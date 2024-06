Michael Dobler

Social Recruiting hat sich als ein Schlüsselstrategie für Unternehmen etabliert, um im digitalen Zeitalter erfolgreich Talente zu gewinnen und zu binden. Durch den gezielten Einsatz sozialer Netzwerke können Unternehmen ihre Reichweite vergrößern, gezielt potenzielle Kandidaten ansprechen und eine starke Arbeitgebermarke aufbauen. Inhaltsverzeichnis Durch die gezielte Ansprache und die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in die Unternehmenskultur zu geben, kann Social Recruiting einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. In diesem Beitrag untersuchen wir, wie genau diese Methode funktioniert, warum sie effektiv ist und wie Ihr Unternehmen sie am besten einsetzen kann, um nicht nur Mitarbeiter zu finden, sondern auch langfristig an sich zu binden. Was ist Social Recruiting? Social Recruiting bezeichnet den Prozess der Rekrutierung neuer Mitarbeiter über soziale Netzwerke und Plattformen wie LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter und Instagram. Diese Methode geht über das bloße Posten von Stellenanzeigen hinaus. Unternehmen nutzen diese Plattformen, um ihre Marke zu präsentieren, mit potenziellen Kandidaten zu interagieren und ein Netzwerk aufzubauen. Entweder machen sie das Inhouse,