Die berühmte „8-Sekunden-Aufmerksamkeitsspanne“ stammt nicht aus der Neurowissenschaft, sondern aus einem Marketing-Report mit fabrizierter Quelle. Gleichzeitig zeigt seriöse Forschung: Der durchschnittliche Bildschirm-Fokus ist von 2,5 Minuten (2004) auf 47 Sekunden gefallen. Beide Erkenntnisse zusammen krempeln die Content-Strategie um.

Die Aufmerksamkeitsspanne ist eine der meistzitierten Zahlen im Marketing der vergangenen zehn Jahre. „Menschen haben heute eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch“ landet in Präsentationen, Pitch-Decks und LinkedIn-Posts. Die Behauptung ist falsch, der zugrundeliegende Trend allerdings real.

Das Wichtigste in Kürze

Der Goldfisch-Mythos basiert auf einem Microsoft-Report von 2015 mit fabrizierter Quelle

Gloria Mark (UC Irvine) hat seit 2003 echte Bildschirm-Fokuszeiten gemessen: von 2,5 Minuten auf 47 Sekunden

Der Verlust an Fokus ist messbar, die Acht-Sekunden-Zahl ist erfunden

Für Content- und Werbestrategie ändert sich der Hebel: Schärfe vor Kürze

Wo der Goldfisch herkommt

Microsoft verbreitete 2015 die erfundene Behauptung, dass die menschliche Aufmerksamkeitsspanne acht Sekunden beträgt. Die Quelle existierte nicht

Die Acht-Sekunden-Zahl tauchte 2015 in einem Microsoft-Canada-Report zum Verbraucherverhalten auf. Microsoft zitierte als Quelle ein Unternehmen namens Statistic Brain. Spätere Recherchen, unter anderem durch die BBC und das wissenschaftliche Faktencheck-Magazin Policy Lab, ergaben: Statistic Brain konnte keine Studie nachweisen.

Die Zahl war frei erfunden. Microsoft selbst hat den Report inzwischen offline genommen, der Goldfisch lebt trotzdem weiter, weil er gut klingt und Marketern eine bequeme Ausrede liefert.

Lesetipps:

Die Wahrheit ist komplizierter. Menschen können stundenlang in eine Netflix-Serie eintauchen, sechs Bände einer Romanreihe lesen oder konzentriert an einer Bilanz arbeiten. Aufmerksamkeit ist nicht universell verteilt, sondern kontext-abhängig. Wer behauptet, Menschen hätten generell acht Sekunden Aufmerksamkeit, missversteht das menschliche Gehirn.

Was Gloria Mark tatsächlich misst

Gloria Mark untersucht seit 2003 die Fokussdauer auf Bildschirminhalte. Der Durchschnitt sank von 150 Sekunden (2003) auf 47 Sekunden

Seit 2003 verfolgt Gloria Mark, Chancellor’s Professor of Informatics an der UC Irvine, eine konkrete Variable: Wie lange bleibt der Fokus auf einem einzigen Bildschirminhalt, bevor der Nutzer wechselt. Die Werte sprechen eine deutliche Sprache. 2003 lag der Durchschnitt bei zweieinhalb Minuten. 2012 fiel er auf 75 Sekunden. In den jüngsten Studien liegt er bei 47 Sekunden, der Median bei 40 Sekunden.

Das ist echte Forschung, peer-reviewt, mit klar definiertem Versuchsaufbau. Mark misst nicht „Aufmerksamkeit“ als abstrakte Größe, sondern die Verweildauer auf einem Tab oder einer App. Die Beschleunigung ist real, der Effekt auf Wissensarbeit, Lernen und Entscheidungsqualität ebenfalls.

Was das für Content und Werbung bedeutet

Schärfe statt Kürze: Starke Eröffnungen halten Aufmerksamkeit besser als künstlich verkürzte Inhalte

Die falsche Folgerung wäre, alle Inhalte auf acht Sekunden zu kürzen. Das löst das Problem nicht, sondern verstärkt es. Wer als Marke jede Botschaft auf TikTok-Länge zwingt, konditioniert die eigene Zielgruppe auf noch kürzere Aufmerksamkeit.

Die wirksamere Reaktion ist Schärfe statt Kürze. Inhalte, die in den ersten drei Sekunden klar machen, warum die nächsten fünf Minuten der Aufmerksamkeit wert sind, halten Leser auch dann, wenn der Bildschirm-Median bei 40 Sekunden liegt.

Konkret für die Praxis: Die ersten drei Sekunden eines Videos entscheiden über alles Folgende. Die erste Headline und der erste Satz eines Artikels müssen die Frage „Warum sollte ich weiterlesen“ sofort beantworten. Werbeanzeigen, die mit einer Frage starten, die im eigenen Werbespot beantwortet wird, schlagen Anzeigen mit klassischem Aufbau.

AI Overviews verstärken den Effekt zusätzlich, weil sie zwischen Suche und Ihrer Seite einen weiteren Filter setzen.

Die Behauptung, Menschen hätten weniger Aufmerksamkeit als ein Goldfisch, ist eine Marketinglüge, die Marketer entlastet. Der echte Befund ist unbequemer: Wer keine 40 Sekunden hält, hat den falschen Inhalt produziert, nicht den falschen Leser. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Entscheider jetzt umsetzen sollten

Hook-Disziplin, klare Strukturierung und Meta-Awareness: Drei Hebel für besseren Content mit starken Eröffnungssätzen, Zwischenüberschriften und visuellen Ankern

Drei Hebel wirken sofort.

Erstens die Hook-Disziplin: Jeder Content-Baustein, ob Blogartikel, Video, Newsletter oder Sales-Deck, bekommt eine erste Zeile mit klarem Versprechen.

Zweitens die Strukturierung: Längere Inhalte mit klaren Zwischenüberschriften, kurzen Absätzen und visuellen Ankern halten Leser, weil der Bildschirm immer neue Orientierungspunkte bietet.

Drittens die Meta-Awareness im Team: Die Erkenntnis von Gloria Mark, dass Tasks-Switches im Schnitt nach 47 Sekunden passieren und die Rückkehr in den Fokus 25 Minuten kostet, ist auch eine Mitarbeiter-Botschaft. Wer weniger wechselt, arbeitet messbar produktiver.

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