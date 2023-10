TikTok ist laut Statista mit über einer Milliarde Nutzer einer der größten Social-Media-Plattformen. Daher strömen immer mehr Anwenderinnen und Anwender auf die Plattform und auch Unternehmen nutzen TikTok für die Präsentation ihrer Produkte. TikTok ist mittlerweile daher eine sehr beliebte Alternative oder Ergänzung für YouTube.

Über zwei Drittel der TikTok-Nutzer sind jünger als 25 Jahre und ein Vierteil der Nutzer ist zwischen 25 und 34. Ein großer Anteil der Teilnehmer ist weiblich, vor allem unter den jüngeren Nutzern. Sie erreichen mit Ihren Videos also überdurchschnittlich viele weibliche, junge Zuschauer. Das sollten Sie bei der Planung der Videos beachten.

Wir zeigen in diesem Beitrag, wie Sie auf der Plattform Videos optimal bereitstellen und diese zuvor produzieren und schneiden können.

TikTok basiert vor allem auf Videos: Das müssen Sie für die Veröffentlichung von Videos wissen

Der Fokus bei TikTok liegt vor allem in der Veröffentlichung von kurzen Videos, welche die Benutzer der Plattform auf ihrer For you-/Für-dich-Seite anschauen können. Zwar können Videos mittlerweile bis zu 10 Minuten lang sein, aber mehr als eine Minute ist kaum sinnvoll, weil Zuschauer nach längerer Zeit ohnehin nicht mehr aufmerksam zuschauen. Sie müssen beim Schneiden des Videos also präzise sein und die besten Parts auswählen.

Welche Videos auf der Für-dich-Seite der Benutzer erscheinen, legt ein Algorithmus fest, genauso wie bei Facebook, Instagram und YouTube. Dieser funktioniert nach Meinung vieler sogar deutlich besser, als bei den anderen sozialen Netzwerken. Aus diesem Grund sollten die Videos auch möglichst gut gemacht sein, damit sie viele Teilnehmer der Plattform zu Gesicht bekommen. Wischen die Benutzer nach oben, erscheint das nächste Video. Daher sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Video interessant ist und es ihre Besucher auch bis zum Ende betrachten.

Der Algorithmus von TikTok setzt zu einem großen Teil auf die Interaktion der Nutzer mit dem Video. Zu diesen Interaktionen gehören Likes und Kommentare. Videos mit vielen Links und Kommentaren verteilt der Algorithmus natürlich auf mehr Profilen. Die KI hinter TikTok erkennt auch die Art der Videos und zeigt ähnliche Videos auf der Für dich-Seite an. Vor allem authentische Videos kommen bei TikTok gut an.

Das heißt, bei der Veröffentlichung von Videos sollten Sie bereits bei der Bearbeitung darauf achten, dass die Clips möglichst authentisch sind, gut gemacht und spannend. Beim Schneiden helfen Tools wie Adobe Express, das auch kostenlos zur Verfügung steht. Außerdem bietet der Online-Dienst auch zahlreiche Vorlagen, mit denen sich die Videos leichter schneiden und aufhübschen lassen.

TikTok-Videos sollen unterhalten und informieren

Die eigentliche Qualität der Videos spielt auch bei TikTok eine Rolle, aber noch viel wichtiger ist es, dass die Videos unterhalten oder informieren. Schneiden Sie daher alles aus dem Clip, was die anderen Benutzer langweilen könnte. Das sorgt für Likes und Kommentare und das wiederum für eine schnelle Verbreitung Ihres Videos.

Was muss ich über das perfekte Video für TikTok wissen?

Der Anfang Ihres Videos ist der wichtigste Part. Denn der Anfang ist dafür verantwortlich, ob die Benutzer der Plattform den Rest des Videos überhaupt anschauen. Wenn der Anfang die anderen Benutzer nicht sofort „einfängt“, wischen sie es einfach weiter. Eine schnelle Überzeugung ist daher elementar. Geben Sie den Benutzern daher einen Grund, das Video bis zum Ende zu schauen.

Widmen Sie sich vor allem einem Thema in Ihrem Profil. Wollen Sie viele Abonnenten für Ihren Kanal, sollten Sie sich möglichst einem übergeordneten Thema widmen. Der TikTok-Algorithmus belohnt vor allem Videos mit einem hohen Erkennungswert und einer Struktur, die sich wiederholt. Gefällt ein Video vielen Benutzern, geht der Algorithmus davon aus, dass ähnliche Videos ebenso viel Anklang finden und zeigt diese auf der Für dich-Seite der anderen Nutzer an.

Virale Videos sind wiederum besonders spektakulär und benötigen keine Wiedererkennung. Wenn Sie es allerdings schaffen ein Video viral gehen zu lassen, bedeutet das nicht, dass Sie viele Follower auf Ihrem Kanal bekommen. Sie sollten Videos auch nicht zu vollpacken, da die Benutzer ansonsten überfordert werden und ebenfalls schnell weiter wischen.

Das brauchen Sie für das perfekte TikTok-Video?

Um ein Video für TikTok aufzunehmen, reicht ein herkömmliches Smartphone. Sinnvoll ist noch eine Bearbeitungssoftware für Videoschnitt, die natürlich leicht zu bedienen ist und möglichst nicht viel kostet. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Adobe Express, das auf der bekannten Schnitt- und Bearbeitungssoftware Adobe Premiere aufbaut. Sie müssen hier nichts installieren, sondern können TikTok-Videos direkt online erstellen und bearbeiten.

Wollen Sie mit der Zeit professionellere Videos erstellen, können Sie noch ein Ansteck-Mikrofon verwenden und für bessere Beleuchtung ein Ringlicht. In den meisten Fällen reicht aber Tageslicht aus. Vermeiden Sie außerdem am besten Gegenlicht. Ein Stativ verhindert, dass Videos zu sehr verwackeln. Natürlich ist vor allem zu Beginn kein zusätzliches Equipment notwendig. Smartphones verfügen über Bildstabilisatoren, die verwackelte Videos weitgehend verhindern. Dazu kommt, dass handgefilmte Videos oft authentischer wirken, was für erfolgreiche Videos sehr wichtig ist, wie wir bereits festgestellt haben.

Wenn Sie das Video aufgenommen haben, können Sie dieses als „Rohmaterial“ verwenden und so schneiden, dass es bei TikTok gut ankommt. Das funktioniert kostenlos auch online mit Adobe Express. Ist das Video fertig, können Sie es mit der TikTok-App auf dem Smartphone noch mit Text, Stickern und weiteren Effekten versehen. Beachten Sie aber, dass weniger oft mehr ist und es im Grunde um den Inhalt des Videos geht, nicht die Anzahl an Effekten und Stickern, die Sie darin unterbringen.

So schneiden Sie Ihre Videos optimal für TikTok

Achten Sie beim Schneiden darauf, dass es keine Sprechpausen oder langweilige Passagen im Video gibt. Nutzen Sie alle 2-4 Sekunden einen Schnitt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer aufrechtzuerhalten. Um ein Video mit der kostenlosen Online-Lösung Adobe Express zu schneiden, erstellen Sie zuerst ein Konto auf der Plattform oder melden sich mit Ihrem Google-Konto, Ihrer Apple-ID oder über Facebook an.

Für Adobe Express sind keine Vorkenntnisse notwendig. Nach der Anmeldung laden Sie das Video in die App oder auf der Webseite, bearbeiten es und laden es danach wieder auf das Smartphone herunter. In der TikTok-App klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen das Video aus, das Sie hochladen wollen. Verwenden Sie hier entweder ein Rohvideo, das Sie mit dem Smartphone aufgenommen haben, oder ein Video, das Sie mit Adobe Express bearbeitet und heruntergeladen haben.

Danach können Sie über die Seitenleiste in TikTok das Video noch weiter bearbeiten. Klicken Sie unten rechts auf den kleinen Pfeil, zeigt die TikTok-App die verschiedenen Optionen an, die Ihnen zur Verfügung stehen. Über den Menüpunkt „Bearbeiten“ ganz oben schneiden Sie das Video und können Sound in Form von Geräuschen oder Musik hinzufügen. Wenn Sie Musik als Hintergrund nutzen, sollten Sie zuvor aber den originalen Sound des Videos leiser stellen oder ganz entfernen. Auch das geht in der Bearbeiten-Funktion in der TikTok-App. Tippen Sie dazu auf das Lautsprechersymbol auf der linken Seite des Bearbeitungsbalkens und tippen Sie danach bei dem neuen Sound auf „Benutzen“ und dann auf „Speichern“.

Über „Vorlagen“ können Sie aus zahlreichen Vorlagen auswählen, deren Effekt direkt auf das Video angewendet werden. Mit „Text“ fügen Sie einen Text dazu, mit „Sticker“ stehen Emoticons und andere Objekte zur Verfügung, die Sie zum Video hinzufügen können.

Bearbeitetes TikTok-Video veröffentlichen

Haben Sie alles bearbeitet, kommen Sie mit „Weiter“ zu den Einstellungen für das Veröffentlichen des Videos. Hier legen Sie fest, ob Sie Kommentare erlauben, markieren Personen und legen auch den Standort fest, der mit dem Video verknüpft ist. Tippen Sie danach auf „Veröffentlichen -> Jetzt veröffentlichen“, lädt die App das Video auf TikTok. Bei „Profil“ sehen Sie Ihre veröffentlichten Videos und auch die Anzahl an Views. Hier können Sie mit anderen Nutzern interagieren, sehen die Likes und auch die Kommentare.