MIT Lincoln Laboratory nimmt leistungsstärksten KI-Supercomputer an US-Universitäten in Betrieb

Das MIT Lincoln Laboratory hat mit TX-GAIN den derzeit leistungsfähigsten KI-Supercomputer an einer amerikanischen Universität vorgestellt. Die Anlage ist speziell für generative KI optimiert und treibt Forschung in Bereichen wie Bioverteidigung, Materialwissenschaften und Cybersicherheit voran – mit Rechenleistung, die weit über herkömmliche Systeme hinausgeht.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Milliarden von Flugzeug-Begegnungsszenarien simulieren oder komplexe Proteininteraktionen für die Medikamentenentwicklung berechnen. Klassische Rechner würden daran scheitern oder Jahre benötigen. Genau hier setzt TX-GAIN (TX-Generative AI Next) an, das neue Flaggschiff-System am Lincoln Laboratory Supercomputing Center (LLSC) in Massachusetts. Die Anlage adressiert eine zentrale Herausforderung der KI-Forschung: Den exponentiell steigenden Rechenbedarf moderner generativer KI-Modelle.

Doch was macht einen KI-Supercomputer aus? Im Gegensatz zu herkömmlichen Hochleistungsrechnern, die für sequenzielle Berechnungen optimiert sind, nutzen KI-Supercomputer spezialisierte Prozessoren für parallele Datenverarbeitung. TX-GAIN setzt dabei auf über 600 NVIDIA-Grafikprozessoren (GPUs), die ursprünglich für Gaming entwickelt wurden, sich aber als ideal für KI-Operationen erwiesen haben.



Diese Beschleuniger können Tausende einfacher Berechnungen gleichzeitig ausführen – genau das, was neuronale Netze benötigen. Hinzu kommt traditionelle Hochleistungs-Hardware für klassische Berechnungsaufgaben. Das Besondere: TX-GAIN ist speziell für generative KI ausgelegt, also für Systeme, die nicht nur Daten klassifizieren, sondern völlig neue Inhalte erzeugen können.

Jeremy Kepner, der als Lincoln Laboratory Fellow das LLSC leitet, beschreibt generative KI als mathematische Kombination aus Interpolation und Extrapolation: „Wir füllen nicht nur Lücken zwischen bekannten Datenpunkten, sondern erweitern das Wissen darüber hinaus.“ Während die breite Öffentlichkeit generative KI vor allem von Sprachmodellen wie ChatGPT kennt, nutzen die Forschungsteams am MIT die Technologie deutlich vielfältiger:



Sie evaluieren Radarsignaturen für Verteidigungssysteme, ergänzen fehlende Wetterdaten, identifizieren Anomalien im Netzwerkverkehr und simulieren chemische Interaktionen für neue Medikamente und Materialien. Für Ihre IT-Abteilung bedeutet das: Die Technologie geht weit über textbasierte Anwendungen hinaus und erschließt völlig neue Einsatzfelder.

Die nackten Zahlen beeindrucken: Mit einer Spitzenleistung von zwei KI-Exaflops – das entspricht zwei Trillionen Fließkommaoperationen pro Sekunde – führt TX-GAIN die Rangliste der leistungsstärksten KI-Systeme an US-Universitäten an. Das bestätigt auch die TOP500-Liste, die halbjährlich die weltweit schnellsten Supercomputer kategorisiert.



Zum Vergleich: Moderne Laptops schaffen einige Milliarden Operationen pro Sekunde, TX-GAIN liegt also um den Faktor eine Million darüber. Seit der Inbetriebnahme im Sommer nutzen bereits Tausende Forscher das System für bundesfinanzierte Projekte.

Die praktischen Auswirkungen zeigen sich in konkreten Forschungsprojekten: Rafael Jaimes, Forscher in der Abteilung für Massenvernichtungswaffen-Abwehr, berichtet von einem Quantensprung bei der Proteinmodellierung: „TX-GAIN ermöglicht uns nicht nur deutlich mehr Protein-Interaktionen zu simulieren als je zuvor, sondern auch viel größere Proteine mit mehr Atomen zu analysieren.



Diese neue Rechenfähigkeit verändert unsere Arbeit in der biologischen Verteidigung grundlegend.“ Andere Anwendungen umfassen die Entwicklung von Kollisionswarnsystemen für die Luftfahrtbehörde FAA, bei denen Milliarden von Flugzeug-Begegnungen simuliert wurden, sowie autonome Navigationssysteme für das Verteidigungsministerium.

Was TX-GAIN von vielen anderen Supercomputern unterscheidet, ist die nutzerfreundliche Herangehensweise des LLSC. Kepner erläutert die Philosophie: „Das LLSC hat immer versucht, Supercomputing so anfühlen zu lassen wie die Arbeit am eigenen Laptop.“ Das Team hat über Jahre Software entwickelt, die es Forschern ermöglicht, die enormen Rechenressourcen zu nutzen, ohne Experten für parallele Programmierung sein zu müssen.



Ergebnisse erscheinen schnell am eigenen Arbeitsplatz – ein entscheidender Faktor für Forschungsgeschwindigkeit. Neben der Unterstützung interner Projekte treibt TX-GAIN auch Kooperationen mit verschiedenen MIT-Einrichtungen voran, darunter das Haystack Observatory und der Department of Air Force–MIT AI Accelerator, der KI-Technologien für die US-Luftwaffe entwickelt.

Ein Aspekt, der für Ihre Nachhaltigkeitsziele relevant sein dürfte: Das LLSC-Team arbeitet aktiv an der Energieeffizienz von KI-Berechnungen. Die Systeme sind in einem energieeffizienten Rechenzentrum in Holyoke, Massachusetts untergebracht. Forscher haben zudem eine Software entwickelt, die den Energieverbrauch beim Training von KI-Modellen um bis zu 80 Prozent reduzieren kann – ein wichtiger Beitrag angesichts des rasant steigenden Strombedarfs von KI-Infrastruktur weltweit.

TX-GAIN ist seit diesem Sommer operativ und steht Forschungsprojekten zur Verfügung. Die Namensgebung „TX“ ehrt übrigens den historischen Transistorized Experimental Computer Zero (TX-0) von 1956, einer der weltweit ersten transistorbasierten Maschinen am Lincoln Laboratory.



Mit TX-GAIN setzt das MIT diese Tradition fort und demonstriert, wie spezialisierte Recheninfrastruktur wissenschaftliche Durchbrüche ermöglicht – von der Medikamentenentwicklung bis zur Cybersicherheit.

