TikTok frisst Ihr Vorhaben-Gedächtnis, Twitter und YouTube nicht
Eine kontrollierte Studie der Holy Family University zeigt einen erstaunlich präzisen Befund: Nach kurzer TikTok-Nutzung fällt die Fähigkeit, sich an geplante Handlungen zu erinnern, auf Zufallsniveau. Twitter und YouTube unter denselben Bedingungen zeigen keine messbare Wirkung. Für Marketer mit Gen-Z-Zielgruppe und HR-Verantwortliche junger Belegschaften ist das ein harter Datenpunkt.
Das prospektive Gedächtnis ist die Fähigkeit, sich an Vorhaben zu erinnern. Wer um 14:30 Uhr einen Rückruf eingeplant hat und um 14:30 Uhr tatsächlich zum Hörer greift, nutzt prospektives Gedächtnis. Ohne diese Funktion zerfallen Tagespläne, Projektpläne und Verkaufsabschlüsse.
Das Wichtigste in Kürze
- Holy Family University: Nach TikTok-Nutzung sinkt prospektives Gedächtnis auf Zufallsniveau
- Twitter und YouTube zeigen im selben Versuchsaufbau keinen messbaren Effekt
- Der Unterschied liegt offenbar im algorithmisch optimierten Kurzfilm-Format
- Implikation für Marketing und HR: Plattformwahl verändert kognitive Performance der Zielgruppe
Was die Forscher konkret gemessen haben
Im Laborversuch erhielten Teilnehmer eine Vorhaben-Aufgabe vor der Plattformnutzung. Sie sollten sich merken, bei bestimmten Hinweisen später eine konkrete Aktion auszuführen. Anschließend nutzten sie für einen festgelegten Zeitraum entweder TikTok, Twitter oder YouTube. Danach wurde die Aufgabe abgeprüft.
Die Trefferquote nach TikTok-Nutzung lag minimal über Raten. Das bedeutet: Die Teilnehmer hatten das Vorhaben nicht vergessen im klassischen Sinne, sie konnten es im Moment des Hinweises aber nicht mehr abrufen. Twitter- und YouTube-Gruppen schnitten dagegen nahezu unverändert ab. Die Studie konzentriert sich damit nicht auf einen vagen „Aufmerksamkeits-Verfall“, sondern auf eine konkrete kognitive Funktion.
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Warum gerade TikTok
Die Forscher vermuten den Mechanismus im Plattform-Design. TikToks Algorithmus liefert ununterbrochen kurze Videos, jeweils unter 60 Sekunden, mit hoher Bildrate, lauter Tonspur und sofortigem Belohnungsmuster. Das Gehirn wird über Minuten in einen Modus permanenter Reizverarbeitung getrieben, in dem es keine Zeit findet, intern an etwas Späteres zu erinnern.
Twitter liefert ebenfalls Kurzcontent, aber ohne den Video-Sog. YouTube belohnt längere Aufmerksamkeitsspannen.
Für Werbetreibende heißt das: Eine TikTok-Kampagne erreicht die Zielgruppe in einem Zustand, in dem sie weniger gut Folgehandlungen einplant. Ein Call-to-Action „später auf der Website weiter informieren“ trifft auf ein Gedächtnis, das genau diese Funktion gerade nicht zuverlässig leistet.
Was Marketing und HR jetzt ableiten sollten
Drei Konsequenzen ergeben sich. Im Marketing lohnt die Trennung zwischen Awareness und Conversion: TikTok als Reichweiten-Layer ja, aber harte Conversion-Calls gehören auf YouTube, eigene Landingpages oder Newsletter. Im Recruiting für Gen-Z-Belegschaften sollten Bewerbungs-Erinnerungen automatisiert nachfassen, weil mündliche „Melden Sie sich nächste Woche“ nicht zuverlässig zurückkommen. Und im Mitarbeiter-Onboarding lohnt der Hinweis, dass kurze Smartphone-Pausen die nachfolgende Aufgaben-Erinnerung schwächen können.
Mehr zu Plattform-Strategie finden Sie im GEO-Ratgeber für die Frage, wie KI-Suche das Mediennutzungsverhalten verschiebt, ergänzend zu unseren SEO-Grundlagen.
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