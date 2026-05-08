Chrome installiert heimlich KI-Modell auf Ihrem Rechner
Gemini Nano belegt auf qualifizierten Rechnern seit Monaten vier Gigabyte Speicherplatz, ohne dass die Besitzer je gefragt wurden. Die Datei lässt sich löschen. Chrome lädt den Inhalt beim nächsten Browserstart stillschweigend neu herunter. Und das sichtbarste KI-Feature im Browser nutzt das lokal gespeicherte Modell nicht einmal.
Auf jedem neueren Rechner mit Chrome findet sich tief im Benutzerprofil ein Verzeichnis namens
OptGuideOnDeviceModel. Darin steckt
weights.bin, rund vier Gigabyte groß: die Modellgewichte von Googles On-Device-Sprachmodell Gemini Nano. Chrome hat weder einen Dialog gezeigt noch eine Checkbox angeboten. Der Download lief im Hintergrund, vollautomatisch und in aller Stille.
Das Wichtigste in Kürze
- Chrome installiert Gemini Nano automatisch auf qualifizierten Geräten, ohne Einwilligungsdialog und ohne sichtbaren Opt-out
- Die rund vier Gigabyte große Datei
weights.binkehrt nach manueller Löschung beim nächsten Browserstart zurück
- Datenschutzforscher Alexander Hanff sieht Verstöße gegen Artikel 5 Absatz 3 der ePrivacy-Richtlinie sowie gegen DSGVO-Grundsätze der Transparenz und Datensparsamkeit
- Der CO₂-Fußabdruck eines globalen Rollouts liegt nach Hanffs Schätzung zwischen 6.000 und 60.000 Tonnen CO₂-Äquivalent
Was steckt hinter der 4-GB-Datei im Chrome-Profil?
Auf Rechnern, die die Mindestanforderungen erfüllen (typischerweise rund 16 GB RAM und eine ausreichend leistungsstarke GPU), startet der Download automatisch, sobald Chromes KI-Funktionen aktiv sind. Aktiv sind diese Funktionen in neueren Chrome-Versionen standardmäßig.
Gemini Nano ist Googles kompaktes, lokal laufendes Sprachmodell. Chrome nutzt die Modellgewichte für mehrere Funktionen: die Schreibhilfe „Help me write“ in Textfeldern, geräteseitige Betrugserkennung beim Surfen, smarte Tab-Gruppen-Vorschläge sowie eine Zusammenfassung von Seiteninhalten. Der Knackpunkt liegt nicht in den Funktionen selbst, sondern im Weg dorthin.
Wer
weights.bin manuell löscht, erlebt den Mechanismus umgehend: Chrome behandelt den gelöschten Inhalt als vorübergehenden Fehler und lädt alles beim nächsten Browserstart neu herunter. Eine Checkbox mit dem Wortlaut „4-GB-KI-Modell herunterladen“ sucht man in den Chrome-Einstellungen vergebens. Wie weitreichend Google KI-Funktionen in Chrome bündelt, zeigt ein ausführlicher Dr.-Web-Artikel zur agentischen Browser-Strategie von Chrome, der die Gemini-Einbettung aus Entscheiderperspektive einordnet.
|Merkmal
|Details
|Dateiname
weights.bin
|Verzeichnis
OptGuideOnDeviceModel (Chrome-Profil)
|Größe
|ca. 4 GB
|Modell
|Gemini Nano (Modellgewichte)
|Download-Auslöser
|Chrome-KI-Funktionen aktiv (Standard)
|Nach Löschung
|Automatischer erneuter Download
|Abschalten
|chrome://settings → System → On-Device-KI (seit Feb. 2026)
Den Toggle zum Abschalten lieferte Google erst im Februar 2026 nach. Monatelang landete das Modell auf Millionen Geräten, ohne dass Nutzer eine Einstellungsoption kannten.
Wie ließ sich der stille Download beweisen?
Den forensischen Nachweis lieferte der britische Datenschutzforscher Alexander Hanff, bekannt unter dem Blog-Namen „That Privacy Guy“. Hanff legte am 23. April 2026 ein frisches Chrome-Profil auf einem Apple-Silicon-Mac an, ausschließlich für automatisierte Datenschutz-Audits. Das Profil empfing zu keinem Zeitpunkt menschliche Eingaben. Weder Maus noch Tastatur waren in Betrieb. Alle Browserinteraktionen liefen über das Chrome DevTools Protocol.
Sechs Tage später enthielt das Profil vier Gigabyte
OptGuideOnDeviceModel-Daten. Hanff rekonstruierte den Hergang über
.fseventsd, das Kernel-Dateisystemprotokoll von macOS. Dieses Protokoll zeichnet jeden Dateizugriff auf Betriebssystemebene auf, unabhängig von jeder Anwendung und für Chrome nicht veränderbar.
Die Rekonstruktion zeigt drei klar abgegrenzte Phasen:
- 16:38 Uhr (MESZ, 24. April 2026): Chrome legt das Verzeichnis
OptGuideOnDeviceModelim Profil an
- 16:47 Uhr: Drei parallele Entpackerprozesse starten. Einer schreibt
weights.binsowie Ausführungskonfiguration. Die anderen beiden installieren ein Zertifikatswiderruf-Update und ein Browser-Preload-Update. Chrome bündelte ein Sicherheitsupdate, ein Preload-Paket und ein 4-GB-KI-Modell in einem einzigen Leerlauf-Fenster, als wären alle drei gleichwertig
- 16:53 Uhr: Die entpackten Dateien landen am endgültigen Pfad
OptGuideOnDeviceModel/2025.8.8.1141/weights.bin
Gesamtdauer: 14 Minuten und 28 Sekunden. Menschlicher Einfluss im gesamten Zeitfenster: keiner.
Chromes eigene Feature-Flags zeigen laut Hanff einen weiteren Befund: Der Flag
OnDeviceModelBackgroundDownload wird im selben Rollout-Paket aktiviert wie
ShowOnDeviceAiSettings. Letztgenannter Flag schaltet den Einstellungsbereich für On-Device-KI überhaupt erst in
chrome://settings frei. Der Download beginnt also, bevor eine Einstellungsseite erscheint, auf der Ablehnen möglich wäre.
Was hat der „KI-Modus“ in der Adresszeile damit zu tun?
Chrome 147 zeigt rechts neben der URL-Eingabe eine sogenannte AI-Mode-Pill. Vier Gigabyte KI-Modell liegen lokal auf dem Rechner. Die AI-Mode-Pill prangt in der auffälligsten UI-Fläche des Browsers. Der naheliegende Schluss: Anfragen bleiben auf dem Gerät.
Dieser Schluss ist falsch. Den AI-Mode in der Adresszeile betreibt Google als cloudbasierte Suchoberfläche. Jede Anfrage, die dort eingetippt wird, geht über das Netzwerk an Googles Server. Gemini Nano ist an diesem Code-Pfad nicht beteiligt.
Die Funktionen, die das lokal gespeicherte Modell tatsächlich aufrufen, stecken in Kontextmenüs von Textfeldern und in Tab-Gruppen-Rechtsklickmenüs. Diese Zugangspunkte finden die meisten Nutzer im Alltag kaum. Der Nutzer trägt die Speicher- und Bandbreitenkosten der lokalen Installation, während die sichtbarste KI-Oberfläche trotzdem alle Anfragen ins Netz sendet.
Wir haben in der Redaktion nachgesehen, ob Google diese Diskrepanz irgendwo transparent erklärt. Nicht an einer Stelle, die ein regulärer Nutzer vor der Installation prüfen würde. Hinter dem Verhalten steckt eine klare Architekturentscheidung: Das lokal installierte Modell ist eine Google-seitige Ressource auf fremdem Speicherplatz. Den breiteren KI-Rollout von Google, einschließlich des KI-Suche-Rollouts für den DACH-Raum, hat Dr. Web in einem separaten Artikel eingeordnet.
Verstößt Chrome damit gegen DSGVO und ePrivacy?
Hanff sieht auf seinem Blog „That Privacy Guy“ drei Rechtsgrundlagen verletzt. Artikel 5 Absatz 3 der ePrivacy-Richtlinie (Richtlinie 2002/58/EG) verbietet das Speichern von Informationen auf dem Endgerät eines Nutzers ohne dessen ausdrückliche, informierte und freiwillige Einwilligung. Eine Ausnahme greift nur, sofern die Speicherung für einen ausdrücklich angeforderten Dienst technisch zwingend nötig ist. Chrome funktioniert ohne
weights.bin vollständig. Ein technisches Muss liegt nicht vor.
Artikel 5 Absatz 1 DSGVO fordert Transparenz der Datenverarbeitung. Chromes eigene Feature-Flags belegen eine Hardware-Profilierung vor dem Download: Chrome liest CPU-Klasse, GPU-Klasse und verfügbaren Speicher aus, um die Eignung eines Geräts für den Modell-Push zu berechnen. Nutzer erhalten darüber keine Information.
Artikel 25 DSGVO schreibt Privacy by Design vor. Standardmäßig sollen nur die Daten verarbeitet werden, die für den konkreten Zweck nötig sind. Vier Gigabyte KI-Gewichte vorab zu installieren, für eine Funktion, die der Nutzer womöglich nie aufruft: Der Abstand zum Datensparsamkeitsprinzip ist schwer zu übersehen.
Chrome-Vizepräsidentin Parisa Tabriz erklärte am 6. Mai 2026 auf X, Gemini Nano sei seit 2024 Teil von Chrome, laufe lokal und sende keine Daten an Googles Server. Das Modell deinstalliere sich automatisch, sobald der Gerätespeicher knapp werde. Die Einwilligungsfrage ließ Tabriz offen. Googles Reaktion adressiert die technische Nützlichkeit des lokalen Modells. Für eine Datenschutzantwort reicht das nicht. Ob ein europäisches Gericht oder eine Datenschutzbehörde Hanffs Rechtsbewertung teilt, bleibt abzuwarten.
Welchen CO₂-Preis zahlt das Klima für diesen Rollout?
Hanff rechnet in seiner Analyse auch den ökologischen Fußabdruck durch. Grundlage ist die Methodologie aus einer Studie von Pärssinen et al. (2018), erschienen im Fachjournal Science of The Total Environment: 0,06 kWh Energiebedarf pro übertragenem Gigabyte, multipliziert mit dem EU-27-Strommix-Emissionsfaktor von 0,25 kg CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde laut der Europäischen Umweltagentur (EEA).
Pro Gerät ergibt ein einmaliger Download von vier Gigabyte damit 0,06 kg CO₂-Äquivalent. Über die globale Chrome-Installationsbasis skaliert sich dieser Wert erheblich:
|Betroffene Geräte
|Datenmenge
|Energie
|CO₂-Äquivalent
|100 Mio. (Niedrig-Szenario)
|400 Petabyte
|24 GWh
|6.000 Tonnen
|500 Mio. (Mittel-Szenario)
|2 Exabyte
|120 GWh
|30.000 Tonnen
|1 Mrd. (Hoch-Szenario)
|4 Exabyte
|240 GWh
|60.000 Tonnen
Schätzwerte nach Hanff (2026), Berechnungsmethodik nach Pärssinen et al. (2018)
Nicht eingerechnet: erneute Downloads nach Löschversuchen, künftige Modell-Updates und der Energieverbrauch bei tatsächlicher Modellnutzung. Laut einer ACM-Studie von Tannu und Nair (2023) liegt der Herstellungs-CO₂-Fußabdruck von NAND-Flash-Speicher bei rund 0,16 kg CO₂-Äquivalent pro Gigabyte. Für eine Milliarde betroffener Geräte ergibt das nach dieser Schätzung rund 640.000 Tonnen CO₂-Äquivalent gebundenen Herstellungsaufwands für Speicherplatz, den die Nutzer nicht angefordert haben.
So schalten Sie Gemini Nano in Chrome dauerhaft ab?
Seit Februar 2026 bietet Chrome einen direkten Schalter. Den Weg dorthin kennen die meisten Nutzer nicht.
Für Nutzer mit dem Februar-2026-Update:
- Chrome öffnen
chrome://settingsaufrufen
- Abschnitt „System“ wählen
- Toggle „On-Device-KI“ deaktivieren
Nach dem Deaktivieren startet Chrome den Download nicht erneut. Die vorhandene Datei bleibt bis zur manuellen Löschung bestehen. Das Verzeichnis
OptGuideOnDeviceModel liegt im Chrome-Profilordner, dessen genauer Pfad je nach Betriebssystem unterschiedlich ist.
Windows-Administratoren können das Verhalten per Gruppenrichtlinie sperren: Im Pfad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome einen DWORD-Wert
OptimizationGuideModelDownloading mit dem Wert
0 anlegen. Diese Methode eignet sich für zentral verwaltete Unternehmensumgebungen, in denen Nutzer selbst keinen Registrierungszugriff haben.
Für Geräte ohne das Februar-Update hilft der Umweg über
chrome://flags: Die Flags
OptimizationGuideModelDownload,
Prompt API for Gemini Nano,
Summarizer API,
Writer API,
Rewriter API und
Proofreader API deaktivieren, Chrome neu starten und danach den
OptGuideOnDeviceModel-Ordner löschen. Warum unkontrollierte KI-Komponenten auf Unternehmensrechnern keine theoretische Frage sind, zeigt der Dr.-Web-Artikel über KI-Agenten, die Softwareschwachstellen automatisiert aufspüren.
Quellen
Alexander Hanff, That Privacy Guy | Google Chrome silently installs a 4 GB AI model on your device without consent | https://www.thatprivacyguy.com/blog/chrome-silent-nano-install/ | besucht am 08.05.2026
Pärssinen, M. et al. | Environmental impact assessment of online advertising | Science of The Total Environment, 2018 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925517303505 | besucht am 08.05.2026
Europäische Umweltagentur (EEA) | Greenhouse gas emission intensity of electricity generation | https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1 | besucht am 08.05.2026
Tannu, S., Nair, P. J. | The dirty secret of SSDs: embodied carbon | ACM SIGENERGY Energy Informatics Review, 2023 | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3630614.3630618 | besucht am 08.05.2026
CyberInsider | Google Chrome silently installs 4GB Gemini Nano AI model on user devices | https://cyberinsider.com/google-chrome-silently-installs-4gb-gemini-nano-ai-model-on-user-devices/ | besucht am 08.05.2026
Digital Trends | Google responds to Chrome’s silent Gemini Nano install | https://www.digitaltrends.com/computing/google-responds-to-chromes-silent-gemini-nano-install-stops-short-of-addressing-consent/ | besucht am 08.05.2026
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