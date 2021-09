Reklame

So erreichen sie vor allem Kunden aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Doch insbesondere bei international ausgerichteten Unternehmen oder Onlineshops, die ihre Produkte ebenso europa- oder weltweit versenden, gewinnt eine multilinguale Website immer mehr an Bedeutung.

Wettbewerbsfähigkeit ausbauen

Im B2C-Bereich und beim Handel mit Waren über Online-Plattformen sind Webseiten von großer Bedeutung. Befindet sich die Zielgruppe der Produkte oder Dienstleistungen im Ausland, ist eine Informationsmöglichkeit in der relevanten Sprache also unabdingbar. Dabei sollten sich Unternehmen jedoch genau überlegen, welche Sprachen das sind und auch auf kulturelle Besonderheiten bei der Websitegestaltung Rücksicht nehmen. Durch die Präsentation der Website in verschiedenen Sprachen grenzen sich Unternehmen mitunter (positiv) vom Wettbewerb ab und verhindern Sprachbarrieren zu bestehenden und potentiellen Kunden.

Vorteile einer multilingualen Website

Expansion in neue Märkte: Wenn das Unternehmen bisher keine internationalen Märkte anspricht, kann eine Website in einer anderen Sprache der erste Schritt zur Expansion in das entsprechende Land sein.

Marke stärken : Auch bestehende Kunden können mit einer global ausgerichteten Website in verschiedenen Sprachen beeindruckt werden.

Potentiale ausschöpfen : Viele Dienstleistungen und Produkte sind international beliebt, werden aufgrund der Sprachbarriere jedoch nicht gekauft oder in Anspruch genommen. Eine übersetzte Website kann hier Abhilfe schaffen und helfen, Potentiale auszuschöpfen.

Benutzerfreundlichkeit und SEO-Performance verbessern: Durch die Übersetzung der Website wird die Barriere verringert und somit auch Fremdsprachlern der Zugang zur Seite ermöglicht. Auch für die Rankings bei Google oder anderen Suchmaschinen kann die Übersetzung der Seiten Vorteile bringen.

Die richtigen Ansprechpartner für Websiteübersetzungen

Es ist gar nicht so einfach, eine Website zu übersetzen. Wer denkt, dass diese Aufgabe auch gut nebenbei erledigt werden kann, der irrt. Dazu gehört natürlich nicht nur die Kenntnis einer anderen Sprache, sondern auch ein gutes Sprachgefühl, welches die Werte, Ziele und die festgelegte Corporate Language des Unternehmens bestmöglich widerspiegelt. Um also einen Partner für Websiteübersetzungen zu finden, sollte man einen Dienstleister finden, der zu den eigenen Ansprüchen passt.

Da jedes Unternehmen in einem bestimmten Bereich tätig ist, ist es unabdingbar, auf Fachkompetenz für die eigene Branche zurückzugreifen. Das garantiert nicht nur, dass eine Übersetzung sprachlich einwandfrei ist, sondern eine korrekte Anwendung von Fachsprache.

Man findet für jede Branche einen Experten, egal ob B2B, B2C oder juristische Texte.

Hat man einen passenden Dienstleister gefunden, bietet es sich an, bei diesem zu bleiben. Wie man auf der Website von easytrans24.com lesen kann, bietet es einen sehr großen Vorteil, wenn auf sogenannte Translation-Memory-Technologie zurückgegriffen wird:

„Wenn wir als dein Übersetzungsbüro deine Texte übersetzen, speichern wir diese in einem Translation Memory ab. Dadurch kann eine einheitliche Terminologie deiner professionellen Übersetzungen garantiert werden und du bezahlst bei Folgeprojekten bereits übersetzte Texte nicht noch einmal. Von dir vorgegebene Wordings oder Fachglossare können vorab eingepflegt und vom Übersetzer bei allen professionellen Übersetzungen übernommen werden. Darüber hinaus teilen wir dir gerne immer den gleichen Fachübersetzer zu. Durch die Kombination der Translation-Memory-Technologie und den Einsatz fest zugeteilter Übersetzer können wir dir jederzeit eine gleichbleibend hohe Qualität bei allen professionellen Übersetzungen garantieren.“

Suchmaschinenoptimierung berücksichtigen

Was viele Unternehmen oft unterschätzen: In der Regel verfolgen Webseiten einen Anspruch, über Suchmaschinen wie Google, Bing, Baidu und andere sowie für bestimmte definierte Keywords und Suchbegriffe gefunden zu werden. Soll also die Seite nicht nur zu repräsentativen oder informativen Zwecken dienen, sondern vor allen Dingen Neukunden generieren, Umsatz- und Absatzziele verfolgen oder zur Markenbekanntheit beitragen, sind ebenso technische und inhaltliche Aspekte der Suchmaschinenoptimierung (kurz SEO) zu berücksichtigen. Dazu gehören wiederum diese Aspekte des internationalen SEO: