Google I/O 2024: Versammelt euch, Developer dieser Erde 👾

Clap your hands, everybody. Viele Ohs und Ahs, und ganz bestimmt dutzendfache „awesomes“ und „greats“ erwarten dich auf der Google I/O 2024. Bist Du dabei, natürlich als Online-Teilnehmer? Wir schon. Berufsrisiko. So great!

Google I/O 2024: Was erwartet dich?

Bei der Google I/O 2024 am 14.5.2024 kannst du definitiv wieder einiges erwarten, aber lass uns mal ein bisschen durch die kritische Brille schauen. Klar, es ist die Show, bei der Google all seine neuesten Spielzeuge und Pläne auspackt. Aber was steckt wirklich dahinter? Hier ein kleiner Ausblick, was dich erwarten könnte, ohne die typischen Jubelarien:

Neueste Technologie-Updates: Google wird sicher wieder mit ein paar schicken neuen Tools und APIs um die Ecke kommen. Sie präsentieren stolz ihre neuesten Entwicklungen, die sie in ihre allumfassenden Ökosysteme einbetten. Hier zeigt sich, wie sie weiter an ihrer Version der „Weltherrschaft“ stricken. Als Entwickler kriegt man hier die Chance, direkt zu sehen, wie man diese Tools nutzen könnte, um seine eigenen Projekte voranzutreiben – oder eben auch, wie sehr man sich in die Abhängigkeit eines Giganten begibt. Networking-Möglichkeiten: Trotz des Riesen, der Google ist, bieten sie dir die Chance, Kontakte zu knüpfen. Das ist wie ein Tanz auf einer Party, auf der jeder den Gastgeber kennt: Man kann nicht nicht hingehen. Du triffst auf Gleichgesinnte, andere Entwickler, vielleicht sogar auf zukünftige Geschäftspartner oder einfach nur auf Leute, die verstehen, wie man Code nicht nur als Zeilen auf dem Bildschirm sieht. Tiefere Einblicke in die Tech-Welt: Durch die Keynotes und Sessions bekommst du einen guten Überblick darüber, wohin die Reise in der Tech-Welt geht. Welche Trends sind am Aufkommen, welche Technologien könnten bald unseren Alltag bestimmen? Google hat da oft eine Hand mit im Spiel, und es ist immer gut, direkt von der Quelle zu erfahren, wie sie die digitale Zukunft gestalten wollen. Direktes Feedback und Ideentests: Eines der Highlights – du kannst dein Feedback direkt loswerden und sogar deine eigenen Ideen gegen die Wand werfen, um zu sehen, was hängen bleibt. Die klügsten Köpfe der Branche sind vor Ort. Nutze das, um zu lernen, zu debattieren oder einfach, um deine Skepsis an der richtigen Stelle zu platzieren.

Obwohl es oft so wirkt, als würde Google die Welt mit jedem neuen Produkt ein bisschen mehr in seine Umlaufbahn ziehen, bietet die I/O eine einzigartige Plattform, um genau das kritisch zu beobachten, zu hinterfragen und aus erster Hand zu erfahren. Also, ja, dabei sein ist wichtig – nicht unbedingt, um zu applaudieren, sondern um zu sehen, zu lernen und kritische Fragen zu stellen.

Wie lief die Google I/O 2023?

Die Google I/O 2023 war wieder ein Fest für alle Tech-Fans und Entwickler, die einfach nicht genug von neuen Gadgets und Software-Spielereien bekommen können. Stell dir vor, wie Google mal wieder die Bühne betritt und so tut, als würden sie die Welt retten – natürlich nur mit dem neuesten Pixel Fold und Pixel Tablet. „Braucht ihr noch ein Gerät, das sich faltet? Natürlich, wer tut das nicht?“ sagten sie, während sie zugleich ihre Android-Studio-Werkzeuge aufbohrten, um Entwicklern das Leben leichter zu machen. Und natürlich alles im Namen des Fortschritts und um den Puls der Zeit zu treffen.

Dann, als ob das noch nicht genug der Technik-Zauberei wäre, rollt Google PaLM 2 aus. Ein Sprachmodell, das nicht nur besser plappern kann als sein Vorgänger, sondern auch in mehr als 25 Produkten zum Einsatz kommt. Es spricht viele Sprachen und kann sogar Code generieren – hey, vielleicht schreibt es bald diese ironischen Antworten für mich! Könnten wir nicht alle ein bisschen mehr KI in unserem Leben gebrauchen, die uns sagt, was zu tun ist?​

Und für alle, die dachten, ihre Smartwatches würden nur zum Angeben dienen, kommt Wear OS 4 mit verbesserten Batterielaufzeiten und neuen Tools, damit Entwickler noch mehr glänzende Zifferblätter basteln können. Mehr Batterielaufzeit – mehr Zeit, um die Uhr zu bewundern, die einem sagt, wie spät es ist (als ob wir das nicht schon von unseren Handys wüssten)​

Schließlich gibt es noch die wunderbare Welt der Web- und Cloud-Entwicklung, wo Google so tut, als wäre es der gute Fee des Internets, indem es neue APIs wie WebAssembly für Kotlin und Dart sowie WebGPU einführt. Diese sollen helfen, die Webentwicklung auf die Überholspur zu bringen – oder zumindest so lange, bis das nächste große Ding kommt​.

Kurz gesagt, Google I/O war wieder mal ein Schaulaufen der neuesten Tech-Neuheiten, präsentiert mit einer guten Portion Google-Zauber, damit wir alle wissen, wem wir unser hart verdientes Geld geben sollen. Wer kann schon nein sagen zu mehr Geräten, mehr Features und natürlich mehr Möglichkeiten, alles zu vernetzen? Ganz nach dem Motto: Mehr ist mehr, oder?

Also, ab zur Anmeldung, Developererdling!