Wer profitiert eigentlich davon, wenn in Deutschland jährlich mehr als 200.000 Fahrräder verschwinden? Eine Spurensuche zwischen Polizeistatistik, Versicherungsleistung und Industrieumsatz fördert ein unbequemes Bild zutage.

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Kernaussagen im Überblick

2025: 214.300 Fahrraddiebstähle registriert, 13 Prozent weniger. Versicherer zahlten 150 Millionen Euro aus, Schadendurchschnitt 1.270 Euro

2025 wurden in Deutschland 214.300 Fahrraddiebstähle polizeilich registriert — ein Rückgang von 13 Prozent. Die wahre Zahl liegt laut BKA-Schätzung zwischen 360.000 und 430.000.

Die deutschen Hausrat- und Fahrradversicherer haben 2025 rund 150 Millionen Euro für gestohlene Räder ausgezahlt. Der Schadendurchschnitt erreichte mit 1.270 Euro einen Rekord.

Die Fahrradindustrie setzte 2025 trotz Marktflaute 5,85 Milliarden Euro um. Rechnerisch lassen sich grob 300 Millionen Euro davon auf diebstahlbedingte Ersatzkäufe zurückführen.

Aufklärungsquoten unter zehn Prozent in vielen Großstädten gelten seit Jahren als Normalzustand. Die Polizei priorisiert das Delikt nachrangig.

Einstieg

Die offizielle Statistik zählt 214.300 Diebstähle pro Jahr — die tatsächliche Zahl liegt nahezu doppelt so hoch.

Jede dritte Minute verschwindet in Deutschland ein Fahrrad. Manche werden in dunklen Hinterhöfen aus dem Keller gezerrt, andere mitten am Tag vor dem Bahnhof aufgebrochen. Die Polizei verzeichnete 2025 bundesweit 214.300 Anzeigen, das Bundeskriminalamt schätzt die tatsächliche Zahl auf bis zu 430.000. Eine Massenstraftat also, die jeden zehnten Großstadthaushalt irgendwann trifft.

Die übliche Erzählung dazu klingt eindeutig: Diebstahl schadet allen. Den Bestohlenen, den Versicherten, der Branche. Bei genauerem Hinsehen wird das Bild jedoch unschärfer. Wer die Zahlen der Fahrradindustrie neben die Schadenstatistik der Versicherer legt, entdeckt eine merkwürdige ökonomische Symbiose. Zwei Branchen leben mit einem Verlust, der sich für beide Seiten kalkulierbar darstellen lässt. Ein Geschäftsmodell ist das nicht. Eine Komfortzone aber durchaus.

Das Hellfeld: Was die Polizei zählt

Jeder zweite Diebstahl wird nicht angezeigt — und taucht damit in keiner Wirtschaftsbilanz auf.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 weist 214.300 angezeigte Fahrraddiebstähle aus. Gegenüber 2024 ist das ein Rückgang von 13 Prozent, gegenüber 2005 sogar fast eine Halbierung. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zählt damals knapp 400.000 Fälle, heute weniger als 215.000. Gleichzeitig hat sich der Fahrradbestand laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) auf 90,6 Millionen Räder erhöht, ein Zuwachs von 25 Prozent in zehn Jahren. Bezogen auf den Bestand werden Räder also deutlich seltener gestohlen.

Das BKA führt diese Entwicklung auf bessere technische Sicherung zurück, vom hochwertigen Schloss bis zum GPS-Tracker. Die Versicherer sehen es ähnlich. Auch der Wegfall der Pandemie-Sonderkonjunktur spielt eine Rolle: 2020 und 2021 waren mehr Räder mehr Stunden draußen.

Was die Statistik nicht aussagt: Aufgeklärt im Sinne der PKS heißt, dass ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Nicht, dass das Fahrrad wieder bei seinem Eigentümer steht. In Berlin lag die Aufklärungsquote zuletzt bei 4,7 Prozent, in Hamburg bei 4,0 Prozent. Selbst in Münster, der laut GDV diebstahlintensivsten Stadt Deutschlands gemessen an der Einwohnerzahl, kletterte die Quote 2025 gerade einmal von 11,7 auf 12,6 Prozent. Anders formuliert: Wer in Hamburg sein Fahrrad als gestohlen meldet, hat eine Trefferchance von eins zu fünfundzwanzig. Eine andere Straftat würde unter solchen Quoten als systemisch ungelöst gelten.

Das Dunkelfeld: Die wahre Zahl

150 Millionen Euro Schadenleistung stehen rund 350 Millionen Euro Prämieneinnahmen aus der Fahrradklausel gegenüber.

Wer keine Versicherung hat oder das Rad ohnehin schon abgeschrieben hatte, schenkt sich die Anzeige. Die SKiD-Studie des BKA (Sicherheit und Kriminalität in Deutschland) schätzt die Anzeigequote bei Fahrraddiebstahl auf 50 bis 60 Prozent. Hochgerechnet ergibt das für 2025 eine reale Zahl zwischen 360.000 und 430.000 verschwundenen Rädern, fast doppelt so viel wie in der amtlichen Statistik.

Diese Schere ist kein Detail, sondern der eigentliche Kern der Geschichte. Sie zeigt, dass das Massendelikt Fahrraddiebstahl bereits in der Erfassung halbiert wird. Was nicht angezeigt wird, fließt nirgendwo in eine Wirtschaftsbilanz ein, weder bei der Polizei noch bei den Versicherern. Im realen Leben hinterlässt jeder dieser Vorfälle nur einen leeren Stellplatz und einen Bestohlenen, der irgendwann ein neues Rad kauft. Oder eben nicht.

Die Versicherer: 150 Millionen Euro, und doch kein Verlustgeschäft

E-Bikes mit Durchschnittspreisen von 2.550 Euro sind die treibende Größe hinter den Rekord-Schadensummen.

Die deutschen Hausrat- und Fahrradversicherer haben 2025 für 115.000 gestohlene Räder Entschädigungen geleistet, in Summe rund 150 Millionen Euro. Der Schadendurchschnitt erreichte mit 1.270 Euro einen neuen Höchststand. Seit 2005 hat er sich mehr als verdreifacht, getrieben durch teurere Räder, vor allem durch E-Bikes mit einem Durchschnittspreis von 2.550 Euro.

Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Last für die Branche. Tatsächlich ist Fahrraddiebstahl in den Bilanzen ein vergleichsweise gut kalkulierbares Risiko. Von 27 Millionen Hausratverträgen in Deutschland enthält etwa die Hälfte die Fahrradklausel. Diese Klausel kostet je nach Anbieter zwischen 15 und 50 Euro Aufschlag pro Jahr, manchmal mehr. Selbst bei einer konservativen Schätzung von 25 Euro Mehrprämie pro Vertrag ergeben sich aus rund 14 Millionen Verträgen mit Fahrradklausel jährliche Einnahmen jenseits der 300 Millionen Euro. Gegenleistung: 150 Millionen Euro Schadenaufwand. Die Schadenquote bleibt damit deutlich unter den Bereichen, in denen Versicherer aktuell Geld verlieren — etwa Kfz oder Wohngebäude nach Unwetterjahren.

Hinzu kommt das Geschäft mit der eigenständigen Fahrradversicherung für hochwertige Räder und E-Bikes. Wo der Wiederbeschaffungswert die Hausratentschädigungsgrenze sprengt, verkauft die Branche eine zweite Police mit höherer Prämie. Diese Sparte ist in den vergangenen Jahren spürbar gewachsen, ohne dass der GDV separate Schadenzahlen kommuniziert.

Die Industrie: 5,85 Milliarden Euro Umsatz, davon mindestens 300 Millionen aus Ersatzkäufen

Wer ein hochwertiges Rad kauft, gibt zusätzlich oft mehrere hundert Euro für Schloss, Tracker und Codierung aus.

Die deutsche Fahrradwirtschaft verkaufte 2025 laut ZIV 3,8 Millionen Räder und erzielte einen Umsatz von 5,85 Milliarden Euro. Der Markt ist gegenüber dem Vorjahr leicht geschrumpft, der durchschnittliche Verkaufspreis für E-Bikes fiel um 100 Euro auf 2.550 Euro. Beim Dienstradleasing hingegen kletterte der Durchschnittspreis auf 3.700 Euro pro Rad.

Wie viel von diesem Umsatz geht auf das Konto verschwundener Räder? Eine konservative Modellrechnung: Angenommen 350.000 Räder werden 2025 wirklich gestohlen (Mittelwert der BKA-Schätzung) und 60 Prozent davon ersetzt — bei den restlichen 40 Prozent verzichten die Bestohlenen, kaufen gebraucht oder warten ab. Daraus ergeben sich 210.000 Ersatzkäufe. Bei einem nach Markttypen gewichteten Mischpreis von rund 1.540 Euro (47 Prozent klassische Räder zu durchschnittlich etwa 500 Euro, 53 Prozent E-Bikes zu 2.550 Euro) errechnet sich ein diebstahlinduzierter Umsatzbeitrag von gut 320 Millionen Euro. Das entspricht ungefähr 5,5 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.

Diese Zahl ist eine Schätzung, keine Bilanzposition. Sie zeigt aber eine Größenordnung, die der ZIV in keinem seiner Statements je erwähnt. Wer ein neues Rad kauft, weil das alte gestohlen wurde, erscheint in der ZIV-Statistik nicht anders als der Neueinsteiger. Aus Sicht des Herstellers ist das derselbe Verkauf. Der Unterschied liegt nur darin, dass der Ersatzkäufer in der Regel das nächst-teurere Modell wählt. Beim zweiten Mal soll das Rad ja sitzen.

Größe 2005 2025 Veränderung Polizeilich gemeldete Diebstähle ca. 400.000 214.300 minus 46 % Versicherungsleistung in Mio. € 100 150 plus 50 % Schadendurchschnitt in € ca. 380 1.270 plus 234 % Fahrradbestand in Mio. 70 90,6 plus 29 % Branchenumsatz in Mrd. € 1,7 5,85 plus 244 %

Die Tabelle zeigt das eigentliche Paradoxon: Während die Stückzahl der Diebstähle deutlich sinkt, steigen Schadensumme und Industrieumsatz parallel. Der Hebel ist der Preis pro Rad.

Der Trickle-down: Schlösser, Tracker, Codierung

40 Prozent der Bestohlenen ersetzen ihr Rad nicht — diese Gruppe taucht in keiner Statistik auf.

Neben der eigentlichen Ersatzbeschaffung profitiert ein zweiter Wirtschaftszweig: das Zubehörgeschäft. Der GDV empfiehlt, fünf bis zehn Prozent des Fahrradpreises in das Schloss zu investieren. Bei einem 2.550-Euro-E-Bike sind das 130 bis 255 Euro, beim Leasingrad zu 3.700 Euro entsprechend 185 bis 370 Euro. Für ein Markenfaltschloss von Abus oder Trelock zahlt der Käufer mindestens 90 Euro, im Premium-Segment dreistellig.

Hinzu kommen GPS-Tracker. Anbieter wie PowUnity (Bike-Trax) verkaufen Geräte ab etwa 200 Euro plus jährlicher Abogebühr für die SIM-Verbindung. Apple AirTags werden zunehmend in Sattelstützen versteckt, Versicherer bewerben das offensiv. Drittens das Codierungsgeschäft des ADFC mit standortabhängigen Gebühren zwischen 10 und 25 Euro je Rad. Zusammengerechnet kommt auf den Käufer eines hochwertigen Rades schnell eine vierstellige Summe an „Diebstahl-Sekundärkosten“ zu, von denen ein erheblicher Teil bei spezialisierten deutschen Mittelständlern landet.

Was nicht ins Bild passt

11 bis 25 Euro pro Hausratvertrag fließen jährlich in die Refinanzierung der Diebstahlschäden — bezahlt von allen Versicherten.

Das alles wäre nur halb interessant, würden nicht zwei Schattenseiten dagegenstehen.

Erstens: Vertrauensverlust. Wer einmal bestohlen wurde, parkt das nächste hochwertige Rad seltener im öffentlichen Raum. Der ADFC bezeichnet Fahrraddiebstahl deshalb regelmäßig als Mobilitätshemmnis. Wer Angst hat, sein 3.000-Euro-Pedelec könnte verschwinden, fährt nicht zum Supermarkt, sondern nimmt das Auto. Damit konterkariert ein nicht bekämpftes Massendelikt jeden verkehrspolitischen Modal-Shift-Versuch.

Zweitens: Die 40 Prozent, die ihr Rad nicht ersetzen, sind die eigentlichen Verlierer. Diese Gruppe taucht in keiner Statistik auf, weder bei der Polizei noch im ZIV-Branchenbericht. Überproportional handelt es sich um Geringverdiener, Studenten, ältere Menschen. Während die Versicherten ihren Wiederbeschaffungswert ausgezahlt bekommen und die Industrie den Ersatzkauf verbucht, fällt diese Gruppe aus dem Fahrradverkehr heraus. Aus dieser Perspektive ist Fahrraddiebstahl eine soziale Umverteilung von unten nach oben — von den Bestohlenen ohne Versicherung zu den Bestohlenen mit Versicherung.

Wer am Ende die Rechnung trägt

Drei Branchen leben mit dem Problem — und keine hat ein wirtschaftliches Interesse daran, es zu lösen.

Die 150 Millionen Euro Schadenleistung der Versicherer kommen nicht aus dem Nichts. Diese Summe wird über Prämien refinanziert. Auf 14 Millionen Hausratverträge mit Fahrradklausel verteilt, entspricht das knapp 11 Euro pro Vertrag — bezahlt von jedem versicherten Haushalt, ob bestohlen oder nicht. Plus Verwaltungskosten und Gewinnmarge der Versicherer landet der reale Aufschlag pro Vertrag bei 15 bis 25 Euro.

Diese Form der Risikosozialisierung ist der eigentliche Trick des Systems. Die Versicherten zahlen, der Hersteller verkauft, die Polizei verwaltet die Ohnmacht, die Diebe nehmen mit. Keine Branche hat ein ökonomisches Interesse daran, daran etwas grundlegend zu ändern. Ein Aufklärungssprung auf, sagen wir, 60 Prozent würde die Diebstahlzahlen halbieren, die Versicherungsleistung um 75 Millionen Euro senken und der Industrie 150 Millionen Euro Ersatzumsatz nehmen. Wer arbeitet auf so etwas hin?

Fazit: Kein Geschäftsmodell, aber eine Komfortzone

Fahrraddiebstähle: Versicherer profitieren von Prämien, Hersteller vom Ersatzkauf. Polizei dokumentiert Hilflosigkeit ohne Lösungsdruck

Diebstahl ist kein Geschäftsmodell der Fahrradwirtschaft. Niemand bei Cube, Riese & Müller oder Allianz wünscht sich Diebstähle herbei. Trotzdem haben sich beide Branchen so weit mit dem Problem arrangiert, dass ein wirklicher Lösungsdruck fehlt. Die Versicherer kalkulieren das Risiko ein und verdienen an der Prämie. Die Industrie verbucht den Ersatzkauf. Die Polizei dokumentiert die Hilflosigkeit. Und der Gesetzgeber stellt seit zwei Jahrzehnten keine Frage, deren Antwort jemandem unbequem werden könnte.

Solange die Aufklärungsquoten in Großstädten unter zehn Prozent bleiben und niemand das ernsthaft skandalisiert, ist Fahrraddiebstahl genau das: eine unsichtbare Subvention an die Anbieter von Rädern, Schlössern und Versicherungen. Bezahlt von den Bestohlenen mit Versicherung, getragen von den Bestohlenen ohne. Eine Geschichte, die niemand gerne erzählt — und die deshalb erst recht erzählt werden sollte.

Wenn ein Massendelikt jährlich 350.000 Bürger trifft und drei Branchen ein wirtschaftliches Interesse am Status quo haben, hört es auf, ein Kriminalfall zu sein. Dann ist das ein Marktversagen mit polizeilicher Begleitmusik. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Aufklärungsquote misst, ob Verdächtige ermittelt wurden, nicht die Rückgabe gestohlener Güter. Das Dunkelfeld umfasst nicht angezegte Fälle, beim Fahrraddiebstahl etwa 40-50 Prozent

Aufklärungsquote — Anteil der polizeilich registrierten Fälle, bei denen mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt wurde. Sagt nichts darüber aus, ob das gestohlene Gut wiedergefunden wurde.

Dunkelfeld — Bereich der Kriminalität, der nicht zur Anzeige gebracht und damit nicht polizeilich erfasst wird. Beim Fahrraddiebstahl auf 40 bis 50 Prozent geschätzt.

Fahrradklausel — Erweiterung der Hausratversicherung, die Diebstähle außerhalb der Wohnung absichert. Voraussetzung in der Regel: verkehrsübliches Schloss.

GDV — Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Dachorganisation aller deutschen Versicherer mit Sitz in Berlin.

Hellfeld — Polizeilich registrierte Straftaten, im Gegensatz zum nicht angezeigten Dunkelfeld.

Häufigkeitszahl (HZ) — Anzahl der polizeilich erfassten Fälle pro 100.000 Einwohner. Ermöglicht regionale Vergleiche unabhängig von der Stadtgröße.

PKS — Polizeiliche Kriminalstatistik, jährlich vom BKA veröffentlicht.

Schadendurchschnitt — Durchschnittliche Versicherungsleistung pro Fall, 2025 bei 1.270 Euro.

Schadenquote — Verhältnis von Schadenaufwand zu Prämieneinnahme einer Versicherungssparte. Wert unter 100 Prozent bedeutet versicherungstechnischer Gewinn.

SKiD — Bundesweite Befragungsstudie des BKA zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, liefert Daten zum Dunkelfeld.

Wiederbeschaffungswert — Preis, den ein gleichwertiges neues Fahrrad zum Zeitpunkt des Schadens kostet. Zentrale Größe in der Hausratversicherung.

ZIV — Zweirad-Industrie-Verband, Branchenverband der deutschen Fahrradindustrie, veröffentlicht jährlich die Marktdaten der Fahrradwirtschaft.

Wie viele Fahrräder werden in Deutschland gestohlen? Polizeilich gemeldet wurden 2025 in Deutschland 214.300 Fahrraddiebstähle. Das Bundeskriminalamt schätzt die tatsächliche Zahl auf 360.000 bis 430.000, weil viele Geschädigte gar keine Anzeige erstatten. Wie hoch ist die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstahl? In den meisten deutschen Großstädten liegt sie unter zehn Prozent. Hamburg verzeichnet 4,0 Prozent, Berlin 4,7 Prozent, Münster als diebstahlintensivste Stadt der Republik 12,6 Prozent. Selbst aufgeklärt bedeutet dabei nur, dass ein Tatverdächtiger ermittelt wurde, nicht dass das Rad zurückkommt. Wie viel zahlen die Versicherer für gestohlene Räder? Die deutschen Hausrat- und Fahrradversicherer haben 2025 rund 150 Millionen Euro für 115.000 gemeldete Diebstähle geleistet. Der Schadendurchschnitt erreichte mit 1.270 Euro einen Rekordwert. Wann lohnt sich eine eigene Fahrradversicherung neben der Hausratversicherung? Bei Rädern und E-Bikes ab etwa 1.500 Euro Wert. Die Hausratversicherung deckelt die Entschädigung bei einem prozentualen Anteil der Gesamtsumme. Hochwertige Räder werden so oft unterversichert. Spezielle Fahrradversicherungen decken zudem Vandalismus, Sturzschäden und Akkudefekte ab. Profitiert die Fahrradindustrie wirklich von Diebstählen? Rechnerisch ja. Geht man davon aus, dass 60 Prozent der Bestohlenen ein Ersatzrad kaufen, ergeben sich rund 210.000 Ersatzkäufe pro Jahr mit einem Volumen von etwa 320 Millionen Euro. Das entspricht 5,5 Prozent des gesamten Branchenumsatzes von 5,85 Milliarden Euro. In Branchenkommunikation taucht diese Größe nie auf. Was ist die Fahrradklausel in der Hausratversicherung? Eine Erweiterung der Standardpolice, die Diebstähle außerhalb der Wohnung absichert, also etwa vor dem Bahnhof oder am Supermarkt. Voraussetzung ist meist ein verkehrsübliches Schloss wie Bügel-, Falt- oder Kettenschloss. Spiralkabelschlösser reichen in der Regel nicht. Wie schütze ich mein Fahrrad am besten? Eine Kombination aus hochwertigem Schloss (5 bis 10 Prozent des Fahrradpreises), Abstellen an festem Gegenstand, GPS-Tracker bei wertigen Rädern, Codierung beim ADFC und Versicherungsschutz für den Restfall. Die Branche verkauft jeden dieser Bausteine als eigenständiges Produkt.

Quellen

Statistik zum Fahrraddiebstahl in Deutschland: Städte mit höchsten Klauquoten nach Daten des GDV und Bundeskriminalamt

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): „Fahrraddiebstahl: Alle Zahlen auf einen Blick“, Stand 12. Mai 2026, gdv.de

Die Versicherer (GDV): „In diesen Städten werden die meisten Fahrräder geklaut“, 12. Mai 2026, dieversicherer.de

Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, April 2026, bka.de

BKA: SKiD-Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“

ZIV — Die Fahrradindustrie: „Marktdaten der Fahrradwirtschaft 2025″, 11. März 2026, ziv-zweirad.de

Polizei NRW: Kriminalstatistik Münster 2025, März 2026

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