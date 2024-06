Wenn es um das Wachstum eines Unternehmens geht, sehen viele Unternehmer/innen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie haben keine klare Vorstellung davon, was sie mit ihrem Unternehmen erreichen wollen, und noch weniger eine Vorstellung davon, wie sie es erreichen können. Es ist besser, Ressourcen optimal zu nutzen und gleichzeitig eine solide Grundlage für Wachstum zu schaffen. Der Prozess beginnt damit, dass du verstehst, warum der Aufbau einer starken Online-Präsenz für deinen Erfolg entscheidend ist.

Inhaltsverzeichnis

Aufgrund der zahlreichen Geschäftsmöglichkeiten konzentrieren sich Geschäftsleute und Start-ups darauf, eine Online-Präsenz für ihr Unternehmen aufzubauen, die verschiedene Online-Marketingstrategien umfasst. Der erste wichtige Schritt ist die Erstellung einer Unternehmenswebsite. Das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was getan werden muss.

Es geht nicht nur um die Online-Präsenz deines Unternehmens, sondern auch um deinen Ruf. Wenn du ein Unternehmen hast, das auf das Feedback seiner Kunden angewiesen ist, dann ist ein ausgezeichneter Online-Ruf ein effizienter Weg, um mehr Kunden zu gewinnen. Das kann manchmal schwierig sein, aber dein Unternehmen wird wachsen, solange du dich an die Grundlagen hältst.

Was ist eine Online-Präsenz?

Kurz gesagt, eine Online-Präsenz ist eine Sammlung von miteinander verbundenen Kanälen, die du nutzen kannst, um dein Unternehmen zu bewerben.

Eine Online-Präsenz bezieht sich auf deinen digitalen Fußabdruck und seine Auswirkungen auf deine Marke. Das bedeutet, dass du in den sozialen Medien erfolgreich bist, bloggst und Backlinks aufbaust. Das kann so etwas Kleines wie eine Google My Business-Seite sein oder so etwas Großes wie eine eigene Website, die völlig unabhängig von deiner Marke ist.

Obwohl die Definition sehr einfach ist, zeigt sie etwas Wichtiges auf. Du musst deine Website als Grundlage für viele andere, miteinander verknüpfte Kanäle sehen, um deine Reichweite und deinen Einfluss zu erhöhen.

Aber eine Online-Präsenz eines Unternehmens ist mehr als nur eine Website. Es geht darum, wie Menschen dich finden und wie du als Marke wahrgenommen wirst. Es geht um deine Sichtbarkeit, deine Glaubwürdigkeit und deinen Ruf im Internet. Eine Online-Präsenz kann dir bei allem helfen, von der Information darüber, wer du bist, was du tust und wie du Kontakt zu dir aufnehmen kannst, bis hin zur Werbung für deine Produkte und sogar zum Sammeln von Spenden für verschiedene Zwecke.

Vorteile einer starken Online-Präsenz für Unternehmen

Inhaber/innen von Kleinunternehmen sind daran interessiert, neue digitale Möglichkeiten zu entwickeln und ihr digitales Angebot zu verbessern, weil viele Verbraucher/innen zu Hause bleiben müssen und daran gehindert werden, Geschäfte über andere Kanäle zu tätigen. Eine starke Online-Präsenz hilft lokalen Unternehmen, Kunden anzuziehen und neue Umsätze zu generieren. Das sind die wichtigsten Vorteile:

Einem breiteren Publikum bekannt werden

Markenvertrauen aufbauen

Baue eine Beziehung zum Zielpublikum auf

Mehr Konversionen erhalten

Verdiene das Vertrauen von Google

Bewirb dein Geschäft auch außerhalb der Betriebszeiten

Starke Tipps für den Aufbau einer Online-Präsenz

Wir haben festgestellt, dass du umso eher neue Zielgruppen erreichst, Leads und Verkäufe ankurbelst und dich als Vordenker etablierst, je effektiver du deine Online-Präsenz verbesserst. Es gibt keine Zauberformel für den Aufbau einer großartigen digitalen Präsenz, aber es gibt viele strategische Elemente, die du beachten solltest.

1. Optimiere deine Website

Angesichts des Umfangs des Internets ist es wichtig, dass du auf dem richtigen Weg bleibst und dich an bewährte Methoden zur Steigerung deiner Online-Präsenz hältst. Du musst deine Website richtig optimieren, um in den Suchmaschinen gut zu ranken. Dazu gehört, dass du qualitativ hochwertige, auf Keywords ausgerichtete Inhalte erstellst und dafür sorgst, dass die Nutzer deine Seiten in den SERPs leicht finden und sich aktiv mit deinen Inhalten auseinandersetzen können, weil sie auf Mobilgeräte reagieren.

Darüber hinaus solltest du relevante eingehende Links von anderen hochwertigen Websites auf deine Website aufbauen. Dazu gehört auch, dass du Beziehungen zu Branchenbloggern und Journalisten aufbaust, die über deine Website schreiben und sie als Gastbeiträge auf ihrer Website veröffentlichen möchten.

Da die Nutzerinnen und Nutzer leicht zu navigierende Websites mögen, solltest du die Benutzerfreundlichkeit deiner Website durch kontinuierliche Nutzertests und Feedback verbessern, damit du eine gute Ressource für alle Nutzerinnen und Nutzer deiner Website hast.

Du solltest deine Webpräsenz immer im Auge behalten und sie ständig verbessern. Versuche, SEO-Tools wie SE Ranking zu nutzen, um alle wichtigen Veränderungen zu verfolgen und entsprechend Anpassungen vorzunehmen. Mit dem SEO-Ranking-Check kannst du die Rankings sowohl für die organischen als auch für die bezahlten Suchergebnisse von Google überwachen.

Neben den Rankings für jedes Keyword erhältst du auch Daten zu den relativen Traffic-Prognosen, dem Suchvolumen, dem allgemeinen Wettbewerbsniveau und der Präsenz in den verschiedenen SERP-Funktionen. Auch die Ergebnisse von Google Maps werden erfasst, sodass du mit diesem Tool einen umfassenden Überblick über deine Online-Präsenz erhältst.

2. Sei aktiv in den sozialen Medien

Social ist nicht mehr nur eine separate Einheit einer Marketingkampagne – es ist jetzt eine Verschmelzung mehrerer Kanäle, die einem Unternehmen helfen, direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten. So kannst du Beziehungen zu deinen potenziellen Kunden aufbauen und ihr Interesse an deinem Unternehmen aufrechterhalten. Dabei geht es nicht nur um Engagement und Verkauf, sondern auch um den Aufbau von Beziehungen und Loyalität zu den Kunden.

Es gibt eine Vielzahl von sozialen Medien, die du nutzen kannst, um eine Online-Präsenz für deine Marke aufzubauen. Wenn du jedoch in einem überfüllten Feld herausstechen willst, musst du dich auf soziale Medien konzentrieren, die deine Zielgruppe erreichen. Für ein Unternehmen, das Digitalkameras herstellt, wäre es zum Beispiel sinnvoller, auf YouTube und Instagram aktiv zu sein als auf X (Twitter).

Laut Datareportal hatte Instagram Anfang 2023 27,45 Millionen Nutzer/innen in Deutschland, während X (Twitter) 14,10 Millionen Mitglieder hatte. Auch für viele Unternehmen könnte Facebook zur ersten Wahl werden. Die in Metas Werberessourcen veröffentlichten Daten zeigen, dass Facebook Anfang 2023 in Deutschland 24,50 Millionen Nutzer hatte. Glücklicherweise ist es auch der Ort, an dem die meisten Online-Konsumenten den Rechercheprozess einleiten, der sie zum Kauf führt.

3. Eintragung in lokale Listing-Plattformen

Die lokale Online-Suche wächst von Tag zu Tag. Unternehmen müssen sich auf das Wesentliche besinnen und sich für ihre Kunden, die überall im Internet zu finden sind, zugänglicher machen. Eine Möglichkeit, sie gezielt anzusprechen, sind Websites mit lokalen Einträgen.

Die ortsbezogene Suche ist eine der wichtigsten Suchen auf dem heutigen Markt! Markenpositionierung, Bekanntheitsgrad und Sichtbarkeit können durch die Maximierung der Online-Präsenz über lokale Eintragsplattformen wie Gelbe Seiten, Das Örtliche und Meinestadt erheblich verbessert werden. Lokale Unternehmen in Deutschland profitieren von diesen Plattformen in vielerlei Hinsicht. Es braucht jedoch Zeit, eine Seite zu erstellen und sicherzustellen, dass sie so optimiert ist, dass sie die gewünschte Menge an Traffic und Kunden erhält.

4. Reagiere auf Bewertungen

Heutzutage ist es die Mundpropaganda, die Kunden zu einem bestimmten Unternehmen bringt. Bewertungen sind eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie die Menschen über dein Produkt/deine Dienstleistung denken und welche Vorteile oder Probleme sie darin sehen.

Eine positiv bewertete Dienstleistung oder ein positiv bewertetes Produkt ist geeignet, um Vertrauen aufzubauen und neue treue Kunden zu gewinnen. Was aber, wenn jemand die Fassung verliert und etwas schreibt, das als negativ ausgelegt werden kann?

Es könnte sein, dass ihnen etwas Schlimmes passiert ist und sie es an einem anderen Produkt auslassen wollen. Die meisten Kunden vertrauen Empfehlungen mehr als Werbung. Deshalb sollten wir uns jede Bewertung genau ansehen und herausfinden, wie wir am besten auf jede Art von Bewertung reagieren können.

5. In Online-Werbung investieren

Wenn du es mit deinem Unternehmen ernst meinst, ist Online-Werbung ein Muss. Für viele Unternehmen, die sich mit digitalem Marketing beschäftigen, mag das wie ein Luxus erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es die Zukunft. Egal, ob du günstige lokale Dienstleistungen verkaufst oder eine E-Commerce-Website betreibst, Online-Werbung ist eines der effektivsten Instrumente, um deine Botschaft zu verbreiten.

Du kannst es dir nicht leisten, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass dein Umsatz mit der Zeit steigt, wenn du nichts tust. Es gibt keine Garantie dafür, dass das passiert, und es wird auch nicht von alleine passieren. Die Stärke der Online-Werbung liegt in der Tatsache, dass sie so zielgerichtet ist. Mit all den Daten über die Konsumgewohnheiten und Vorlieben der Öffentlichkeit (und jeder einzelnen Person) kannst du mit deiner Werbung die richtigen Leute ansprechen.

Fazit

Egal, ob du ein kleines, lokales Unternehmen betreibst oder eine internationale Organisation in Deutschland hast, du solltest eine regelmäßige Strategie zur Pflege und zum Ausbau deiner Online-Präsenz entwickeln. Viele Menschen verlassen sich auf Suchmaschinen, um lokale Unternehmen wie deines zu finden.

Unabhängig davon, ob du diese Arbeit intern erledigst oder einen vertrauenswürdigen externen Partner in Gestalt einer SEO Agentur hast, lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, um die Werkzeuge und Strategien zur Verbesserung der Suchergebnisse zu verstehen, damit du einen Wettbewerbsvorteil erzielen kannst. Nutze also deine Investitionen in das Online-Marketing und befolge die oben genannten Tipps, um neue Kunden für dein Unternehmen zu gewinnen und eine starke Online-Präsenz zu erhalten!