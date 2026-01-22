Lohnt sich n8n für Ihr Unternehmen? Das unterschätzte Automatisierungs-Werkzeug aus Berlin

Jeden Tag verbringen Ihre Mitarbeiter Stunden damit, Daten zwischen Systemen zu kopieren, E-Mails weiterzuleiten und Tabellen zu aktualisieren. Ein Berliner Startup mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Euro verspricht, das zu ändern. Doch was kann n8n wirklich, und wann lohnt sich der Einstieg?

Das Wichtigste in Kürze

n8n ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform mit über 400 Integrationen, die als Self-Hosting oder Cloud-Lösung verfügbar ist

Die Kosten beginnen bei etwa 10 Euro monatlich für Self-Hosting, während vergleichbare Tools wie Zapier schnell mehrere hundert Euro kosten

Für Unternehmen mit DSGVO-Anforderungen bietet n8n durch Self-Hosting auf EU-Servern maximale Datenkontrolle

bietet n8n durch Self-Hosting auf EU-Servern maximale Datenkontrolle Die KI-Integration mit LangChain macht n8n besonders interessant für Unternehmen, die KI-Agenten in ihre Workflows einbinden wollen

Während andere noch Daten kopieren, lehnt sich der Automatisierer zurück.

Was steckt hinter dem Berliner Unicorn?

Das Berliner Startup n8n hat im Oktober 2025 eine Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Investoren wie Nvidia, Sequoia Capital und die Deutsche Telekom haben insgesamt 180 Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt. Delivery Hero spart nach eigenen Angaben mit einem einzigen n8n-Workflow 200 Stunden monatlich. Stepstone reduzierte die Integrationszeit um den Faktor 25.

Was macht diese Plattform so attraktiv? Im Kern verbindet n8n verschiedene Apps, Dienste und APIs miteinander. Sie definieren Auslöser und Aktionen visuell per Drag-and-Drop. Wenn beispielsweise eine neue E-Mail eingeht, kann n8n automatisch die Anhänge in Google Drive speichern, eine Slack-Nachricht senden und einen Eintrag in Ihrer CRM-Datenbank anlegen. Das klingt zunächst wie Zapier oder Make. Der entscheidende Unterschied liegt im Geschäftsmodell.

n8n arbeitet mit einer Fair-Code-Lizenz. Das bedeutet: Sie können die Software auf Ihren eigenen Servern betreiben, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Ihre Daten verlassen niemals Ihre Infrastruktur. Für Geschäftsführer in regulierten Branchen oder mit sensiblen Kundendaten ist das ein entscheidendes Argument.

Automatisierungs-Plattformen 2026 n8n vs. Zapier vs. Make Welche Plattform passt zu Ihrem Unternehmen? Z Zapier Integrationen 7.000+ Ab Preis/Monat 20 € Self-Hosting ✗ Nein Tech-Level Einsteiger DSGVO Eingeschränkt M Make Integrationen 2.000+ Ab Preis/Monat 9 € Self-Hosting ✗ Nein Tech-Level Fortgeschritten DSGVO Eingeschränkt n n8n Integrationen 400+ Ab Preis/Monat 10 € Self-Hosting ✓ Ja Tech-Level Entwickler DSGVO Vollständig Der entscheidende Kostenunterschied Ein komplexer Workflow mit 10 Schritten kostet bei Zapier 10 Tasks, bei n8n nur 1 Ausführung. Bei 50.000 monatlichen Ausführungen: 800+€ Zapier ~400€ Make ~50€ n8n Self-Host Welche Plattform für welches Team? Z Zapier → Marketing-Teams, Nicht-Techniker, schnelle Ergebnisse M Make → Power-User, komplexe Logik, visuelles Arbeiten n n8n → Dev-Teams, DSGVO-sensible Branchen, KI-Agenten

Warum scheitern viele Automatisierungsprojekte?

Bevor Sie sich für ein Tool entscheiden, sollten Sie eine unbequeme Wahrheit kennen: Um einen Workflow zu automatisieren, muss dieser Workflow zunächst existieren. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben keine klar definierten Prozesse. Jeder Mitarbeiter macht es ein bisschen anders. In solchen Fällen scheitert jede Automatisierung, völlig unabhängig vom eingesetzten Tool.

n8n + Künstliche Intelligenz KI-Automatisierung ohne Programmierung 70 native KI-Nodes, LangChain-Integration und volle Datenkontrolle 70+ KI-Nodes 4 LLM-Anbieter 100% Datenkontrolle Unterstützte KI-Modelle OpenAI GPT-4 Claude Google Gemini Ollama (Lokal) KI-Agenten Autonome Workflows, die eigenständig Entscheidungen treffen RAG-Workflows Dokumente durchsuchbar machen mit Vektordatenbanken Multi-LLM Verschiedene Modelle kombinieren und dynamisch wechseln Lokale KI Modelle via Ollama betreiben – Daten bleiben im Haus Beispiel: Intelligente Lead-Qualifizierung 1. Formular → 2. Clearbit → 3. GPT-4 Scoring → 4. CRM + Slack Gesamtdauer: unter 5 Sekunden pro Lead – statt 15 Minuten manuell Zeitersparnis durch KI-Workflows Aufgabe KI-Dauer Ersparnis E-Mails kategorisieren < 1 Sek. 2h/Tag Leads qualifizieren < 3 Sek. 15 Min./Lead Dokumente zusammenfassen < 5 Sek. 30 Min./Dok. Support-Tickets routen < 1 Sek. 4h/Tag Mit Ollama betreiben Sie KI-Modelle auf Ihrem eigenen Server. Keine Daten fließen an OpenAI oder andere US-Anbieter. Ideal für sensible Kundendaten und DSGVO-kritische Workflows.

Das Gegenteil findet sich in Großkonzernen. Dort gibt es zwar Prozesse, diese sind aber so komplex und verzweigt, dass niemand mehr den Überblick hat. Manche glauben, sie könnten einfach Workflows in einem Tool bauen und die Organisation zwingen, sich danach zu richten. Das funktioniert bei sehr einfachen Szenarien. Bei allem, was auch nur ansatzweise komplex ist, wird es scheitern.

Der Sweet Spot für n8n liegt dazwischen: Organisationen mit hinreichend definierten digitalen Prozessen von einfacher bis mittlerer Komplexität. Wenn Sie zu dieser Zielgruppe gehören, lohnt sich ein genauerer Blick.

Wie unterscheidet sich n8n von Zapier und Make?

Die drei großen Automatisierungsplattformen bedienen unterschiedliche Bedürfnisse. Zapier dominiert mit über 7.000 Integrationen und einer intuitiven Oberfläche, die auch Nicht-Technikern sofortigen Zugang ermöglicht. Sie können Ihren ersten Workflow in Minuten erstellen. Der Preis dafür: Bei hohen Automatisierungsvolumen steigen die Kosten schnell auf mehrere hundert Euro monatlich.

n8n Tutorial: Grundlagen-Kurs für Anfänger (Deutsch)

Watch this video on YouTube Im umfassenden n8n Tutorial (Deutsch) führt Philip Thomas in zwei Stunden durch alle Grundlagen der Workflow-Automatisierung – vom Self-Hosting bis zum eigenen KI-Agenten.



Make, ehemals Integromat, bietet einen visuellen Editor mit mehr Flexibilität als Zapier. Die Preise sind moderater, beginnen bei etwa 9 Euro monatlich. Allerdings gibt es keine Self-Hosting-Option. Ihre Daten laufen über US-Server.

n8n positioniert sich als technischere Alternative mit maximaler Kontrolle. Die Plattform bietet rund 400 native Integrationen. Das klingt zunächst nach weniger als die Konkurrenz. Der Unterschied: Mit dem HTTP-Request-Node und eigenen Code-Snippets können Sie praktisch jede API anbinden. Für technisch versierte Teams bedeutet das mehr Möglichkeiten, nicht weniger.

Kriterium Zapier Make n8n Integrationen 7.000+ 2.000+ 400+ nativ Self-Hosting Nein Nein Ja Preiseinstieg 20 €/Monat 9 €/Monat 10 €/Monat (Self-Hosting) Technisches Niveau Einsteiger Fortgeschritten Entwickler DSGVO-Kontrolle Eingeschränkt Eingeschränkt Vollständig

Welche Kosten kommen wirklich auf Sie zu?

Die Preisgestaltung von n8n unterscheidet sich fundamental von der Konkurrenz. Während Zapier und Make pro Task oder Operation abrechnen, zahlen Sie bei n8n pro Workflow-Ausführung. Ein Workflow mit 5 Schritten kostet bei Zapier 5 Tasks, bei n8n nur 1 Ausführung. Bei komplexen Automatisierungen macht das einen erheblichen Unterschied.

Für die Cloud-Version beginnen die Preise bei 20 Euro monatlich für 2.500 Ausführungen. Der Pro-Plan kostet 50 Euro für 10.000 Ausführungen. Enterprise-Kunden verhandeln individuelle Konditionen.

Bei 50.000 Workflow-Ausführungen trennt sich die Spreu vom Weizen.

Beim Self-Hosting entstehen keine Lizenzkosten für die Community-Edition. Die tatsächlichen Kosten setzen sich aus Server-Infrastruktur, Wartung und gegebenenfalls Sicherheitsmaßnahmen zusammen. Ein minimales Setup auf einem VPS beginnt bei etwa 10 Euro monatlich. Für eine produktionsreife Umgebung mit Datenbank, Backups und Monitoring rechnen Experten mit 200 bis 500 Euro monatlich. Darin enthalten sind allerdings unbegrenzte Workflow-Ausführungen.

Die Rechnung wird interessant bei hohen Volumina. Wenn Sie 50.000 Ausführungen monatlich benötigen, zahlen Sie bei Zapier schnell über 800 Euro. Mit n8n Self-Hosting bleiben die Kosten konstant bei Ihren Infrastrukturkosten.

Hier zeigt n8n seine größte Stärke für deutsche Unternehmen. Seit dem Schrems-II-Urteil des EuGH ist die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA rechtlich problematisch. Der US Cloud Act verpflichtet amerikanische Unternehmen, Daten an US-Behörden herauszugeben. Zapier als US-Unternehmen unterliegt diesem Gesetz.

Wenn Sie n8n auf einem deutschen Server betreiben, etwa bei Hetzner, bleiben Ihre Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie sind nicht Auftragsverarbeiter, sondern Verantwortlicher. Das reduziert rechtliche Komplexität und macht Audits einfacher.

Justin Keirath, n8n Freelancer: „Wenn man Software einsetzt, ganz egal ob eigene oder Fremdsoftware, kann es früher oder später zu Sicherheitslücken kommen. Wichtig ist, dass wenn man sich für eine self-hosted-Variante von n8n entscheidet, dass man eben berücksichtigt, dass man auch verantwortlich ist für Sicherheitspatches.“

Diese Verantwortung sollten Sie nicht unterschätzen. Self-Hosting bedeutet: Sie kümmern sich um SSL-Zertifikate, Reverse Proxy, Updates und Backups. Ohne DevOps-Know-how im Haus kann das zur Herausforderung werden. n8n bietet auch eine Cloud-Variante mit EU-Rechenzentrum in Frankfurt. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Kontrolle und Komfort.

Welche KI-Funktionen bietet n8n?

Die Integration von künstlicher Intelligenz ist der Bereich, in dem n8n 2025 am stärksten wächst. Die Plattform hat native LangChain-Integrationen mit fast 70 KI-spezifischen Nodes. Sie können KI-Agenten bauen, die eigenständig Entscheidungen treffen und Tools nutzen.

Die unterstützten Modelle umfassen OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Google Gemini und lokale Modelle via Ollama. Letzteres ist besonders interessant für datensensible Anwendungen. Sie können KI-Funktionen nutzen, ohne dass Ihre Daten an externe Anbieter fließen.

Ein typischer KI-Workflow könnte so aussehen: Eingehende Kunden-E-Mails werden automatisch kategorisiert. Das Sentiment wird analysiert. Bei negativem Feedback wird sofort ein Ticket erstellt und der zuständige Mitarbeiter benachrichtigt. Positive Bewertungen fließen automatisch ins Marketing-Team.

Fortgeschrittene Anwendungen gehen noch weiter. Sie können RAG-Workflows bauen: Dokumente einlesen, in Vektordatenbanken speichern und per KI durchsuchbar machen. Ein Sales-Team könnte so automatisch Leads mit GPT-4 qualifizieren und anreichern, bevor sie ins CRM wandern.

Für welche Anwendungsfälle eignet sich n8n besonders?

Die Stärken von n8n zeigen sich in konkreten Szenarien. Im CRM-Bereich automatisieren Unternehmen die Lead-Qualifizierung, Datenanreicherung und Follow-up-Sequenzen. Ein SaaS-Unternehmen sammelt Leads über ein Webformular. Der Ablauf: Formular-Eingang triggert den Workflow, Daten werden ins CRM übertragen, eine Willkommens-E-Mail geht raus, und der Vertrieb erhält eine Slack-Benachrichtigung. Der gesamte Prozess dauert keine 2 Sekunden und ersetzt manuelle Arbeit von 15 Minuten pro Lead.

Im Marketing lassen sich Content-Workflows aufbauen. Briefs kommen aus Notion, werden mit Kontext aus einer Vektordatenbank angereichert, und ein LLM generiert den ersten Entwurf. Ein QA-Pass prüft auf Fakten und Styleguide-Konformität. Das Ergebnis wandert automatisch ins CMS.

DevOps-Teams nutzen n8n für Monitoring und Incident-Response. Metriken aus verschiedenen Systemen werden konsolidiert. Bei Schwellenwert-Überschreitungen entstehen automatisch Tickets und ChatOps-Nachrichten. In manchen Setups löst n8n sogar automatisierte Remediations aus.

Für den E-Commerce automatisiert die Plattform Bestellprozesse, Inventory-Updates und Kundenkommunikation. Ein mittelständisches Logistikunternehmen hat damit 5.000 Lieferaufträge täglich automatisiert und die Fehlerquote drastisch reduziert.

Wo liegen die Grenzen von n8n?

Ehrlichkeit gehört zur Entscheidungsfindung. n8n ist kein Allheilmittel. Die Lernkurve ist steiler als bei Zapier. Wenn Sie noch nie mit APIs oder JSON-Daten gearbeitet haben, werden Sie Zeit für die Einarbeitung brauchen. Die Plattform erwartet ein gewisses technisches Grundverständnis.

Bei der Kollaboration im Team zeigt n8n Schwächen. Professionelle Versionskontrolle, Freigabeprozesse und zentrale Auditierung sind nur begrenzt oder per Custom Extensions verfügbar. Für große Enterprise-Setups mit strengen Governance-Anforderungen kann das zum Problem werden.

Die Skalierung erfordert Planung. Im Standardmodus läuft alles auf einem Server. Für hohe Lasten brauchen Sie den Queue-Mode mit Redis und mehreren Workern. Das ist machbar, erfordert aber DevOps-Expertise.

Die Integrationsbibliothek ist kleiner als bei Zapier. Wenn Sie exotische Tools nutzen, die nur Zapier unterstützt, müssen Sie diese über HTTP-Requests selbst anbinden. Das funktioniert, kostet aber Zeit.

Wie sieht ein typischer Einstieg aus?

Der pragmatische Weg beginnt mit einem konkreten Problem. Identifizieren Sie einen Prozess, der Sie regelmäßig Zeit kostet und immer gleich abläuft. Das könnte die Weiterleitung von Kontaktformularen sein, die Synchronisation zwischen CRM und Newsletter-Tool, oder die automatische Benachrichtigung bei bestimmten Ereignissen.

Starten Sie mit der Cloud-Version. Die ersten 2.500 Ausführungen monatlich kosten 20 Euro. Sie brauchen keine Infrastruktur aufzusetzen und können sofort loslegen. Die Oberfläche ist intuitiv genug, dass technisch affine Mitarbeiter nach ein bis zwei Tagen produktiv werden.

Erst wenn Sie das Tool verstanden haben und der Nutzen klar ist, lohnt sich die Frage nach Self-Hosting. Dann haben Sie konkrete Anforderungen an Volumen, Performance und Datenschutz. Diese Informationen brauchen Sie für eine sinnvolle Infrastruktur-Planung.

Ein Hybrid-Ansatz funktioniert ebenfalls. Manche Unternehmen nutzen Zapier für exotische Integrationen und n8n für die Core-Workflows mit sensiblen Daten. Die Plattformen schließen sich nicht gegenseitig aus.

Wie entwickelt sich n8n weiter?

Die Roadmap von n8n zeigt klare Prioritäten. Version 2.0 wurde im Dezember 2025 veröffentlicht und bringt Autosave-Funktionen, eine modernisierte Canvas-Oberfläche und verbesserte Sicherheitsfeatures. Die KI-Integration wird kontinuierlich ausgebaut. Multi-Agent-Systeme, in denen verschiedene KI-Agenten zusammenarbeiten, sind bereits möglich.

Das Unternehmen wächst rasant. Der wiederkehrende Jahresumsatz liegt bei rund 36 Millionen Euro. Über 230.000 Nutzer arbeiten aktiv mit der Plattform. Mit Investoren wie Nvidia im Rücken und einem Fokus auf KI-Agenten positioniert sich n8n als zentrale Infrastruktur für die Automatisierung der Zukunft.

Für die europäische Compliance-Landschaft ist n8n besonders gut aufgestellt. Während Silicon Valley-Unternehmen über DSGVO und AI Act klagen, baut n8n diese Anforderungen von Anfang an mit ein. Das könnte sich als strategischer Vorteil erweisen, wenn die Regulierung weiter zunimmt.

FAQ

Die häufigsten Fragen zur Automatisierungsplattform aus Berlin.

Ist n8n wirklich kostenlos? Die Community-Edition ist kostenlos nutzbar, wenn Sie sie selbst hosten. Die einzigen Kosten entstehen durch Serverbetrieb, typischerweise 10 bis 50 Euro monatlich für ein einfaches Setup. Für Enterprise-Features wie SSO, Audit-Logs und professionellen Support benötigen Sie eine kostenpflichtige Lizenz. Brauche ich Programmierkenntnisse für n8n? Für einfache Workflows nicht. Die visuelle Oberfläche ermöglicht Drag-and-Drop-Automatisierung. Sobald Sie komplexere Logik, Datenmanipulation oder Custom-Integrationen benötigen, sind JavaScript-Grundkenntnisse hilfreich. Ohne technisches Verständnis für APIs und JSON-Strukturen stoßen Sie früher an Grenzen als bei Zapier. Bei Self-Hosting haben Sie die volle Kontrolle. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server. n8n selbst erfasst nur anonyme Telemetriedaten, die Sie deaktivieren können. Für die Cloud-Version werden Daten auf EU-Servern in Frankfurt gespeichert. Die Plattform bietet verschlüsselte Credential-Speicherung und rollenbasierte Zugriffskontrollen. Kann n8n ChatGPT und andere KI-Modelle einbinden? Ja, n8n hat native Integrationen für OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und lokale Modelle via Ollama. Die LangChain-Integration ermöglicht den Bau von KI-Agenten, die eigenständig Entscheidungen treffen. Sie können verschiedene Modelle in einem Workflow kombinieren und automatisch das jeweils beste für eine Aufgabe auswählen. Wie lange dauert die Einarbeitung? Technisch versierte Nutzer werden nach zwei bis drei Tagen produktiv. Für komplexere Anwendungsfälle mit Custom-Code und fortgeschrittenen Integrationen sollten Sie mehrere Wochen einplanen. n8n bietet umfangreiche Dokumentation, über 4.000 Workflow-Templates und eine aktive Community, die bei Fragen hilft. Lohnt sich der Wechsel von Zapier zu n8n? Das hängt von Ihrem Nutzungsprofil ab. Bei hohen Automatisierungsvolumen über 10.000 Ausführungen monatlich rechnet sich n8n schnell. Wenn Sie strenge Datenschutzanforderungen haben oder maximale Kontrolle brauchen, ebenfalls. Für einfache Automatisierungen mit exotischen Apps, die nur Zapier unterstützt, lohnt der Wechsel oft nicht.

Glossar

API (Application Programming Interface): Eine Schnittstelle, über die verschiedene Software-Anwendungen miteinander kommunizieren können. n8n nutzt APIs, um Daten zwischen unterschiedlichen Tools auszutauschen.

ARR (Annual Recurring Revenue): Der jährlich wiederkehrende Umsatz eines Unternehmens, besonders relevant für Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle. n8n erreichte 2025 einen ARR von rund 40 Millionen Dollar.

DevOps: Eine Arbeitsweise, die Softwareentwicklung (Development) und IT-Betrieb (Operations) vereint. DevOps-Kenntnisse sind für das Self-Hosting von n8n hilfreich.

Docker: Eine Technologie zur Containerisierung von Software. Mit Docker lässt sich n8n einfach auf eigenen Servern installieren und betreiben.

Fair-Code-Lizenz: Ein von n8n entwickeltes Lizenzmodell, das zwischen Open Source und proprietärer Software liegt. Der Quellcode ist einsehbar, kommerzielle Nutzung ab bestimmten Umsatzgrenzen erfordert jedoch eine Lizenz.

iPaaS (Integration Platform as a Service): Eine Cloud-basierte Plattform zur Integration verschiedener Anwendungen und Datenquellen. n8n kann als leichtgewichtiges iPaaS-System betrachtet werden.

JSON (JavaScript Object Notation): Ein Datenformat zum Austausch strukturierter Informationen. In n8n fließen Daten als JSON-Objekte durch die Workflows.

LangChain: Ein Framework zur Entwicklung von KI-Anwendungen, das in n8n nativ integriert ist. Es ermöglicht den Bau komplexer KI-Agenten und Workflows.

LLM (Large Language Model): Große Sprachmodelle wie GPT-4 oder Claude, die natürliche Sprache verstehen und generieren können. n8n unterstützt die Integration verschiedener LLMs.

Low-Code: Ein Entwicklungsansatz, bei dem Software größtenteils visuell und mit minimaler Programmierung erstellt wird. n8n kombiniert Low-Code mit der Option für eigenen Code.

Node: In n8n ein einzelner Baustein eines Workflows, der eine bestimmte Aktion ausführt. Nodes werden visuell miteinander verbunden.

Ollama: Eine Software zum lokalen Betrieb von KI-Modellen auf eigener Hardware. Über Ollama können Sie KI-Funktionen in n8n nutzen, ohne Daten an externe Anbieter zu senden.

RAG (Retrieval-Augmented Generation): Eine Technik, bei der KI-Modelle mit externem Wissen angereichert werden. n8n ermöglicht den Aufbau von RAG-Workflows für intelligente Dokumentensuche.

Self-Hosting: Der Betrieb von Software auf eigenen Servern statt in der Cloud eines Anbieters. Bei n8n ermöglicht Self-Hosting maximale Datenkontrolle.

Trigger: Ein Auslöser, der einen Workflow in n8n startet. Das kann ein Zeitplan, ein Webhook oder ein Ereignis in einer verbundenen Anwendung sein.

Unicorn: Ein Startup mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. n8n erreichte im Oktober 2025 mit 2,5 Milliarden Dollar Unicorn-Status.

VPS (Virtual Private Server): Ein virtueller Server, der von einem Hosting-Anbieter gemietet wird. Auf einem VPS können Sie n8n für etwa 10 Euro monatlich selbst betreiben.

Webhook: Eine Methode, mit der eine Anwendung automatisch Daten an eine andere sendet, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. In n8n starten Webhooks oft Workflows.

Workflow: Eine Abfolge automatisierter Schritte, die in n8n visuell als verbundene Nodes dargestellt wird. Ein Workflow kann einfache Datensynchronisation oder komplexe Geschäftsprozesse abbilden.

Quellen

Handelsblatt – Berliner KI-Firma N8N ist jetzt 2,5 Milliarden Dollar wert – https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/start-up-berliner-ki-firma-n8n-ist-jetzt-25-milliarden-dollar-wert/100160338.html – besucht am 22.01.2026

n8n Documentation – Privacy and Security – https://docs.n8n.io/privacy-security/privacy/ – besucht am 22.01.2026

n8n Official Pricing Page – https://n8n.io/pricing/ – besucht am 22.01.2026

IT-Schulungen.com – n8n die flexible Workflow- und KI-Automationsplattform im Detail – https://www.it-schulungen.com/wir-ueber-uns/wissensblog/n8n-die-flexible-workflow-und-ki-automationsplattform.html – besucht am 22.01.2026

Hecker Consulting – n8n im Praxistest Workflow-Automatisierung mit Open Source – https://www.hco.de/blog/n8n-im-praxistest-workflow-automatisierung-mit-open-source-funktionen-grenzen-anwendungsfalle – besucht am 22.01.2026

heydata – Marketing Automation mit n8n DSGVO AI Act NIS2-konform – https://heydata.eu/magazin/marketing-automation-mit-n8n-dsgvo-ai-act-and-nis-2-konform/ – besucht am 22.01.2026