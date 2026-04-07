So können Sie JavaScript spielerisch lernen (15 Ressourcen)

JavaScript kostenlos lernen gelingt 2026 auf mehr Wegen als je zuvor, doch die Auswahl zwischen Spielen, Kursen und Challenge Plattformen überfordert selbst erfahrene Entwickler. Laut der Stack Overflow Developer Survey 2025 setzen 66 % aller professionellen Entwickler weltweit JavaScript ein. Damit bleibt die Sprache seit 2011 ununterbrochen auf Platz eins der meistgenutzten Programmiersprachen. Dieser Artikel sortiert 15 kostenlose Plattformen in vier Kategorien und zeigt, welche sich für welchen Lerntyp eignet.

Das Wichtigste in Kürze

JavaScript ist laut Stack Overflow Developer Survey 2025 mit 66 % Nutzungsanteil die meistgenutzte Programmiersprache weltweit

weltweit 15 kostenlose Plattformen lassen sich in vier Kategorien einteilen: Lernspiele, strukturierte Kurse, Challenge Plattformen und Referenzwerke

Spielerische Plattformen wie CheckiO oder CodeCombat eignen sich für den Einstieg, Challenge Plattformen wie Codewars oder Exercism für Fortgeschrittene

Alle Ressourcen mit direkten Links finden Sie gebündelt am Artikelende in der Übersichtstabelle

Warum lohnt sich JavaScript im Jahr 2026 noch?

JavaScript läuft in Browsern, Servern und Apps. React, Vue und Angular dominieren die Webentwicklung, sogar WordPress nutzt React

Die Frage klingt provokant, hat aber eine klare Antwort. JavaScript läuft in jedem Browser, auf jedem Server mit Node.js und in jeder modernen App. Frameworks wie React, Vue und Angular dominieren die Webentwicklung. Selbst der WordPress Block Editor basiert auf React und damit auf JavaScript.

Python hat zwar laut der Stack Overflow Developer Survey 2025 den größten Zuwachs verzeichnet (plus 7 Prozentpunkte), doch JavaScript hält seine Spitzenposition seit über einem Jahrzehnt stabil. Für Unternehmer und Entscheider bedeutet das: Entwickler mit soliden JavaScript Kenntnissen finden Sie auf dem Arbeitsmarkt leichter als Spezialisten für Nischensprachen. Gleichzeitig sinkt das Risiko, auf eine Technologie zu setzen, die in drei Jahren niemand mehr pflegt.

TypeScript, die typisierte Erweiterung von JavaScript, verstärkt diesen Trend zusätzlich. Wer JavaScript beherrscht, steigt in TypeScript mit minimalem Aufwand ein.

Welche 7 Lernspiele machen JavaScript greifbar?

Sieben Lernspiele verwandeln JavaScript Übungen in interaktive Spielmechaniken.

Spielerisches Lernen funktioniert, weil sofortiges Feedback die Motivation über längere Zeiträume aufrechterhält. Die folgenden sieben Plattformen verwandeln Programmieraufgaben in Spielmechaniken.

1. CheckiO

CheckiO kombiniert Programmieraufgaben mit einer grafisch aufwendigen Spielwelt. Sie lösen Aufgaben auf verschiedenen Inseln, jede Insel deckt ein anderes Themengebiet ab. Gearbeitet wird wahlweise mit TypeScript (basierend auf JavaScript) oder Python. Nach jeder gelösten Aufgabe sehen Sie die Lösungen anderer Spieler. So lernen Sie nicht nur Ihre eigene Herangehensweise kennen, sondern auch alternative Denkweisen. Die Community diskutiert Lösungen aktiv, sodass CheckiO weit über ein reines Lernspiel hinausgeht.

2. CodeCombat

CodeCombat setzt auf ein Fantasy Rollenspiel, in dem Sie Ihren Helden durch JavaScript Befehle steuern. Die deutsche Sprachunterstützung senkt die Einstiegshürde erheblich. Besonders für Teams, die gemeinsam lernen, bietet CodeCombat Klassenräume und Fortschrittsberichte. Die kostenlose Version deckt die Grundlagen ab. Fortgeschrittene Level erfordern ein Abonnement.

3. JSRobot

JSRobot funktioniert wie ein klassisches Jump and Run im Stil von Super Mario. Statt den Roboter direkt zu steuern, schreiben Sie JavaScript Code, der Bewegungen, Sprünge und Aktionen auslöst. Jedes Level erklärt die Aufgabe mit Hinweisen und führt schrittweise neue Konzepte ein. Für absolute Anfänger ist JSRobot einer der niedrigschwelligsten Einstiege. Fortgeschrittene stoßen allerdings schnell an die Grenzen des begrenzten Levelumfangs.

4. Screeps

Screeps richtet sich an erfahrenere Spieler. Sie programmieren die künstliche Intelligenz einer Kolonie und steuern Einheiten, Ressourcen und Verteidigung ausschließlich über JavaScript. Das Open Source Spiel läuft persistent auf Servern, sodass Ihr Code auch dann arbeitet, während Sie offline sind. Screeps eignet sich hervorragend, um objektorientiertes Denken und algorithmische Planung zu trainieren.

5. Elevator Saga

Elevator Saga stellt Sie vor ein konkretes Problem: Sie programmieren die Steuerungslogik von Aufzügen und transportieren möglichst effizient Personen zwischen Etagen. In 19 Leveln steigt die Komplexität stetig an. Die Plattform eignet sich besonders gut, um Objektorientierung und Eventhandling in JavaScript zu verinnerlichen.

6. Untrusted

Untrusted ist ein textbasiertes Abenteuerspiel, in dem Sie aus einem digitalen Käfig ausbrechen. Dazu verändern Sie den JavaScript Quellcode des Spiels selbst. Allerdings sind nicht alle Codeabschnitte editierbar. Sie müssen also verstehen, welche Variablen und Funktionen zusammenspielen. Untrusted belohnt analytisches Denken und eignet sich für Spieler, die bereits grundlegende Syntax beherrschen.

7. CodinGame

CodinGame bietet Kampfszenarien, die Sie mit Code lösen. Die Plattform unterstützt über 25 Programmiersprachen, darunter JavaScript, TypeScript und Python. Besonders reizvoll: Sie treten gegen andere Spieler an oder lösen Aufgaben im Multiplayer Modus kooperativ. Die grafische Aufbereitung ist aufwendiger als bei den meisten Konkurrenten. Für Entwickler, die bereits Grundkenntnisse mitbringen und sich messen wollen, ist CodinGame die erste Wahl.

Welche 4 kostenlosen Kurse bieten ein vollständiges Curriculum?

Vier kostenlose Kursplattformen bieten strukturierte JavaScript Lernpfade vom Anfänger bis zum Profi.

Spielerische Plattformen vermitteln Grundlagen, ersetzen aber kein strukturiertes Curriculum. Die folgenden vier Plattformen bieten vollständige Lernpfade von der ersten Zeile Code bis zum fertigen Projekt.

8. freeCodeCamp

freeCodeCamp ist eine gemeinnützige Organisation, die ein vollständiges Webentwicklungs Curriculum kostenlos bereitstellt. Das Programm umfasst HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js und Datenbankanbindung. Jeder Abschnitt endet mit einem Zertifizierungsprojekt, das Sie eigenständig umsetzen. 2026 hat freeCodeCamp die Zertifizierungen überarbeitet und einen einheitlichen Full Stack Developer Pfad eingeführt. Die gesamte Plattform ist textbasiert. Videoanleitungen fehlen, die Community in Foren und auf Discord gleicht diesen Nachteil aber weitgehend aus.

9. The Odin Project

The Odin Project verfolgt einen radikal praxisorientierten Ansatz. Vom ersten Tag an arbeiten Sie mit professionellen Werkzeugen: VS Code, Git, Terminal und Browser DevTools. Der Full Stack JavaScript Pfad führt über sieben Kurse von HTML Grundlagen bis zur kompletten Node.js Anwendung. Das Projekt ist Open Source und kostenlos. Jede Lektion endet mit einem Projekt, das Sie eigenständig bauen. Die aktive Discord Community hilft bei Problemen. Für Lernende, die Herausforderung und Eigenverantwortung bevorzugen, ist The Odin Project die stärkste kostenlose Option.

„JavaScript lernt niemand aus einem Buch. Wer Code schreibt, versteht Code. Alle anderen sammeln nur Theorie.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

10. Scrimba

Scrimba hat ein einzigartiges Lehrformat entwickelt: interaktive Screencasts, in denen Sie den Code des Dozenten direkt im Browser pausieren und bearbeiten. Der kostenlose Bereich umfasst über 25 Kurse, darunter Learn JavaScript (9,4 Stunden), Learn React (15,1 Stunden) und Learn HTML and CSS (5,7 Stunden). Abschlusszertifikate sind inklusive. Seit 2025 ist Scrimbas Frontend Developer Karrierepfad offiziell auf das MDN Curriculum von Mozilla abgestimmt. Der Pro Zugang kostet rund 25 € pro Monat und erweitert das Angebot auf über 80 Stunden.

11. Khan Academy

Khan Academy bietet einen visuellen, schrittweisen Einstieg in JavaScript, HTML, CSS und SQL. Die Plattform eignet sich besonders für jüngere Lernende oder Personen, die andere Plattformen als zu technisch empfinden. Die gemeinnützige Organisation finanziert sich über Spenden, alle Inhalte sind dauerhaft kostenlos. Das JavaScript Curriculum ist allerdings schmaler als bei freeCodeCamp oder The Odin Project und deckt keine Frameworks ab.

Welche 3 Challenge Plattformen bringen Ihre Skills auf das nächste Level?

Drei Challenge Plattformen trainieren algorithmisches Denken mit steigendem Schwierigkeitsgrad.

Strukturierte Kurse legen das Fundament. Challenge Plattformen festigen das Gelernte durch tägliche Übung und steigenden Schwierigkeitsgrad. Die folgenden drei Plattformen setzen Grundkenntnisse voraus und trainieren gezielt algorithmisches Denken.

12. Codewars

Codewars organisiert Aufgaben als sogenannte Katas, angelehnt an die japanische Kampfkunst. Jede Kata ist von der Community erstellt und nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Sie lösen Aufgaben direkt im Browser, erhalten sofort Feedback und vergleichen Ihre Lösung anschließend mit denen anderer Entwickler. Codewars unterstützt über 55 Programmiersprachen. Das Ranking System mit Rängen und Ehrenpunkten motiviert zu regelmäßiger Übung. Die Plattform ist vollständig kostenlos.

13. Exercism

Exercism kombiniert Programmierübungen mit persönlichem Mentoring. Erfahrene Entwickler prüfen Ihren Code und geben individuelles Feedback. Die Plattform unterstützt über 60 Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Jede Übung enthält automatische Tests. Der Fokus liegt weniger auf Geschwindigkeit und mehr auf sauberem, lesbarem Code. Exercism ist zu 100 % kostenlos und finanziert sich über freiwillige Spenden.

14. HackerRank

HackerRank bietet Programmierübungen, die sich an realen Bewerbungsgesprächen orientieren. Die Plattform ist bei Technologieunternehmen weltweit verbreitet, über 18 Millionen Entwickler nutzen sie. Für Lernende bietet HackerRank strukturierte Challenges mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Für Unternehmen dient die Plattform gleichzeitig als technisches Screening Werkzeug. Die Nutzung ist kostenlos.

Welches Nachschlagewerk gehört in jedes Lesezeichen?

MDN Web Docs von Mozilla gehört als offizielle JavaScript Referenz in jedes Lesezeichen.

15. MDN Web Docs

MDN Web Docs von Mozilla ist die offizielle Referenz für HTML, CSS und JavaScript. Professionelle Entwickler nutzen MDN täglich. Die Dokumentation enthält neben der reinen Referenz auch strukturierte Lernpfade für Einsteiger. Seit 2025 bildet das MDN Curriculum die Grundlage für Scrimbas Frontend Karrierepfad. Für jeden, der JavaScript ernsthaft lernt, gehört MDN in die Lesezeichen.

Welche Plattform passt zu welchem Lerntyp?

Alle 15 Plattformen im Vergleich nach Lerntyp, Schwierigkeitsgrad und Kosten.

Die folgende Tabelle ordnet alle 15 Plattformen nach Lerntyp, Schwierigkeitsgrad und Kosten ein.

Nr. Plattform Lerntyp Niveau Kosten Sprache 1 CheckiO Spiel Einsteiger bis Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 2 CodeCombat Spiel Einsteiger Freemium Deutsch verfügbar 3 JSRobot Spiel Absolute Anfänger Kostenlos Englisch 4 Screeps Spiel Fortgeschrittene Freemium Englisch 5 Elevator Saga Spiel Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 6 Untrusted Spiel Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 7 CodinGame Spiel / Wettbewerb Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 8 freeCodeCamp Strukturierter Kurs Einsteiger bis Profi Kostenlos Englisch 9 The Odin Project Strukturierter Kurs Einsteiger bis Profi Kostenlos Englisch 10 Scrimba Interaktiver Kurs Einsteiger bis Fortgeschrittene Freemium Englisch 11 Khan Academy Visueller Kurs Absolute Anfänger Kostenlos Deutsch verfügbar 12 Codewars Challenge Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 13 Exercism Challenge mit Mentoring Fortgeschrittene Kostenlos Englisch 14 HackerRank Challenge / Interview Prep Einsteiger bis Profi Kostenlos Englisch 15 MDN Web Docs Referenz / Lernpfade Alle Niveaus Kostenlos Deutsch verfügbar

Wie sieht ein sinnvoller Lernplan aus?

Ein bewährter Lernplan führt in sieben Monaten von den JavaScript Grundlagen bis zum ersten Framework.

Die Reihenfolge entscheidet über den Lernerfolg. Wer direkt auf Codewars springt, ohne die Grundlagen zu kennen, frustriert sich unnötig. Ein bewährter Lernpfad sieht so aus:

Monat 1 bis 2: Grundlagen mit freeCodeCamp oder The Odin Project. HTML, CSS und JavaScript Basics. Parallel JSRobot oder CheckiO für spielerische Auflockerung.

Monat 3 bis 4: JavaScript vertiefen. Funktionen, Arrays, Objekte, DOM Manipulation. Scrimba als interaktive Ergänzung. MDN Web Docs als ständige Referenz.

Monat 5 bis 6: Tägliche Katas auf Codewars oder Exercism. Algorithmisches Denken trainieren. Erste eigene Projekte bauen.

Ab Monat 7: React oder ein anderes Framework lernen. The Odin Project oder freeCodeCamp führen nahtlos weiter. CodinGame oder HackerRank für Wettbewerbserfahrung.

Die Stack Overflow Developer Survey 2025 zeigt: 68 % aller Entwickler lernen über technische Dokumentation, 70 % der jüngeren Entwickler nutzen YouTube. Die Kombination aus strukturiertem Kurs, täglicher Übung und Dokumentation als Nachschlagewerk bringt die besten Ergebnisse.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu JavaScript lernen

14 Fachbegriffe rund um JavaScript und Online Lernplattformen kompakt erklärt.

API

API (Application Programming Interface) bezeichnet eine Schnittstelle, über die Programme miteinander kommunizieren. Beim JavaScript Lernen begegnen Sie APIs, sobald Sie Daten von externen Diensten abrufen oder Browserfunktionen ansprechen.

Asynchrone Programmierung

Asynchrone Programmierung ermöglicht die parallele Verarbeitung von Aufgaben, ohne den Programmablauf zu blockieren. In JavaScript sind Promises und async/await die zentralen Konzepte, die Sie auf jeder Plattform ab dem mittleren Niveau lernen.

Callback

Ein Callback ist eine Funktion, die einer anderen Funktion als Argument übergeben wird und zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird. Callbacks bilden die Grundlage für die asynchrone Programmierung in JavaScript.

Curriculum

Ein Curriculum beschreibt einen strukturierten Lehrplan mit festgelegter Reihenfolge und Lernzielen. Plattformen wie freeCodeCamp und The Odin Project bieten vollständige Curricula, Lernspiele dagegen nicht.

DOM

Das DOM (Document Object Model) ist die Baumstruktur, die ein Browser aus HTML erstellt. JavaScript manipuliert das DOM, um Inhalte dynamisch zu verändern, Elemente hinzuzufügen oder auf Benutzereingaben zu reagieren.

ES6

ES6 (ECMAScript 2015) markiert das größte Update der JavaScript Spezifikation. Neue Funktionen wie Pfeilfunktionen, Template Literals, Destructuring und Module sind seitdem Standard in der modernen Webentwicklung.

Framework

Ein Framework stellt eine vorgefertigte Struktur für die Softwareentwicklung bereit. React, Vue und Angular sind die drei bekanntesten JavaScript Frameworks für die Frontend Entwicklung.

Full Stack

Full Stack beschreibt die Fähigkeit, sowohl Frontend (Benutzeroberfläche) als auch Backend (Server, Datenbank) zu entwickeln. JavaScript ermöglicht dank Node.js eine durchgängige Full Stack Entwicklung mit einer einzigen Sprache.

IDE

Eine IDE (Integrated Development Environment) bündelt Texteditor, Debugger und Compiler in einer Anwendung. VS Code ist mit Abstand die meistgenutzte IDE für JavaScript Entwickler.

Kata

Eine Kata bezeichnet auf Codewars eine einzelne Programmieraufgabe mit definiertem Schwierigkeitsgrad. Der Begriff stammt aus den japanischen Kampfkünsten und steht für die wiederholte Übung einer Technik.

Mentoring

Mentoring bedeutet die persönliche Betreuung durch erfahrene Entwickler. Exercism bietet als einzige kostenlose Plattform individuelles Code Review durch ehrenamtliche Mentoren.

Node.js ist eine Laufzeitumgebung, die JavaScript außerhalb des Browsers ausführt. Damit lassen sich Server, APIs und Kommandozeilenwerkzeuge in JavaScript schreiben.

Open Source

Open Source Software stellt ihren Quellcode öffentlich zur Verfügung. freeCodeCamp, The Odin Project und Exercism sind vollständig Open Source. Lernende profitieren von Transparenz und Community Beiträgen.

TypeScript

TypeScript erweitert JavaScript um ein statisches Typsystem. Typfehler werden bereits beim Schreiben erkannt, nicht erst zur Laufzeit. CheckiO und mehrere Challenge Plattformen unterstützen TypeScript direkt.

FAQ: JavaScript spielerisch lernen

Reicht JavaScript allein für einen Einstieg in die Webentwicklung? Ja. JavaScript bildet zusammen mit HTML und CSS die Grundlage jeder modernen Website. Mit Node.js lässt sich zusätzlich die Serverseite abdecken, sodass Sie mit einer einzigen Sprache Full Stack entwickeln können. Welche Plattform eignet sich für absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse? JSRobot und Khan Academy bieten den niedrigschwelligsten Einstieg. Beide setzen keinerlei Programmiererfahrung voraus und führen schrittweise in die Grundkonzepte ein. Wie lange dauert es, JavaScript auf einem brauchbaren Niveau zu beherrschen? Bei täglicher Übung von 30 bis 60 Minuten erreichen die meisten Lernenden innerhalb von drei bis sechs Monaten ein Niveau, auf dem sie eigene Projekte umsetzen können. Professionelle Kompetenz erfordert in der Regel zwölf Monate oder mehr. Ist TypeScript ein Ersatz für JavaScript? Nein. TypeScript ist eine Erweiterung von JavaScript, die ein statisches Typsystem hinzufügt. Jeder gültige JavaScript Code ist automatisch auch gültiger TypeScript Code. TypeScript kompiliert letztlich zu reinem JavaScript. Sind die Zertifikate von freeCodeCamp oder Scrimba bei Arbeitgebern anerkannt? Die Zertifikate allein ersetzen kein Bewerbungsgespräch. Arbeitgeber legen laut Stack Overflow Developer Survey 2025 mehr Wert auf Portfolioprojekte und nachgewiesene praktische Fähigkeiten als auf Zertifikate. Die Plattformen helfen dabei, diese Projekte aufzubauen. Brauche ich kostenpflichtige Kurse, um JavaScript professionell zu lernen? Nein. freeCodeCamp, The Odin Project und Exercism bieten vollständige, professionell einsetzbare Curricula ohne jede Bezahlschranke. Kostenpflichtige Plattformen bieten zusätzlichen Komfort wie Videoanleitungen und persönliche Betreuung, sind aber keine Voraussetzung.

Die sechs häufigsten Fragen zum kostenlosen JavaScript Lernen im Überblick.

Die folgende Übersicht bündelt alle Plattformen mit direkten Links, Kosten und Sprachverfügbarkeit. Speichern Sie diese Seite als Lesezeichen oder teilen Sie die Tabelle mit Ihrem Team.

Nr. Plattform URL Kosten Sprache 1 CheckiO checkio.org Kostenlos EN 2 CodeCombat codecombat.com Freemium DE/EN 3 JSRobot lab.reaal.me/jsrobot Kostenlos EN 4 Screeps screeps.com Freemium EN 5 Elevator Saga play.elevatorsaga.com Kostenlos EN 6 Untrusted alexnisnevich.github.io/untrusted Kostenlos EN 7 CodinGame codingame.com Kostenlos EN 8 freeCodeCamp freecodecamp.org Kostenlos EN 9 The Odin Project theodinproject.com Kostenlos EN 10 Scrimba scrimba.com Freemium EN 11 Khan Academy khanacademy.org Kostenlos DE/EN 12 Codewars codewars.com Kostenlos EN 13 Exercism exercism.org Kostenlos EN 14 HackerRank hackerrank.com Kostenlos EN 15 MDN Web Docs developer.mozilla.org Kostenlos DE/EN

Quellen

Stack Overflow | 2025 Developer Survey | survey.stackoverflow.co/2025/ | besucht am 07.04.2026

Stack Overflow | Technology Section 2025 | survey.stackoverflow.co/2025/technology | besucht am 07.04.2026

Scrimba | Best Free Coding Websites and Resources 2026 | scrimba.com/articles/best-free-coding-websites-and-resources-2026/ | besucht am 07.04.2026

Scrimba | Best freeCodeCamp Alternatives 2026 | scrimba.com/articles/best-freecodecamp-alternatives-for-learning-to-code-2026/ | besucht am 07.04.2026

HackerEarth | 8 Best Coding Challenge Platforms 2026 | hackerearth.com/blog/platforms-for-coding-challenges | besucht am 07.04.2026

Änderungshistorie

Version Datum Änderungen v1 07.04.2022 Initiale Version. 4 Lernspiele (CheckiO, Screeps, JSRobot, CodeCombat), freeCodeCamp Videokurs, Textressource von mediaevent.de. Duzen, keine Struktur als Listicle. v2 27.03.2025 Kleinere Aktualisierungen, Datum erneuert. Inhaltlich weitgehend unverändert. v3 07.04.2026 Kompletter Umbau als Listicle. Von 4 auf 15 Plattformen erweitert, in 4 Kategorien sortiert (Lernspiele, strukturierte Kurse, Challenge Plattformen, Referenz). Neu: Elevator Saga, Untrusted, CodinGame, freeCodeCamp (als Kursplattform), The Odin Project, Scrimba, Khan Academy, Codewars, Exercism, HackerRank, MDN Web Docs. Umstellung auf Sie Ansprache. Alle externen Links aus dem Fließtext entfernt, gebündelt in Ressourcentabelle am Artikelende. Vergleichstabelle nach Lerntyp, Niveau und Kosten ergänzt. Lernplan Kapitel neu. Glossar (14 Begriffe), FAQ (6 Fragen, Rank Math Format), Social Media Posts (3 Varianten), Bildkonzept mit Microlink Screenshots und Gemini Prompts neu. Aktualisierte Datengrundlage: Stack Overflow Developer Survey 2025. SEO Felder, Chefredakteurzitat und Quellenverzeichnis nach Redaktionsrichtlinien v12.