Anthropic gibt die Mythos-Klasse für die Allgemeinheit frei. Claude Fable 5 rechnet auf Spitzenniveau, schaltet bei heiklen Themen aber automatisch einen Gang zurück. Wo diese Bremse greift, entscheidet künftig über Ihren Modell-Einsatz.

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Claude Fable 5 steht seit dem 9. Juni 2026 allen zahlenden Nutzern offen und macht Anthropics Mythos-Klasse erstmals breit verfügbar. Das Modell knüpft an eine Geschichte an, die im April mit einem bewusst zurückgehaltenen Cybersecurity-Modell begann.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic hat am 9. Juni 2026 Claude Fable 5 veröffentlicht, ein Modell der Mythos-Klasse mit Sicherheitsschranken für den allgemeinen Einsatz.

Bei Anfragen zu Cybersicherheit, Biologie, Chemie und Modell-Distillation übernimmt ersatzweise Claude Opus 4.8; laut Anthropic betrifft das im Schnitt weniger als 5 Prozent der Sitzungen.

Parallel startet Mythos 5 für Glasswing-Partner und US-Behörden, technisch dasselbe Modell mit gelockerten Cyber-Schranken.

Geschäftskunden akzeptieren für Mythos-Klasse-Modelle eine 30-Tage-Datenspeicherung, die Anthropic ausdrücklich nicht fürs Training nutzt.

Was kann Fable 5 besser als Opus 4.8?

Fable 5 verarbeitet lange Aufgaben über Millionen Token, migrierte bei Stripe 50 Millionen Codezeilen in einem Tag statt zwei Monaten

Lange Aufgaben sind der größte Vorsprung. Fable 5 hält über Millionen Token hinweg den Faden und arbeitet komplexe Projekte zuverlässiger ab als jedes bisher öffentliche Claude-Modell. Stripe migrierte in einem frühen Test eine 50 Millionen Zeilen große Ruby-Codebasis an einem einzigen Tag, wofür ein Team von Hand über zwei Monate gebraucht hätte. Auch bei Bildaufgaben legt das Modell zu und steuerte das Videospiel Pokémon FireRed allein anhand von Bildschirmfotos durch, ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.

Wie funktioniert die eingebaute Bremse?

Anthropic nutzt Klassifikatoren, um heikle Anfragen zu Claude Opus 4.8 weiterzuleiten. Diese erfassen Cybersicherheit, Biologie, Chemie und Prompt-Injection-Versuche

Anthropic flankiert das Modell mit separaten Klassifikatoren, die heikle Anfragen erkennen und an Claude Opus 4.8 weiterreichen. Betroffen sind Cybersicherheit, Biologie und Chemie sowie Versuche, das Modell zur Nachbildung auszulesen. Nutzer bekommen den Wechsel angezeigt. Die Schranken sind bewusst streng kalibriert und erwischen gelegentlich harmlose Anfragen, greifen nach Anthropics Angaben aber in unter 5 Prozent der Sitzungen. Schon im April sorgte das damals zurückgehaltene Mythos-Modell für Aufsehen, als die Frage im Raum stand, ob die KI praktisch jede Sicherheitslücke findet.

Was bekommen Glasswing-Partner mit Mythos 5?

Anthropic stellt Mythos 5 mit gelockerten Cyber-Sicherheitsschranken für Verteidiger und Infrastrukturbetreiber bereit. Zugang erfolgt über Project Glasswing

Für einen kleinen Kreis aus Cyber-Verteidigern und Infrastrukturbetreibern legt Anthropic Mythos 5 auf, dasselbe Modell mit gelockerten Schranken im Cyber-Bereich. Der Zugang läuft zunächst über Project Glasswing und in Abstimmung mit der US-Regierung. Dass Anthropic die Mythos-Klasse überhaupt breiter ausrollt, hatte sich Ende Mai angedeutet, als das Unternehmen einen späteren General Release in Aussicht stellte.

Anthropic verkauft hier eine Sicherheitsfunktion als Produktmerkmal. Für deutsche Unternehmen wird die spannende Frage, ob der Opus-Fallback im Arbeitsalltag stört oder kaum auffällt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was kostet das, und welche Daten fließen?

Fable 5 und Mythos 5 kosten weniger als die Hälfte des früheren Mythos-Preview-Preises. Anthropic speichert Geschäftsdaten 30 Tage zur Sicherheit

Fable 5 und Mythos 5 kosten 8,70 Euro pro Million Eingabe-Token und 43,50 Euro pro Million Ausgabe-Token, weniger als die Hälfte des früheren Mythos-Preview-Preises. Neu ist eine Datenregel: Für alle Mythos-Klasse-Modelle speichert Anthropic den Datenverkehr von Geschäftskunden 30 Tage lang, ausschließlich zur Abwehr von Angriffen und Jailbreaks. Ein Training mit diesen Daten schließt das Unternehmen aus. Wie sich die Modellfamilie insgesamt sortiert, ordnet unser Überblick zu den Anthropic-Produkten ein.

Bis zum 22. Juni steckt Fable 5 ohne Aufpreis in den Plänen Pro, Max, Team und sitzbasiertem Enterprise. Danach kostet die Nutzung Guthaben, bis Anthropic genug Kapazität aufgebaut hat. Prüfen Sie vor diesem Stichtag an einem realen Arbeitsfall, wie oft der Opus-Fallback bei Ihren typischen Aufgaben anspringt. Dieser eine Test zeigt schneller als jedes Benchmark-Diagramm, ob sich der Aufpreis für Sie rechnet.

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