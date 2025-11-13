Brand Mentions als Schlüsselfaktor für KI-Sichtbarkeit in 2026?

Die Suchmaschinenlandschaft erlebt einen fundamentalen Wandel. Wenn Sie als Head of Online Marketing oder Marketingverantwortlicher bisher auf klassische Backlinks und Keywords gesetzt haben, sollten Sie jetzt aufhorchen: Durch den Aufstieg von KI-gestützten Suchsystemen hat sich ein neuer Rankingfaktor in den Vordergrund geschoben, der Ihre Off-Page-SEO-Strategie fundamental verändert – Brand Mentions, also Markenerwähnungen ohne direkten Link.

Was für viele noch wie ein Nebenschauplatz klingt, entwickelt sich zum entscheidenden Faktor für digitale Sichtbarkeit. Denn künstliche Intelligenz wertet das Web anders aus als klassische Suchmaschinen. Und genau hier liegt Ihre Chance, die Position Ihres Unternehmens nachhaltig zu stärken – unabhängig davon, ob Sie mit einer SEO Agentur zusammenarbeiten oder Ihre Strategie intern steuern.

Was sind Brand Mentions und warum gewinnen sie an Bedeutung?

Brand Mentions bezeichnen Erwähnungen Ihres Unternehmensnamens oder Ihrer Marke auf anderen Websites, in Blogbeiträgen, Nachrichtenartikeln oder Social-Media-Beiträgen – und zwar ohne direkten Backlink zu Ihrer Website. Während klassische Backlinks eine direkte Verlinkung darstellen, sind Brand Mentions indirekte Nennungen, die dennoch von Suchmaschinen erkannt und bewertet werden.

Google nutzt diese Erwähnungen als Vertrauenssignal und Indikator für die Bekanntheit und Relevanz einer Marke. Je häufiger Ihr Unternehmensname in qualitativ hochwertigen Kontexten auftaucht, desto stärker wird Ihre Markenautorität gestärkt. Das Konzept ist nicht neu, erhält jedoch durch die Integration von KI-Systemen in Suchmaschinen eine völlig neue Dimension.

Brand Mentions als Schlüsselfaktor für KI-Sichtbarkeit in 2025?

Watch this video on YouTube

Der KI-Faktor: Wie AI Overviews die Spielregeln verändern

Seit der Einführung von Google AI Overviews im Jahr 2024 und deren massiver Ausweitung in 2025 hat sich die Art und Weise, wie Nutzer Informationen erhalten, grundlegend gewandelt. Statt einer Liste von Links präsentiert Google nun zunehmend KI-generierte Zusammenfassungen direkt auf der Suchergebnisseite.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: AI Overviews erscheinen mittlerweile bei 30 Prozent aller Desktop-Suchanfragen in den USA. Auf mobilen Geräten verzeichnete die Präsenz von September 2024 bis September 2025 einen Anstieg von fast 475 Prozent. Diese KI-Antworten ziehen ihre Informationen aus verschiedenen Quellen. Und hier kommen Brand Mentions ins Spiel.

Lesetipp: Google Suche 2025: Wie KI das Web umkrempelt 🥊

Die Ahrefs-Studie: 10-fache Sichtbarkeit durch Web-Erwähnungen

Eine wegweisende Studie von Ahrefs aus dem Jahr 2025 untersuchte 75.000 Marken und deren Sichtbarkeit in AI Overviews. Das Ergebnis ist eindeutig: Marken in den Top 25 Prozent für Web-Erwähnungen erhalten durchschnittlich 169 Nennungen in AI Overviews. Das ist mehr als zehnmal so viel wie Marken im nächsten Quartil, die nur auf durchschnittlich 14 Erwähnungen kommen.

How to rank in AI overviews in 6 steps | Ahrefs Tutorials

Watch this video on YouTube



Noch drastischer: Unternehmen in den unteren 50 Prozent der Web-Erwähnungen sind in AI Overviews praktisch unsichtbar – sie erreichen durchschnittlich nur 0 bis 3 Erwähnungen. Die Korrelation zwischen Brand Mentions und AI-Sichtbarkeit liegt bei 0,664. Das ist der stärkste gemessene Zusammenhang in der Studie.

Während Backlinks nach wie vor ihre Bedeutung behalten und ein zentraler Bestandteil Ihrer Off-Page-SEO-Strategie bleiben, zeigt die Ahrefs-Studie eine überraschende Entwicklung: Der Zusammenhang zwischen klassischen Link-Metriken wie Domain Authority oder Backlink-Anzahl und der Sichtbarkeit in AI Overviews ist deutlich schwächer ausgeprägt als der Einfluss von Brand Mentions.

Die Korrelation von Referring Domains zur AI-Sichtbarkeit liegt lediglich bei 0,466, die von Backlinks sogar nur bei 0,301. KI-Systeme bevorzugen offenbar textbasierte Signale wie Markenerwähnungen (0,664) und Anchor-Texte (0,527) gegenüber reinen Traffic- oder Link-Metriken.

Warum ist das so?

KI-Modelle wie ChatGPT, Google Gemini oder Claude trainieren auf der Grundlage von Textinhalten aus dem gesamten Web. Sie bewerten Marken danach, wie häufig und in welchem Kontext sie in vertrauenswürdigen Quellen erwähnt werden. Eine Erwähnung in einem hochwertigen Fachartikel signalisiert Relevanz und Autorität – auch ohne direkten Link.

Für Sie als Marketingverantwortlicher bedeutet dies: Content-Marketing und Digital PR gewinnen massiv an Stellenwert. Es geht nicht mehr nur darum, Backlinks aufzubauen, sondern Ihre Marke in möglichst vielen relevanten Kontexten präsent zu machen. Während klassisches On-Page SEO weiterhin wichtig bleibt, verschiebt sich der Schwerpunkt im Off-Page-Bereich zunehmend in Richtung Brand Mentions.

E-E-A-T und Brand Mentions: Die Synergie für Vertrauen

Googles E-E-A-T-Richtlinien (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) haben bereits in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Brand Mentions sind ein direkter Treiber dieser Faktoren, insbesondere für Autorität und Vertrauenswürdigkeit.

E-E-A-T, Brand Authority & Trust:

Watch this video on YouTube



Wenn Ihr Unternehmen regelmäßig in Branchenpublikationen, Fachmagazinen oder auf autoritären Websites erwähnt wird, stärkt dies Ihr E-E-A-T-Profil. Positive Erwähnungen in seriösen Medien signalisieren Google und anderen Suchmaschinen, dass Ihre Marke glaubwürdig und relevant ist – ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb um Top-Rankings.

Besonders in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Finanzen oder Recht spielt E-E-A-T eine zentrale Rolle. Wenn Sie in diesen Branchen tätig sind und durch qualifizierte Brand Mentions punkten, haben Sie deutlich bessere Chancen auf gute Rankings – sowohl in klassischen Suchergebnissen als auch in AI Overviews. Ihre SEO Agentur sollte E-E-A-T-optimierte Content-Strategien fest in die Off-Page-Maßnahmen integrieren.

Die Fragmentierung der KI-Landschaft: Google vs. ChatGPT

Eine Herausforderung für Unternehmen ist die Fragmentierung der KI-Suchlandschaft. Eine Analyse von BrightEdge aus dem Jahr 2025 zeigt: Google AI Overviews und ChatGPT stimmen bei nur 38 Prozent der Abfragen in ihren Markenempfehlungen überein. In knapp 62 Prozent der Fälle nennen die beiden Systeme völlig unterschiedliche Brands.

Während Google AI Overviews Marken bei 36,8 Prozent der Suchanfragen erwähnt, liegt ChatGPT nur bei 3,9 Prozent. Gleichzeitig zeigt ChatGPT jedoch in 43,4 Prozent der Fälle gar keine Markenerwähnungen – eine deutlich höhere Stummschaltungsrate als bei Google.

Was bedeutet das für Ihre Strategie?

Die Unterschiede zwischen den Plattformen erfordern eine diversifizierte Strategie. Es reicht nicht aus, sich nur auf Google zu konzentrieren. Sie sollten Ihre Präsenz auf verschiedenen Kanälen ausbauen und sicherstellen, dass Ihre Marke in unterschiedlichen Kontexten und auf verschiedenen Plattformen erwähnt wird.

Dies schließt redaktionelle Inhalte, Gastbeiträge, Pressemitteilungen, Podcast-Interviews und Social-Media-Aktivitäten ein. Je breiter Ihre Brand Mentions gestreut sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene KI-Systeme Ihre Marke in ihren Antworten berücksichtigen.

Praktische Strategien: Wie Sie Brand Mentions systematisch aufbauen

Der Aufbau von Brand Mentions erfordert eine strategische Herangehensweise und die Integration verschiedener Marketing-Disziplinen. Wenn Sie bereits mit einer SEO Agentur zusammenarbeiten, sollten Sie Brand Mentions als festen Bestandteil in Ihr Leistungspaket aufnehmen. Falls Sie Ihre SEO-Strategie intern steuern, sind hier die wichtigsten Handlungsfelder:

Digital PR und Content Distribution

Die Veröffentlichung von hochwertigen Fachartikeln auf relevanten Portalen ist einer der effektivsten Wege, Brand Mentions aufzubauen. Dabei kommt es auf Qualität statt Quantität an: Eine Erwähnung auf einer autoritären Branchenplattform ist wertvoller als mehrere Nennungen auf nicht-themenrelevanten Websites.

Plattformen wie WhitePress® unterstützen Unternehmen bei ihren Content-Marketing-Aktivitäten, indem sie den Zugang zu über 90.000 Websites in mehr als 30 Sprachen ermöglichen. Solche Tools bieten Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Fachartikel gezielt auf relevanten Portalen zu platzieren und so systematisch Brand Mentions aufzubauen – ohne dass Sie jeden Kontakt einzeln aufbauen müssen.

Gastbeiträge und Thought Leadership

Positionieren Sie sich als Experte in Ihrer Branche, indem Sie Gastbeiträge für Fachmagazine verfassen, an Podcasts teilnehmen oder auf Konferenzen sprechen. Jede dieser Aktivitäten generiert potenzielle Brand Mentions und stärkt gleichzeitig Ihre Markenautorität.

PR-Arbeit und Medienbeziehungen

Klassische PR-Arbeit erlebt durch die Bedeutung von Brand Mentions eine Renaissance. Pressemitteilungen zu Produktneuheiten, Unternehmensmeilensteinen oder Branchenkommentaren können dazu führen, dass Ihr Unternehmen in Nachrichtenartikeln erwähnt wird – ein wertvolles Signal für KI-Systeme.

Bauen Sie aktiv Beziehungen zu Journalisten und Fachredakteuren auf. Eine gute Pressearbeit zahlt sich doppelt aus: durch unmittelbare Reichweite und durch langfristige Brand Mentions, die Ihre Autorität stärken.

Social Media und Community Building

Während Social Signals kein direkter Rankingfaktor sind, tragen sie zur Markenbekanntheit bei und können indirekte Brand Mentions generieren. Eine starke Social-Media-Präsenz erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass über Ihr Unternehmen gesprochen und geschrieben wird.

Investieren Sie in den Aufbau Ihrer Community auf LinkedIn, Twitter/X oder branchenspezifischen Plattformen. Teilen Sie regelmäßig Expertise, kommentieren Sie Branchenthemen und vernetzen Sie sich mit Multiplikatoren – all dies erhöht die Chance auf organische Brand Mentions.

Viele Websites erwähnen Marken, ohne einen Link zu setzen. Diese unverlinked Brand Mentions bieten Optimierungspotenzial. Identifizieren Sie solche Erwähnungen mit Tools wie Ahrefs oder Brand24 und kontaktieren Sie die Website-Betreiber mit der Bitte, einen Link zu ergänzen. Dies kombiniert die Vorteile von Brand Mentions mit klassischen Backlinks.

Monitoring und Erfolgsmessung

Um den Erfolg Ihrer Brand-Mention-Strategie zu bewerten, benötigen Sie die richtigen Monitoring-Tools. Mehrere Anbieter haben 2025 spezialisierte Lösungen für die Überwachung von Markenerwähnungen in Google AI Overviews entwickelt:

BrightEdge : Trackt Markenerwähnungen in Google AI Overviews, ChatGPT und Claude

: Trackt Markenerwähnungen in Google AI Overviews, ChatGPT und Claude Ahrefs Brand Radar : Überwacht Web-Erwähnungen und bietet Sentiment-Analysen

: Überwacht Web-Erwähnungen und bietet Sentiment-Analysen Semrush AIO : Enterprise-Lösung für umfassendes AI-Monitoring

: Enterprise-Lösung für umfassendes AI-Monitoring Keyword.com: Kombiniert klassisches SERP-Tracking mit AI-Überwachung

Diese Tools helfen Ihnen, systematisch zu erfassen, wo Ihre Marke erwähnt wird, in welchem Kontext und mit welcher Sentiment. Sie können auch identifizieren, welche Keywords und Prompts zu Erwähnungen in AI Overviews führen – wertvolle Erkenntnisse für Ihre Content-Strategie.

Für grundlegendes Monitoring sind auch etablierte Tools geeignet:

Google Alerts : Kostenlose Benachrichtigungen bei neuen Erwähnungen

: Kostenlose Benachrichtigungen bei neuen Erwähnungen Brand24 : Überwachung von Markenerwähnungen in Social Media und Web

: Überwachung von Markenerwähnungen in Social Media und Web Mention: Echtzeit-Tracking über verschiedene Kanäle hinweg

Wenn Sie mit einer SEO Agentur zusammenarbeiten, sollten Sie klären, welche Monitoring-Tools diese bereits einsetzt und wie Brand Mentions in die Reportings integriert werden können.

Während Brand Mentions den inhaltlichen Teil Ihrer Off-Page-SEO abdecken, spielen strukturierte Daten eine komplementäre Rolle für AI Overviews im Bereich der On-Page-Optimierung. Schema Markup hilft KI-Systemen, Informationen auf Ihrer Website zu verstehen und korrekt zu interpretieren.

Nutzen Sie Schema.org-Markup für Ihr Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen, FAQs und Bewertungen. Dies erleichtert es KI-Systemen, relevante Informationen zu extrahieren und in Antworten einzubinden. Die Kombination aus starken Brand Mentions (Off-Page) und gut strukturierten Daten (On-Page) maximiert Ihre Chancen auf Sichtbarkeit in AI Overviews.

Lokale SEO und Brand Mentions

Für Unternehmen mit lokalem Fokus sind Brand Mentions besonders wertvoll. Erwähnungen in lokalen Medien, Branchenverzeichnissen und auf regionalen Websites stärken Ihre lokale Autorität. Dies ist vor allem für lokale Suchanfragen und für die Sichtbarkeit in Google Maps relevant – ein Bereich, in dem viele Local SEO Agenturen ihre Kunden unterstützen.

Lokale Brand Mentions funktionieren ähnlich wie Citations im Local SEO: Sie signalisieren Google, dass Ihr Unternehmen in der Region präsent und relevant ist. Die Kombination aus konsistenten NAP-Daten (Name, Address, Phone) und lokalen Brand Mentions ist ein kraftvoller Hebel für lokale Sichtbarkeit.

Wenn Sie ein regional agierendes Unternehmen führen oder für lokale Standorte verantwortlich sind, sollten Sie lokale Medienarbeit gezielt in Ihre Strategie integrieren. Pressemitteilungen zu regionalen Events, Sponsorings lokaler Veranstaltungen oder Interviews in Lokalzeitungen generieren wertvolle lokale Brand Mentions, die Ihre Position in der Region stärken.

Negative Brand Mentions: Reputation Management nicht vergessen

Nicht alle Brand Mentions sind positiv. Negative Erwähnungen können Ihrer Reputation schaden und sollten proaktiv gemanagt werden. Monitoring-Tools helfen Ihnen, negative Erwähnungen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Entwickeln Sie eine Strategie für Reputation Management, die schnelle Reaktionszeiten, transparente Kommunikation und konstruktive Konfliktlösung umfasst. Positive Brand Mentions bauen Sie durch exzellenten Kundenservice, hochwertige Produkte und aktive Community-Arbeit auf. Besprechen Sie mit Ihrer SEO Agentur auch Strategien für den Umgang mit negativen Erwähnungen und wie diese in der Gesamtstrategie berücksichtigt werden.

Der Wettbewerbsvorteil für den Mittelstand

Während große Konzerne über etablierte Markenbekanntheit verfügen, bietet die Fokussierung auf Brand Mentions auch mittelständischen Unternehmen realistische Chancen. Der Aufbau von Markenerwähnungen ist weniger kapitalintensiv als klassisches Linkbuilding über teure Portale.

Durch strategisches Content Marketing und konsequente PR-Arbeit können Sie systematisch Sichtbarkeit aufbauen. Die Tools und Plattformen stehen heute jedem zur Verfügung. Entscheidend ist die strategische Planung und kontinuierliche Umsetzung – ganz gleich, ob Sie diese intern stemmen oder durch eine spezialisierte SEO Agentur oder Local SEO Agentur unterstützen lassen.

Handlungsempfehlungen für Entscheider

Um Brand Mentions als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, sollten Sie folgende Schritte in Ihre Marketingstrategie integrieren:

Kurzfristig (0-3 Monate)

Monitoring etablieren : Richten Sie Tools ein, um bestehende Brand Mentions zu erfassen

: Richten Sie Tools ein, um bestehende Brand Mentions zu erfassen Bestandsaufnahme : Analysieren Sie, wo Ihre Marke bereits erwähnt wird

: Analysieren Sie, wo Ihre Marke bereits erwähnt wird Quick Wins : Identifizieren Sie unverlinkte Erwähnungen und fordern Sie Links an

: Identifizieren Sie unverlinkte Erwähnungen und fordern Sie Links an Content-Audit: Bewerten Sie vorhandene Inhalte auf Optimierungspotenzial für AI Overviews

Mittelfristig (3-6 Monate)

Content-Strategie : Entwickeln Sie einen Plan für Gastbeiträge und Fachartikel

: Entwickeln Sie einen Plan für Gastbeiträge und Fachartikel Plattform-Auswahl : Identifizieren Sie relevante Portale für Ihre Branche

: Identifizieren Sie relevante Portale für Ihre Branche PR-Aktivitäten : Starten Sie gezielte PR-Kampagnen mit Fokus auf Markenerwähnungen

: Starten Sie gezielte PR-Kampagnen mit Fokus auf Markenerwähnungen Schema-Implementierung: Fügen Sie strukturierte Daten auf Ihrer Website hinzu

Langfristig (6-12 Monate)

Thought Leadership : Etablieren Sie sich als Experte durch regelmäßige Beiträge

: Etablieren Sie sich als Experte durch regelmäßige Beiträge Partnerschaften : Bauen Sie strategische Partnerschaften für Cross-Promotion auf

: Bauen Sie strategische Partnerschaften für Cross-Promotion auf Erfolgsmessung : Analysieren Sie den ROI Ihrer Brand-Mention-Strategie

: Analysieren Sie den ROI Ihrer Brand-Mention-Strategie Optimierung: Passen Sie Ihre Strategie basierend auf Monitoring-Daten an

Fazit: Brand Mentions als strategischer Imperativ

Die Evolution der Suche durch KI-Systeme macht Brand Mentions zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner SEO-Strategien. Wenn Sie als Head of Online Marketing oder Marketingverantwortlicher Ihre Markenerwähnungen systematisch aufbauen, sichern Sie sich einen entscheidenden Vorteil in der Sichtbarkeit – sowohl in klassischen Suchergebnissen als auch in AI Overviews.

Die Zahlen sprechen für sich: Eine 10-fach höhere Sichtbarkeit in KI-generierten Antworten für Marken mit vielen Web-Erwähnungen ist kein Zufall, sondern das Ergebnis veränderter Algorithmen und Bewertungsmechanismen. Wer heute in Brand Mentions investiert, legt das Fundament für die digitale Sichtbarkeit von morgen.

Sie stehen vor der Wahl: Entweder die neuen Spielregeln zu akzeptieren und aktiv zu gestalten – oder Marktanteile an Wettbewerber zu verlieren, die den Wandel bereits vollziehen. Die Tools und Plattformen stehen bereit. Integrieren Sie Brand Mentions in Ihre Off-Page-SEO-Strategie, ergänzen Sie Ihre On-Page-Optimierungen um KI-optimierte Inhalte und arbeiten Sie eng mit Ihrer SEO Agentur zusammen, um diese neue Disziplin professionell umzusetzen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Brand Mentions zur Priorität zu machen – für mehr Sichtbarkeit, mehr Autorität und nachhaltigen Erfolg im KI-Zeitalter der Suche.

Quellen

P3.MARKETING: Google Ranking Faktoren – Top-Rankings in 2025 (https://www.p3.marketing/insights/google-ranking-faktoren)

WordStream: 7 Most Important SEO Ranking Factors for 2025 (https://www.wordstream.com/blog/seo-ranking-factors-2025)

KRAUSS GmbH: Brand Mentions und Entity SEO – Effektive Strategien zur Markenstärkung im digitalen Raum (https://www.krauss-gmbh.com/blog/brand-mentions-und-entity-seo-effektive-strategien-zur-markenst%C3%A4rkung-im-digitalen-raum)

ABAKUS Internet Marketing: Mit Brand Mentions die Online-Sichtbarkeit steigern (https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/offpage-seo/mit-brand-mentions-die-online-sichtbarkeit-steigern)

Trackboxx: SEO – Rankingfaktoren für Google 2025 (https://trackboxx.com/seo-rankingfaktoren-google-und-co/)

WebSeo: Was sind Rankingfaktoren? Definition & SEO-Bedeutung (https://webseo.de/seo-lexikon/rankingfaktor/)

Suchhelden: Googles TOP-Ranking-Faktoren im Jahr 2025 (https://www.suchhelden.de/suchmaschinenoptimierung/google-rankingfaktoren.php)

Claneo: Brand Mentions in wertvolle Links verwandeln – Optimierungspotential nutzen (https://www.claneo.com/de/blog/brand-mentions-in-wertvolle-links-verwandeln-optimierungspotential-nutzen/)

SignalsCV: Top 7 Best Brand Mentions Services for SEO and AI Visibility in 2025 (https://signalscv.com/2025/09/top-7-best-brand-mentions-services-for-seo-and-ai-visibility-in-2025/)

WhitePress: Content Marketing Platform (https://www.whitepress.com/en/)

Concordusa: The Evolution of Search in 2025 – What AI Means for SEO (https://www.concordusa.com/blog/the-evolution-of-search-in-2025-what-ai-means-for-seo)

WordStream: 34 AI Overviews Stats & Facts 2025 (https://www.wordstream.com/blog/google-ai-overviews-statistics)

The Future of Commerce: Google AI Overviews are here – The SEO impact and 5 steps brands need to take (https://www.the-future-of-commerce.com/2025/05/01/google-ai-overviews-the-seo-impact-and-5-steps-brands-need-to-take/)

Writesonic: 8 Strategies to Get Your Brand Mentioned in AI 2025 (https://writesonic.com/blog/how-to-get-brand-mentions-in-ai)

Digiday: In Graphic Detail – How AI search is changing brand visibility (https://digiday.com/marketing/in-graphic-detail-how-ai-search-is-changing-brand-visibility/)

Create & Grow: 7 Best Tools to Track Mentions in AI Overviews in 2025 (https://createandgrow.com/7-best-tools-to-track-mentions-in-ai-overviews-in-2025/)

Search Engine Land: Google AI, ChatGPT rarely agree on brand recommendations – Data (https://searchengineland.com/google-ai-chatgpt-brand-recommendations-data-461423)

seoClarity: Impact of Google’s AI Overviews – SEO Research Study (https://www.seoclarity.net/research/ai-overviews-impact)

Ahrefs: An Analysis of AI Overview Brand Visibility Factors – 75K Brands Studied (https://ahrefs.com/blog/ai-overview-brand-correlation/)