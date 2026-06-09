Betrügerische Anrufe: So warnt Android jetzt vor KI-Betrug

Google rüstet Android gegen eine Betrugsmasche, die KI-Stimmen von Angehörigen täuschend echt nachbaut. Die neue Funktion Fake Call Detection prüft im Hintergrund, ob ein Anruf wirklich vom gespeicherten Kontakt stammt. Für Familien und Unternehmen im DACH-Raum lohnt der Blick auf das Kleingedruckte.

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Mit Fake Call Detection zieht Google in Android eine technische Verteidigungslinie gegen geklonte Stimmen ein. Auf dem Display steht der Name der Tochter, die Stimme am Telefon klingt vertraut, und kurz darauf soll schnell Geld fließen. Genau dieses Schockanruf-Muster will die Funktion ausbremsen, bevor das Gespräch Fahrt aufnimmt.

Das Wichtigste in Kürze

Digitaler Handschlag: Das Gerät des Anrufers sendet ein stilles Bestätigungssignal, fehlt es, erscheint eine Warnung.

Das Gerät des Anrufers sendet ein stilles Bestätigungssignal, fehlt es, erscheint eine Warnung. Standardmäßig aktiv: Die Funktion läuft automatisch im Hintergrund und braucht keine Einrichtung.

Die Funktion läuft automatisch im Hintergrund und braucht keine Einrichtung. Voraussetzung: Beide Seiten brauchen Android 12 oder neuer, die Google-Telefon-App und aktives RCS.

Beide Seiten brauchen Android 12 oder neuer, die Google-Telefon-App und aktives RCS. Start: Der Rollout läuft diesen Monat weltweit, zuerst auf Pixel-Geräten.

Wie unterscheidet Android den echten Kontakt vom Betrüger?

Google-Telefon-App nutzt verschlüsselte Signale zur Authentifizierung von Anrufen zwischen gespeicherten Kontakten

Das Verfahren funktioniert wie ein stiller Handschlag zwischen zwei Geräten. Ruft ein gespeicherter Kontakt an und nutzen beide Seiten die Google-Telefon-App, sendet dessen Smartphone in Echtzeit ein verschlüsseltes Signal, das den Anruf als echt ausweist.

Fehlt dieses Signal, fragt Ihr Gerät beim hinterlegten Kontakt nach. Bestätigt dieses, dass es gerade gar nicht anruft, blendet Android eine Warnung ein und rät zum Auflegen. Die Prüfung läuft über Ende-zu-Ende-verschlüsseltes RCS, deshalb bleibt der Gesprächsinhalt außen vor. Google beschreibt den Mechanismus im hauseigenen Security-Blog.

Warum kommt der Schutz gerade jetzt?

KI-Stimmklone befeuern Betrugswelle: Identitätsdiebstahl verursachte 2024 weltweit über 348 Milliarden Euro Schaden

Der Anlass ist eine Betrugswelle, die durch billige KI-Stimmklone neuen Schub bekommt. Laut dem Global Financial Fraud Threat Assessment von Interpol vom März 2026 zählt Identitätsbetrug zu den größten Treibern globaler Schäden von über 348 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Die US-Handelsbehörde FTC bezifferte allein die Schäden durch Identitätsbetrug für 2024 auf rund 2,57 Milliarden Euro. Sicherheitsforscher halten KI-Stimmen inzwischen für so echt, dass kaum noch jemand sie vom Original unterscheiden kann.

Damit verliert die alte Faustregel, eine vertraute Stimme genüge als Beweis, ihren Wert. Die Masche reiht sich in eine Serie KI-gestützter Angriffe ein; wie sich Mittelständler gegen KI-Phishing wappnen, haben wir bereits gezeigt.

Eine vertraute Stimme war jahrzehntelang der beste Echtheitsbeweis am Telefon. Genau diesen Reflex hebeln KI-Klone aus, deshalb muss die Prüfung zurück ins Gerät wandern statt im Ohr der Angerufenen stattzufinden. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für Nutzer in Deutschland?

Google-Spamschutz funktioniert nur mit Google-Apps und aktivem RCS, was bei vielen DACH-Geräten nicht der Fall ist

Der Haken steckt in der Voraussetzung. Der Schutz greift nur, wenn Anrufer und Angerufener die Google-Telefon-App samt Google Messages, Kontakten und aktivem RCS verwenden. Viele Geräte im DACH-Raum laufen jedoch mit der vorinstallierten Telefon-App des Herstellers, etwa bei Samsung.

Google legt den Standard auf RCS-Basis offen, damit andere Hersteller und App-Anbieter ihn übernehmen können, doch bis dahin bleibt eine Lücke. Bauen Sie deshalb nicht allein auf die Technik: Ein kurzer Rückruf über die selbst gespeicherte Nummer entlarvt den Schockanruf weiterhin am zuverlässigsten. Tiefergehende Grundlagen liefert unser Ratgeber zu den Cybersecurity-Grundlagen.

Prüfen Sie nach dem Update, ob auf den Familiengeräten die Google-Telefon-App mit aktivem RCS läuft, und sprechen Sie das Thema Stimmklone offen an. Der beste Schutz bleibt vorerst die Mischung aus eingebauter Warnung und gesundem Misstrauen.

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