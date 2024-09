Ein echter Hingucker: Das Line Design System

Das LINE Design System Sammlung von UI-Komponenten für mobile Apps – von Action Buttons bis zu Pulldown-Menüs. Jede Komponente kommt mit Design-Dos und -Donts sowie dem dazugehörigen Code daher.

Ein Design System vereinfacht den Designprozess, indem es wiederverwendbare Elemente und klare Standards bereitstellt. Für Designer, die Wert auf intuitive Benutzeroberflächen und effiziente Arbeitsabläufe legen, ist das LINE Design System (LDSG) ein durchaus inspirierendes Beispiel. Es unterstützt die Erstellung von Designs, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional sind.

Jede Komponente im LDSG ist so konzipiert, dass sie individuell an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden kann. Da sie als Webkomponenten erstellt wurden, lassen sie sich nach dem Designprozess schnell per Code implementieren.

Hier sind einige interessante Auszüge bzw. Komponenten des Line Design Systems:

Action Button

Im LINE Design System sind Action Buttons zentrale Elemente. Sie dienen dazu, Benutzeraktionen zu bestätigen oder auszuführen. Diese Buttons sind so gestaltet, dass sie sofort ins Auge fallen und Benutzer intuitiv zum Handeln anregen.

Checkbox

Checkboxes sind unverzichtbar für Mehrfachauswahlen. Sie ermöglichen es Benutzern, mehrere Optionen gleichzeitig auszuwählen, was besonders in Formularen oder Einstellungsmenüs nützlich ist.

Slider

Slider bieten eine interaktive Möglichkeit, Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs auszuwählen. Sie sind ideal für Einstellungen, bei denen Benutzer einen Wert auf einer Skala festlegen müssen, wie etwa Lautstärke oder Helligkeit.

Snackbar

Snackbars bieten temporäres Feedback zu Aktionen der Benutzer. Sie sind nützlich für kurze Nachrichten wie Bestätigungen oder Warnungen und stören den Benutzerfluss nicht.

Text Input

Texteingabefelder sind essenziell für die Dateneingabe. Sie ermöglichen es Benutzern, wichtige Informationen wie Namen, Adressen oder Feedback einzugeben. Diese Felder sind so konzipiert, dass sie klar und leicht verständlich sind.

Tooltip

Tooltips sind kleine Informationsboxen, die zusätzliche Details zu einem Element anzeigen. Sie sind hilfreich, um Benutzern zusätzliche Kontextinformationen bereitzustellen, ohne die Benutzeroberfläche zu überladen.

Bottom Sheet

Das Bottom Sheet ist am unteren Rand des Bildschirms fixiert. Es bietet Inhalte oder zusätzliche Beschreibungen und ist ein effektives Werkzeug, um wichtige Informationen zugänglich zu machen, ohne den Hauptinhalt zu stören.

Viel Spaß beim Stöbern im Line Design System! Hier der Link zum LSDG.