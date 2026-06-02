Domainendungen gelten als technisches Anhängsel, als die zwei, drei Buchstaben hinter dem letzten Punkt, über die niemand lange nachdenkt. Diese Geringschätzung kann teuer werden. Die Endung entscheidet mit darüber, ob eine Adresse seriös wirkt, ob Kundschaft sie wiederfindet und ob Postfächer der eigenen Firma im Spamfilter landen.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Hinter den Kürzeln steht eine streng regulierte Ordnung, eine eigene Ökonomie und ein verbreiteter Irrtum über Eigentum, den wir in diesem Beitrag ausräumen.
Kernaussagen:
- Aktuell gibt es 1.437 Top-Level-Domains, ein Großteil davon erst durch die große ICANN-Erweiterung von 2012.
- Eigentum an einer Domain gibt es nicht. Jede Registrierung ist ein befristetes Nutzungsrecht, das Sie Jahr für Jahr verlängern.
- Fünf Familien ordnen das gesamte Feld: generische, länderspezifische, gesponserte, eingeschränkte und infrastrukturelle Endungen.
- Für das Google-Ranking zählt die Endung kaum. Für Vertrauen und die Zustellbarkeit von E-Mails zählt sie erheblich.
Was eine Domainendung ist und wie die Technik dahinter arbeitet
Eine Domain zerfällt in mehrere Ebenen, gelesen von rechts nach links. Ganz rechts steht die Top-Level-Domain, also die Domainendung. Links davor folgt der eigentliche Name, die Second-Level-Domain, und davor lässt sich eine Subdomain setzen.
Bei shop.musterfirma.de ist .de die Endung, musterfirma der Name, shop die Subdomain. Diese Hierarchie ist kein Zufall, sondern das Ordnungsprinzip des Domain Name System.
Der technische Ablauf hinter einem Seitenaufruf läuft in Sekundenbruchteilen. Ihr Browser fragt zunächst einen sogenannten Resolver, der wiederum bei einem der Root-Server beginnt. Von dort wird er an den zuständigen Server der Endung weitergereicht, etwa an die Systeme der DENIC für alle .de-Adressen, und von dieser Stelle schließlich an den autoritativen Nameserver der konkreten Domain.
Drei Stationen, eine lesbare Adresse statt einer kryptischen Zahlenfolge. Genau dafür wurde das System einst gebaut.
Eine Besonderheit betrifft Endungen in nicht-lateinischer Schrift. Eine arabische, kyrillische oder chinesische Endung speichert das System intern in einer reinen ASCII-Form, erkennbar am Präfix xn--. Aus der kyrillischen Endung für Russland wird technisch xn--p1ai, angezeigt bekommt der Nutzer die lesbare Schrift.
Diese Übersetzung nennt sich Punycode. Sie erklärt, warum eine Handvoll Endungen im offiziellen Register wie Buchstabensalat aussieht. Eine ausführliche Anleitung dazu, wie Sie eine Domain kaufen und Schritt für Schritt registrieren, finden Sie in unserem Ratgeber.
Die fünf Familien der Domainendungen
So unübersichtlich die Masse wirkt, im Kern sortiert sich jede Endung in eine von fünf Kategorien.
Die Internet Assigned Numbers Authority, kurz IANA, führt das maßgebliche Register und ordnet jeder Endung einen Typ zu. Die folgende Übersicht fasst den Stand von Ende Mai 2026 zusammen.:
|Familie
|Beispiele
|Kontrolle
|Eignung
|Anzahl
|Generisch (gTLD)
|.com, .net, .shop, .app
|ICANN-akkreditierte Registries
|frei nutzbar, vom Klassiker bis zur Nische
|1.110
|Ländercode (ccTLD)
|.de, .at, .ch, .fr
|nationale Vergabestellen
|regionale Verankerung, lokales Vertrauen
|309
|Gesponsert (sTLD)
|.aero, .museum, .gov
|jeweilige Trägergemeinschaft
|an eine Branche oder Gruppe gebunden
|14
|Eingeschränkt
|.biz, .name, .pro
|Registry mit Auflagen
|Nutzung an Bedingungen geknüpft
|3
|Infrastruktur
|.arpa
|technische Verwaltung
|rein technischer Zweck, nicht registrierbar
|1
Die generischen Endungen stellen das größte und unübersichtlichste Feld. Bis 2012 existierte nur eine Handvoll, darunter .com, .org, .net und die frühen Sonderfälle wie .edu oder .gov. Dann hat die ICANN den Umfang erweitert, und allein aus jener Runde gingen über 1.200 neue Endungen hervor.
Seither konkurrieren .shop, .berlin und .consulting mit den alten Platzhirschen. Die Ländercodes folgen einer schlichten Logik, zwei Buchstaben pro Staat, vergeben nach der ISO-Länderliste.
Manche davon haben ein Zweitleben als Marketinginstrument begonnen, etwa das tuvaluische .tv, das längst Fernsehsendern und Streamern gehört statt dem Pazifikstaat.
Das Verzeichnis aller Endungen
Listen der beliebtesten Endungen gibt es im Netz reichlich, meist von Anbietern, die genau diese Endungen verkaufen wollen. Eine neutrale Gesamtübersicht ist seltener. Das folgende Verzeichnis führt alle 1.437 aktiven Endungen, gezogen direkt aus der Root-Zone der IANA und nach Typ eingefärbt.
Tippen Sie auf einen Buchstaben, und die zugehörige Gruppe klappt auf, alphabetisch sortiert. Die internationalisierten Endungen in fremder Schrift sammeln sich in der Gruppe ganz rechts.
- .aaaGenerisch
- .aarpGenerisch
- .abbGenerisch
- .abbottGenerisch
- .abbvieGenerisch
- .abcGenerisch
- .ableGenerisch
- .abogadoGenerisch
- .abudhabiGenerisch
- .acLändercodeAscension
- .academyGenerisch
- .accentureGenerisch
- .accountantGenerisch
- .accountantsGenerisch
- .acoGenerisch
- .actorGenerisch
- .adLändercodeAndorra
- .adsGenerisch
- .adultGenerisch
- .aeLändercodeVereinigte Arabische Emirate
- .aegGenerisch
- .aeroGesponsert
- .aetnaGenerisch
- .afLändercodeAfghanistan
- .aflGenerisch
- .africaGenerisch
- .agLändercodeAntigua und Barbuda
- .agakhanGenerisch
- .agencyGenerisch
- .aiLändercodeAnguilla
- .aigGenerisch
- .airbusGenerisch
- .airforceGenerisch
- .airtelGenerisch
- .akdnGenerisch
- .alLändercodeAlbanien
- .alibabaGenerisch
- .alipayGenerisch
- .allfinanzGenerisch
- .allstateGenerisch
- .allyGenerisch
- .alsaceGenerisch
- .alstomGenerisch
- .amLändercodeArmenien
- .amazonGenerisch
- .americanexpressGenerisch
- .americanfamilyGenerisch
- .amexGenerisch
- .amfamGenerisch
- .amicaGenerisch
- .amsterdamGenerisch
- .analyticsGenerisch
- .androidGenerisch
- .anquanGenerisch
- .anzGenerisch
- .aoLändercodeAngola
- .aolGenerisch
- .apartmentsGenerisch
- .appGenerisch
- .appleGenerisch
- .aqLändercodeAntarktis
- .aquarelleGenerisch
- .arLändercodeArgentinien
- .arabGenerisch
- .aramcoGenerisch
- .archiGenerisch
- .armyGenerisch
- .arpaInfrastruktur
- .artGenerisch
- .arteGenerisch
- .asLändercodeAmerikanisch-Samoa
- .asdaGenerisch
- .asiaGesponsert
- .associatesGenerisch
- .atLändercodeÖsterreich
- .athletaGenerisch
- .attorneyGenerisch
- .auLändercodeAustralien
- .auctionGenerisch
- .audiGenerisch
- .audibleGenerisch
- .audioGenerisch
- .auspostGenerisch
- .authorGenerisch
- .autoGenerisch
- .autosGenerisch
- .awLändercodeAruba
- .awsGenerisch
- .axLändercodeÅland-Inseln
- .axaGenerisch
- .azLändercodeAserbaidschan
- .azureGenerisch
- .baLändercodeBosnien und Herzegowina
- .babyGenerisch
- .baiduGenerisch
- .banamexGenerisch
- .bandGenerisch
- .bankGenerisch
- .barGenerisch
- .barcelonaGenerisch
- .barclaycardGenerisch
- .barclaysGenerisch
- .barefootGenerisch
- .bargainsGenerisch
- .baseballGenerisch
- .basketballGenerisch
- .bauhausGenerisch
- .bayernGenerisch
- .bbLändercodeBarbados
- .bbcGenerisch
- .bbtGenerisch
- .bbvaGenerisch
- .bcgGenerisch
- .bcnGenerisch
- .bdLändercodeBangladesch
- .beLändercodeBelgien
- .beatsGenerisch
- .beautyGenerisch
- .beerGenerisch
- .berlinGenerisch
- .bestGenerisch
- .bestbuyGenerisch
- .betGenerisch
- .bfLändercodeBurkina Faso
- .bgLändercodeBulgarien
- .bhLändercodeBahrain
- .bhartiGenerisch
- .biLändercodeBurundi
- .bibleGenerisch
- .bidGenerisch
- .bikeGenerisch
- .bingGenerisch
- .bingoGenerisch
- .bioGenerisch
- .bizEingeschränkt
- .bjLändercodeBenin
- .blackGenerisch
- .blackfridayGenerisch
- .blockbusterGenerisch
- .blogGenerisch
- .bloombergGenerisch
- .blueGenerisch
- .bmLändercodeBermuda
- .bmsGenerisch
- .bmwGenerisch
- .bnLändercodeBrunei Darussalam
- .bnpparibasGenerisch
- .boLändercodeBolivien, Plurinationaler Staat
- .boatsGenerisch
- .boehringerGenerisch
- .bofaGenerisch
- .bomGenerisch
- .bondGenerisch
- .booGenerisch
- .bookGenerisch
- .bookingGenerisch
- .boschGenerisch
- .bostikGenerisch
- .bostonGenerisch
- .botGenerisch
- .boutiqueGenerisch
- .boxGenerisch
- .brLändercodeBrasilien
- .bradescoGenerisch
- .bridgestoneGenerisch
- .broadwayGenerisch
- .brokerGenerisch
- .brotherGenerisch
- .brusselsGenerisch
- .bsLändercodeBahamas
- .btLändercodeBhutan
- .buildGenerisch
- .buildersGenerisch
- .businessGenerisch
- .buyGenerisch
- .buzzGenerisch
- .bvLändercodeBouvet-Insel
- .bwLändercodeBotsuana
- .byLändercodeBelarus
- .bzLändercodeBelize
- .bzhGenerisch
- .caLändercodeKanada
- .cabGenerisch
- .cafeGenerisch
- .calGenerisch
- .callGenerisch
- .calvinkleinGenerisch
- .camGenerisch
- .cameraGenerisch
- .campGenerisch
- .canonGenerisch
- .capetownGenerisch
- .capitalGenerisch
- .capitaloneGenerisch
- .carGenerisch
- .caravanGenerisch
- .cardsGenerisch
- .careGenerisch
- .careerGenerisch
- .careersGenerisch
- .carsGenerisch
- .casaGenerisch
- .caseGenerisch
- .cashGenerisch
- .casinoGenerisch
- .catGesponsert
- .cateringGenerisch
- .catholicGenerisch
- .cbaGenerisch
- .cbnGenerisch
- .cbreGenerisch
- .ccLändercodeKokos-(Keeling-)Inseln
- .cdLändercodeDemokratische Republik Kongo
- .centerGenerisch
- .ceoGenerisch
- .cernGenerisch
- .cfLändercodeZentralafrikanische Republik
- .cfaGenerisch
- .cfdGenerisch
- .cgLändercodeKongo
- .chLändercodeSchweiz
- .chanelGenerisch
- .channelGenerisch
- .charityGenerisch
- .chaseGenerisch
- .chatGenerisch
- .cheapGenerisch
- .chintaiGenerisch
- .christmasGenerisch
- .chromeGenerisch
- .churchGenerisch
- .ciLändercodeCôte d’Ivoire
- .ciprianiGenerisch
- .circleGenerisch
- .ciscoGenerisch
- .citadelGenerisch
- .citiGenerisch
- .citicGenerisch
- .cityGenerisch
- .ckLändercodeCookinseln
- .clLändercodeChile
- .claimsGenerisch
- .cleaningGenerisch
- .clickGenerisch
- .clinicGenerisch
- .cliniqueGenerisch
- .clothingGenerisch
- .cloudGenerisch
- .clubGenerisch
- .clubmedGenerisch
- .cmLändercodeKamerun
- .cnLändercodeChina
- .coLändercodeKolumbien
- .coachGenerisch
- .codesGenerisch
- .coffeeGenerisch
- .collegeGenerisch
- .cologneGenerisch
- .comGenerisch
- .commbankGenerisch
- .communityGenerisch
- .companyGenerisch
- .compareGenerisch
- .computerGenerisch
- .comsecGenerisch
- .condosGenerisch
- .constructionGenerisch
- .consultingGenerisch
- .contactGenerisch
- .contractorsGenerisch
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- .corsicaGenerisch
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- .couponsGenerisch
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- .crLändercodeCosta Rica
- .creditGenerisch
- .creditcardGenerisch
- .creditunionGenerisch
- .cricketGenerisch
- .crownGenerisch
- .crsGenerisch
- .cruiseGenerisch
- .cruisesGenerisch
- .cuLändercodeKuba
- .cuisinellaGenerisch
- .cvLändercodeKap Verde
- .cwLändercodeCuraçao
- .cxLändercodeWeihnachtsinseln
- .cyLändercodeZypern
- .cymruGenerisch
- .cyouGenerisch
- .czLändercodeTschechien
- .dadGenerisch
- .danceGenerisch
- .dataGenerisch
- .dateGenerisch
- .datingGenerisch
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- .dayGenerisch
- .dclkGenerisch
- .ddsGenerisch
- .deLändercodeDeutschland
- .dealGenerisch
- .dealerGenerisch
- .dealsGenerisch
- .degreeGenerisch
- .deliveryGenerisch
- .dellGenerisch
- .deloitteGenerisch
- .deltaGenerisch
- .democratGenerisch
- .dentalGenerisch
- .dentistGenerisch
- .desiGenerisch
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- .dmLändercodeDominica
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- .earthGenerisch
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- .ecoGenerisch
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- .egLändercodeÄgypten
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- .engineeringGenerisch
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- .expressGenerisch
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- .fageGenerisch
- .failGenerisch
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- .faithGenerisch
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- .fanGenerisch
- .fansGenerisch
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- .ferreroGenerisch
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- .giftsGenerisch
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- .graingerGenerisch
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- .imLändercodeInsel Man
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- .knLändercodeSt. Kitts und Nevis
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- .kpmgGenerisch
- .kpnGenerisch
- .krLändercodeKorea, Republik
- .krdGenerisch
- .kredGenerisch
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- .kwLändercodeKuwait
- .kyLändercodeCayman-Inseln
- .kyotoGenerisch
- .kzLändercodeKasachstan
- .laLändercodeLaos, Demokratische Volksrepublik
- .lacaixaGenerisch
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- .latinoGenerisch
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- .lcLändercodeSt. Lucia
- .ldsGenerisch
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- .lidlGenerisch
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- .lifeinsuranceGenerisch
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- .likeGenerisch
- .lillyGenerisch
- .limitedGenerisch
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- .lincolnGenerisch
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- .llcGenerisch
- .llpGenerisch
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- .loansGenerisch
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- .locusGenerisch
- .lolGenerisch
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- .lottoGenerisch
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- .lsLändercodeLesotho
- .ltLändercodeLitauen
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- .lyLändercodeLibyen
- .maLändercodeMarokko
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- .mckinseyGenerisch
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- .meLändercodeMontenegro
- .medGenerisch
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- .melbourneGenerisch
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- .memorialGenerisch
- .menGenerisch
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- .merckGenerisch
- .merckmsdGenerisch
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- .mhLändercodeMarshallinseln
- .miamiGenerisch
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- .moLändercodeMacao
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- .moeGenerisch
- .moiGenerisch
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- .mormonGenerisch
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- .motoGenerisch
- .motorcyclesGenerisch
- .movGenerisch
- .movieGenerisch
- .mpLändercodeNördliche Marianen
- .mqLändercodeMartinique
- .mrLändercodeMauretanien
- .msLändercodeMontserrat
- .msdGenerisch
- .mtLändercodeMalta
- .mtnGenerisch
- .mtrGenerisch
- .muLändercodeMauritius
- .museumGesponsert
- .musicGenerisch
- .mvLändercodeMalediven
- .mwLändercodeMalawi
- .mxLändercodeMexiko
- .myLändercodeMalaysia
- .mzLändercodeMosambik
- .naLändercodeNamibia
- .nabGenerisch
- .nagoyaGenerisch
- .nameEingeschränkt
- .navyGenerisch
- .nbaGenerisch
- .ncLändercodeNeukaledonien
- .neLändercodeNiger
- .necGenerisch
- .netGenerisch
- .netbankGenerisch
- .netflixGenerisch
- .networkGenerisch
- .neustarGenerisch
- .newGenerisch
- .newsGenerisch
- .nextGenerisch
- .nextdirectGenerisch
- .nexusGenerisch
- .nfLändercodeNorfolkinsel
- .nflGenerisch
- .ngLändercodeNigeria
- .ngoGenerisch
- .nhkGenerisch
- .niLändercodeNicaragua
- .nicoGenerisch
- .nikeGenerisch
- .nikonGenerisch
- .ninjaGenerisch
- .nissanGenerisch
- .nissayGenerisch
- .nlLändercodeNiederlande
- .noLändercodeNorwegen
- .nokiaGenerisch
- .nortonGenerisch
- .nowGenerisch
- .nowruzGenerisch
- .nowtvGenerisch
- .npLändercodeNepal
- .nrLändercodeNauru
- .nraGenerisch
- .nrwGenerisch
- .nttGenerisch
- .nuLändercodeNiue
- .nycGenerisch
- .nzLändercodeNeuseeland
- .obiGenerisch
- .observerGenerisch
- .officeGenerisch
- .okinawaGenerisch
- .olayanGenerisch
- .olayangroupGenerisch
- .olloGenerisch
- .omLändercodeOman
- .omegaGenerisch
- .oneGenerisch
- .ongGenerisch
- .onlGenerisch
- .onlineGenerisch
- .oooGenerisch
- .openGenerisch
- .oracleGenerisch
- .orangeGenerisch
- .orgGenerisch
- .organicGenerisch
- .originsGenerisch
- .osakaGenerisch
- .otsukaGenerisch
- .ottGenerisch
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- .政务 (xn--zfr164b)Generisch
Eine Zahl lohnt die Einordnung. Von den 1.437 Endungen sind 1.110 generisch und damit grundsätzlich für jeden registrierbar. 309 sind Ländercodes, 14 gesponsert, der kleine Rest technisch oder eingeschränkt.
Die schiere Menge täuscht über die Konzentration hinweg, denn die Marktanteile der Domainendungen sind extrem ungleich verteilt. Ein einziger Klassiker trägt bis heute den Löwenanteil des Netzes, wie das nächste Kapitel zeigt.
Die Vergabekette hinter den Endungen: ICANN, IANA und die Registries
Hinter jeder Endung steht eine Verwaltungskette, die kaum ein Nutzer je zu Gesicht bekommt. An der Spitze sitzt die ICANN, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kalifornien, die das Adresssystem global koordiniert.
Ihr technischer Arm, die IANA, pflegt die Root-Zone. Darunter betreibt je eine Registry den Betrieb einer einzelnen Endung, etwa Verisign für .com oder die DENIC für .de. Den Verkauf an Endkunden übernehmen wiederum die Registrare, also die Anbieter, bei denen Sie buchen. Vier Glieder, vom globalen Koordinator bis zum Warenkorb.
Wie exklusiv das obere Ende dieser Kette ist, zeigt die laufende Erweiterungsrunde. Seit dem 30. April 2026 nimmt die ICANN nach eigener Mitteilung wieder Bewerbungen für komplett neue generische Endungen an. Bewerbungsschluss ist der 12. August.
Die Evaluierungsgebühr allein beträgt 227.000 US-Dollar, nach dem EZB-Referenzkurs vom 26. Mai 2026 von 1,1634 Dollar je Euro umgerechnet rund 195.000 Euro. Hinzu kommen jahrelange Verpflichtungen zum Betrieb.
Eine eigene Endung ist damit kein Branding-Gag, sondern eine Konzernentscheidung. Für alle anderen bleibt die Frage, welche der bestehenden 1.437 Endungen zur eigenen Marke passt.
Eine Domain kaufen heißt eine Domain mieten
Hier liegt das hartnäckigste Missverständnis der Branche. „Domain kaufen“ lautet die übliche Formel, und sie ist sachlich falsch. Eine Domain „kaufen“ Sie streng genommen nie.
Sie pachten ein Nutzungsrecht auf Zeit, verlängerbar Jahr für Jahr, und Herrin im Haus bleibt die Vergabestelle. Mit Eigentum im juristischen Sinn hat das nichts zu tun. Bleibt die Jahresgebühr aus, fällt die Adresse nach einer Schonfrist zurück an die Registry und ist wieder zu erwerben.
Diese Konstruktion ähnelt eher einem Gewerbemietvertrag als einem Grundstückskauf. Sie verfügen über die Adresse, gestalten sie, leiten sie weiter, doch der Boden gehört Ihnen nicht. Genau deshalb raten wir Entscheidern, Verlängerungstermine so ernst zu nehmen wie eine Lohnzahlung.
Eine vergessene Rechnung hat schon manchem Mittelständler die über Jahre aufgebaute Adresse gekostet. Die praktischen Schritte einer Registrierung übernimmt im Tagesgeschäft ohnehin der Anbieter.
Den kompletten Ablauf vom Verfügbarkeitscheck bis zur Verwaltungsoberfläche zeigt etwa easyname, wo Sie ohne Umwege eine Domain registrieren können.
Die richtige Endung wählen: Wirkung, Reputation und der SEO-Mythos
Bei der Wahl der Endung kursieren mehr Mythen als Fakten. Der hartnäckigste betrifft die Suchmaschine. Eine generische Endung wie .shop oder .online bringt keinen direkten Vorteil im Google-Ranking, das hat Google mehrfach klargestellt.
Relevanter für die Sichtbarkeit ist die Autorität der gesamten Domain, ein Wert, den Sie über das Domain Rating und den Aufbau guter Verweise beeinflussen, nicht über die Buchstaben hinter dem Punkt.
Wirkung entfaltet die Endung dafür an anderer Stelle. Im deutschen Markt genießt .de einen Vertrauensvorschuss, den kaum eine Alternative erreicht. Laut DENIC sind rund 17,7 Millionen .de-Adressen registriert, womit die Endung weltweit nur von Chinas .cn übertroffen wird.
Für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland bleibt sie meist die naheliegende Wahl, und wie Sie schnell und unabhängig eine .de-Domain sichern, zeigt unser gesonderter Ratgeber.
International ist eine .com weiterhin die eine sehr beliebte Wahl, mit nach W3Techs-Daten gut 40 Prozent aller erfassten Websites, weit vor dem zweitplatzierten .org.
Eine dritte Dimension wird gern übersehen, nämlich die Reputation. Billige neue Endungen, die im Dutzend für wenige Cent zu haben sind, ziehen Massenregistrierungen für Spam und Betrug an.
Der Abwehrdienst Spamhaus weist in seinen Reputationsberichten regelmäßig genau solche Endungen als Missbrauchs-Hotspots aus, zuletzt etwa .top.
Auch seriöse Nutzer dieser Endungen sind davon betroffen, den deren E-Mails landen häufiger im Spamordner. Ein paar gesparte Euro bei der Registrierung können so jeden Monat Zustellbarkeit kosten.
Eine etablierte Endung ist hier die nüchternere Investition.
Fazit: Klarheit vor Moden
Die Endung ist kein Statussymbol und kein SEO-Hebel, sondern eine langfristige Standortentscheidung. Aus 1.437 Möglichkeiten zählt am Ende, ob Name und Endung zusammen klar, vertrauenswürdig und in zehn Jahren noch sinnvoll wirken. Die exotische Neuheit von heute ist der erklärungsbedürftige Ballast von morgen.
Eine ruhige, etablierte Wahl schlägt fast immer die originelle. Sie betreiben eine Firma mit Firmensitz in Deutschland? Mit einer .de-Domain machen Sie nichts falsch.
Glossar
Top-Level-Domain (TLD): Die Endung einer Domain hinter dem letzten Punkt, etwa .de oder .com.
Generische TLD (gTLD): Frei nutzbare Endung ohne Länderbezug, vom klassischen .com bis zur Nische .shop.
Ländercode-TLD (ccTLD): Zweibuchstabige Endung für einen Staat, vergeben nach der ISO-Länderliste, zum Beispiel .at für Österreich.
Gesponserte TLD (sTLD): Endung für eine bestimmte Gemeinschaft, deren Träger eigene Vergaberegeln setzt, etwa .aero für die Luftfahrt.
Neue gTLD (nTLD): Sammelbegriff für die seit 2012 eingeführten generischen Endungen wie .berlin oder .app.
IDN: Internationalisierter Domainname, also eine Adresse in nicht-lateinischer Schrift wie Arabisch oder Kyrillisch.
Punycode: Technische ASCII-Übersetzung einer IDN-Endung, erkennbar am Präfix xn--.
DNS: Das Domain Name System übersetzt lesbare Adressen in technische IP-Adressen.
Resolver: Der Dienst, der eine Adressanfrage über die Server-Kette bis zur Antwort verfolgt.
IANA: Die Internet Assigned Numbers Authority pflegt das maßgebliche Register aller Endungen.
ICANN: Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers koordiniert das weltweite Adresssystem.
Registry: Die Betreiberin einer einzelnen Endung, etwa die DENIC für .de.
Registrar: Der akkreditierte Anbieter, bei dem Endkunden eine Domain buchen.
Registrant: Die Person oder Firma, die das Nutzungsrecht an einer Domain hält.
Root-Zone: Die oberste Ebene des Domain Name System, in der alle Endungen verzeichnet sind.
WHOIS: Das Auskunftssystem über Inhaber und Status einer registrierten Domain.
Häufige Fragen zu Domainendungen
Wie viele Domainendungen gibt es weltweit?
Die IANA führt zum Stand Ende Mai 2026 genau 1.437 aktiv delegierte Top-Level-Domains in der Root-Zone. Davon sind 1.110 generisch, 309 länderspezifisch und der Rest gesponsert, eingeschränkt oder technisch. Rechnet man ausgelaufene und reservierte Einträge hinzu, liegt die Gesamtzahl im Register bei knapp 1.600.
Kaufen oder mieten Sie eine Domain?
Sie mieten sie. Eine Domain wird mit jährlicher Laufzeit registriert und verlängert sich gegen Gebühr. Ein dauerhaftes Eigentum gibt es nicht, denn das Nutzungsrecht ist an die regelmäßige Zahlung gebunden. Bleibt diese aus, fällt die Adresse nach einer Schonfrist zurück an die Vergabestelle.
Beeinflusst die Domainendung Ihr Google-Ranking?
Kaum. Google behandelt generische Endungen wie .com, .shop oder .online für das Ranking gleichwertig. Wichtiger sind Inhalt, technische Qualität und die Autorität der Domain. Eine länderspezifische Endung kann allerdings ein geografisches Signal für die regionale Ausrichtung senden.
Welche Domainendung ist die beste?
Das hängt von Ihrem Ziel ab. Für ein Unternehmen mit deutschem Schwerpunkt führt selten ein Weg an .de vorbei, für internationale Marken bleibt .com der Standard. Branchen- oder Stadtendungen wie .shop oder .berlin lohnen sich, sofern sie den Namen sinnvoll ergänzen statt ihn zu verwässern.
Welche Domainendungen haben einen schlechten Ruf?
Vor allem sehr billige neue Endungen mit Massenregistrierungen gelten als anfällig für Spam und Betrug. Der Abwehrdienst Spamhaus listet solche Endungen regelmäßig als Missbrauchs-Hotspots. Die schlechte Reputation einer Endung kann die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails beeinträchtigen, selbst bei seriöser Nutzung.
Quellen
- IANA, Root Zone Database: iana.org/domains/root/db
- IANA, Root Zone File (Version 2026052701): data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
- ICANN, Pressemitteilung zur 2026er-Runde des New gTLD Program (30. April 2026): icann.org
- DENIC, Internationale .de-Domainstatistik: denic.de/wissen/statistiken
- W3Techs, Usage Statistics of Top Level Domains: w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain
- Spamhaus, Domain Reputation Update (Okt. 2024 bis März 2025): spamhaus.org
- Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurs: ecb.europa.eu
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