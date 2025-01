​​6 Tipps zum Kauf gebrauchter Software

Was wird 2025 in Europa und weltweit passieren? Eines steht fest: Die Preise werden steigen. Ob für Butter oder Software – wo immer es Einsparpotenziale gibt, werden diese genutzt. Warum also den vollen Preis zahlen, wenn es einen Weg gibt, das zu umgehen? In ganz Europa setzen immer mehr Unternehmen auf gebrauchte Softwarelizenzen und sparen so jährlich Tausende von Euro, die sonst in teure Abonnements fließen würden. Und das Beste daran? Es ist vollkommen legal und sicher.

Gebrauchte Software funktioniert genauso zuverlässig und effizient wie neue Lizenzen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Plattform Lizenzhub, auf der Sie hochwertige Microsoft-Softwarelizenzen zu attraktiven Preisen erwerben können, damit Ihr Unternehmen weiterhin effektiv arbeitet und gleichzeitig Kosten spart. Wenn Sie bereit sind, die Vorteile gebrauchter Software zu nutzen, haben wir hier 6 wertvolle Tipps, wie Sie sich auf diesem wachsenden Markt zurechtfinden – und das wie ein Profi.

Warum gebrauchte Software kaufen?

In der Welt der Softwarebeschaffung geht es längst nicht mehr nur um den Kauf des neuesten Produkts, sondern auch um intelligente Entscheidungen, die Ihr Budget entlasten. Gebrauchte Software hat sich dabei als clevere Alternative etabliert, die nicht nur den Geldbeutel schont, sondern gleichzeitig die gleiche Leistung bietet wie neue Lizenzen. Doch warum sollten Sie überhaupt darüber nachdenken, gebrauchte Software zu kaufen? Die Antwort ist einfach: Es spart Geld, und zwar eine ganze Menge.

Stellen Sie sich vor, Sie können auf bewährte Softwarelösungen zugreifen, die Ihnen den gleichen Funktionsumfang bieten wie neueste Versionen – aber zu einem Bruchteil des Preises. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) kann das eine erhebliche Ersparnis bedeuten. Warum also den vollen Preis zahlen, wenn es eine günstigere und genauso leistungsstarke Lösung gibt?

Darüber hinaus gibt es keinen Grund zur Sorge, was die Qualität betrifft. Gebrauchte Software funktioniert genauso zuverlässig wie die neue Version. Sie erhalten dieselben Funktionen, Updates und Sicherheitsfeatures. Der einzige Unterschied liegt im Preis – und der kann, je nach Lizenz und Anbieter, bis zu 50% günstiger sein. Das heißt: Sie können bares Geld sparen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Für viele Unternehmen, die in einer Welt arbeiten, in der Budgetoptimierung ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, stellt der Kauf gebrauchter Software eine praktische und risikoarme Möglichkeit dar, Betriebskosten zu senken. Der Markt für gebrauchte Software wächst kontinuierlich, da immer mehr Unternehmen erkennen, dass die Performance und Funktionalität von gebrauchter Software dieselbe ist wie bei neuen Lizenzen – nur eben deutlich günstiger.

Wann lohnt sich gebrauchte Software?

Der Kauf gebrauchter Software macht besonders dann Sinn, wenn Sie auf bewährte, standardisierte Softwareprodukte angewiesen sind. Wenn Sie beispielsweise eine Microsoft Office-Lizenz benötigen oder ein Betriebssystem wie Windows für Ihre Rechner einsetzen wollen, dann bieten gebrauchte Lizenzen dieselbe Leistung wie neue – und das zu einem Bruchteil des Preises:

Vorteil Beschreibung Kostenersparnis Gebrauchte Software bietet den gleichen Funktionsumfang wie neue Lizenzen zu einem günstigeren Preis. Funktionsfähigkeit Gebrauchte Software funktioniert genauso wie neue und bietet alle erforderlichen Funktionen. Rechtmäßigkeit Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Lizenzübertragung, um sicherzustellen, dass die Software rechtlich einwandfrei ist.

Gebrauchte Software ist eine sinnvolle Lösung für Unternehmen, die ihre IT-Ausgaben effizient gestalten möchten. Sie bietet die gleiche Qualität und Funktionalität wie neue Software – jedoch zu einem deutlich niedrigeren Preis. Bei richtiger Auswahl und sorgfältiger Prüfung können Unternehmen mit gebrauchter Software viel Geld sparen, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.

Ja, der Kauf von gebrauchter Software ist völlig legal!

Ein EuGH-Urteil aus dem Jahr 2012 (Aktenzeichen C-128/11) hat den Weg für den Handel mit gebrauchter Software geebnet. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass gebrauchte Softwarelizenzen weiterverkauft werden dürfen, solange der ursprüngliche Käufer die Software nicht mehr nutzt. Das bedeutet für Sie: Der Kauf gebrauchter Software ist rechtlich zulässig, wenn die Lizenz korrekt übertragen wird.

Nicht jeder Anbieter von Gebrauchtsoftware erfüllt automatisch die nötigen rechtlichen Standards. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich vor dem Kauf genau informieren. Achten Sie darauf, einen Anbieter zu wählen, der die Vorgaben des EuGH beachtet. Dazu gehört unter anderem, dass die Originalkopie der Software nach dem Verkauf unbrauchbar gemacht wird – damit keine doppelte Nutzung möglich ist. Ebenso wichtig: Der Anbieter muss sicherstellen, dass die Lizenz vollständig übertragen wird, ohne dass sie aufgespalten wird. Nur so bleiben Sie auf der sicheren Seite.

Die Übertragung der Lizenz: Worauf Sie achten müssen

Der Schlüssel zum rechtlich sicheren Kauf gebrauchter Software ist die korrekte Lizenzübertragung. Eine Lizenz darf nur einmal genutzt werden, was bedeutet, dass der ursprüngliche Käufer die Software deinstallieren und die Lizenz vollständig an Sie weitergeben muss. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, sind Sie rechtlich auf der sicheren Seite.

Beim Kauf sollten Sie immer sicherstellen, dass der Anbieter eine vollständige Lizenzübertragung dokumentiert. Dazu gehört auch der Zugang zu den Lizenzschlüsseln, die für die Aktivierung der Software erforderlich sind. Seriöse Anbieter stellen Ihnen diese Informationen zur Verfügung und garantieren, dass die Software legal verwendet werden kann.

Um sicherzustellen, dass Sie rechtlich einwandfreie Lizenzen kaufen, sollten Sie auf Anbieter setzen, die vollständige Dokumentation und Echtheitszertifikate anbieten. Seriöse Anbieter sind transparent und bieten Ihnen alle relevanten Unterlagen, die die Herkunft der Software und die Rechtmäßigkeit der Lizenzübertragung belegen.

Aspekt Gebrauchte Software Neue Software Kosten Deutlich günstiger Höherer Preis Funktionalität Gleicher Funktionsumfang wie neue Lizenzen Neueste Funktionen und Technologien Updates und Support Updates sind meist vorhanden, aber je nach Anbieter eingeschränkt Volle Unterstützung und regelmäßige Updates Langfristige Nutzung Ideal für Unternehmen mit Standardanforderungen Besser für Unternehmen, die neue Features benötigen oder in regulierten Branchen arbeiten

Vertrauenswürdige Anbieter garantieren, dass die Lizenzen nicht gegen Urheberrechte verstoßen und keine illegalen Kopien verbreitet werden. Ein seriöser Anbieter wird Ihnen in der Regel auch eine Geld-zurück-Garantie oder Kundensupport anbieten, falls es beim Aktivieren oder bei der Nutzung der Software zu Problemen kommt.

Wissen, was Sie brauchen (und was nicht)

„Siehste? Hab ich Dir doch gesagt, dass wir Teams nicht brauchen.“ Bildquelle: unslpash.com

Beim Kauf von gebrauchter Software geht es nicht nur darum, ein gutes Angebot zu finden – es geht darum, ein wirklich passendes Angebot für Ihr Unternehmen auszuwählen. Viele Firmen zahlen viel zu viel für Software, die mit zuviel Funktionen ausgestattet sind, die sie niemals brauchen werden. Benötigen Sie OneDrive, Kommunikationstools oder erweiterte Sicherheitsfunktionen? Das alles hat seinen Preis. Vielleicht ist Ihr Team bereits mit dem bewährten Zoom, Google Meet oder Slack vertraut und nicht mit Microsoft Teams. Diese Überlegung sollte man nicht außer Acht lassen.

Niederländische Start-ups wie Coolblue und Picnic haben einen pragmatischeren Ansatz gewählt und greifen oft auf gebrauchte Microsoft Office 365-Lizenzen zurück, die alle grundlegenden Funktionen bieten, ohne unnötigen Schnickschnack. Dazu gehören auch Erweiterungen wie der Compliance Manager oder Skype for Business. Der Schlüssel liegt darin, die genauen Bedürfnisse Ihres Teams zu erkennen und die Lizenz auszuwählen, die genau die Funktionen bietet, die Sie wirklich benötigen.

Gutes tun und gleichzeitig viel Geld sparen

Und wie steht es mit dem Preisunterschied? Allein niederländische KMU berichten, dass sie durch den Kauf gebrauchter Lizenzen jährlich bis zu 15.000 € sparen. Gebrauchte Software ist bereits günstiger als neue, aber ein Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern kann oft noch mehr Einsparpotenziale aufdecken.

Es lohnt sich, die Zeit zu investieren und die verschiedenen Angebote zu prüfen, um das beste für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wenn Sie Geld sparen möchten, ohne ein Risiko einzugehen, bieten Anbieter wie Lizenzhub auch günstige Pakete mit neuen Lizenzen an. Wie funktioniert das? Lizenzhub bezieht seine Lizenzen direkt von vertrauenswürdigen Softwareherstellern, sorgt für deren Echtheit und Einhaltung der Vorschriften und ermöglicht es so Unternehmen, notwendige Tools zu fairen Preisen zu erwerben.

Kundenbetreuung, auf die Sie zählen können

Bei Technik geht es nicht nur um die Software, sondern vor allem um den Support. Wenn bei einem Anbieter nur ein KI-gesteuerter Chatbot verfügbar ist, sollten Sie besser die Finger davon lassen. Ein gutes, schnelles und kompetentes Team im Hintergrund zeigt, dass hier Qualität dahinter steckt. Denn Softwareprobleme treten immer dann auf, wenn man sie nicht gebrauchen kann: Sei es ein Installationsproblem oder eine Lizenzübertragung, die plötzlich wie Raketenwissenschaft wirkt. In solchen Momenten kommt es auf einen verlässlichen Support an.

Deshalb ist es wichtig, ein Team wie das von Lizenzhub an seiner Seite zu wissen. Picnic, ein Kunde von Lizenzhub, beschreibt es so: „Der Umstieg auf gebrauchte Software war nicht ganz einfach, aber das Support-Team von Lizenzhub hat dafür gesorgt, dass alles reibungslos lief. Sie haben mir nicht nur ein Produkt verkauft, sondern mein Problem gelöst.“

Wie geht’s weiter?

Der Kauf gebrauchter Software bietet viele Vorteile, aber nur, wenn Sie die richtigen Schritte unternehmen. Achten Sie besonders auf die Lizenzbedingungen, Dokumentation und den Preis, um sicherzustellen, dass Sie eine rechtlich einwandfreie und funktionale Lizenz erwerben. Wenn Sie einen vertrauenswürdigen Anbieter wählen, der Ihnen transparent alle erforderlichen Informationen bietet, können Sie mit gebrauchter Software bares Geld sparen – ohne auf Qualität oder Sicherheit zu verzichten.

Egal, ob Sie ein wachsendes KMU führen oder ein neues Unternehmen gründen – der Kauf gebrauchter Software bietet die ideale Mischung aus Funktionalität, Einsparungen und Nachhaltigkeit. Die Wahl ist klar: Investieren Sie weise, verringern Sie unnötige Ausgaben und bringen Sie Ihr Unternehmen voran. Es ist Zeit, intelligenter zu sparen und effizienter zu arbeiten.

Wer eine günstige, aber risikofreie Lösung sucht, findet auf Plattformen wie Lizenzhub zuverlässige, erschwingliche Lizenzen, die alle rechtlichen Anforderungen erfüllen – inklusive erstklassigem Support.