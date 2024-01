Die Künstliche Intelligenz (KI) ist gerade dabei, die Grundfesten der Schreiberei sowie der Inhaltserstellung stark zu verändern. Ein zweischneidiges Schwert. Texte lassen sich auf Knopfdruck kreieren. Keyword-Recherchen in Windeseile durchführen. Den Aufwand für das Schreiben von Texten für Hausarbeiten, Studium, Blogs und Online-Shops auf einen Bruchteil reduzieren, während es weniger Aufwand, Zeit und eben auch Autoren für neue Inhalte braucht.

Mit KI-Textgeneratoren geben wir einen Befehl ein und lassen innerhalb von Sekunden hunderte von Wörtern für uns schreiben. Dies ist eine effiziente Möglichkeit für Studenten, Blogger und Geschäftsleute, Inhalte zu erstellen.

Doch nicht alle KI-Texterstellungs-Tools sind gleich. Um qualitativ hochwertige Inhalte zu erhalten, müssen Sie eine kluge Wahl treffen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl und stellt die 10 besten KI-Textgeneratoren mit Details zu Preisen, Vor- und Nachteilen sowie Tipps für die richtige Wahl vor.

HIX KI-Autor – Ein universeller und der vielleicht beste KI-Textgenerator

Jasper – Jasper ist einer der ersten KI-Textgeneratoren, die auch die deutsche Sprache unterstützt haben

Copy.ai – KI-Textgenerator für die massenhafte Erstellung von Texten

Writesonic – KI-Textgenerator für die Erstellung aktueller Inhalte (News)

Anyword – KI-Textgenerator für Marketingmaterial

Rytr – Ein brauchbares All-in-one KI-Textgenerator-Tool

Flot.ai – Textgenerator zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Writer.com – Ein beliebte KI-Schreibprogramm für Unternehmen

Hypotenuse – Top AI Writer für die blitzschnelle Erstellung von Inhalten

Frase – KI-Textgenerator für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)

HIX KI-Autor – der universelle KI-Textgenerator

HIX KI-Autor ist mehr als nur ein KI-Textgenerator. Es ist eine ganze Suite von KI-Schreibwerkzeugen mit insgesamt mehr als 120 Tools. Dazu gehören Standard-KI-Schreibwerkzeuge zum Erstellen von Überschriften, Hashtags, Gedichten, Marketing-E-Mails, Werbetexten, Slogans und vielem mehr. Darüber hinaus gibt es weitere Werkzeuge zum Paraphrasieren, Zusammenfassen, Umschreiben von Artikeln, Überprüfen der Grammatik, Übersetzen usw.

Mit diesem Werkzeug kann man also eine Menge anstellen. Hi.ai kann Ideen und Inspiration liefern, um Schreibblockaden zu überwinden, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen und Ihre Texte zu verfeinern. Dank der integrierten Plagiatsprüfung können Sie sicher sein, dass alle ausgegebenen Inhalte zu 100 % frei von Plagiaten sind.

Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten. Sie können Ihre Inhalte individuell anpassen, indem Sie Ihren bevorzugten Stil und Ihr Zielpublikum wählen und aus über 50 Sprachen auswählen. Auch die Optimierung von Schlüsselwörtern ist ganz einfach möglich. Durch Angabe Ihrer gewünschten Schlüsselwörter können Sie problemlos inhaltsreiche Texte erstellen.

Trotz seiner leistungsstarken Funktionen erfordert der HIX AI-Writer nur minimale Eingaben von Ihnen. Es sind keine komplexen Befehle (Prompts) vonnöten – eine kurze Beschreibung Ihrer Anforderungen genügt, und das Tool generiert die Inhalte innerhalb von Sekunden.

Vorteile

Mit mehr als 120 einzigartigen KI-Tools zur Nutzung.

Sehr faire und erschwingliche Preise für Nutzer mit kleinem Budget

Mit den fortschrittlichsten KI-Modellen auf dem Markt

Unterstützt über 50 Sprachen

Erstellt qualitativ hochwertige Inhalte ohne grammatikalische Fehler oder Plagiatsprobleme

Erstellt SEO-freundliche Inhalte, die Ihnen zu einem guten Ranking verhelfen

Kann von überall aufgerufen werden dank der HIX.AI Chrome-Erweiterung

Nachteile

Bei so vielen Werkzeugen kann es am Anfang etwas unübersichtlich werden.

Preise

HIX KI-Autor bietet eine kostenlose und zwei kostenpflichtige Versionen an:

HIX KI-Autor Pro: ab $6.99 pro Monat bei jährlicher Abrechnung

HIX KI-Autor „Unbegrenzt“: Ab $39.99 pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Wenn Sie auf der Suche nach einer vielseitigen KI-Schreiblösung sind, lohnt es sich, den HIX KI-Autor ausprobieren.

Jasper – KI-Schreiberling für eine konsistente Markenidentität

Da viele Unternehmen bei der Erstellung ihrer Inhalte – wie Blogbeiträge und Marketingmaterialien – auf KI-Autoren zurückgreifen, kommt es unweigerlich vor, dass irgendwann alle Inhalte gleich klingen. An dieser Stelle kommt die Jasper-Funktion „Brand Voice“ ins Spiel. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die einzigartige Tonalität ihrer Ihrer Marke analysiert und wiedergibt.

Jasper unterstützt Sie bei der Erstellung aller Arten von Inhalten, von Beiträgen in sozialen Medien bis hin zu Landing Pages, die alle dieselbe etablierte Stimme haben. Jasper bietet außerdem verschiedene unternehmensfreundliche Funktionen wie API-Zugang (eine Chrome-Erweiterung) und sogar die Möglichkeit, KI-generierte Bilder zur Unterstützung Ihrer Online-Content-Kampagnen zu erstellen.

Vorteile

Eine ideale Wahl für Geschäftskunden

Kann so trainiert werden, dass es zur Identität Ihrer Marke passt

Unterstützt auch die KI-Bilderstellung

Nachteile

Plagiatsprüfung fehlt (Stand Januar 2024)

Preise

Jasper bietet eine kostenlose siebentägige Testversion für neue Nutzer an. Bei den Premium-Plänen stehen drei Optionen zur Auswahl, die entweder monatlich oder jährlich bezahlt werden können. Die preiswerteste Option ist der jährliche Creator-Plan, der bei $ 39 pro Monat beginnt.

Copy.ai – Der KI-Textgenerator für die massenhafte Erstellung von Texten

Copy.ai ist ein Workflow-basiertes Tool zur Lead-Generierung, Outreach und Vertrieb, mit dem sich massenhaft individualisierte Marketing- und Vertriebstexte erstellen lassen.

Auch können Copy.ai können Sie so trainieren, dass es Ihre Markenidentität in allen Versionen nachahmt. Je öfter Sie die Software verwenden, desto besser lernt sie Ihre Tonalität kennen und sorgt dafür, dass Ihre Inhalte zur Marke passen. Darüber hinaus ist die Workflow-Oberfläche so konzipiert, dass auch umfangreiche Aufgaben bewältigt werden können.

Vorteile

Kann alle Arten von Inhalten erstellen, von langen Essays bis zu kurzen Social Posts

Kann an die Identität Ihrer Marke angepasst werden

Praktische Vorlagen zur Vereinfachung der täglichen Nutzung

Nachteile

Je nach Skalierung sind die Preise recht happig, insbesondere ab der Stufe „Wachstum“

Preise

Copy.ai bietet einen 100% kostenlosen Plan für Privatpersonen, die gerade erst anfangen. Darüber hinaus gibt es vier verschiedene Premium-Pläne für Unternehmen unterschiedlicher Größe, von Start-ups bis hin zu Großunternehmen. Die Preise beginnen bei $36 pro Monat bei jährlicher Zahlung und reichen je nach Preisplan bis hin zu $3.000 im Monat.

Writesonic – Top AI Writer für die Erstellung aktueller Inhalte

Writesonic basiert auf GPT-3.5 und GPT-4 und ist ein KI-basiertes Schreibwerkzeug, das auf die suchmaschinenoptimierte Erstellung von Inhalten spezialisiert ist. Writesonic identifiziert relevante Keywords oder erstellt Inhalte auf der von Ihnen definierten Keywords. Das Tool verwendet dabei Daten direkt von Google, somit sind die erstellten Inhalte immer aktuell und präzise.

Die Vorteile

Eine Reihe fortschrittlicher SEO-Funktionen

Erzeugt Inhalte mit aktuellen Fakten und Statistiken

Kann KI-generierte Bilder erstellen und in den KI-erstellten Artikel einpflegen

Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist recht komplex, die Lernkurve entsprechend etwas höher

Preisgestaltung

Writesonic bietet einen kostenlosen Tarif für Gelegenheitsnutzer an, der bis zu 10.000 Wörter KI-generierter Inhalte pro Monat unterstützt. Darüber hinaus gibt es drei Premium-Tarife für Freiberufler, kleine Marken und größere Unternehmen, die ab 13 US-Dollar pro Monat erhältlich sind.

Anyword – KI-Schreibprogramm für Marketingmaterialien

Anyword ist eine KI-Plattform, die Marketingexperten dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Mehr als eine Million Marketingfachleute und einige der größten Marken der Welt vertrauen auf dieses Tool, das Marketing-Kennzahlen entmystifiziert. Außerdem hilft es Ihnen, den perfekten Inhalt zu erstellen, um auf jedem Kanal zu glänzen, sei es Facebook, LinkedIn, E-Mail oder Ihre eigene Website.

Wie die anderen Tools auf dieser Liste erstellt dieser KI-Textgenerator Inhalte mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke, um Ihre Zielgruppe anzusprechen. Darüber hinaus bietet er Prognosen und Auswertungen zur Performance Ihrer Inhalte und unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Beitrags für jede Kampagne.

Die Vorteile

Eine Goldgrube für Marketingexperten

Viele nützliche Tools zur Optimierung Ihrer Kampagnen

Reaktiver und hilfsbereiter Kundendienst

Nachteile

Nicht sehr nützlich für Personen außerhalb der Marketingbranche

Preisgestaltung

Preislich bietet Anyword vier verschiedene Pakete an, aus denen Sie wählen können und die Sie eine Woche lang kostenlos testen können. Die Preise reichen von $39 pro Monat (bei jährlicher Zahlung) bis zu einem individuellen Preismodell für große Unternehmen.

Rytr – Bester AI Text Creator für mehrere Zwecke

Während einige KI-Textgeneratoren auf eine bestimmte Zielgruppe oder Branche ausgerichtet sind, ist Rytr eine der vielseitigsten Lösungen auf dem Markt. Ganz gleich, ob Sie Texte für Landing Pages, Blogs, E-Mails, Geschichten, Social-Media-Posts, Artikelüberschriften oder sogar Videobeschreibungen erstellen möchten, dieses Tool kann alles.

Dank seiner leistungsstarken Technologie ist Rytr schnell und effizient. Es kann lesbare, qualitativ hochwertige Inhalte ohne Tippfehler und – was noch wichtiger ist – ohne Plagiate erstellen. Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche kommt mit mehr als 20 Tonalitäten und mehr als 40 Sprachen daher.

Vorteile

Vielseitig genug für fast jeden Zweck

Sehr einfach für Anfänger

Unterstützt viele Sprachen und Tonarten

Nachteile

Geringe Nutzungsbegrenzung für den Kostenlos-Tarif, wirklich intensiv testen lässt sich das Tool nur in der Bezahlversion.

Preise

Rytr hat drei Tarife. Der erste ist kostenlos, erlaubt aber nur die Erstellung von bis zu 10.000 Zeichen pro Monat, was nicht viel ist. Der Saver Plan erlaubt bis zu 100.000 Zeichen. Die meisten Benutzer werden den Unlimited Plan ($29 pro Monat) benötigen, mit dem man Rytr so oft benutzen kann, wie man möchte.

Flot.ai – Top AI-Textgenerator zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Flot.ai ist ein KI-Textgenerator, der ebenfalls auf GPT-3.5 und GPT-4 basiert. Flot.ai bezeichnet sich selbst als „KI-Copilot”, der die Nutzer bei verschiedenen alltäglichen Schreibaufgaben unterstützt. Sie können Flot.ai verwenden, um das Schreiben in anderen Anwendungen wie Gmail zu verbessern oder um Rechtschreib- und Grammatikfehler zu korrigieren, während Sie an einem Dokument arbeiten.

Außerdem kann Flot.ai Ihren Text kürzen, verlängern, vereinfachen, umschreiben oder den Tonfall ändern. Es ist wie Ihr eigener KI-Kumpel, der Ihnen zur Seite steht, um sicherzustellen, dass alles, was Sie schreiben, so gut wie möglich ist.

Vorteile

Ein nützlicher KI-Pilot, der Sie bei alltäglichen Aufgaben unterstützt

Viele Optionen und praktische Funktionen

Arbeitet nahtlos mit verschiedenen anderen Anwendungen und Schreibwerkzeugen zusammen

Desktop-freundliche Bedienung

Nachteile

Ergebnisse können bei der Arbeit mit diesem Tool variieren

Preisgestaltung

Flot.ai hat einen kostenlosen Plan, der einen grundlegenden Zugang zum Tool bietet. Es gibt auch drei Premium-Pläne – Pro, Pro+ und Unlimited. Die Preise beginnen bei nur $9.99 pro Monat für den Pro Plan, wenn man jährlich bezahlt.

Writer.com – KI-Schreiberling für Unternehmen

Writer.com ist eines der bekanntesten und vertrauenswürdigsten KI-Schreibwerkzeuge, das von großen globalen Marken wie Spotify und Uber verwendet wird. Mit fortschrittlichen Technologien wie KI-Leitplanken für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und modernstem maschinellem Lernen ist dieses Tool für kleine und große Unternehmen gleichermaßen geeignet.

Es ist nicht nur ein KI-Schreiber. Vielmehr ist Writer.com ein voll ausgestattetes KI-Toolset, das detaillierte Einblicke bietet, um Marken bei ihrem Wachstum zu unterstützen und qualitativ hochwertige, kreative Inhalte zu produzieren, die auf die Zielgruppe eines Unternehmens zugeschnitten sind. Mit integrierten Analysen, Reporting-Tools und branchenführender Sicherheit ist dies eine der fortschrittlichsten KI-Softwarelösungen auf dem Markt.

Vorteile

Sehr fortschrittliche Technologie, auf die große Unternehmen vertrauen

Zahlreiche Merkmale und Funktionen

Hilfreiche Kundenunterstützung und neue Benutzerhandbücher

Nachteile

Für Einzelpersonen oder Gelegenheitsnutzer nicht sehr nützlich

Sehr fortschrittliche Schnittstelle kann Anfänger verwirren

Preisgestaltung

Writer.com bietet zwei Zahlungspläne an. Sie können entweder monatlich oder jährlich zahlen, wobei Sie bei jährlicher Zahlung einen leichten Rabatt erhalten. Der Team-Plan beginnt bei 162 US-Dollar pro Benutzer und Jahr. Es gibt auch einen Enterprise-Tarif, dessen Preise nach einer Beratung festgelegt werden.

Hypotenuse – Top AI Writer für die blitzschnelle Erstellung von Inhalten

Wer unter Schreibblockaden leidet, sollte Hypotenuse als nächsten KI-Textgenerator in Betracht ziehen. Mit diesem Tool können Sie einfach ein paar schnelle Schlüsselwörter eingeben und daraus in Sekundenschnelle ganze Artikel, Blogbeiträge und Marketingmaterialien erstellen.

Dank seiner Fähigkeit, Inhalte online zu recherchieren, produziert Hypotenuse aktuelle und informative Texte. Hypotenuse verfügt auch über ein tiefes Verständnis von SEO und ist ideal für das Schreiben von Überschriften, Blogs und Produktbeschreibungen in mehr als 30 Sprachen. Hypotenuse unterstützt auch das Neuschreiben, das Erstellen von Batch Content, Zusammenfassungen und Chats, und das alles mit einer relativ einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche.

Vorteile

Sehr schnelles und effizientes KI-Schreibwerkzeug

Kann lange und kurze Inhalte in Sekunden erstellen

Bietet viele Zusatzfunktionen wie Paraphrasieren und Umschreiben

Nachteile

Der ausgegebene Text muss manchmal manuell nachbearbeitet werden

Der Preis ist relativ hoch, es gibt keinen kostenlosen Plan

Preisgestaltung

Hypotenuse bietet drei Premium-Pläne zur Auswahl: Individual, Teams und Enterprise. Die Preise beginnen bei nur $24 pro Monat für den Individual Plan, wenn man jährlich bezahlt.

Frase – Bester AI Text Generator für SEO

Schließlich gibt es noch Frase. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine SEO-Erstellungsplattform, die die Macht der KI nutzt, um Content-Erstellern, Vermarktern und ähnlichen Nutzern bei der Erstellung optimierter Inhalte zu helfen. Es unterstützt jedoch auch die vollständige KI-Texterstellung und ist in der Lage, ganze Artikel und Beiträge auf der Grundlage einer kurzen Eingabeaufforderung oder eines Schlüsselworts zu erstellen.

Es ist in der Lage, gründliche SEO- und Wettbewerbsrecherchen durchzuführen, um Marken zu helfen, an der Spitze zu bleiben. Darüber hinaus bietet es eine übersichtliche visuelle Benutzeroberfläche, die dem Nutzer relevante Schlüsselwörter, Bewertungen und Metriken anzeigt, um seine Inhalte mithilfe von KI zu verbessern und zu optimieren.

Vorteile

Ideal für SEO-Kampagnen

Intelligente und übersichtliche Benutzeroberfläche

Bietet verschiedene Funktionen wie die Identifizierung von Top-Keywords

Nachteile

Sehr stark auf SEO ausgerichtet, daher für kreatives Schreiben weniger geeignet

Produziert nicht immer den natürlichsten Text

Preisgestaltung

Frase bietet drei Premium-Tarife an, beginnend mit nur $14.99 pro Monat für den Solo-Einstiegstarif. Bei jährlicher Zahlung wird es mit 12,66 $ pro Monat etwas günstiger.

Wenn Sie Ihre SEO durch eine KI verbessern lassen möchten, ist Frase einen Versuch wert.

Was ist bei der Suche nach einem KI-Textgenerator zu beachten?

Es gibt natürlich eine ganze Reihe von KI-Textgeneratoren auf dem Markt. Und nicht alle sind gleich. Tatsächlich kann man zwei verschiedenen Tools die gleiche Eingabeaufforderung geben und völlig unterschiedliche Antworten und Ergebnisse erhalten. Deshalb ist es so wichtig, ein Tool auszuwählen, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Hier sind einige Faktoren, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit

Wählen Sie Tools mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und vermeiden Sie Tools mit verwirrenden Menüs. Wählen Sie Tools, die gut gestaltet und einfach zu navigieren sind.

Hochwertige Inhalte

Das vielleicht wichtigste Element eines KI-Autorentools ist seine Fähigkeit, Texte zu erstellen. Suchen Sie nach einem Programm, das qualitativ hochwertige, lesbare Texte erstellt, die nur minimale Änderungen erfordern.

Der Preis

Wie die obige Liste zeigt, können auch die Preise von einem KI-Autor zum anderen stark variieren. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und finden Sie einen KI-Textgenerator, den Sie sich leisten können.

Kontrolle

Vielleicht möchten Sie einen Text in einem ganz bestimmten Stil oder Ton verfassen. Suchen Sie nach einem KI-Textgenerator, der Ihnen dies ermöglicht.

Funktionen

Zusätzliche Funktionen verbessern das Nutzererlebnis. Suchen Sie nach KI-Schreibern mit Funktionen wie KI-Erkennung, Rechtschreibprüfung, Zusammenfassungsfunktionen und integrierten Eingabeaufforderungen, um die Funktionalität zu erweitern.

Fazit

In den letzten paar Monaten hat der Markt eine Flut von KI-Schreibwerkzeugen erlebt. ChatGPT war der Vorreiter, aber Dutzende anderer KI-Textgeneratoren sind gefolgt, so dass die Nutzer aus einer Vielzahl von Tools wählen können. Die Fülle an Auswahlmöglichkeiten kann zu Verwirrung und Überforderung führen, was eine falsche Auswahl zur Folge haben kann.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Liste bei der Auswahl Ihres eigenen KI-Textgenerators helfen kann. Wählen Sie einen der 10 besten KI-Textgeneratoren aus der obigen Liste. Freuen Sie sich auf die bestmögliche Textqualität, faire Preise, hochwertige Inhalte und praktische Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre zukünftige Inhaltserstellung zu rationalisieren.