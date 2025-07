Agenturtypen zu wählen ist wie bei der Partnerwahl: Es geht um Verlässlichkeit, gemeinsame Ziele, und darum, dass es wirklich passt. Je nach Projekt kommen auch mehrere Typen infrage. Entscheidend ist, dass Sie wissen, worauf Sie achten müssen.

Agenturtypen erkennen: auf dem Unterschied kommt es an

Die Auswahl eines externen Partners ist keine Formalie. Sobald Aufgaben, Projekte oder ganze Prozesse ausgelagert werden, braucht Ihr Unternehmen klare Kriterien. Genau hier kommt die Unterscheidung der Agenturtypen ins Spiel. Je nach Aufgabenstellung, Zielsetzung und interner Expertise sind unterschiedliche Dienstleisterstrukturen sinnvoll – oder fatal.

Unklare Begriffe führen zu falschen Entscheidungen

„Wir brauchen eine Agentur.“ Dieser Satz fällt oft, bevor überhaupt definiert wurde, wofür eigentlich. Eine Full-Service-Agentur klingt zunächst verlockend, verspricht sie doch alles aus einer Hand. In der Realität scheitert diese All-in-One-Idee jedoch oft an mangelnder Tiefe. Spezialisierte Agenturmodelle sind in vielen Fällen die bessere Wahl – vor allem dann, wenn Sie gezielt Ergebnisse erwarten, die sich messen lassen.

Was viele übersehen: Die Begriffe im Agenturumfeld sind weder geschützt noch einheitlich verwendet. Wer sich eine Online Marketing Agentur ins Haus holt, bekommt im Extremfall einen Dienstleister mit Fokus auf Social Media, aber ohne SEO-Kompetenz. Umgekehrt kann eine SEO Agentur intern ein sehr breites Leistungsportfolio anbieten – oder auch nur Texte liefern, die mit aktuellen Google-Anforderungen wenig zu tun haben.

Ein präziser Blick auf die Dienstleistungsform spart Geld, Zeit und Nerven.

Eine Frage der Verantwortung: Wer entscheidet was?

Sie tragen die Verantwortung für die Auswahl – auch wenn operative Aufgaben an Kollegen delegiert werden. Wer in der IT sitzt, denkt meist anders als jemand im Marketing. Das ist nicht falsch, muss aber koordiniert werden. Gerade bei komplexen Projekten lohnt sich der Abgleich der Zielsetzungen vor der Agenturauswahl.

Prüfen Sie intern:

Welche Ziele sollen erreicht werden?

Welcher Zeitrahmen ist realistisch?

Wie viel internes Know-how steht zur Verfügung?

Wer übernimmt die Abstimmung mit der Agentur?

Welche Form der Zusammenarbeit wird gewünscht: Strategie, Umsetzung, Schulung?

Je klarer Ihre Antworten, desto besser können Agenturprofile eingeordnet werden.

Warum ein Bauchgefühl nicht ausreicht

Natürlich zählt der persönliche Eindruck. Chemie entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg. Aber das reicht nicht. Ein sympathischer Ansprechpartner ersetzt keine fachliche Passung. Gerade wenn größere Budgets im Spiel sind, müssen Leistungen, Prozesse und Kompetenzen klar definiert sein – und das gelingt nur, wenn Sie den passenden Agenturtyp wählen.

Verlassen Sie sich nicht auf Hochglanzpräsentationen oder gepflegte Phrasen auf der Startseite. Eine Agenturform, die vorrangig mit Standardpaketen arbeitet, wird kaum auf individuelle Anforderungen eingehen. Umgekehrt bringt eine stark beratungsorientierte Agentur nichts, wenn Ihnen die Ressourcen für die Umsetzung fehlen.

Begriffe entwirren, Klarheit schaffen

In vielen Briefings wird von „der Agentur“ gesprochen, als sei der Markt homogen. In Wirklichkeit stehen Ihnen heute eine Vielzahl an Agenturtypen, Dienstleisterformen und Mischmodellen zur Verfügung. Je nach Ausrichtung erhalten Sie unterschiedliche Schwerpunkte, Arbeitsweisen und Resultate.

Es geht nicht darum, eine Agentur zu finden. Sondern die richtige.

Können Sie Agenturtypen unterscheiden? Testen Sie Ihr Wissen

Frage 1

Was beschreibt den Begriff „Agenturtyp“ im unternehmerischen Kontext am treffendsten?

A) Die Unternehmensgröße einer Agentur

B) Die Spezialisierung und Struktur einer Agentur

C) Den Stil der Markenkommunikation einer Agentur

Frage 2

Welche Aussage trifft am ehesten auf Full-Service-Agenturen zu?

A) Full-Service bedeutet höchste Spezialisierung in einem Fachbereich

B) Full-Service-Agenturen decken ein breites Leistungsportfolio ab

C) Full-Service-Agenturen arbeiten ausschließlich projektbasiert

Frage 3

Worauf sollten Sie vor der Auswahl eines Agenturtyps intern achten?

A) Auf die Höhe des Marketingbudgets

B) Auf die Meinung externer Berater

C) Auf Zielsetzung, Zeitrahmen und internes Know-how

Frage 4

Welche Agenturstruktur ist besonders geeignet für spezialisierte Aufgaben wie technisches SEO?

A) PR-Agentur

B) Performance Marketing Agentur

C) SEO Agentur

Frage 5

Warum reicht ein gutes Bauchgefühl bei der Auswahl eines Agenturtyps nicht aus?

A) Weil Vertrauen allein keine messbaren Ergebnisse bringt

B) Weil persönliche Sympathie automatisch Kompetenz bedeutet

C) Weil es bei Agenturen keine Qualitätsunterschiede gibt

Auflösung und Erläuterung

✅ Frage 1 – Richtig ist B

Ein Agenturtyp beschreibt die Ausrichtung und Struktur einer Agentur: Worin liegt die Spezialisierung, wie wird gearbeitet, was ist das Leistungsprofil?

✅ Frage 2 – Richtig ist B

Full-Service-Agenturen bieten viele Leistungen an – oft mit begrenzter Tiefe in einzelnen Disziplinen. Genau hier liegt das Risiko bei komplexen Anforderungen.

✅ Frage 3 – Richtig ist C

Bevor ein Agenturtyp gewählt wird, sollte das Unternehmen Klarheit über Ziele, Zeitrahmen und interne Ressourcen haben – andernfalls wird zu oft nach Bauchgefühl entschieden.

✅ Frage 4 – Richtig ist C

Technisches SEO erfordert Fachkenntnis und Erfahrung. SEO Agenturen sind auf solche Anforderungen spezialisiert, während PR- und Performance-Agenturen andere Schwerpunkte setzen.

✅ Frage 5 – Richtig ist A

Sympathie allein reicht nicht. Fachliche Passung, klare Prozesse und messbare Ergebnisse sind entscheidend – auch wenn die Zusammenarbeit angenehm wirkt.

Ergebnischeck:

5 richtige Antworten: Sie kennen die Unterschiede zwischen den Agenturtypen und treffen Entscheidungen mit System.

Sie kennen die Unterschiede zwischen den Agenturtypen und treffen Entscheidungen mit System. 3–4 richtige Antworten: Solides Grundwissen – mit etwas Feinschliff vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen.

Solides Grundwissen – mit etwas Feinschliff vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen. 0–2 richtige Antworten: Zeit für ein Strategiegespräch – oder einen genaueren Blick in den Artikel.

So ticken Agenturmodelle

Nicht jeder Agenturtyp arbeitet gleich. Unterschiede zeigen sich nicht nur im Leistungsangebot, sondern vor allem in Struktur, Preisgestaltung und Arbeitsweise. Sobald mehrere Dienstleister vergleichbar erscheinen, lohnt ein Blick auf das zugrunde liegende Modell. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Klassische Agentur, Netzwerk oder Pool – was steckt dahinter?

Agenturen lassen sich nicht nur nach Themenfeldern, sondern auch nach Aufbau und Organisation unterscheiden. Drei Modelle begegnen Ihnen besonders häufig:

Klassische Agentur: Fester Standort, eigenes Team, strukturierter Ablauf. Hier übernehmen feste Mitarbeiter die Umsetzung. Für viele Projekte sinnvoll, solange das Leistungsspektrum passt.

Fester Standort, eigenes Team, strukturierter Ablauf. Hier übernehmen feste Mitarbeiter die Umsetzung. Für viele Projekte sinnvoll, solange das Leistungsspektrum passt. Agenturnetzwerk: Eine koordinierende Einheit bündelt mehrere Spezialisten unter einem Dach. Oft arbeiten Freelancer mit, die projektbezogen zugebucht werden. Das Modell bringt Flexibilität, birgt aber auch Abstimmungsrisiken.

Eine koordinierende Einheit bündelt mehrere Spezialisten unter einem Dach. Oft arbeiten Freelancer mit, die projektbezogen zugebucht werden. Das Modell bringt Flexibilität, birgt aber auch Abstimmungsrisiken. Freelancer-Pool mit Agentursteuerung: Eine Art lose Projektgemeinschaft mit einem zentralen Ansprechpartner. Diese Struktur wirkt oft schlank, kann aber an Grenzen stoßen, sobald mehrere Gewerke parallel laufen.

Je nach Projektvolumen, Komplexität und Steuerungsbedarf unterscheiden sich diese Agenturmodelle deutlich im Nutzen.

Preisgestaltung: Retainer, Pauschale oder Einzelprojekt?

Nicht nur die Inhalte unterscheiden sich, auch die Abrechnung folgt keiner einheitlichen Logik. Bei bestimmten Agenturtypen ist es üblich, eine monatliche Pauschale zu vereinbaren. Andere arbeiten rein auf Projektbasis. Eine Zwischenform: Paketlösungen mit definiertem Leistungsumfang.

Achten Sie bei der Wahl auf folgende Punkte:

Versteckte Zusatzkosten : Sind Nachbesserungen im Preis enthalten?

: Sind Nachbesserungen im Preis enthalten? Abrechnungstaktung : Wird im 15-Minuten-Takt, pro Task oder pauschal gerechnet?

: Wird im 15-Minuten-Takt, pro Task oder pauschal gerechnet? Vertragsbindung: Gibt es Mindestlaufzeiten, Kündigungsfristen oder automatische Verlängerungen?

Ein vermeintlich günstiges Angebot kann langfristig teuer werden, wenn Anpassungen laufend berechnet werden oder der Support nur eingeschränkt verfügbar ist.

Beratung, Umsetzung oder Coaching – was bietet der Agenturtyp wirklich?

Viele Anbieter versprechen Full Service, liefern aber nur Teilbereiche. Umgekehrt gibt es hochspezialisierte Dienstleister, die sich bewusst auf eine Nische fokussieren. Achten Sie genau auf den fachlichen Schwerpunkt.

Unterscheiden Sie klar:

Strategieorientierte Agenturen bringen Struktur und Zielsysteme mit

bringen Struktur und Zielsysteme mit Umsetzungsstarke Agenturen liefern Tools, Kampagnen oder Code

liefern Tools, Kampagnen oder Code Begleitende Agenturen setzen auf Coaching, Schulung und internes Empowerment

Je nach Ausgangssituation braucht Ihr Unternehmen eine andere Kombination. Manche Projekte erfordern zwei oder mehr Dienstleistertypen, die parallel arbeiten. Wichtig ist, dass die Zuständigkeiten sauber abgegrenzt sind.

Transparenz ist kein Bonus, sondern Pflicht

Viel zu viele Dienstleister vermeiden klare Aussagen zu Tools, Vorgehen und Ergebniserwartung. Ein tragfähiges Agenturmodell zeichnet sich durch Offenheit aus. Fragen Sie nach:

verwendeten Systemen

Verantwortlichkeiten im Projektteam

Dokumentation und Zugriff auf Arbeitsstände

verwendeten Metriken zur Erfolgsmessung

Ein transparenter Dienstleistertyp schützt Ihre internen Prozesse und verhindert Abhängigkeiten.

Vergleich: Welche Agenturstruktur passt zu welchem Bedarf?

Projektart Klassische Agentur Agenturnetzwerk Freelancer-Pool mit Steuerung Relaunch Unternehmenswebsite ✅ gut geeignet ✅ gut geeignet ⚠️ nur eingeschränkt geeignet TikTok-Kampagne ⚠️ oft nicht ideal ✅ flexibel einsetzbar ✅ kostengünstig bei guter Steuerung SEO-Betreuung über 12 Monate ✅ hohe Stabilität ✅ mit passender Leitung ⚠️ hohe Fluktuation möglich Corporate Design Entwicklung ✅ mit Kreativteam ✅ mit Fachpartnern ⚠️ uneinheitliche Qualität Strategieberatung Marketing ✅ bei Senior-Level ✅ mit klarer Führung ⚠️ selten umfassend verfügbar

Entscheidungsgrundlage Agenturmodell Agenturmodelle unterscheiden sich weit stärker, als es auf den ersten Blick scheint. Wer das passende Modell zum Projekt wählt, spart Abstimmungszeit, schützt Budgets und erzielt bessere Ergebnisse.

Agenturtypen im Vergleich

Nicht jeder Dienstleister passt zu jedem Unternehmen. Der Vergleich verschiedener Agenturtypen ergibt nur dann Sinn, wenn Sie die Anforderungen Ihres Projekts und die interne Ausgangslage realistisch einschätzen. Wer wahllos nach Angeboten sucht, sammelt Visitenkarten – aber keine Ergebnisse. Entscheidend ist, dass Sie den richtigen Typ für das jeweilige Vorhaben wählen. Nicht mehr, nicht weniger.

Unternehmensgröße und Reifegrad beeinflussen die Auswahl

Ein wachsendes Start-up hat andere Anforderungen als ein mittelständischer Industriebetrieb mit interner IT-Abteilung. Große Unternehmen können auch mit mehreren Dienstleistern parallel arbeiten, kleinere brauchen oft eine Agenturform, die verschiedene Leistungen sinnvoll bündelt.

Typische Szenarien:

Start-up mit begrenztem Budget : braucht Fokus und Skalierbarkeit, z. B. eine spezialisierte Performance-Marketing-Agentur mit klar definierten Ergebnissen

: braucht Fokus und Skalierbarkeit, z. B. eine spezialisierte Performance-Marketing-Agentur mit klar definierten Ergebnissen Mittelständisches Unternehmen mit etabliertem Vertrieb : benötigt Ergänzung in den Bereichen Sichtbarkeit, Employer Branding oder Website-Relaunch

: benötigt Ergänzung in den Bereichen Sichtbarkeit, Employer Branding oder Website-Relaunch Konzern mit interner Struktur: profitiert von spezialisierten Agenturtypen, die nahtlos mit bestehenden Tools und Teams zusammenarbeiten

Je klarer die internen Prozesse organisiert sind, desto besser lässt sich ein passender Agenturtyp einbinden.

Aufgabenbereiche erfordern unterschiedliche Agenturformen

Wer auf Sichtbarkeit setzt, braucht eine andere Agenturstruktur als jemand, der seine Corporate Identity neu aufsetzen möchte. Und bei der Einführung eines Webshops funktioniert ein Dienstleister mit Werbefokus kaum so effizient wie eine spezialisierte E-Commerce-Agentur.

Stellen Sie sich die Frage: Was soll erledigt werden?

Markenstrategie oder Markenpflege?

Sichtbarkeit durch Content oder bezahlte Reichweite?

Technische Umsetzung oder Beratung?

Einmalprojekt oder dauerhafte Zusammenarbeit?

Ein spezialisierter Dienstleistertyp kann oft gezielter unterstützen als ein breit aufgestelltes Generalistenmodell.

Häufige Fehler beim Agenturvergleich

Viele Unternehmen vergleichen Stundensätze oder Paketpreise, ohne die tatsächliche Leistungstiefe zu bewerten. Oder sie wählen nach Sympathie, obwohl die fachliche Ausrichtung nicht passt. Manchmal wird auch nur der Kontakt beauftragt, den jemand aus dem Bekanntenkreis empfohlen hat.

Typische Stolperfallen:

Fokus auf Optik statt auf Zielerreichung

kein Abgleich mit der internen Infrastruktur

keine klare Aufgabenverteilung zwischen Agentur und internem Team

Leistungsversprechen ohne belastbaren Nachweis

Ein falscher Agenturtyp kann nicht nur Geld kosten, sondern intern Vertrauen zerstören.

Kriterien für den strukturierten Vergleich

Damit Sie die richtige Wahl treffen, braucht es mehr als eine nette Präsentation. Fragen Sie gezielt nach Prozessen, Kompetenzen und Referenzen – und gleichen Sie die Antworten mit Ihren Anforderungen ab.

Checkliste: So vergleichen Sie Agenturtypen mit System

Ist der angebotene Schwerpunkt relevant für Ihr Ziel?

Verfügt die Agentur über nachweisbare Referenzen in Ihrer Branche?

Wie läuft die Zusammenarbeit konkret ab (Kick-off, Abstimmungen, Reporting)?

Sind die Verantwortlichkeiten intern und extern klar definiert?

Gibt es eine Strategiephase oder startet das Projekt sofort?

Wie wird mit Änderungen, Rückfragen und Korrekturschleifen umgegangen?

Haben Sie direkten Kontakt zum operativen Projektteam?

Gibt es ein definiertes Endprodukt oder offene Leistungsversprechen?

Werden Tools und Zugänge transparent offengelegt?

Passt das Abrechnungsmodell zu Ihrem Budget und Ihrem Projektverlauf?

Je mehr dieser Fragen eindeutig beantwortet werden können, desto besser passt der jeweilige Dienstleister zu Ihrem Vorhaben.

Agenturvergleich: ohne Bauchgefühl entscheiden Agenturtypen lassen sich nicht nach dem schönsten Design oder der besten Präsentation bewerten. Entscheidend ist, wie gut der jeweilige Dienstleistertyp zu Ihren konkreten Anforderungen passt: fachlich, organisatorisch und strukturell.

Ihre Strategie entscheidet: So finden Sie den passenden Dienstleister

Ein Agenturtyp ist kein Lückenfüller, sondern ein strategischer Baustein. Wenn Sie gezielt wachsen, Ihre Marke schärfen oder eine Plattform entwickeln möchten, brauchen Sie mehr als nur Unterstützung von außen. Sie brauchen einen Dienstleister, der zu Ihrer konkreten Strategie passt – und zwar nicht nur fachlich, sondern auch strukturell.

Ohne Zielsystem bleibt jede Agenturauswahl ein Ratespiel

Viele Agenturentscheidungen scheitern nicht am Dienstleister, sondern an unklaren Zielvorgaben. Wenn Sie selbst nicht genau wissen, worauf Ihr Projekt hinauslaufen soll, kann kein externer Partner einen sinnvollen Beitrag leisten.

Starten Sie mit der Frage: Was soll sich nach Abschluss der Zusammenarbeit verändert haben?

Denken Sie dabei nicht in Maßnahmen, sondern in Ergebnissen. Ein neues Design ist kein Ziel. Eine verbesserte Conversion-Rate schon. Ein Instagram-Kanal ist kein Projektziel. Neue Leads im B2B schon eher.

Wer Ziele operationalisiert, erkennt schneller, welcher Agenturtyp strategisch passt – und welcher nicht.

Internes Know-how gezielt einbinden

Nicht jede Aufgabe muss ausgelagert werden. Wenn Sie intern bereits Fachwissen aufgebaut haben, sollte der gewählte Dienstleister damit kompatibel arbeiten können. Die meisten Fehler entstehen dort, wo externe Partner unabhängig von internen Abläufen agieren.

Berücksichtigen Sie:

Welche Kompetenzen sind im Unternehmen vorhanden?

Wer übernimmt intern die Projektsteuerung?

Welche Tools und Systeme sind gesetzt und müssen berücksichtigt werden?

Gibt es klare Übergabepunkte und dokumentierte Prozesse?

Ein gut gewählter Agenturtyp ergänzt Ihre internen Ressourcen – er ersetzt sie nicht vollständig. Je höher Ihr eigener Reifegrad, desto eher lohnt sich eine Spezialagentur.

Klare Aufgabenverteilung zwischen Agentur und Unternehmen

Viele Projekte laufen ins Leere, weil niemand weiß, wer was wann liefern muss. Eine Agenturform, die auf Eigeninitiative setzt, funktioniert nur, wenn auf Unternehmensseite Entscheidungen schnell getroffen werden. Umgekehrt braucht ein eng geführtes Projekt eine Struktur mit klarer Führung durch den Dienstleister.

Stellen Sie diese Fragen:

Wer entscheidet über Texte, Layouts, Funktionalitäten?

Gibt es eine technische Schnittstelle oder wird alles manuell abgestimmt?

Wo endet der Aufgabenbereich der Agentur?

Was muss intern vorbereitet oder bereitgestellt werden?

Ohne saubere Trennung der Zuständigkeiten blockieren sich Teams gegenseitig.

Betreuungsintensität mitdenken

Nicht jeder Agenturtyp arbeitet eng am Projektteam. Manche Dienstleister liefern einfach zu, andere moderieren jeden einzelnen Schritt. Beides hat Vorteile – aber nur, wenn das Modell zur internen Struktur passt.

Beispiele:

Für einen komplexen Shop-Relaunch mit vielen Abhängigkeiten brauchen Sie einen engen Takt mit hoher Abstimmungsdichte.

Für eine Linkaufbaukampagne reicht meist ein dokumentierter Prozess mit Reporting.

Für eine Markenentwicklung auf Vorstandsebene ist ein strategisch denkender Agenturtyp mit Senior-Level-Kontakt erforderlich.

Nicht die Größe der Agentur entscheidet über den Erfolg, sondern die Passung zum Steuerungsbedarf Ihres Projekts.

Strategie zuerst, Agenturtyp danach Ein Agenturtyp ist kein Selbstzweck. Erst wenn Ihre Ziele, internen Strukturen und Anforderungen klar definiert sind, lässt sich ein geeigneter Dienstleistertyp auswählen, und zwar gezielt, nachvollziehbar und zukunftsfähig.

Überblick über die wichtigsten Agenturtypen

Die Bezeichnung Agentur sagt zunächst wenig darüber aus, was wirklich geleistet wird. Noch schwieriger wird es, wenn Dienstleister ihre Leistungen breiter darstellen, als die Ressourcen tatsächlich hergeben. Deshalb brauchen Sie eine klare Übersicht – keine Buzzwords, sondern verständlich sortierte Agenturtypen. Genau dafür ist dieses Kapitel gedacht.

Die folgende alphabetische Liste zeigt die bekanntesten Spezialisierungen. Jeder Eintrag beginnt mit dem Agenturtyp und erklärt in einem Satz, worauf der jeweilige Dienstleistertyp fokussiert ist.

App Entwickler

App Entwickler realisieren mobile Anwendungen für Smartphones, Tablets und manchmal auch für spezielle Geräte wie Smartwatches – oft mit Fokus auf iOS, Android oder plattformübergreifende Technologien.

B2B Digitalagentur

B2B Digitalagenturen richten ihre Strategien gezielt auf Geschäftskunden aus und verstehen die besonderen Anforderungen komplexer Vertriebsprozesse.

Branding Agentur

Branding Agenturen schaffen Markenidentität durch strategische Markenführung, Naming, Positionierung und Gestaltung.

Corporate Design Agentur

Corporate Design Agenturen übersetzen das Markenprofil in visuelle Gestaltung – vom Logo über Farben bis zur Typografie.

E-Commerce-Agenturen entwickeln, gestalten und betreuen Online-Shops inklusive Bezahlsystem, Warenwirtschaftsanbindung und Versandlogik.

Facebook Ads Agentur

Facebook Ads Agenturen planen, gestalten und optimieren bezahlte Anzeigen innerhalb des Meta-Kosmos, also auf Facebook, Instagram und Messenger.

Full-Service-Agenturen decken viele Leistungsbereiche ab, meist mit internem Team oder erweitertem Partnernetzwerk – von Design bis Performance.

Google Ads Agentur

Google Ads Agenturen fokussieren sich auf bezahlte Suchanzeigen, Display-Ads und YouTube-Kampagnen innerhalb des Google-Universums.

Influencer Agentur

Influencer Agenturen vermitteln Kontakte zu Social-Media-Persönlichkeiten und setzen Kampagnen für Reichweite, Vertrauen und Interaktion um.

Leadgenerierung Agentur

Leadgenerierung Agenturen entwickeln und betreuen Maßnahmen zur systematischen Gewinnung qualifizierter Interessenten – über Kanäle wie E-Mail, LinkedIn, Landingpages oder Performance-Anzeigen.

Linkaufbau Agentur

Linkaufbau Agenturen kümmern sich um Backlinks, Domainautorität und Reputationssignale – ein zentraler Teil jeder SEO-Strategie.

Local SEO Agentur

Local SEO Agenturen helfen, bei Google Maps und lokalen Suchanfragen sichtbar zu werden – z. B. für Filialen, Handwerksbetriebe oder regionale Dienstleister.

Marketing Agentur

Marketing Agenturen arbeiten kanalübergreifend und setzen Maßnahmen entlang der gesamten Customer Journey um – analog wie digital.

Online Marketing Agentur

Online Marketing Agenturen konzentrieren sich auf digitale Maßnahmen wie SEO, SEA, Content, Social Media und E-Mail-Marketing.

Performance Marketing Agentur

Performance Marketing Agenturen denken datengetrieben und arbeiten an klaren Kennzahlen wie Klickrate, Conversion oder Umsatzrendite.

PR Agentur

PR Agenturen übernehmen die strategische Kommunikation über Medien, Pressearbeit, Stakeholder-Beziehungen und Krisenkommunikation.

SEA-Agenturen spezialisieren sich auf bezahlte Suchmaschinenwerbung und verwalten Kampagnen für Google, Bing oder Amazon.

SEO Agentur

SEO Agenturen verbessern die organische Sichtbarkeit durch Content-Optimierung, Technik, Nutzererfahrung und Linkaufbau.

Shopify Agentur

Shopify Agenturen entwickeln und gestalten Onlineshops auf Basis des gleichnamigen Cloud-Systems – mit Fokus auf Skalierbarkeit.

Shopware Agentur

Shopware Agenturen setzen komplexere E-Commerce-Projekte mit dem gleichnamigen Shopsystem um – oft im B2B oder bei hohen Produktvolumen.

Social Media Agentur

Social Media Agenturen planen und betreuen Plattformauftritte, erstellen Inhalte und steuern Interaktionen mit der Community.

TikTok Agentur

TikTok Agenturen entwickeln Kampagnenformate, die auf virale Mechaniken und Nutzerverhalten auf der Plattform abgestimmt sind.

Video Marketing Agentur

Video Marketing Agenturen produzieren Bewegtbildinhalte mit strategischem Ziel – etwa für Erklärfilme, Produktvideos oder Kampagnenspots.

Webdesign Agentur

Webdesign Agenturen gestalten funktionale, nutzerorientierte Websites – oft in Verbindung mit technischer Umsetzung.

Werbeagentur

Werbeagenturen entwickeln Kampagnen, Markenauftritte und Kommunikationsmittel – häufig mit Fokus auf klassische Kanäle und Print.

WooCommerce Agentur

WooCommerce Agenturen erstellen Onlineshops mit dem beliebten WordPress-Plugin – geeignet für kleine bis mittlere Projekte.

WordPress Agentur

WordPress Agenturen entwickeln Websites auf Basis des weltweit meistgenutzten CMS und bieten oft auch Hosting oder Pflegeverträge an.

Wegweiser statt Werbeversprechen Die Übersicht über Agenturtypen schafft Klarheit bei der Auswahl. Nur wenn Sie wissen, welcher Agenturtyp welchen Zweck erfüllt, können Sie gezielt vergleichen und unnötige Reibungsverluste vermeiden.

Checkliste: So prüfen Sie, welcher Agenturtyp zu Ihnen passt

Agenturtypen wirken auf den ersten Blick oft ähnlich. Die Unterschiede zeigen sich jedoch im Detail – und genau dort entstehen die späteren Probleme. Um diese Risiken zu vermeiden, brauchen Sie keine komplizierten Auswahlverfahren, sondern eine strukturierte Einschätzung Ihrer Anforderungen. Die folgende Checkliste hilft Ihnen dabei, den passenden Dienstleistertyp zu identifizieren – nachvollziehbar, sachlich und ohne Marketing-Sprech.

Aufgabenstellung im Klartext formulieren

Ein klar definiertes Projektziel schützt vor Missverständnissen. Formulieren Sie, was am Ende messbar erreicht sein soll. Nicht „mehr Sichtbarkeit“, sondern zum Beispiel „Steigerung der organischen Reichweite um 30 Prozent in sechs Monaten“. Nicht „wir wollen modern auftreten“, sondern „Entwicklung eines responsiven Corporate Designs inklusive Styleguide“.

Je präziser die Aufgabe benannt wird, desto besser lässt sich ein geeigneter Agenturtyp bestimmen.

Interne Voraussetzungen realistisch bewerten

Die Agenturauswahl hängt stark von Ihrem eigenen Vorbereitungsgrad ab. Viele Projekte geraten ins Stocken, weil intern keine Ansprechpartner verfügbar sind oder Prozesse fehlen. Ein Dienstleister, der enge Abstimmungen verlangt, funktioniert nur mit verbindlicher Beteiligung aus Ihrem Team.

Stellen Sie intern folgende Fragen:

Wer entscheidet und wer liefert zu?

Welche Kompetenzen sind bereits vorhanden?

Welche Systeme und Tools sind verbindlich im Einsatz?

Wie oft kann realistisch abgestimmt werden?

Wenn Ihre Abläufe bereits gut organisiert sind, eignen sich spezialisierte Agenturformen, die auf Geschwindigkeit und Effizienz setzen.

Struktur, Tiefe und Arbeitsweise des Dienstleisters prüfen

Einige Agenturtypen arbeiten auf Zuruf, andere folgen einem festgelegten Projektplan. Achten Sie darauf, wie strukturiert der Prozess kommuniziert wird. Eine fehlende Methodik deutet oft auf Erfahrungsdefizite hin – oder auf ein zu loses Projektverständnis.

Fragen Sie aktiv nach:

Gibt es eine klar beschriebene Projektstruktur?

Wer ist Ihr Ansprechpartner, und wer arbeitet operativ mit?

Wie werden Aufgaben dokumentiert und übergeben?

Gibt es definierte Zwischenziele, Testphasen und Rückmeldeschleifen?

Ein strukturierter Dienstleistertyp bringt Ruhe in den Prozess und reduziert Rückfragen auf ein Minimum.

Referenzen mit Augenmaß bewerten

Eine beeindruckende Kundenliste allein reicht nicht. Achten Sie auf Branchenkenntnis, Projektumfang und Ergebnisqualität. Eine Agentur, die Kampagnen für Konzerne umsetzt, ist nicht automatisch die richtige Wahl für den Mittelstand.

Prüfen Sie:

Wurden ähnliche Projekte bereits umgesetzt?

Sind Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert?

Ist der Stil der Agentur mit Ihrem Zielbild vereinbar?

Ein Agenturprofil, das Ihre Branche kennt, spart Einarbeitungszeit und vermeidet strategische Fehltritte.

Entscheidungshilfe durch Gegenüberstellung

Wenn Sie zwei oder drei Dienstleister in der engeren Auswahl haben, lohnt sich eine tabellarische Gegenüberstellung nach festen Kriterien. So lassen sich Argumente versachlichen und Bauchentscheidungen vermeiden. Verwenden Sie dazu Kategorien wie:

Fachliche Spezialisierung

Projektstruktur

Kommunikation und Reaktionszeit

Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Schnittstellen

Nicht der günstigste Anbieter bringt den größten Nutzen, sondern der passendste Agenturtyp.

Sicherheit durch Struktur Ein strukturierter Auswahlprozess schützt vor Fehlentscheidungen. Die passende Agenturform lässt sich am besten finden, wenn Anforderungen, Abläufe und Erwartungen klar benannt sind: schriftlich, verbindlich und ohne Spielraum für Interpretationen.

Die richtige Agenturform spart Zeit, Geld und Nerven

Agenturtypen sind Werkzeuge – und kein Selbstzweck. Wer Anforderungen klar benennt, interne Ressourcen realistisch einschätzt und strukturiert auswählt, trifft bessere Entscheidungen. Nicht die schönste Website zählt, sondern der beste Fit.

Ein passender Agenturtyp unterstützt Ihre Ziele, statt Ihnen Arbeit zu machen. Investieren Sie in Klarheit – nicht in Hoffnungen.

Zahl des Tages:

