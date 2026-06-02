Domainendungen gelten als technisches Anhängsel, als die zwei, drei Buchstaben hinter dem letzten Punkt, über die niemand lange nachdenkt. Diese Geringschätzung kann teuer werden. Die Endung entscheidet mit darüber, ob eine Adresse seriös wirkt, ob Kundschaft sie wiederfindet und ob Postfächer der eigenen Firma im Spamfilter landen.

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Hinter den Kürzeln steht eine streng regulierte Ordnung, eine eigene Ökonomie und ein verbreiteter Irrtum über Eigentum, den wir in diesem Beitrag ausräumen.

Kernaussagen:

Aktuell gibt es 1.437 Top-Level-Domains, ein Großteil davon erst durch die große ICANN-Erweiterung von 2012.

Eigentum an einer Domain gibt es nicht. Jede Registrierung ist ein befristetes Nutzungsrecht, das Sie Jahr für Jahr verlängern.

Fünf Familien ordnen das gesamte Feld: generische, länderspezifische, gesponserte, eingeschränkte und infrastrukturelle Endungen.

Für das Google-Ranking zählt die Endung kaum. Für Vertrauen und die Zustellbarkeit von E-Mails zählt sie erheblich.

Was eine Domainendung ist und wie die Technik dahinter arbeitet

Domainstruktur von rechts nach links: Top-Level-Domain (.de), Second-Level-Domain (musterfirma) und Subdomain (shop)

Eine Domain zerfällt in mehrere Ebenen, gelesen von rechts nach links. Ganz rechts steht die Top-Level-Domain, also die Domainendung. Links davor folgt der eigentliche Name, die Second-Level-Domain, und davor lässt sich eine Subdomain setzen.

Bei shop.musterfirma.de ist .de die Endung, musterfirma der Name, shop die Subdomain. Diese Hierarchie ist kein Zufall, sondern das Ordnungsprinzip des Domain Name System.

Der technische Ablauf hinter einem Seitenaufruf läuft in Sekundenbruchteilen. Ihr Browser fragt zunächst einen sogenannten Resolver, der wiederum bei einem der Root-Server beginnt. Von dort wird er an den zuständigen Server der Endung weitergereicht, etwa an die Systeme der DENIC für alle .de-Adressen, und von dieser Stelle schließlich an den autoritativen Nameserver der konkreten Domain.

Drei Stationen, eine lesbare Adresse statt einer kryptischen Zahlenfolge. Genau dafür wurde das System einst gebaut.

Eine Besonderheit betrifft Endungen in nicht-lateinischer Schrift. Eine arabische, kyrillische oder chinesische Endung speichert das System intern in einer reinen ASCII-Form, erkennbar am Präfix xn--. Aus der kyrillischen Endung für Russland wird technisch xn--p1ai, angezeigt bekommt der Nutzer die lesbare Schrift.

Diese Übersetzung nennt sich Punycode. Sie erklärt, warum eine Handvoll Endungen im offiziellen Register wie Buchstabensalat aussieht. Eine ausführliche Anleitung dazu, wie Sie eine Domain kaufen und Schritt für Schritt registrieren, finden Sie in unserem Ratgeber.

Die fünf Familien der Domainendungen

Fünf Familien genügen, um jede der 1.437 Endungen eindeutig einzuordnen.

So unübersichtlich die Masse wirkt, im Kern sortiert sich jede Endung in eine von fünf Kategorien.

Die Internet Assigned Numbers Authority, kurz IANA, führt das maßgebliche Register und ordnet jeder Endung einen Typ zu. Die folgende Übersicht fasst den Stand von Ende Mai 2026 zusammen.:

Familie Beispiele Kontrolle Eignung Anzahl Generisch (gTLD) .com, .net, .shop, .app ICANN-akkreditierte Registries frei nutzbar, vom Klassiker bis zur Nische 1.110 Ländercode (ccTLD) .de, .at, .ch, .fr nationale Vergabestellen regionale Verankerung, lokales Vertrauen 309 Gesponsert (sTLD) .aero, .museum, .gov jeweilige Trägergemeinschaft an eine Branche oder Gruppe gebunden 14 Eingeschränkt .biz, .name, .pro Registry mit Auflagen Nutzung an Bedingungen geknüpft 3 Infrastruktur .arpa technische Verwaltung rein technischer Zweck, nicht registrierbar 1

Die generischen Endungen stellen das größte und unübersichtlichste Feld. Bis 2012 existierte nur eine Handvoll, darunter .com, .org, .net und die frühen Sonderfälle wie .edu oder .gov. Dann hat die ICANN den Umfang erweitert, und allein aus jener Runde gingen über 1.200 neue Endungen hervor.

Seither konkurrieren .shop, .berlin und .consulting mit den alten Platzhirschen. Die Ländercodes folgen einer schlichten Logik, zwei Buchstaben pro Staat, vergeben nach der ISO-Länderliste.

Manche davon haben ein Zweitleben als Marketinginstrument begonnen, etwa das tuvaluische .tv, das längst Fernsehsendern und Streamern gehört statt dem Pazifikstaat.

Das Verzeichnis aller Endungen

Das Verzeichnis zieht jede Endung auf Knopfdruck, vom Klassiker bis zur Schrift jenseits des lateinischen Alphabets.

Listen der beliebtesten Endungen gibt es im Netz reichlich, meist von Anbietern, die genau diese Endungen verkaufen wollen. Eine neutrale Gesamtübersicht ist seltener. Das folgende Verzeichnis führt alle 1.437 aktiven Endungen, gezogen direkt aus der Root-Zone der IANA und nach Typ eingefärbt.

Tippen Sie auf einen Buchstaben, und die zugehörige Gruppe klappt auf, alphabetisch sortiert. Die internationalisierten Endungen in fremder Schrift sammeln sich in der Gruppe ganz rechts.

Das Verzeichnis aller Domainendungen 1437 aktive Top-Level-Domains in der Root-Zone. Tippen Sie auf einen Buchstaben. Quelle: IANA, Stand 27. Mai 2026. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ★ Sonderzeichen A · 92 Endungen .aaa Generisch

.aarp Generisch

.abb Generisch

.abbott Generisch

.abbvie Generisch

.abc Generisch

.able Generisch

.abogado Generisch

.abudhabi Generisch

.ac Ländercode Ascension

.academy Generisch

.accenture Generisch

.accountant Generisch

.accountants Generisch

.aco Generisch

.actor Generisch

.ad Ländercode Andorra

.ads Generisch

.adult Generisch

.ae Ländercode Vereinigte Arabische Emirate

.aeg Generisch

.aero Gesponsert

.aetna Generisch

.af Ländercode Afghanistan

.afl Generisch

.africa Generisch

.ag Ländercode Antigua und Barbuda

.agakhan Generisch

.agency Generisch

.ai Ländercode Anguilla

.aig Generisch

.airbus Generisch

.airforce Generisch

.airtel Generisch

.akdn Generisch

.al Ländercode Albanien

.alibaba Generisch

.alipay Generisch

.allfinanz Generisch

.allstate Generisch

.ally Generisch

.alsace Generisch

.alstom Generisch

.am Ländercode Armenien

.amazon Generisch

.americanexpress Generisch

.americanfamily Generisch

.amex Generisch

.amfam Generisch

.amica Generisch

.amsterdam Generisch

.analytics Generisch

.android Generisch

.anquan Generisch

.anz Generisch

.ao Ländercode Angola

.aol Generisch

.apartments Generisch

.app Generisch

.apple Generisch

.aq Ländercode Antarktis

.aquarelle Generisch

.ar Ländercode Argentinien

.arab Generisch

.aramco Generisch

.archi Generisch

.army Generisch

.arpa Infrastruktur

.art Generisch

.arte Generisch

.as Ländercode Amerikanisch-Samoa

.asda Generisch

.asia Gesponsert

.associates Generisch

.at Ländercode Österreich

.athleta Generisch

.attorney Generisch

.au Ländercode Australien

.auction Generisch

.audi Generisch

.audible Generisch

.audio Generisch

.auspost Generisch

.author Generisch

.auto Generisch

.autos Generisch

.aw Ländercode Aruba

.aws Generisch

.ax Ländercode Åland-Inseln

.axa Generisch

.az Ländercode Aserbaidschan

.azure Generisch B · 89 Endungen .ba Ländercode Bosnien und Herzegowina

.baby Generisch

.baidu Generisch

.banamex Generisch

.band Generisch

.bank Generisch

.bar Generisch

.barcelona Generisch

.barclaycard Generisch

.barclays Generisch

.barefoot Generisch

.bargains Generisch

.baseball Generisch

.basketball Generisch

.bauhaus Generisch

.bayern Generisch

.bb Ländercode Barbados

.bbc Generisch

.bbt Generisch

.bbva Generisch

.bcg Generisch

.bcn Generisch

.bd Ländercode Bangladesch

.be Ländercode Belgien

.beats Generisch

.beauty Generisch

.beer Generisch

.berlin Generisch

.best Generisch

.bestbuy Generisch

.bet Generisch

.bf Ländercode Burkina Faso

.bg Ländercode Bulgarien

.bh Ländercode Bahrain

.bharti Generisch

.bi Ländercode Burundi

.bible Generisch

.bid Generisch

.bike Generisch

.bing Generisch

.bingo Generisch

.bio Generisch

.biz Eingeschränkt

.bj Ländercode Benin

.black Generisch

.blackfriday Generisch

.blockbuster Generisch

.blog Generisch

.bloomberg Generisch

.blue Generisch

.bm Ländercode Bermuda

.bms Generisch

.bmw Generisch

.bn Ländercode Brunei Darussalam

.bnpparibas Generisch

.bo Ländercode Bolivien, Plurinationaler Staat

.boats Generisch

.boehringer Generisch

.bofa Generisch

.bom Generisch

.bond Generisch

.boo Generisch

.book Generisch

.booking Generisch

.bosch Generisch

.bostik Generisch

.boston Generisch

.bot Generisch

.boutique Generisch

.box Generisch

.br Ländercode Brasilien

.bradesco Generisch

.bridgestone Generisch

.broadway Generisch

.broker Generisch

.brother Generisch

.brussels Generisch

.bs Ländercode Bahamas

.bt Ländercode Bhutan

.build Generisch

.builders Generisch

.business Generisch

.buy Generisch

.buzz Generisch

.bv Ländercode Bouvet-Insel

.bw Ländercode Botsuana

.by Ländercode Belarus

.bz Ländercode Belize

.bzh Generisch C · 116 Endungen .ca Ländercode Kanada

.cab Generisch

.cafe Generisch

.cal Generisch

.call Generisch

.calvinklein Generisch

.cam Generisch

.camera Generisch

.camp Generisch

.canon Generisch

.capetown Generisch

.capital Generisch

.capitalone Generisch

.car Generisch

.caravan Generisch

.cards Generisch

.care Generisch

.career Generisch

.careers Generisch

.cars Generisch

.casa Generisch

.case Generisch

.cash Generisch

.casino Generisch

.cat Gesponsert

.catering Generisch

.catholic Generisch

.cba Generisch

.cbn Generisch

.cbre Generisch

.cc Ländercode Kokos-(Keeling-)Inseln

.cd Ländercode Demokratische Republik Kongo

.center Generisch

.ceo Generisch

.cern Generisch

.cf Ländercode Zentralafrikanische Republik

.cfa Generisch

.cfd Generisch

.cg Ländercode Kongo

.ch Ländercode Schweiz

.chanel Generisch

.channel Generisch

.charity Generisch

.chase Generisch

.chat Generisch

.cheap Generisch

.chintai Generisch

.christmas Generisch

.chrome Generisch

.church Generisch

.ci Ländercode Côte d’Ivoire

.cipriani Generisch

.circle Generisch

.cisco Generisch

.citadel Generisch

.citi Generisch

.citic Generisch

.city Generisch

.ck Ländercode Cookinseln

.cl Ländercode Chile

.claims Generisch

.cleaning Generisch

.click Generisch

.clinic Generisch

.clinique Generisch

.clothing Generisch

.cloud Generisch

.club Generisch

.clubmed Generisch

.cm Ländercode Kamerun

.cn Ländercode China

.co Ländercode Kolumbien

.coach Generisch

.codes Generisch

.coffee Generisch

.college Generisch

.cologne Generisch

.com Generisch

.commbank Generisch

.community Generisch

.company Generisch

.compare Generisch

.computer Generisch

.comsec Generisch

.condos Generisch

.construction Generisch

.consulting Generisch

.contact Generisch

.contractors Generisch

.cooking Generisch

.cool Generisch

.coop Gesponsert

.corsica Generisch

.country Generisch

.coupon Generisch

.coupons Generisch

.courses Generisch

.cpa Generisch

.cr Ländercode Costa Rica

.credit Generisch

.creditcard Generisch

.creditunion Generisch

.cricket Generisch

.crown Generisch

.crs Generisch

.cruise Generisch

.cruises Generisch

.cu Ländercode Kuba

.cuisinella Generisch

.cv Ländercode Kap Verde

.cw Ländercode Curaçao

.cx Ländercode Weihnachtsinseln

.cy Ländercode Zypern

.cymru Generisch

.cyou Generisch

.cz Ländercode Tschechien D · 53 Endungen .dad Generisch

.dance Generisch

.data Generisch

.date Generisch

.dating Generisch

.datsun Generisch

.day Generisch

.dclk Generisch

.dds Generisch

.de Ländercode Deutschland

.deal Generisch

.dealer Generisch

.deals Generisch

.degree Generisch

.delivery Generisch

.dell Generisch

.deloitte Generisch

.delta Generisch

.democrat Generisch

.dental Generisch

.dentist Generisch

.desi Generisch

.design Generisch

.dev Generisch

.dhl Generisch

.diamonds Generisch

.diet Generisch

.digital Generisch

.direct Generisch

.directory Generisch

.discount Generisch

.discover Generisch

.dish Generisch

.diy Generisch

.dj Ländercode Dschibuti

.dk Ländercode Dänemark

.dm Ländercode Dominica

.dnp Generisch

.do Ländercode Dominikanische Republik

.docs Generisch

.doctor Generisch

.dog Generisch

.domains Generisch

.dot Generisch

.download Generisch

.drive Generisch

.dtv Generisch

.dubai Generisch

.dupont Generisch

.durban Generisch

.dvag Generisch

.dvr Generisch

.dz Ländercode Algerien E · 33 Endungen .earth Generisch

.eat Generisch

.ec Ländercode Ecuador

.eco Generisch

.edeka Generisch

.edu Gesponsert

.education Generisch

.ee Ländercode Estland

.eg Ländercode Ägypten

.email Generisch

.emerck Generisch

.energy Generisch

.engineer Generisch

.engineering Generisch

.enterprises Generisch

.epson Generisch

.equipment Generisch

.er Ländercode Eritrea

.ericsson Generisch

.erni Generisch

.es Ländercode Spanien

.esq Generisch

.estate Generisch

.et Ländercode Äthiopien

.eu Ländercode Europäische Union

.eurovision Generisch

.eus Generisch

.events Generisch

.exchange Generisch

.expert Generisch

.exposed Generisch

.express Generisch

.extraspace Generisch F · 61 Endungen .fage Generisch

.fail Generisch

.fairwinds Generisch

.faith Generisch

.family Generisch

.fan Generisch

.fans Generisch

.farm Generisch

.farmers Generisch

.fashion Generisch

.fast Generisch

.fedex Generisch

.feedback Generisch

.ferrari Generisch

.ferrero Generisch

.fi Ländercode Finnland

.fidelity Generisch

.fido Generisch

.film Generisch

.final Generisch

.finance Generisch

.financial Generisch

.fire Generisch

.firestone Generisch

.firmdale Generisch

.fish Generisch

.fishing Generisch

.fit Generisch

.fitness Generisch

.fj Ländercode Fidschi

.fk Ländercode Falklandinseln (Malwinen)

.flickr Generisch

.flights Generisch

.flir Generisch

.florist Generisch

.flowers Generisch

.fly Generisch

.fm Ländercode Mikronesien, Föderierte Staaten von

.fo Ländercode Färöer-Inseln

.foo Generisch

.food Generisch

.football Generisch

.ford Generisch

.forex Generisch

.forsale Generisch

.forum Generisch

.foundation Generisch

.fox Generisch

.fr Ländercode Frankreich

.free Generisch

.fresenius Generisch

.frl Generisch

.frogans Generisch

.frontier Generisch

.ftr Generisch

.fujitsu Generisch

.fun Generisch

.fund Generisch

.furniture Generisch

.futbol Generisch

.fyi Generisch G · 69 Endungen .ga Ländercode Gabun

.gal Generisch

.gallery Generisch

.gallo Generisch

.gallup Generisch

.game Generisch

.games Generisch

.gap Generisch

.garden Generisch

.gay Generisch

.gb Ländercode Vereinigtes Königreich

.gbiz Generisch

.gd Ländercode Grenada

.gdn Generisch

.ge Ländercode Georgien

.gea Generisch

.gent Generisch

.genting Generisch

.george Generisch

.gf Ländercode Französisch-Guyana

.gg Ländercode Guernsey

.ggee Generisch

.gh Ländercode Ghana

.gi Ländercode Gibraltar

.gift Generisch

.gifts Generisch

.gives Generisch

.giving Generisch

.gl Ländercode Grönland

.glass Generisch

.gle Generisch

.global Generisch

.globo Generisch

.gm Ländercode Gambia

.gmail Generisch

.gmbh Generisch

.gmo Generisch

.gmx Generisch

.gn Ländercode Guinea

.godaddy Generisch

.gold Generisch

.goldpoint Generisch

.golf Generisch

.goodyear Generisch

.goog Generisch

.google Generisch

.gop Generisch

.got Generisch

.gov Gesponsert

.gp Ländercode Guadeloupe

.gq Ländercode Äquatorialguinea

.gr Ländercode Griechenland

.grainger Generisch

.graphics Generisch

.gratis Generisch

.green Generisch

.gripe Generisch

.grocery Generisch

.group Generisch

.gs Ländercode South Georgia und die Südlichen Sandwichinseln

.gt Ländercode Guatemala

.gu Ländercode Guam

.gucci Generisch

.guge Generisch

.guide Generisch

.guitars Generisch

.guru Generisch

.gw Ländercode Guinea-Bissau

.gy Ländercode Guyana H · 45 Endungen .hair Generisch

.hamburg Generisch

.hangout Generisch

.haus Generisch

.hbo Generisch

.hdfc Generisch

.hdfcbank Generisch

.health Generisch

.healthcare Generisch

.help Generisch

.helsinki Generisch

.here Generisch

.hermes Generisch

.hiphop Generisch

.hisamitsu Generisch

.hitachi Generisch

.hiv Generisch

.hk Ländercode Hongkong

.hkt Generisch

.hm Ländercode Heard und McDonaldinseln

.hn Ländercode Honduras

.hockey Generisch

.holdings Generisch

.holiday Generisch

.homedepot Generisch

.homegoods Generisch

.homes Generisch

.homesense Generisch

.honda Generisch

.horse Generisch

.hospital Generisch

.host Generisch

.hosting Generisch

.hot Generisch

.hotels Generisch

.hotmail Generisch

.house Generisch

.how Generisch

.hr Ländercode Kroatien

.hsbc Generisch

.ht Ländercode Haiti

.hu Ländercode Ungarn

.hughes Generisch

.hyatt Generisch

.hyundai Generisch I · 41 Endungen .ibm Generisch

.icbc Generisch

.ice Generisch

.icu Generisch

.id Ländercode Indonesien

.ie Ländercode Irland

.ieee Generisch

.ifm Generisch

.ikano Generisch

.il Ländercode Israel

.im Ländercode Insel Man

.imamat Generisch

.imdb Generisch

.immo Generisch

.immobilien Generisch

.in Ländercode Indien

.inc Generisch

.industries Generisch

.infiniti Generisch

.info Generisch

.ing Generisch

.ink Generisch

.institute Generisch

.insurance Generisch

.insure Generisch

.int Gesponsert

.international Generisch

.intuit Generisch

.investments Generisch

.io Ländercode Britisches Territorium im Indischen Ozean

.ipiranga Generisch

.iq Ländercode Irak

.ir Ländercode Iran, Islamische Republik

.irish Generisch

.is Ländercode Island

.ismaili Generisch

.ist Generisch

.istanbul Generisch

.it Ländercode Italien

.itau Generisch

.itv Generisch J · 22 Endungen .jaguar Generisch

.java Generisch

.jcb Generisch

.je Ländercode Jersey

.jeep Generisch

.jetzt Generisch

.jewelry Generisch

.jio Generisch

.jll Generisch

.jm Ländercode Jamaika

.jmp Generisch

.jnj Generisch

.jo Ländercode Jordanien

.jobs Gesponsert

.joburg Generisch

.jot Generisch

.joy Generisch

.jp Ländercode Japan

.jpmorgan Generisch

.jprs Generisch

.juegos Generisch

.juniper Generisch K · 31 Endungen .kaufen Generisch

.kddi Generisch

.ke Ländercode Kenia

.kerryhotels Generisch

.kerryproperties Generisch

.kfh Generisch

.kg Ländercode Kirgisistan

.kh Ländercode Kambodscha

.ki Ländercode Kiribati

.kia Generisch

.kids Generisch

.kim Generisch

.kindle Generisch

.kitchen Generisch

.kiwi Generisch

.km Ländercode Komoren

.kn Ländercode St. Kitts und Nevis

.koeln Generisch

.komatsu Generisch

.kosher Generisch

.kp Ländercode Korea, Demokratische Volksrepublik

.kpmg Generisch

.kpn Generisch

.kr Ländercode Korea, Republik

.krd Generisch

.kred Generisch

.kuokgroup Generisch

.kw Ländercode Kuwait

.ky Ländercode Cayman-Inseln

.kyoto Generisch

.kz Ländercode Kasachstan L · 62 Endungen .la Ländercode Laos, Demokratische Volksrepublik

.lacaixa Generisch

.lamborghini Generisch

.lamer Generisch

.land Generisch

.landrover Generisch

.lanxess Generisch

.lasalle Generisch

.lat Generisch

.latino Generisch

.latrobe Generisch

.law Generisch

.lawyer Generisch

.lb Ländercode Libanon

.lc Ländercode St. Lucia

.lds Generisch

.lease Generisch

.leclerc Generisch

.lefrak Generisch

.legal Generisch

.lego Generisch

.lexus Generisch

.lgbt Generisch

.li Ländercode Liechtenstein

.lidl Generisch

.life Generisch

.lifeinsurance Generisch

.lifestyle Generisch

.lighting Generisch

.like Generisch

.lilly Generisch

.limited Generisch

.limo Generisch

.lincoln Generisch

.link Generisch

.live Generisch

.living Generisch

.lk Ländercode Sri Lanka

.llc Generisch

.llp Generisch

.loan Generisch

.loans Generisch

.locker Generisch

.locus Generisch

.lol Generisch

.london Generisch

.lotte Generisch

.lotto Generisch

.love Generisch

.lpl Generisch

.lplfinancial Generisch

.lr Ländercode Liberia

.ls Ländercode Lesotho

.lt Ländercode Litauen

.ltd Generisch

.ltda Generisch

.lu Ländercode Luxemburg

.lundbeck Generisch

.luxe Generisch

.luxury Generisch

.lv Ländercode Lettland

.ly Ländercode Libyen M · 79 Endungen .ma Ländercode Marokko

.madrid Generisch

.maif Generisch

.maison Generisch

.makeup Generisch

.man Generisch

.management Generisch

.mango Generisch

.map Generisch

.market Generisch

.marketing Generisch

.markets Generisch

.marriott Generisch

.marshalls Generisch

.mattel Generisch

.mba Generisch

.mc Ländercode Monaco

.mckinsey Generisch

.md Ländercode Moldau, Republik

.me Ländercode Montenegro

.med Generisch

.media Generisch

.meet Generisch

.melbourne Generisch

.meme Generisch

.memorial Generisch

.men Generisch

.menu Generisch

.merck Generisch

.merckmsd Generisch

.mg Ländercode Madagaskar

.mh Ländercode Marshallinseln

.miami Generisch

.microsoft Generisch

.mil Gesponsert

.mini Generisch

.mint Generisch

.mit Generisch

.mitsubishi Generisch

.mk Ländercode Nordmazedonien

.ml Ländercode Mali

.mlb Generisch

.mls Generisch

.mm Ländercode Myanmar

.mma Generisch

.mn Ländercode Mongolei

.mo Ländercode Macao

.mobi Generisch

.mobile Generisch

.moda Generisch

.moe Generisch

.moi Generisch

.mom Generisch

.monash Generisch

.money Generisch

.monster Generisch

.mormon Generisch

.mortgage Generisch

.moscow Generisch

.moto Generisch

.motorcycles Generisch

.mov Generisch

.movie Generisch

.mp Ländercode Nördliche Marianen

.mq Ländercode Martinique

.mr Ländercode Mauretanien

.ms Ländercode Montserrat

.msd Generisch

.mt Ländercode Malta

.mtn Generisch

.mtr Generisch

.mu Ländercode Mauritius

.museum Gesponsert

.music Generisch

.mv Ländercode Malediven

.mw Ländercode Malawi

.mx Ländercode Mexiko

.my Ländercode Malaysia

.mz Ländercode Mosambik N · 46 Endungen .na Ländercode Namibia

.nab Generisch

.nagoya Generisch

.name Eingeschränkt

.navy Generisch

.nba Generisch

.nc Ländercode Neukaledonien

.ne Ländercode Niger

.nec Generisch

.net Generisch

.netbank Generisch

.netflix Generisch

.network Generisch

.neustar Generisch

.new Generisch

.news Generisch

.next Generisch

.nextdirect Generisch

.nexus Generisch

.nf Ländercode Norfolkinsel

.nfl Generisch

.ng Ländercode Nigeria

.ngo Generisch

.nhk Generisch

.ni Ländercode Nicaragua

.nico Generisch

.nike Generisch

.nikon Generisch

.ninja Generisch

.nissan Generisch

.nissay Generisch

.nl Ländercode Niederlande

.no Ländercode Norwegen

.nokia Generisch

.norton Generisch

.now Generisch

.nowruz Generisch

.nowtv Generisch

.np Ländercode Nepal

.nr Ländercode Nauru

.nra Generisch

.nrw Generisch

.ntt Generisch

.nu Ländercode Niue

.nyc Generisch

.nz Ländercode Neuseeland O · 24 Endungen .obi Generisch

.observer Generisch

.office Generisch

.okinawa Generisch

.olayan Generisch

.olayangroup Generisch

.ollo Generisch

.om Ländercode Oman

.omega Generisch

.one Generisch

.ong Generisch

.onl Generisch

.online Generisch

.ooo Generisch

.open Generisch

.oracle Generisch

.orange Generisch

.org Generisch

.organic Generisch

.origins Generisch

.osaka Generisch

.otsuka Generisch

.ott Generisch

.ovh Generisch P · 69 Endungen .pa Ländercode Panama

.page Generisch

.panasonic Generisch

.paris Generisch

.pars Generisch

.partners Generisch

.parts Generisch

.party Generisch

.pay Generisch

.pccw Generisch

.pe Ländercode Peru

.pet Generisch

.pf Ländercode Französisch-Polynesien

.pfizer Generisch

.pg Ländercode Papua-Neuguinea

.ph Ländercode Philippinen

.pharmacy Generisch

.phd Generisch

.philips Generisch

.phone Generisch

.photo Generisch

.photography Generisch

.photos Generisch

.physio Generisch

.pics Generisch

.pictet Generisch

.pictures Generisch

.pid Generisch

.pin Generisch

.ping Generisch

.pink Generisch

.pioneer Generisch

.pizza Generisch

.pk Ländercode Pakistan

.pl Ländercode Polen

.place Generisch

.play Generisch

.playstation Generisch

.plumbing Generisch

.plus Generisch

.pm Ländercode St. Pierre und Miquelon

.pn Ländercode Pitcairn

.pnc Generisch

.pohl Generisch

.poker Generisch

.politie Generisch

.porn Generisch

.post Gesponsert

.pr Ländercode Puerto Rico

.praxi Generisch

.press Generisch

.prime Generisch

.pro Eingeschränkt

.prod Generisch

.productions Generisch

.prof Generisch

.progressive Generisch

.promo Generisch

.properties Generisch

.property Generisch

.protection Generisch

.pru Generisch

.prudential Generisch

.ps Ländercode Palästina, Staat

.pt Ländercode Portugal

.pub Generisch

.pw Ländercode Palau

.pwc Generisch

.py Ländercode Paraguay Q · 4 Endungen .qa Ländercode Katar

.qpon Generisch

.quebec Generisch

.quest Generisch R · 46 Endungen .racing Generisch

.radio Generisch

.re Ländercode Réunion

.read Generisch

.realestate Generisch

.realtor Generisch

.realty Generisch

.recipes Generisch

.red Generisch

.redumbrella Generisch

.rehab Generisch

.reise Generisch

.reisen Generisch

.reit Generisch

.reliance Generisch

.ren Generisch

.rent Generisch

.rentals Generisch

.repair Generisch

.report Generisch

.republican Generisch

.rest Generisch

.restaurant Generisch

.review Generisch

.reviews Generisch

.rexroth Generisch

.rich Generisch

.richardli Generisch

.ricoh Generisch

.ril Generisch

.rio Generisch

.rip Generisch

.ro Ländercode Rumänien

.rocks Generisch

.rodeo Generisch

.rogers Generisch

.room Generisch

.rs Ländercode Serbien

.rsvp Generisch

.ru Ländercode Russische Föderation

.rugby Generisch

.ruhr Generisch

.run Generisch

.rw Ländercode Ruanda

.rwe Generisch

.ryukyu Generisch S · 124 Endungen .sa Ländercode Saudi-Arabien

.saarland Generisch

.safe Generisch

.safety Generisch

.sakura Generisch

.sale Generisch

.salon Generisch

.samsclub Generisch

.samsung Generisch

.sandvik Generisch

.sandvikcoromant Generisch

.sanofi Generisch

.sap Generisch

.sarl Generisch

.sas Generisch

.save Generisch

.saxo Generisch

.sb Ländercode Salomoninseln

.sbi Generisch

.sbs Generisch

.sc Ländercode Seychellen

.scb Generisch

.schaeffler Generisch

.schmidt Generisch

.scholarships Generisch

.school Generisch

.schule Generisch

.schwarz Generisch

.science Generisch

.scot Generisch

.sd Ländercode Sudan

.se Ländercode Schweden

.search Generisch

.seat Generisch

.secure Generisch

.security Generisch

.seek Generisch

.select Generisch

.sener Generisch

.services Generisch

.seven Generisch

.sew Generisch

.sex Generisch

.sexy Generisch

.sfr Generisch

.sg Ländercode Singapur

.sh Ländercode St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha

.shangrila Generisch

.sharp Generisch

.shell Generisch

.shia Generisch

.shiksha Generisch

.shoes Generisch

.shop Generisch

.shopping Generisch

.shouji Generisch

.show Generisch

.si Ländercode Slowenien

.silk Generisch

.sina Generisch

.singles Generisch

.site Generisch

.sj Ländercode Svalbard und Jan Mayen

.sk Ländercode Slowakei

.ski Generisch

.skin Generisch

.sky Generisch

.skype Generisch

.sl Ländercode Sierra Leone

.sling Generisch

.sm Ländercode San Marino

.smart Generisch

.smile Generisch

.sn Ländercode Senegal

.sncf Generisch

.so Ländercode Somalia

.soccer Generisch

.social Generisch

.softbank Generisch

.software Generisch

.sohu Generisch

.solar Generisch

.solutions Generisch

.song Generisch

.sony Generisch

.soy Generisch

.spa Generisch

.space Generisch

.sport Generisch

.spot Generisch

.sr Ländercode Suriname

.srl Generisch

.ss Ländercode Südsudan

.st Ländercode São Tomé und Príncipe

.stada Generisch

.staples Generisch

.star Generisch

.statebank Generisch

.statefarm Generisch

.stc Generisch

.stcgroup Generisch

.stockholm Generisch

.storage Generisch

.store Generisch

.stream Generisch

.studio Generisch

.study Generisch

.style Generisch

.su Ländercode ehemalige Sowjetunion (reserviert)

.sucks Generisch

.supplies Generisch

.supply Generisch

.support Generisch

.surf Generisch

.surgery Generisch

.suzuki Generisch

.sv Ländercode El Salvador

.swatch Generisch

.swiss Generisch

.sx Ländercode Saint-Martin (Niederländischer Teil)

.sy Ländercode Syrien, Arabische Republik

.sydney Generisch

.systems Generisch

.sz Ländercode Eswatini T · 72 Endungen .tab Generisch

.taipei Generisch

.talk Generisch

.taobao Generisch

.target Generisch

.tatamotors Generisch

.tatar Generisch

.tattoo Generisch

.tax Generisch

.taxi Generisch

.tc Ländercode Turks- und Caicosinseln

.tci Generisch

.td Ländercode Tschad

.tdk Generisch

.team Generisch

.tech Generisch

.technology Generisch

.tel Gesponsert

.temasek Generisch

.tennis Generisch

.teva Generisch

.tf Ländercode Französische Süd- und Antarktisgebiete

.tg Ländercode Togo

.th Ländercode Thailand

.thd Generisch

.theater Generisch

.theatre Generisch

.tiaa Generisch

.tickets Generisch

.tienda Generisch

.tips Generisch

.tires Generisch

.tirol Generisch

.tj Ländercode Tadschikistan

.tjmaxx Generisch

.tjx Generisch

.tk Ländercode Tokelau

.tkmaxx Generisch

.tl Ländercode Timor-Leste

.tm Ländercode Turkmenistan

.tmall Generisch

.tn Ländercode Tunesien

.to Ländercode Tonga

.today Generisch

.tokyo Generisch

.tools Generisch

.top Generisch

.toray Generisch

.toshiba Generisch

.total Generisch

.tours Generisch

.town Generisch

.toyota Generisch

.toys Generisch

.tr Ländercode Türkei

.trade Generisch

.trading Generisch

.training Generisch

.travel Gesponsert

.travelers Generisch

.travelersinsurance Generisch

.trust Generisch

.trv Generisch

.tt Ländercode Trinidad und Tobago

.tube Generisch

.tui Generisch

.tunes Generisch

.tushu Generisch

.tv Ländercode Tuvalu

.tvs Generisch

.tw Ländercode Taiwan, Chinesische Provinz

.tz Ländercode Tansania, Vereinigte Republik U · 13 Endungen .ua Ländercode Ukraine

.ubank Generisch

.ubs Generisch

.ug Ländercode Uganda

.uk Ländercode Vereinigtes Königreich

.unicom Generisch

.university Generisch

.uno Generisch

.uol Generisch

.ups Generisch

.us Ländercode Vereinigte Staaten

.uy Ländercode Uruguay

.uz Ländercode Usbekistan V · 34 Endungen .va Ländercode Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt)

.vacations Generisch

.vana Generisch

.vanguard Generisch

.vc Ländercode St. Vincent und die Grenadinen

.ve Ländercode Venezuela, Bolivarische Republik

.vegas Generisch

.ventures Generisch

.verisign Generisch

.versicherung Generisch

.vet Generisch

.vg Ländercode Britische Jungferninseln

.vi Ländercode Amerikanische Jungferninseln

.viajes Generisch

.video Generisch

.vig Generisch

.viking Generisch

.villas Generisch

.vin Generisch

.vip Generisch

.virgin Generisch

.visa Generisch

.vision Generisch

.viva Generisch

.vivo Generisch

.vlaanderen Generisch

.vn Ländercode Vietnam

.vodka Generisch

.volvo Generisch

.vote Generisch

.voting Generisch

.voto Generisch

.voyage Generisch

.vu Ländercode Vanuatu W · 34 Endungen .wales Generisch

.walmart Generisch

.walter Generisch

.wang Generisch

.wanggou Generisch

.watch Generisch

.watches Generisch

.weather Generisch

.weatherchannel Generisch

.webcam Generisch

.weber Generisch

.website Generisch

.wed Generisch

.wedding Generisch

.weibo Generisch

.weir Generisch

.wf Ländercode Wallis und Futuna

.whoswho Generisch

.wien Generisch

.wiki Generisch

.williamhill Generisch

.win Generisch

.windows Generisch

.wine Generisch

.winners Generisch

.wme Generisch

.woodside Generisch

.work Generisch

.works Generisch

.world Generisch

.wow Generisch

.ws Ländercode Samoa

.wtc Generisch

.wtf Generisch X · 6 Endungen .xbox Generisch

.xerox Generisch

.xihuan Generisch

.xin Generisch

.xxx Gesponsert

.xyz Generisch Y · 12 Endungen .yachts Generisch

.yahoo Generisch

.yamaxun Generisch

.yandex Generisch

.ye Ländercode Jemen

.yodobashi Generisch

.yoga Generisch

.yokohama Generisch

.you Generisch

.youtube Generisch

.yt Ländercode Mayotte

.yun Generisch Z · 9 Endungen .za Ländercode Südafrika

.zappos Generisch

.zara Generisch

.zero Generisch

.zip Generisch

.zm Ländercode Sambia

.zone Generisch

.zuerich Generisch

.zw Ländercode Simbabwe Internationalisierte Endungen (Sonderzeichen) · 151 Endungen .कॉम (xn--11b4c3d) Generisch

.セール (xn--1ck2e1b) Generisch

.佛山 (xn--1qqw23a) Generisch

.ಭಾರತ (xn--2scrj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.慈善 (xn--30rr7y) Generisch

.集团 (xn--3bst00m) Generisch

.在线 (xn--3ds443g) Generisch

.한국 (xn--3e0b707e) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ଭାରତ (xn--3hcrj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.点看 (xn--3pxu8k) Generisch

.คอม (xn--42c2d9a) Generisch

.ভাৰত (xn--45br5cyl) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ভারত (xn--45brj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.八卦 (xn--45q11c) Generisch

.‏.ישראל‎ (xn--4dbrk0ce) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.موقع‎ (xn--4gbrim) Generisch

.বাংলা (xn--54b7fta0cc) Ländercode internationalisierter Ländercode

.公益 (xn--55qw42g) Generisch

.公司 (xn--55qx5d) Generisch

.香格里拉 (xn--5su34j936bgsg) Generisch

.网站 (xn--5tzm5g) Generisch

.移动 (xn--6frz82g) Generisch

.我爱你 (xn--6qq986b3xl) Generisch

.москва (xn--80adxhks) Generisch

.қаз (xn--80ao21a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.католик (xn--80aqecdr1a) Generisch

.онлайн (xn--80asehdb) Generisch

.сайт (xn--80aswg) Generisch

.联通 (xn--8y0a063a) Generisch

.срб (xn--90a3ac) Ländercode internationalisierter Ländercode

.бг (xn--90ae) Ländercode internationalisierter Ländercode

.бел (xn--90ais) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.קום‎ (xn--9dbq2a) Generisch

.时尚 (xn--9et52u) Generisch

.微博 (xn--9krt00a) Generisch

.淡马锡 (xn--b4w605ferd) Generisch

.ファッション (xn--bck1b9a5dre4c) Generisch

.орг (xn--c1avg) Generisch

.नेट (xn--c2br7g) Generisch

.ストア (xn--cck2b3b) Generisch

.アマゾン (xn--cckwcxetd) Generisch

.삼성 (xn--cg4bki) Generisch

.சிங்கப்பூர் (xn--clchc0ea0b2g2a9gcd) Ländercode internationalisierter Ländercode

.商标 (xn--czr694b) Generisch

.商店 (xn--czrs0t) Generisch

.商城 (xn--czru2d) Generisch

.дети (xn--d1acj3b) Generisch

.мкд (xn--d1alf) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ею (xn--e1a4c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ポイント (xn--eckvdtc9d) Generisch

.新闻 (xn--efvy88h) Generisch

.家電 (xn--fct429k) Generisch

.‏.كوم‎ (xn--fhbei) Generisch

.中文网 (xn--fiq228c5hs) Generisch

.中信 (xn--fiq64b) Generisch

.中国 (xn--fiqs8s) Ländercode internationalisierter Ländercode

.中國 (xn--fiqz9s) Ländercode internationalisierter Ländercode

.娱乐 (xn--fjq720a) Generisch

.谷歌 (xn--flw351e) Generisch

.భారత్ (xn--fpcrj9c3d) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ලංකා (xn--fzc2c9e2c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.電訊盈科 (xn--fzys8d69uvgm) Generisch

.购物 (xn--g2xx48c) Generisch

.クラウド (xn--gckr3f0f) Generisch

.ભારત (xn--gecrj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.通販 (xn--gk3at1e) Generisch

.भारतम् (xn--h2breg3eve) Ländercode internationalisierter Ländercode

.भारत (xn--h2brj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.भारोत (xn--h2brj9c8c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.网店 (xn--hxt814e) Generisch

.संगठन (xn--i1b6b1a6a2e) Generisch

.餐厅 (xn--imr513n) Generisch

.网络 (xn--io0a7i) Generisch

.ком (xn--j1aef) Generisch

.укр (xn--j1amh) Ländercode internationalisierter Ländercode

.香港 (xn--j6w193g) Ländercode internationalisierter Ländercode

.亚马逊 (xn--jlq480n2rg) Generisch

.食品 (xn--jvr189m) Generisch

.飞利浦 (xn--kcrx77d1x4a) Generisch

.台湾 (xn--kprw13d) Ländercode internationalisierter Ländercode

.台灣 (xn--kpry57d) Ländercode internationalisierter Ländercode

.手机 (xn--kput3i) Generisch

.мон (xn--l1acc) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.الجزائر‎ (xn--lgbbat1ad8j) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.عمان‎ (xn--mgb9awbf) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.ارامكو‎ (xn--mgba3a3ejt) Generisch

.‏.ایران‎ (xn--mgba3a4f16a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.العليان‎ (xn--mgba7c0bbn0a) Generisch

.‏.امارات‎ (xn--mgbaam7a8h) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.بازار‎ (xn--mgbab2bd) Generisch

.‏.موريتانيا‎ (xn--mgbah1a3hjkrd) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.پاکستان‎ (xn--mgbai9azgqp6j) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.الاردن‎ (xn--mgbayh7gpa) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.بارت‎ (xn--mgbbh1a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.بھارت‎ (xn--mgbbh1a71e) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.المغرب‎ (xn--mgbc0a9azcg) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.ابوظبي‎ (xn--mgbca7dzdo) Generisch

.‏.البحرين‎ (xn--mgbcpq6gpa1a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.السعودية‎ (xn--mgberp4a5d4ar) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.ڀارت‎ (xn--mgbgu82a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.كاثوليك‎ (xn--mgbi4ecexp) Generisch

.‏.سودان‎ (xn--mgbpl2fh) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.همراه‎ (xn--mgbt3dhd) Generisch

.‏.عراق‎ (xn--mgbtx2b) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.مليسيا‎ (xn--mgbx4cd0ab) Ländercode internationalisierter Ländercode

.澳門 (xn--mix891f) Ländercode internationalisierter Ländercode

.닷컴 (xn--mk1bu44c) Generisch

.政府 (xn--mxtq1m) Generisch

.‏.شبكة‎ (xn--ngbc5azd) Generisch

.‏.بيتك‎ (xn--ngbe9e0a) Generisch

.‏.عرب‎ (xn--ngbrx) Generisch

.გე (xn--node) Ländercode internationalisierter Ländercode

.机构 (xn--nqv7f) Generisch

.组织机构 (xn--nqv7fs00ema) Generisch

.健康 (xn--nyqy26a) Generisch

.ไทย (xn--o3cw4h) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.سورية‎ (xn--ogbpf8fl) Ländercode internationalisierter Ländercode

.招聘 (xn--otu796d) Generisch

.рус (xn--p1acf) Generisch

.рф (xn--p1ai) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.تونس‎ (xn--pgbs0dh) Ländercode internationalisierter Ländercode

.大拿 (xn--pssy2u) Generisch

.ລາວ (xn--q7ce6a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.みんな (xn--q9jyb4c) Generisch

.グーグル (xn--qcka1pmc) Generisch

.ευ (xn--qxa6a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ελ (xn--qxam) Ländercode internationalisierter Ländercode

.世界 (xn--rhqv96g) Generisch

.書籍 (xn--rovu88b) Generisch

.ഭാരതം (xn--rvc1e0am3e) Ländercode internationalisierter Ländercode

.ਭਾਰਤ (xn--s9brj9c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.网址 (xn--ses554g) Generisch

.닷넷 (xn--t60b56a) Generisch

.コム (xn--tckwe) Generisch

.天主教 (xn--tiq49xqyj) Generisch

.游戏 (xn--unup4y) Generisch

.vermögensberater (xn--vermgensberater-ctb) Generisch

.vermögensberatung (xn--vermgensberatung-pwb) Generisch

.企业 (xn--vhquv) Generisch

.信息 (xn--vuq861b) Generisch

.嘉里大酒店 (xn--w4r85el8fhu5dnra) Generisch

.嘉里 (xn--w4rs40l) Generisch

.‏.مصر‎ (xn--wgbh1c) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.قطر‎ (xn--wgbl6a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.广东 (xn--xhq521b) Generisch

.இலங்கை (xn--xkc2al3hye2a) Ländercode internationalisierter Ländercode

.இந்தியா (xn--xkc2dl3a5ee0h) Ländercode internationalisierter Ländercode

.հայ (xn--y9a3aq) Ländercode internationalisierter Ländercode

.新加坡 (xn--yfro4i67o) Ländercode internationalisierter Ländercode

.‏.فلسطين‎ (xn--ygbi2ammx) Ländercode internationalisierter Ländercode

.政务 (xn--zfr164b) Generisch Generisch · frei nutzbar Ländercode · einem Land zugeordnet Gesponsert · an eine Gemeinschaft gebunden Eingeschränkt · Vergabe mit Auflagen Infrastruktur · rein technisch

Eine Zahl lohnt die Einordnung. Von den 1.437 Endungen sind 1.110 generisch und damit grundsätzlich für jeden registrierbar. 309 sind Ländercodes, 14 gesponsert, der kleine Rest technisch oder eingeschränkt.

Die schiere Menge täuscht über die Konzentration hinweg, denn die Marktanteile der Domainendungen sind extrem ungleich verteilt. Ein einziger Klassiker trägt bis heute den Löwenanteil des Netzes, wie das nächste Kapitel zeigt.

Die Vergabekette hinter den Endungen: ICANN, IANA und die Registries

Vier Glieder trennen den globalen Koordinator vom Warenkorb des Endkunden.

Hinter jeder Endung steht eine Verwaltungskette, die kaum ein Nutzer je zu Gesicht bekommt. An der Spitze sitzt die ICANN, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kalifornien, die das Adresssystem global koordiniert.

Ihr technischer Arm, die IANA, pflegt die Root-Zone. Darunter betreibt je eine Registry den Betrieb einer einzelnen Endung, etwa Verisign für .com oder die DENIC für .de. Den Verkauf an Endkunden übernehmen wiederum die Registrare, also die Anbieter, bei denen Sie buchen. Vier Glieder, vom globalen Koordinator bis zum Warenkorb.

Wie exklusiv das obere Ende dieser Kette ist, zeigt die laufende Erweiterungsrunde. Seit dem 30. April 2026 nimmt die ICANN nach eigener Mitteilung wieder Bewerbungen für komplett neue generische Endungen an. Bewerbungsschluss ist der 12. August.

Die Evaluierungsgebühr allein beträgt 227.000 US-Dollar, nach dem EZB-Referenzkurs vom 26. Mai 2026 von 1,1634 Dollar je Euro umgerechnet rund 195.000 Euro. Hinzu kommen jahrelange Verpflichtungen zum Betrieb.

Eine eigene Endung ist damit kein Branding-Gag, sondern eine Konzernentscheidung. Für alle anderen bleibt die Frage, welche der bestehenden 1.437 Endungen zur eigenen Marke passt.

Eine Domain kaufen heißt eine Domain mieten

Der Zugang gilt auf Zeit, die Verlängerung entscheidet über Bestand oder Verlust.

Hier liegt das hartnäckigste Missverständnis der Branche. „Domain kaufen“ lautet die übliche Formel, und sie ist sachlich falsch. Eine Domain „kaufen“ Sie streng genommen nie.

Sie pachten ein Nutzungsrecht auf Zeit, verlängerbar Jahr für Jahr, und Herrin im Haus bleibt die Vergabestelle. Mit Eigentum im juristischen Sinn hat das nichts zu tun. Bleibt die Jahresgebühr aus, fällt die Adresse nach einer Schonfrist zurück an die Registry und ist wieder zu erwerben.

Diese Konstruktion ähnelt eher einem Gewerbemietvertrag als einem Grundstückskauf. Sie verfügen über die Adresse, gestalten sie, leiten sie weiter, doch der Boden gehört Ihnen nicht. Genau deshalb raten wir Entscheidern, Verlängerungstermine so ernst zu nehmen wie eine Lohnzahlung.

Eine vergessene Rechnung hat schon manchem Mittelständler die über Jahre aufgebaute Adresse gekostet. Die praktischen Schritte einer Registrierung übernimmt im Tagesgeschäft ohnehin der Anbieter.

Den kompletten Ablauf vom Verfügbarkeitscheck bis zur Verwaltungsoberfläche zeigt etwa easyname, wo Sie ohne Umwege eine Domain registrieren können.

Die richtige Endung wählen: Wirkung, Reputation und der SEO-Mythos

Ein paar gesparte Euro bei der Registrierung können jeden Monat Zustellbarkeit kosten.

Bei der Wahl der Endung kursieren mehr Mythen als Fakten. Der hartnäckigste betrifft die Suchmaschine. Eine generische Endung wie .shop oder .online bringt keinen direkten Vorteil im Google-Ranking, das hat Google mehrfach klargestellt.

Relevanter für die Sichtbarkeit ist die Autorität der gesamten Domain, ein Wert, den Sie über das Domain Rating und den Aufbau guter Verweise beeinflussen, nicht über die Buchstaben hinter dem Punkt.

Wirkung entfaltet die Endung dafür an anderer Stelle. Im deutschen Markt genießt .de einen Vertrauensvorschuss, den kaum eine Alternative erreicht. Laut DENIC sind rund 17,7 Millionen .de-Adressen registriert, womit die Endung weltweit nur von Chinas .cn übertroffen wird.

Für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland bleibt sie meist die naheliegende Wahl, und wie Sie schnell und unabhängig eine .de-Domain sichern, zeigt unser gesonderter Ratgeber.

International ist eine .com weiterhin die eine sehr beliebte Wahl, mit nach W3Techs-Daten gut 40 Prozent aller erfassten Websites, weit vor dem zweitplatzierten .org.

Eine dritte Dimension wird gern übersehen, nämlich die Reputation. Billige neue Endungen, die im Dutzend für wenige Cent zu haben sind, ziehen Massenregistrierungen für Spam und Betrug an.

Der Abwehrdienst Spamhaus weist in seinen Reputationsberichten regelmäßig genau solche Endungen als Missbrauchs-Hotspots aus, zuletzt etwa .top.

Auch seriöse Nutzer dieser Endungen sind davon betroffen, den deren E-Mails landen häufiger im Spamordner. Ein paar gesparte Euro bei der Registrierung können so jeden Monat Zustellbarkeit kosten.

Eine etablierte Endung ist hier die nüchternere Investition.

Fazit: Klarheit vor Moden

Die ruhige, etablierte Wahl schlägt fast immer die originelle.

Die Endung ist kein Statussymbol und kein SEO-Hebel, sondern eine langfristige Standortentscheidung. Aus 1.437 Möglichkeiten zählt am Ende, ob Name und Endung zusammen klar, vertrauenswürdig und in zehn Jahren noch sinnvoll wirken. Die exotische Neuheit von heute ist der erklärungsbedürftige Ballast von morgen.

Eine ruhige, etablierte Wahl schlägt fast immer die originelle. Sie betreiben eine Firma mit Firmensitz in Deutschland? Mit einer .de-Domain machen Sie nichts falsch.

Glossar

Top-Level-Domains: .de und .com sind TLDs, .shop ist eine gTLD, .at eine ccTLD für Österreich, sTLDs gehören zu Gemeinschaften

Top-Level-Domain (TLD): Die Endung einer Domain hinter dem letzten Punkt, etwa .de oder .com.

Generische TLD (gTLD): Frei nutzbare Endung ohne Länderbezug, vom klassischen .com bis zur Nische .shop.

Ländercode-TLD (ccTLD): Zweibuchstabige Endung für einen Staat, vergeben nach der ISO-Länderliste, zum Beispiel .at für Österreich.

Gesponserte TLD (sTLD): Endung für eine bestimmte Gemeinschaft, deren Träger eigene Vergaberegeln setzt, etwa .aero für die Luftfahrt.

Neue gTLD (nTLD): Sammelbegriff für die seit 2012 eingeführten generischen Endungen wie .berlin oder .app.

IDN: Internationalisierter Domainname, also eine Adresse in nicht-lateinischer Schrift wie Arabisch oder Kyrillisch.

Punycode: Technische ASCII-Übersetzung einer IDN-Endung, erkennbar am Präfix xn--.

DNS: Das Domain Name System übersetzt lesbare Adressen in technische IP-Adressen.

Resolver: Der Dienst, der eine Adressanfrage über die Server-Kette bis zur Antwort verfolgt.

IANA: Die Internet Assigned Numbers Authority pflegt das maßgebliche Register aller Endungen.

ICANN: Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers koordiniert das weltweite Adresssystem.

Registry: Die Betreiberin einer einzelnen Endung, etwa die DENIC für .de.

Registrar: Der akkreditierte Anbieter, bei dem Endkunden eine Domain buchen.

Registrant: Die Person oder Firma, die das Nutzungsrecht an einer Domain hält.

Root-Zone: Die oberste Ebene des Domain Name System, in der alle Endungen verzeichnet sind.

WHOIS: Das Auskunftssystem über Inhaber und Status einer registrierten Domain.

Häufige Fragen zu Domainendungen

Die IANA verwaltet 1.437 aktiv delegierte Top-Level-Domains weltweit, davon 1.110 generisch und 309 länderspezifisch

Wie viele Domainendungen gibt es weltweit? Die IANA führt zum Stand Ende Mai 2026 genau 1.437 aktiv delegierte Top-Level-Domains in der Root-Zone. Davon sind 1.110 generisch, 309 länderspezifisch und der Rest gesponsert, eingeschränkt oder technisch. Rechnet man ausgelaufene und reservierte Einträge hinzu, liegt die Gesamtzahl im Register bei knapp 1.600. Kaufen oder mieten Sie eine Domain? Sie mieten sie. Eine Domain wird mit jährlicher Laufzeit registriert und verlängert sich gegen Gebühr. Ein dauerhaftes Eigentum gibt es nicht, denn das Nutzungsrecht ist an die regelmäßige Zahlung gebunden. Bleibt diese aus, fällt die Adresse nach einer Schonfrist zurück an die Vergabestelle. Beeinflusst die Domainendung Ihr Google-Ranking? Kaum. Google behandelt generische Endungen wie .com, .shop oder .online für das Ranking gleichwertig. Wichtiger sind Inhalt, technische Qualität und die Autorität der Domain. Eine länderspezifische Endung kann allerdings ein geografisches Signal für die regionale Ausrichtung senden. Welche Domainendung ist die beste? Das hängt von Ihrem Ziel ab. Für ein Unternehmen mit deutschem Schwerpunkt führt selten ein Weg an .de vorbei, für internationale Marken bleibt .com der Standard. Branchen- oder Stadtendungen wie .shop oder .berlin lohnen sich, sofern sie den Namen sinnvoll ergänzen statt ihn zu verwässern. Welche Domainendungen haben einen schlechten Ruf? Vor allem sehr billige neue Endungen mit Massenregistrierungen gelten als anfällig für Spam und Betrug. Der Abwehrdienst Spamhaus listet solche Endungen regelmäßig als Missbrauchs-Hotspots. Die schlechte Reputation einer Endung kann die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails beeinträchtigen, selbst bei seriöser Nutzung.

Quellen

IANA und ICANN Quellen zur Root Zone Database und neuen generischen Top-Level-Domains 2026