Was kann Claude Cowork, was andere KI-Assistenten nicht können?

Wussten Sie, dass Wissensarbeiter 25 bis 35 % ihrer Zeit mit Suchen und Zusammenfassen verbringen? Claude Cowork erledigt genau das, ohne eine Zeile Code. Claude Cowork schickt sich an, genau das zu ändern.

Mit Cowork stellt Anthropic einen KI-Agenten vor, der direkt in Dateien arbeitet, ganz ohne Programmierkenntnisse. Das Tool entstand in nur 1,5 Wochen und zeigt, wie schnell sich KI-gestützte Automatisierung heute in Produkte übersetzen lässt. Für Entscheider in Unternehmen bedeutet das: Die bisherige Hürde zwischen Idee und Umsetzung sinkt erheblich.

Viele Abteilungen sitzen auf Datenbergen, deren manuelle Bearbeitung viel Zeit kostet, während die Kapazität fehlt, um individuelle Automatisierungen zu erstellen. Cowork greift genau dieses Problem auf und gibt Nicht-Programmierern ein Werkzeug in die Hand, das bislang Entwicklern vorbehalten war.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic hat Cowork als neues Feature für Claude Desktop veröffentlicht, das Dateien direkt bearbeitet und analysiert.

veröffentlicht, das Dateien direkt bearbeitet und analysiert. Das Tool richtet sich explizit an Anwender ohne technischen Hintergrund – keine Programmierung nötig.

Cowork entstand in rund 1,5 Wochen und nutzte Claude als Entwicklungswerkzeug.

Für Unternehmen öffnet das Feature KI-Automatisierung für Marketing, HR und Operations – ohne IT-Ticket.

Was kann Cowork und was unterscheidet das Tool von bisherigen KI-Assistenten?

Cowork agiert als Agent in Claude Desktop und greift direkt auf lokale Dateien zu, um diese zu lesen, zusammenzufassen und zu strukturieren

Cowork läuft innerhalb von Claude Desktop und agiert als Agent, der auf lokale Dateien zugreift, Inhalte liest, zusammenfasst, verändert und strukturiert. Das klingt nach einer Kleinigkeit. In der Praxis verschiebt das aber die Zugangsschwelle erheblich.

Bisherige KI-Assistenten arbeiten im Chatfenster. Wer Dateien bearbeiten wollte, lud ein Dokument hoch, kopierten Text und werteten aus. Cowork übernimmt diesen Workflow direkt. Cowork kann das Ordner durchsuchen, Daten extrahieren und die Ergebnisse in neue Dateien schreiben.

Ein Agent, kein Chatbot

Der Unterschied zwischen einem Chatbot und einem Agenten ist: Der Chatbot antwortet, ein Agent führt die Aufgaben über mehrere Schritte hinweg selbstständig aus. Cowork plant, priorisiert und dokumentiert und fragt bei Unklarheiten nach, bevor es handelt.

Anwendungsfälle, die sofort greifen

Typische Szenarien für Entscheider:

HR-Abteilungen analysieren Bewerbungsunterlagen und erstellen strukturierte Vergleichslisten.

Marketingteams fassen Kampagnenberichte zusammen und leiten Handlungsempfehlungen ab.

Controlling-Einheiten extrahieren Kennzahlen aus mehreren Tabellen in eine konsolidierte Übersicht.

Entstand Cowork wirklich in nur 1,5 Wochen?

Anthropic nutzte Claude bei der Entwicklung von Cowork als zentrales Entwicklungswerkzeug und baute damit ein produktionsreifes Agenten-Feature in 1,5 Wochen

Anthropic hat beim Aufbau von Cowork einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt: Das Team nutzte Claude selbst als zentrales Entwicklungswerkzeug. Das ist weniger eine PR-Geschichte als ein Hinweis auf die neue Realität in der Softwareentwicklung.

Claude als eigener Architekt

Wer bisher in 1,5 Wochen ein produktionsreifes Agenten-Feature gebaut hat, brauchte ein eingespieltes Team, klare Anforderungen und ein Quäntchen Glück. Anthropic zeigt, dass KI-gestützte Entwicklung diesen Zeitrahmen für bestimmte Produkttypen realistisch macht.

Laut VentureBeat übernahm Claude weite Teile des Code-Schreibens, während menschliche Entwickler vor allem strukturieren, prüfen und entscheiden.

Merkmal Traditionelle Entwicklung KI-gestützte Entwicklung (Cowork-Modell) Entwicklungszeit Monate 1,5 Wochen Teamgröße Mehrere Spezialisten Kleinteam + KI Code-Anteil durch KI unter 20 % über 60 % Iterationsgeschwindigkeit Sprint-Zyklen (2 Wochen) Täglich Zielgruppe des Outputs Tech-Nutzer Nicht-technische Anwender

Was das für Ihre eigene IT-Abteilung bedeutet

Unternehmen, die eigene Tools oder Automatisierungen entwickeln wollen, sollten diesen Zeitrahmen als neuen Referenzpunkt nehmen. 1,5 Wochen für ein funktionsfähiges Agenten-Feature, falls das Team Claude oder ein vergleichbares Modell konsequent einsetzt.

Was bedeutet Cowork für Entscheider ohne technischen Hintergrund?

Cowork demokratisiert KI-Nutzung ohne technische Fachkenntnisse und markiert einen Wendepunkt in der No-Code-Bewegung

Die eigentliche Nachricht hinter Cowork ist nicht das Tool selbst. Relevant ist, was das Tool über die Richtung der gesamten KI-Demokratisierung aussagt.

Die Macht der No-Code-Bewegung bekommt eine neue Dimension

No-Code-Plattformen wie Zapier oder Make haben gezeigt, dass Automatisierung kein Entwickler-Privileg sein muss. Cowork geht einen Schritt weiter: Kein Workflow-Builder, keine Wenn-Dann-Logik, keine grafische Oberfläche mit Verbindungspfeilen. Einfach eine Aufgabe in natürlicher Sprache beschreiben und der Agent setzt sie um.

Das ähnelt konzeptuell dem Sprung vom Schaltbrett zum Sprachassistenten im Auto: Früher brauchte jeder Befehl eine genaue Tastenkombination. Heute sagt man, wohin man will.

Der Dateizugriff durch KI-Agenten wirft einige legitime Fragen auf. Auf welche Daten greift der Agent zu, wenn ein Mitarbeiter eine vage Aufgabe stellt? Wer haftet, wenn ein Agent eine Datei überschreibt oder falsch zusammenfasst? Anthropic kommuniziert, dass Cowork vor kritischen Aktionen nachfragt. Trotzdem empfehlen wir: Klare interne Richtlinien festlegen, bevor das Tool in sensiblen Abteilungen wie Legal oder Finance eingesetzt wird.

Welche Abteilungen profitieren am stärksten?

Laut einer Analyse von McKinsey aus dem Jahr 2024 verbringen wissensintensive Berufe zwischen 25 und 35 Prozent ihrer Arbeitszeit mit dem Suchen, Aufbereiten und Zusammenfassen von Informationen. Genau diesen Block adressiert Cowork. Marketing, HR und Operations stehen an erster Stelle, weil dort der Dateiinput hoch und der Automatisierungsgrad bislang niedrig ist.

Glossar: 11 wichtige Fachbegriffe zu KI-Agenten und Automatisierung

KI-Agent führt Aufgaben eigenständig über mehrere Schritte aus, sucht Dateipfade durch, analysiert Inhalte und speichert Ergebnisse ohne Nutzereingaben

Agent (KI-Agent)

KI-Agent bezeichnet ein KI-System, das Aufgaben über mehrere Schritte hinweg selbstständig plant und ausführt, ohne nach jedem Schritt auf eine Nutzereingabe zu warten. Im Kontext von Cowork agiert Claude als Agent, der Dateipfade durchsucht, Inhalte analysiert und Ergebnisse speichert.

Automatisierung

Automatisierung beschreibt die selbstständige Ausführung wiederkehrender Aufgaben durch Maschinen oder Software. KI-gestützte Automatisierung erweitert dieses Prinzip auf nicht-regelbasierte Tätigkeiten wie das Zusammenfassen unterschiedlich strukturierter Dokumente.

Claude Desktop

Claude Desktop ist die lokale Anwendung von Anthropic, die Claude auf dem Rechner des Nutzers ausführt und Zugriff auf lokale Dateien und Systeme ermöglicht. Cowork läuft als integriertes Feature innerhalb dieser Anwendung.

DSGVO

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) ist das europäische Regelwerk für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Beim Einsatz von KI-Agenten mit Dateizugriff gelten dieselben Pflichten wie bei jedem anderen Softwarezugriff auf personenbezogene Informationen.

Foundation Model

Foundation Model bezeichnet ein groß angelegtes KI-Modell wie Claude, das auf großen Datenmengen trainiert wurde und als Basis für viele verschiedene Anwendungen dient. Cowork baut direkt auf Claude 3 als Foundation Model auf.

KI-Demokratisierung beschreibt den Prozess, leistungsfähige KI-Tools auch für Nicht-Techniker zugänglich zu machen. Cowork ist ein direktes Beispiel: Keine Programmierkenntnisse nötig, um Agenten-Funktionen zu nutzen.

Large Language Model (LLM)

LLM steht für Large Language Model und bezeichnet KI-Modelle, die auf der Basis von Transformerarchitekturen natürliche Sprache verstehen und generieren. Claude ist ein LLM und bildet die Grundlage von Cowork.

No-Code bezeichnet Software-Ansätze, bei denen Nutzer Funktionen ohne Programmierkenntnisse konfigurieren. Cowork geht über klassische No-Code-Tools hinaus, da keine grafische Workflow-Konfiguration nötig ist.

Prompt Engineering

Prompt Engineering ist die Kunst, KI-Modelle durch gezielt formulierte Anweisungen zu steuern. Bei Cowork übernimmt der Agent einen Teil dieser Steuerung selbst, was den Bedarf an technischem Prompt-Wissen beim Endnutzer reduziert.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG bezeichnet eine Technik, bei der ein LLM externe Dokumente abruft, bevor es eine Antwort generiert. Cowork nutzt verwandte Prinzipien, um Dateiinhalte in den Antwortprozess einzubinden.

Workflow-Automatisierung beschreibt die strukturierte Abfolge automatisch ausgeführter Prozessschritte. Cowork ermöglicht diese Automatisierung über natürliche Sprache statt über vordefinierte Regelsets.

Cowork: KI-Agent-Feature für Claude Desktop, das lokale Dateien analysiert und Ergebnisse erstellt ohne Programmierungskenntnisse

Was ist Cowork von Anthropic? Cowork ist ein KI-Agent-Feature für Claude Desktop, das direkt auf lokale Dateien zugreift, Inhalte analysiert und Ergebnisse erstellt – ohne dass Nutzer programmieren müssen. Das Tool richtet sich explizit an Nicht-Techniker in Unternehmen. Wer kann Cowork nutzen? Cowork steht allen Nutzern von Claude Desktop zur Verfügung. Das Tool ist auf Anwender ohne Programmierkenntnisse ausgelegt, also etwa für Marketing-, HR- oder Operations-Teams. Wie lange hat Anthropic für die Entwicklung von Cowork gebraucht? Anthropic entwickelte Cowork in rund 1,5 Wochen. Das Team nutzte Claude selbst als Entwicklungswerkzeug, was die Geschwindigkeit maßgeblich erhöhte. Ist Cowork DSGVO-konform? Cowork läuft lokal über Claude Desktop. Trotzdem müssen Unternehmen prüfen, welche Daten dem Agenten zugänglich gemacht werden. Für personenbezogene Daten gelten die üblichen DSGVO-Pflichten, unabhängig davon, ob ein Mensch oder ein KI-Agent zugreift. Laut VentureBeat arbeitet Cowork mit gängigen Dateiformaten wie Textdokumenten, Tabellen und strukturierten Datensätzen. Anthropic hat keine abschließende Liste veröffentlicht; der Support dürfte sich mit Updates erweitern. Wie unterscheidet sich Cowork von Zapier oder Make? Zapier und Make erfordern eine grafische Konfiguration von Wenn-Dann-Regeln. Cowork benötigt keine vordefinierten Regeln: Nutzer beschreiben eine Aufgabe in natürlicher Sprache, der Agent plant und führt die Schritte eigenständig aus.

Quellen

VentureBeat | Anthropic launches Cowork, a Claude Desktop agent that works in your files | https://venturebeat.com/technology/anthropic-launches-cowork-a-claude-desktop-agent-that-works-in-your-files-no | besucht am 09.07.2025

McKinsey Global Institute | The productivity imperative for knowledge workers | https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights | besucht am 09.07.2025

Anthropic | Claude Desktop Produktseite | https://www.anthropic.com/claude | besucht am 09.07.2025