DHL setzt KI-Agenten in der globalen Logistik ein

DHL Supply Chain automatisiert mit HappyRobot massenhaft E-Mails und Telefonate. Die KI-Agenten übernehmen Terminplanung, Fahrer-Kommunikation und Lagerverwaltung. Das Ziel: Effizienter arbeiten und Mitarbeiter entlasten.

Wenn die KI ans Telefon geht

Kennen Sie das? Hunderte Terminanfragen pro Tag, unzählige Statusabfragen von Fahrern, dazu die Koordination im Hochregallager. DHL Supply Chain hat für diese repetitiven Kommunikationsaufgaben jetzt eine Antwort: KI-Agenten von HappyRobot, die eigenständig E-Mails beantworten und Telefonate führen.

Our Mission Trailer

Watch this video on YouTube



Die Partnerschaft zwischen dem Logistikgiganten und dem kalifornischen KI-Startup ist keine Vision mehr, sondern bereits in mehreren Regionen im Einsatz. Die autonomen Agenten bearbeiten Telefon- und E-Mail-Anfragen ohne menschliches Eingreifen und skalieren dabei die Kommunikation auf ein Level, das manuell nicht zu stemmen wäre.

Millionen Sprachminuten jährlich automatisiert

Das Einsatzgebiet ist beachtlich: Die derzeit laufenden Deployments zielen auf Hunderttausende E-Mails und Millionen Sprachminuten pro Jahr. Konkret geht es um Terminplanung, Transportstatus-Anrufe und priorisierte Lagerkoordination. Sally Miller, CIO von DHL Supply Chain, erklärt die Strategie:



„Im Rahmen unseres strukturierten und strategischen Ansatzes für KI hat DHL Supply Chain seit über 18 Monaten systematisch operative Anwendungsfälle für generative und agentische KI-Technologien identifiziert und validiert. Aufbauend auf unserer umfangreichen operativen Erfahrung mit Datenanalyse, robotergestützter Prozessautomatisierung und selbstlernenden Software-Tools integrieren wir jetzt KI-Agenten, um eine größere Prozesseffizienz für Kunden zu erzielen und gleichzeitig operative Rollen für Mitarbeiter ansprechender und lohnenswerter zu gestalten, indem wir sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben wie manuelle Dateneingabe, Routineplanung und standardisierte Kommunikation automatisieren.“ Sally Miller, CIO von DHL Supply Chain

Die messbare Wirkung zeigt sich bereits: Deutlich weniger manuelle Arbeit, schnellere Reaktionszeiten und Teams, die sich auf strategische Aufgaben und Ausnahmebehandlungen konzentrieren können. Yamil Mateo, Head of Product bei HappyRobot, betont: „Das DHL-Team hat sehr früh das Ausmaß der Befähigung verstanden, das unsere Plattform ihrer Organisation bringt. Sie waren sich darüber im Klaren, dass sie einen Partner mit modernster Technologie und Infrastruktur wollten.“

Omnichannel-Orchestrierung als Fundament

Technisch ermöglicht HappyRobot eine einheitliche Orchestrierungsschicht über E-Mail, WhatsApp und SMS hinweg. Danny Luo, Senior Engineer im Gründungsteam, erklärt: „Um diese Transformation zu ermöglichen, haben wir eine einheitliche KI-Worker-Orchestrierungsschicht über E-Mail, WhatsApp und SMS geschaffen, die Omnichannel-Fähigkeiten mit integrierter Fehlertoleranz und Wiederherstellung ermöglicht.“ Die Plattform integriert sich nahtlos in DHLs interne Systeme und sorgt so für durchgängige Workflows.

Der Zeitpunkt der Partnerschaft ist strategisch gewählt. In Zeiten angespannter Arbeitsmärkte wird qualifiziertes Personal zur knappen Ressource. Lindsay Bridges, EVP Human Resources bei DHL Supply Chain, sieht darin einen entscheidenden Vorteil:



„Bei DHL Supply Chain stehen unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt von allem, was wir tun. KI-Agenten helfen uns, unsere Teams von sich wiederholenden, zeitaufwändigen Aufgaben zu entlasten und ihnen Raum zu geben, sich auf sinnvolle, hochwertige Arbeit zu konzentrieren. Auf den heutigen engen Arbeitsmärkten, wo qualifizierte Talente zunehmend knapp sind, ermöglichen uns diese Technologien, Reaktionsfähigkeit, Kundenzentrierung und Servicekonsistenz aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern, während wir Rollen attraktiver und nachhaltiger machen. Das ist nicht nur operativer Fortschritt, sondern auch ein Gewinn für unsere Mitarbeiter.“

Vision: KI als neue Betriebsebene

Pablo Palafox, CEO von HappyRobot, denkt bereits weiter: „Bei HappyRobot stellen wir uns KI-Worker vor, die globale Supply-Chain-Operationen koordinieren – nicht nur Daten bewegen, sondern aktiv Workflows managen. Zu oft sind Menschen damit beschäftigt, Systeme und Postfächer zu pflegen, mit wenig Zeit, um Ausnahmen zu lösen oder Prozesse zu verbessern. DHL hat frühzeitig das Potenzial von KI-Agenten als neue Betriebsebene erkannt – eine, die Geschwindigkeit, Transparenz und Konsistenz in die Logistik bringt. Wir sind stolz darauf, mit solch vorausschauenden Partnern zusammenzuarbeiten, um diese Vision global zu skalieren.“

DHL Group plant bereits die Ausweitung der AI-Strategie über alle Divisionen hinweg. Weitere Anwendungsfälle werden derzeit getestet. Wenn Sie operative Kommunikation in Ihrem Unternehmen bisher manuell abwickeln, könnte dieser Ansatz ein Benchmark sein: Skalierbarkeit durch Automatisierung, ohne den menschlichen Faktor zu verlieren.

Mehr zur KI , IoT und Digitale Transformation