Google-Studie: Generation Z verabschiedet sich vom Passwort

Digitale Sicherheit wird neu gedacht: Laut einer aktuellen Umfrage von Google und Morning Consult setzt die junge Generation auf passwortfreie Anmeldungen – ein Trend, der Unternehmen zum Umdenken zwingt.

Online-Betrug nimmt drastisch zu, und klassische Passwörter geraten an ihre Grenzen. Allein in den USA belief sich der Schaden durch Online-Scams im vergangenen Jahr auf 16,6 Milliarden Dollar – ein Plus von 33 Prozent. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein für digitale Risiken. Über 60 Prozent der Befragten nehmen mehr Betrugsversuche wahr, ein Drittel war bereits selbst Opfer eines Datenlecks. Trotz wachsender Gefahr setzen viele Nutzer noch immer auf veraltete Sicherheitspraktiken.

Während ältere Nutzergruppen wie Gen X und Babyboomer weiterhin auf Passwörter und 2-Faktor-Authentifizierung vertrauen, zeigt sich bei der Generation Z ein klarer Wandel: Sie bevorzugt moderne Verfahren wie „Sign in with Google“ oder sogenannte Passkeys. Diese ermöglichen den Login ohne Passwort – etwa per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Google positioniert diese Entwicklung als entscheidenden Fortschritt in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Phishing-Schutz.

Für Unternehmen bedeutet das: Sicherheit und Nutzererlebnis müssen zusammengedacht werden. Jüngere Zielgruppen erwarten reibungslose, sichere Anmeldeprozesse – auch bei Marken, Onlineshops und digitalen Services außerhalb des Google-Ökosystems. Wer hier noch auf Passwort-Reset-Mails und manuelle Logins setzt, riskiert Abwanderung. Gleichzeitig zeigt die Studie: 61 Prozent der Befragten erhielten Scam-Versuche per E-Mail, fast ebenso viele über SMS.

Google reagiert mit neuen Funktionen, die Sicherheit automatisch im Hintergrund gewährleisten. Der Google Password Manager erkennt kompromittierte Passwörter, schlägt starke Alternativen vor und verhindert das Einloggen auf gefährlichen Websites. Ergänzend filtert Gmail über 99,9 Prozent aller Spam- und Phishing-Versuche, während Android mit KI-basiertem Scam-Detection Schutz vor Betrugs-SMS und Fake-Anrufen bietet. Für über 88 Prozent der Amerikaner, die bereits betrügerische Paket- oder Mautgebührenmeldungen erhalten haben, ist das mehr als nur Komfort – es ist Notwendigkeit.

Der Zeitpunkt könnte kaum relevanter sein: Digitaler Alltag und Betrugsgefahr wachsen parallel. Die durchschnittliche Onlinezeit steigt, vor allem bei Gen Z, die täglich fünf Stunden am Smartphone verbringt – aber nur wenige Konten aktiv nutzt. Dank zentraler Anmeldedienste entfällt die Notwendigkeit, Passwörter für jede Plattform zu pflegen. Das reduziert Angriffsflächen und stärkt die Sicherheit, ohne Komplexität zu erhöhen.

Googles Botschaft ist eindeutig: Passwörter gehören der Vergangenheit an. Unternehmen sollten prüfen, ob ihre Systeme passwortlose Verfahren unterstützen. Die Integration von Passkeys oder Single-Sign-On-Lösungen kann nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Conversion verbessern – ein klarer Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend digitalen Wirtschaft.

