wirken nicht rational. Sie wirken emotional. Vier psychologische Prinzipien erklären, warum ein einfacher Code auf einem Bildschirm Menschen dazu bringt, mehr Geld auszugeben, als sie ursprünglich geplant hatten.

Verlustaversion nach Kahneman und Tversky

Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat nachgewiesen, dass Menschen den Schmerz eines Verlusts etwa doppelt so stark empfinden wie die Freude über einen gleichwertigen Gewinn. Ein Gutschein, der in 14 Tagen verfällt, aktiviert genau diesen Mechanismus. Der Kunde kauft nicht, weil das Angebot so attraktiv ist. Der Kunde kauft, weil er den Gutschein nicht „verlieren“ will.

Diesen Effekt kennen Sie möglicherweise unter dem Begriff FOMO: die Angst, etwas zu verpassen, die im E Commerce gezielt als Konversions Treiber eingesetzt wird.

Reziprozität

Das Reziprozitätsprinzip gehört zu den am besten dokumentierten Phänomenen der Sozialpsychologie. Robert Cialdini beschreibt den Mechanismus so: Wer etwas geschenkt bekommt, verspürt den Drang, etwas zurückzugeben. Ein Gutschein wird vom Empfänger unbewusst als Geschenk kategorisiert, nicht als Marketingmaßnahme. Die Gegenleistung? Ein Kauf.

Der Endowment Effekt

Sobald ein Gutscheincode im Posteingang liegt, gehört er dem Empfänger. Richard Thaler, ebenfalls Nobelpreisträger, hat gezeigt, dass allein das Gefühl des Besitzes den wahrgenommenen Wert eines Gegenstands erhöht. Einen 20 Euro Gutschein „nicht einzulösen“ fühlt sich an wie 20 Euro wegwerfen, selbst wenn der Kauf ursprünglich gar nicht geplant war.

Ankereffekt

Der aufgedruckte Wert eines Gutscheins setzt einen psychologischen Anker. Wer einen Gutschein über 25 Euro besitzt, tendiert dazu, Produkte in der Preiskategorie um 40 bis 60 Euro auszuwählen, weil die eigene Zuzahlung dann „nur noch“ 15 bis 35 Euro beträgt. Studien zeigen, dass Gutscheinempfänger im Durchschnitt rund 40 Euro über den Gutscheinwert hinaus ausgeben. Wer die Mechanismen der Verkaufspsychologie versteht, setzt digitale Gutscheine nicht als Rabattersatz ein, sondern als strategischen Umsatztreiber.

Wie funktioniert die Neurowissenschaft hinter dem Gutscheinkauf?

Beim Empfang eines Gutscheins schüttet das Gehirn Dopamin aus, genau wie bei einem echten Geschenk.

Was passiert im Gehirn, wenn ein Mensch einen Gutschein erhält? Die Antwort liefert das Neuromarketing, und sie ist überraschend klar.

Beim Empfang eines Gutscheins aktiviert das Gehirn das Striatum, einen Teil des Belohnungssystems. Dopamin wird freigesetzt, genau wie bei einem unerwarteten Geschenk. Gleichzeitig registriert die Amygdala den möglichen Verlust, sobald eine Befristung sichtbar wird. Diese Doppelwirkung aus Belohnung und Verlustangst erzeugt einen Handlungsimpuls, der rationaler Abwägung vorausgeht.

Für die Gestaltung digitaler Gutscheine ergeben sich daraus drei konkrete Prinzipien:

Prinzip 1: Sichtbare Befristung. Ein Ablaufdatum aktiviert die Amygdala. Gutscheine ohne Frist verlieren bis zu 60 % ihrer Einlösewirkung, weil der Verlust Trigger wegfällt.

Prinzip 2: Konkreter Betrag statt Prozentangabe. „15 Euro Gutschein“ wirkt stärker als „10 % Rabatt“, weil das Gehirn absolute Zahlen besser als Anker verarbeitet.

Prinzip 3: Personalisierung. Ein Gutschein mit dem eigenen Namen fühlt sich persönlicher an und verstärkt den Endowment Effekt. Automatisierte Systeme machen das heute mit minimalem Aufwand möglich.

„Digitale Gutscheine wirken nicht über den Preis, sondern über den Besitz. Wer das versteht, setzt Gutscheine als Bindungsinstrument ein, nicht als Preiswaffe.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Rolle spielt das Einlösen beim Kundenerlebnis?

Maximal zwei Schritte bis zur Einlösung: Je einfacher der Prozess, desto höher die Konversionsrate.

Der Moment der Einlösung ist psychologisch der kritischste Punkt der gesamten Gutschein Strategie. Hier entscheidet sich, ob der Kunde ein positives Erlebnis speichert oder Frustration empfindet.

Die Forschung zeigt: Reibungslose Einlösung verstärkt das Belohnungsgefühl. Komplizierte Prozesse zerstören den Effekt vollständig. Laut Juniper Research erzielen mobile Gutscheine eine zehnmal höhere Einlöserate als gedruckte Coupons, weil die Einlösung per Smartphone nahtlos funktioniert: Code kopieren, einfügen, fertig.

Auch beim Einlösen eines Ikea Gutscheins zeigt sich das Muster: Die digitale Variante lässt sich sowohl online als auch im Einrichtungshaus nutzen, ohne dass der Kunde eine Plastikkarte mitbringen muss. Die Hemmschwelle sinkt, die Einlöserate steigt.

Drei Faktoren bestimmen, ob die Einlösung zum positiven Markenerlebnis wird:

Faktor 1: Maximal zwei Schritte bis zur Einlösung. Jeder zusätzliche Klick reduziert die Einlöserate um geschätzte 10 bis 15 %. Code eingeben und Rabatt sehen, mehr sollte nicht nötig sein.

Faktor 2: Transparente Restguthaben Anzeige. Teileinlösungen sind bei vielen digitalen Gutscheinen möglich. Zeigen Sie dem Kunden sofort, wie viel Guthaben noch verfügbar ist. Das verlängert die Kundenbeziehung über mehrere Besuche.

Faktor 3: Kanalübergreifende Gültigkeit. Ein Gutschein, der nur online oder nur stationär funktioniert, frustriert Kunden. Omnichannel Fähigkeit ist 2026 kein Bonus, sondern Mindeststandard.

Quiz: Wie gut kennen Sie die Psychologie digitaler Gutscheine?

Fünf Fragen zur Psychologie digitaler Gutscheine, testen Sie Ihr Wissen.

Testen Sie Ihr Wissen über die Mechanismen, die digitale Gutscheine so wirkungsvoll machen. Die Auflösungen finden Sie direkt unter den Fragen.

Frage 1: Warum wirkt ein 15 Euro Gutschein stärker als 10 % Rabatt bei einem 150 Euro Produkt, obwohl beide denselben Wert haben?

Antwort anzeigen Weil das Gehirn absolute Beträge als konkreten Besitz verarbeitet. Der Ankereffekt funktioniert mit festen Zahlen besser als mit Prozentangaben. 15 Euro „besitzt“ man, 10 % muss man erst berechnen.

Frage 2: Ein Gutschein verfällt in 7 Tagen. Welches psychologische Prinzip erklärt, warum die Einlöserate dadurch steigt?

Antwort anzeigen Die Verlustaversion nach Kahneman und Tversky. Menschen empfinden den Verlust eines Gutscheins stärker als den Gewinn durch die Ersparnis. Die Befristung macht den drohenden Verlust greifbar.

Frage 3: Warum geben Gutscheinempfänger im Schnitt 40 Euro mehr aus als der Gutscheinwert?

Antwort anzeigen Der Gutscheinwert setzt einen psychologischen Anker. Der Empfänger wählt Produkte, deren Preis über dem Gutscheinwert liegt, weil die Zuzahlung relativ gering erscheint. Zusätzlich wirkt der Endowment Effekt: Der Gutschein „muss“ genutzt werden.

Frage 4: Warum empfinden Menschen einen Gutschein als Geschenk, obwohl sie wissen, dass er eine Marketingmaßnahme ist?

Antwort anzeigen Weil das Reziprozitätsprinzip automatisch wirkt. Das Belohnungssystem im Gehirn unterscheidet nicht zwischen echtem Geschenk und Marketingaktion. Dopamin wird in beiden Fällen ausgeschüttet.

Frage 5: Welcher Faktor zerstört den positiven Effekt eines digitalen Gutscheins am schnellsten?

Antwort anzeigen Ein komplizierter Einlöseprozess. Jeder zusätzliche Schritt zwischen Gutscheincode und Warenkorb reduziert die Einlöserate und verwandelt das Belohnungsgefühl in Frustration.

Welche Gutscheintypen liefern den höchsten ROI?

Trigger basierte Gutscheine erzielen die höchsten Einlöseraten aller Gutscheinformate.

Nicht jeder Gutschein wirkt gleich. Die Wahl des richtigen Typs entscheidet darüber, ob der Gutschein Umsatz generiert oder nur Marge vernichtet.

Closed Loop Gutscheine

Diese Gutscheine sind nur bei einem bestimmten Händler einlösbar. Sie machen laut Branchendaten rund 68 % aller physischen Geschenkkarten aus. Ihr Vorteil: Der gesamte Umsatz bleibt im eigenen Ökosystem. Ihr Nachteil: Die Zielgruppe muss den Händler bereits kennen oder bereit sein, dort einzukaufen.

Open Loop Gutscheine

Einlösbar bei vielen verschiedenen Händlern. Beispiele sind Visa oder Mastercard Geschenkkarten. Sie eignen sich besonders für B2B Incentive Programme, weil der Empfänger maximale Flexibilität erhält. Der durchschnittliche Nominalwert im B2B Bereich liegt bei rund 180 Euro, deutlich höher als im B2C Segment.

Trigger basierte Gutscheine

Diese Gutscheine werden automatisch ausgelöst, etwa nach einem Kauf, einer Registrierung oder dem Erreichen eines Treuepunkteziels. Sie kombinieren den Reziprozitätseffekt mit dem Überraschungsmoment und erzielen nachweislich die höchsten Einlöseraten.

Gutscheintyp Typische Einlöserate Durchschnittliche Mehrausgabe Bester Einsatzzweck Closed Loop 8 bis 10 % +35 € über Wert Kundenbindung Bestandskunden Open Loop 5 bis 7 % +25 € über Wert B2B Incentives, Mitarbeiterbelohnung Trigger basiert 12 bis 18 % +45 € über Wert Reaktivierung, Cross Selling

Wie setzen Sie digitale Gutscheine strategisch in Ihrer Verkaufsförderung ein?

Fünf Gutscheinstrategien, die psychologische Prinzipien in messbaren Umsatz übersetzen.

Theorie ist gut, Umsatz ist besser. Die folgenden fünf Strategien übersetzen die psychologischen Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen für Ihr Unternehmen.

Strategie 1: Der Willkommensgutschein

Bieten Sie Neukunden einen Gutschein über einen festen Betrag (nicht Prozente) bei der ersten Newsletter Anmeldung. Empfohlener Wert: 10 bis 15 Euro. Die Befristung sollte bei 21 Tagen liegen, kurz genug für Dringlichkeit, lang genug für überlegte Kaufentscheidungen.

Strategie 2: Der Warenkorbabbrecher Gutschein

Rund 70 % aller Online Warenkörbe werden abgebrochen. Ein personalisierter Gutschein per E Mail, 30 Minuten nach dem Abbruch gesendet, kann bis zu 15 % dieser Abbrecher zurückholen. Der Gutschein sollte niemals den Rabatt auf das bereits im Warenkorb liegende Produkt gewähren, sondern auf den nächsten Einkauf. So vermeiden Sie, dass Kunden den Abbruch als Strategie für Rabatte erlernen.

Strategie 3: Der Empfehlungsgutschein

Kunden, die von Freunden empfohlen werden, haben einen 37 % höheren Lifetime Value. Bieten Sie beiden Seiten einen Gutschein an: dem Empfehlenden und dem Neukunden. Die doppelte Reziprozität verstärkt die Bindung auf beiden Seiten.

Strategie 4: Der saisonale Überraschungsgutschein

Versenden Sie Gutscheine nicht zu den erwarteten Zeitpunkten (Weihnachten, Black Friday), sondern in verkaufsschwachen Monaten wie Februar oder September. Der Überraschungseffekt aktiviert das Dopaminsystem stärker als ein erwarteter Weihnachtsgutschein.

Strategie 5: Der Loyalty Stufengutschein

Staffeln Sie Gutscheinwerte nach Kundenstatus. Stammkunden mit hohem Lifetime Value erhalten höherwertige Gutscheine als Gelegenheitskäufer. Das Gefühl der Exklusivität verstärkt die Bindung und rechtfertigt den höheren Gutscheinwert durch die höhere erwartete Folgeausgabe.

Welche Fehler ruinieren Ihre Gutscheinstrategie?

Fünf typische Fehler, die das Potenzial digitaler Gutscheine zerstören.

Digitale Gutscheine können auch nach hinten losgehen. Fünf Fehler treten besonders häufig auf.

Fehler 1: Gutscheine ohne Befristung. Ohne Deadline fehlt der Verlust Trigger. Die Einlöserate sinkt um bis zu 60 %, und der Gutschein verschwindet im digitalen Nirgendwo.

Fehler 2: Zu komplexe Einlösebedingungen. „Gültig ab 50 Euro Warenkorbwert, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, ausgenommen Sale Artikel.“ Solche Einschränkungen wirken wie das Kleingedruckte eines Versicherungsvertrags. Sie zerstören das Geschenkgefühl.

Fehler 3: Permanente Gutscheinverfügbarkeit. Gutscheine, die immer verfügbar sind, verlieren ihre Wirkung. Das Knappheitsprinzip funktioniert nur, wenn Knappheit tatsächlich existiert oder zumindest glaubhaft kommuniziert wird.

Fehler 4: Keine Nachverfolgung. Ohne Tracking wissen Sie nicht, welche Gutscheine konvertieren und welche nur Marge kosten. Jeder digitale Gutschein sollte einen eindeutigen Code tragen, der Kanal, Zeitpunkt und Kundensegment zurückverfolgen lässt.

Fehler 5: Den Gutschein als Rabatt behandeln. Ein Gutschein ist kein Rabatt. Ein Gutschein ist ein psychologisches Instrument. Wer ihn wie einen Rabatt behandelt, verschenkt das gesamte Potenzial der emotionalen Mechanismen.

Wie entwickelt sich der Markt für digitale Gutscheine bis 2030?

Der globale Markt für digitale Geschenkkarten soll bis 2032 über 700 Milliarden Euro erreichen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der weltweite Markt für digitale Geschenkkarten wächst jährlich um über 11 % und wird laut Research and Markets bis 2032 ein Volumen von rund 730 Milliarden Euro erreichen. Drei Trends treiben diese Entwicklung.

Trend 1: KI gestützte Personalisierung. Algorithmen analysieren Kaufhistorie, Browsing Verhalten und demografische Daten, um Gutscheine zu generieren, die exakt auf den individuellen Kunden zugeschnitten sind. Die Einlöserate personalisierter Gutscheine liegt um bis zu 30 % über der von generischen Angeboten.

Trend 2: Integration in digitale Wallets. Apple Wallet, Google Pay und vergleichbare Systeme machen den Gutschein zum permanenten Begleiter im Smartphone. Der Gutschein verschwindet nicht mehr im E Mail Postfach, sondern bleibt als visueller Reminder in der Brieftaschen App sichtbar.

Trend 3: B2B Incentive Programme. Unternehmen setzen digitale Gutscheine zunehmend als Mitarbeiterbelohnung, Vertriebsincentive und Kundenakquisetool ein. Laut Incentive Research Foundation planen 70 % der nordamerikanischen Unternehmen, ihre Ausgaben für Gutschein basierte Incentives 2026 moderat bis deutlich zu erhöhen.

Für Entscheider in KMU bedeutet das: Digitale Gutscheine sind kein taktisches Instrument für Einzelaktionen. Sie entwickeln sich zu einem strategischen Bestandteil des Customer Relationship Managements.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu digitalen Gutscheinen

12 Fachbegriffe rund um digitale Gutscheine, von Ankereffekt bis Verlustaversion.

Ankereffekt

Ankereffekt bezeichnet die kognitive Verzerrung, bei der die erste wahrgenommene Zahl alle folgenden Bewertungen beeinflusst. Bei Gutscheinen setzt der aufgedruckte Wert diesen Anker und beeinflusst die Produktwahl des Empfängers.

Closed Loop Gutschein

Closed Loop Gutschein ist ein Gutschein, der ausschließlich bei einem bestimmten Händler oder einer bestimmten Marke einlösbar ist. Rund 68 % aller physischen Geschenkkarten gehören zu diesem Typ.

Couponing

Couponing beschreibt den systematischen Einsatz von Gutscheinen und Rabattmarken als Instrument der Verkaufsförderung. Die digitale Variante erreicht deutlich höhere Einlöseraten als das klassische Papier Couponing.

Endowment Effekt

Endowment Effekt (Besitztumseffekt) beschreibt das Phänomen, dass Menschen einem Gegenstand einen höheren Wert zuschreiben, sobald sie ihn besitzen. Bei Gutscheinen führt dieser Effekt dazu, dass Empfänger den Code als „ihr Geld“ betrachten.

FOMO

FOMO (Fear of Missing Out) ist die Angst, etwas zu verpassen. Befristete Gutscheine nutzen diesen psychologischen Trigger, um Handlungsdruck zu erzeugen und die Einlöserate zu erhöhen.

Incentive Programm

Incentive Programm bezeichnet ein strukturiertes Belohnungssystem, das Mitarbeiter, Partner oder Kunden durch Anreize wie Gutscheine zu bestimmtem Verhalten motiviert. Im B2B Bereich wachsen gutscheinbasierte Incentives zweistellig.

Konversionsrate

Konversionsrate misst den Anteil der Empfänger, die einen Gutschein tatsächlich einlösen. Digitale Gutscheine erreichen Konversionsraten von 6 bis 10 %, gedruckte Coupons liegen bei unter 1 %.

Open Loop Gutschein

Open Loop Gutschein ist ein Gutschein, der bei mehreren Händlern einlösbar ist, etwa Visa oder Mastercard Geschenkkarten. Dieser Typ bietet dem Empfänger maximale Flexibilität.

Omnichannel Fähigkeit

Omnichannel Fähigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Gutscheins, sowohl online als auch stationär und über verschiedene Geräte einlösbar zu sein. 2026 gilt dies als Mindeststandard.

Reziprozität

Reziprozität ist das psychologische Prinzip, nach dem Menschen den Drang verspüren, erhaltene Geschenke oder Gefälligkeiten zu erwidern. Gutscheine aktivieren diesen Mechanismus und fördern Kaufentscheidungen.

Trigger basierter Gutschein

Trigger basierter Gutschein wird automatisch durch ein bestimmtes Kundenereignis ausgelöst, etwa einen Warenkorbabbruch, einen Geburtstag oder das Erreichen eines Treuepunkteziels. Dieser Typ erzielt die höchsten Einlöseraten.

Verlustaversion

Verlustaversion beschreibt das von Kahneman und Tversky nachgewiesene Phänomen, dass Menschen Verluste etwa doppelt so stark empfinden wie gleichwertige Gewinne. Befristete Gutscheine nutzen diesen Mechanismus.

FAQ: Warum verkaufen digitale Gutscheine besser als jeder Rabatt?

Was sind digitale Gutscheine und wie unterscheiden sie sich von klassischen Rabattaktionen? Digitale Gutscheine sind elektronische Wertcodes, die per E Mail, App oder Wallet zugestellt und online oder stationär eingelöst werden. Im Gegensatz zu klassischen Rabatten wirken sie über den Endowment Effekt als wahrgenommener Besitz, nicht als Preissenkung. Empfänger geben im Schnitt rund 40 Euro über den Gutscheinwert hinaus aus. Warum haben digitale Gutscheine eine höhere Einlöserate als gedruckte Coupons? Digitale Gutscheine erzielen eine bis zu zehnmal höhere Einlöserate, weil die Einlösung per Smartphone nahtlos funktioniert. Zusätzlich verstärken Push Benachrichtigungen und Wallet Integration die Sichtbarkeit des Gutscheins und erinnern den Empfänger automatisch an die Einlösung. Welche psychologischen Prinzipien machen Gutscheine so wirkungsvoll? Vier Prinzipien treiben die Wirkung: die Verlustaversion (Angst, den Gutschein verfallen zu lassen), der Endowment Effekt (Gutschein wird als Besitz empfunden), die Reziprozität (Drang, ein Geschenk zu erwidern) und der Ankereffekt (Gutscheinwert beeinflusst Produktwahl nach oben). Wie hoch sollte der Wert eines digitalen Gutscheins sein? Für B2C Neukunden Gutscheine empfehlen sich 10 bis 15 Euro. Im B2B Incentive Bereich liegt der durchschnittliche Wert bei rund 180 Euro. Entscheidend ist nicht der absolute Betrag, sondern die Relation zum typischen Warenkorbwert. Sollte ein digitaler Gutschein ein Ablaufdatum haben? Ja. Gutscheine ohne Befristung verlieren bis zu 60 Prozent ihrer Einlösewirkung, weil der psychologische Verlust Trigger fehlt. Eine Frist von 14 bis 21 Tagen schafft ausreichend Dringlichkeit, ohne den Kunden unter unangemessenen Druck zu setzen. Wie messen Unternehmen den Erfolg ihrer Gutscheinstrategie? Jeder digitale Gutschein sollte einen eindeutigen Tracking Code tragen, der Kanal, Zeitpunkt und Kundensegment erfasst. Relevante KPIs sind die Einlöserate, der durchschnittliche Warenkorbwert bei Einlösung, die Neukundenquote über Gutscheine und der Return on Investment der Gutscheinaktion.