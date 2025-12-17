Optimerch im Porträt: Die Agentur, die auch in 2026 nur auf messbare Ergebnisse setzt

Wenn Unternehmen ihre digitale Sichtbarkeit ausbauen wollen, stehen sie vor einer grundlegenden Entscheidung: Bauen Sie internes Know-how auf oder arbeiten Sie mit einer spezialisierten Agentur zusammen? Die Dortmunder Agentur Optimerch hat sich auf performanceorientiertes Online-Marketing für den Mittelstand spezialisiert. Mit über 15 Jahren Erfahrung, mehr als 150 betreuten Kunden und einem Team von 20 Experten positioniert sich das Unternehmen als Partner für messbare Ergebnisse.

Dieses Porträt gibt Ihnen einen sachlichen Einblick in Leistungsspektrum, Arbeitsweise und nachweisbare Erfolge. So können Sie fundiert einschätzen, ob eine Zusammenarbeit für Ihr Unternehmen in Frage kommt.

Über Optimerch: Die Agentur in Zahlen und Fakten

Die Optimerch GmbH hat ihren Sitz in der Dortmunder Innenstadt und beschäftigt aktuell mehr als 20 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von den beiden Geschäftsführern Daniel Bruckhaus und Rüstem Göksu geleitet. Bruckhaus engagiert sich zusätzlich als Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren und ist Mitglied der Westfälischen Kaufmannsgilde. Göksu bringt sich als stellvertretender Geschäftsführer beim BSV Schüren ein.

Die Agentur verfolgt einen datenbasierten Ansatz, um Marketingmaßnahmen effizient zu steuern. Für Sie als Auftraggeber bedeutet das: Jede Maßnahme wird an messbaren Kennzahlen wie Traffic, Leads und Umsatz ausgerichtet.

Zu den Kernleistungen zählen Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, Social Ads und Social Recruiting. Durch den Schwerpunkt GEO (Generative Engine Optimization) etabliert sich Optimerch als einer der ersten Anbieter für Sichtbarkeit in KI-basierten Suchsystemen wie ChatGPT.

Die Zahlen im Überblick: Über 150 Kunden aus unterschiedlichen Branchen, mehr als 1.000 durchgeführte Kampagnen und 15 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing.

Als zertifizierter Google Partner und Träger des BVDW-Fachkräftezertifikats für SEO erfüllt die Agentur branchenanerkannte Qualitätsstandards. Wenn Sie Wert auf nachweisbare Qualifikationen legen, finden Sie hier eine solide Basis.

Optimerch: Die Leistungen im Überblick

Das Portfolio von Optimerch umfasst fünf Kernbereiche, die sich gegenseitig ergänzen. Je nach Ihrer Ausgangslage können Sie einzelne Leistungen buchen oder eine ganzheitliche Strategie entwickeln lassen.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Suchmaschinenoptimierung (SEO) bildet das Fundament des Angebots. Die Agentur übernimmt Content-Erstellung, Onpage-Optimierung, Linkbuilding und technische Verbesserungen. Dabei arbeitet das Team mit gängigen Content-Management-Systemen wie WordPress, Shopify, Shopware und Magento.

Wenn Sie eine nachhaltige Platzierung in den organischen Suchergebnissen anstreben, erhalten Sie hier eine Lösung, die langfristig unabhängig von Werbebudgets funktioniert.

Google Ads

Google Ads liefert schnelle Ergebnisse. Optimerch konzentriert sich auf Suchanzeigen, Shopping Ads, Display-Kampagnen und Remarketing. Als zertifizierter Google Partner verfügt die Agentur über direkten Zugang zu aktuellen Richtlinien und Beta-Funktionen.

Ihr Vorteil: Das Werbebudget wird nach den neuesten Standards eingesetzt, Streuverluste werden minimiert.

Social Ads

Social Ads erweitern Ihre Reichweite auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Der Fokus liegt hier bewusst nicht auf organischem Community-Management, sondern auf performanceorientierten Werbekampagnen.

Sie zahlen für messbare Ergebnisse wie Leads, Bewerbungen oder Verkäufe. Wenn Sie bereits wissen, welche Zielgruppe Sie erreichen möchten, kann dieser Kanal besonders effizient sein.

Social Recruiting

Social Recruiting adressiert den Fachkräftemangel. Über gezielte Kampagnen in sozialen Netzwerken erreichen Sie Kandidaten, die nicht aktiv auf Jobportalen suchen. Haben Sie Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden? Dann kann dieser Kanal eine kosteneffiziente Alternative zu klassischen Stellenanzeigen darstellen.

GEO (Generative Engine Optimization)

GEO (Generative Engine Optimization) ist der jüngste Leistungsbereich. Hier geht es um Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen wie ChatGPT oder Google AI Overviews. Nutzt Ihre Zielgruppe zunehmend KI-Tools zur Recherche, sollten Sie diesen Bereich frühzeitig besetzen, bevor es Ihre Wettbewerber tun.

Referenzen, Arbeitsweise und Philosophie: Was Optimerch auszeichnet

Nachweisbare Ergebnisse: Die Case Studies im Detail

Optimerch arbeitet mit Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen zusammen. Das Kundenportfolio reicht vom mittelständischen Onlinehändler über Dienstleister bis hin zu bekannten Marken wie Sternglas, Atradius, travelite und Dokom21. Entscheidend für die Bewertung einer Agentur sind jedoch nicht Logos, sondern messbare Ergebnisse.

Die folgenden Fallstudien geben Ihnen einen konkreten Einblick in das, was Sie erwarten können.

Badtraum24

ist ein Onlineshop für Badezimmerausstattung. Die Zusammenarbeit mit Optimerch führte zu einer Steigerung der organischen Seitenaufrufe um 5.012 Prozent. Der Umsatz wuchs innerhalb von zwei Jahren um 116 Prozent. Im Bereich Social Ads generierte die Agentur 471 Website-Käufe bei einem Cost-per-Purchase von 82,42 Euro. Geschäftsführer Bilgin Kirnapci fasst die Zusammenarbeit so zusammen: „Die Zusammenarbeit mit Optimerch ist einfach spitze. Ich muss mich um nichts mehr kümmern.“

Wenn Sie einen Onlineshop betreiben und ähnliche Wachstumsziele verfolgen, zeigt dieses Beispiel, welche Dimensionen durch eine Kombination aus SEO und Social Ads erreichbar sind.

Clockodo, ein Anbieter für Zeiterfassungssoftware, konnte durch die SEO-Maßnahmen von Optimerch 49 Prozent mehr Keywords in den Top 10 platzieren. Der organische Traffic stieg um 33 Prozent. Das Unternehmen beschreibt Optimerch als „starken Partner, der uns dabei unterstützt, unsere SEO-Strategie auf das nächste Level zu heben“.

Das-beste-in-frankreich.de verzeichnete eine Steigerung des organischen Traffics um 1.750 Prozent. Zusätzlich erhöhte sich die Anzahl themenrelevanter Backlinks um 260 Prozent. Inhaberin Sabine kommentiert:

Die Zusammenarbeit mit Optimerch hat unsere Sichtbarkeit bei Google deutlich verbessert und den organischen Traffic spürbar gesteigert.

Suchen Sie nach einer Agentur, die Ihnen nicht nur Rankings verspricht, sondern auch den dafür notwendigen Linkaufbau professionell umsetzt? Dann liefert diese Fallstudie einen relevanten Vergleichswert:

Holzhandel Eichhorn erzielte 1.030 Prozent mehr organische Sichtbarkeit bei Google. 30 regionale Keywords erreichten die erste Seite der Suchergebnisse. Für ein lokal ausgerichtetes Handelsunternehmen ist das ein erheblicher Wettbewerbsvorteil.

Sehr tolles Team und mega Service, besser hätte die Zusammenarbeit von Anfang an nicht für mich laufen können. Dirk Eichhorn, Inhaber Holzhandel Eichhorn

Social Recruiting: Fachkräfte dort erreichen, wo sie aktiv sind

Der Fachkräftemangel betrifft nahezu alle Branchen. Klassische Stellenanzeigen auf Jobportalen erreichen oft nur aktiv Suchende. Optimerch setzt mit Social Recruiting auf einen anderen Ansatz: gezielte Werbekampagnen in sozialen Netzwerken, die auch passive Kandidaten ansprechen.

Go-Zeitarbeit generierte durch Social Recruiting 77 Bewerbungen in den ersten 30 Tagen. Gleichzeitig stieg die lokale Sichtbarkeit um 128 Prozent. Geschäftsführer Olli Gottwald bestätigt: „Unsere Zusammenarbeit mit Optimerch im Bereich Social Recruiting überzeugt uns voll und ganz. Alles läuft reibungslos, und die Kommunikation ist effizient sowie zielführend.“

Haben Sie offene Stellen, die Sie seit Monaten nicht besetzen können? Die Zahlen aus dieser Fallstudie zeigen, dass Social Recruiting innerhalb kurzer Zeit messbare Ergebnisse liefern kann.

Demedicus, ein Unternehmen im Gesundheitsbereich, gewann über 800 qualifizierte Leads bei Kosten von durchschnittlich 13 Euro pro Lead. Geschäftsführerin Venhar Sulimani erklärt: „Wir konnten durch Optimerch viele Fachkräfte zu sehr geringen Kosten erreichen. Die Zusammenarbeit hat unsere Personalsuche deutlich vereinfacht und beschleunigt.“

Kostal erzielte 826 qualifizierte Leads und erreichte mehr als 30.000 Personen. Das Unternehmen bewertet die Zusammenarbeit als „äußerst effektiv“ und hebt hervor, dass in kurzer Zeit qualifizierte Kontakte gewonnen und die Markenbekanntheit deutlich gesteigert werden konnte.

Google Ads: Schnelle Sichtbarkeit mit messbarem Return

Während SEO auf langfristige Ergebnisse abzielt, liefert Suchmaschinenwerbung unmittelbare Sichtbarkeit. Die Herausforderung besteht darin, das Werbebudget so einzusetzen, dass ein positiver Return on Investment entsteht.

ADT Diamanttechnik platziert mittlerweile 75 Prozent der Suchanzeigen an oberster Position. Die Conversion Rate liegt bei 5 Prozent. Das Unternehmen ist seit drei Jahren Kunde und bilanziert: „Wir haben innerhalb kürzester Zeit unseren Umsatz gesteigert und sogar noch unsere Mitarbeiter entlastet.“

Wenn Sie Google Ads bisher selbst verwaltet oder mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet haben, können Sie diese Kennzahlen als Benchmark für Ihre eigene Performance heranziehen.

Weitere Kundenstimmen aus unterschiedlichen Branchen

Die Breite des Kundenportfolios zeigt sich auch in den Bewertungen. Travelite, ein Hersteller von Reisegepäck, beschreibt Optimerch als „professionelle und sehr kompetente SEO-Agentur“ mit „super sympathischen Mitarbeitern“. Das Exakt Sachverständigenbüro berichtet: „Innerhalb weniger Wochen wurden wir in unserer Branche unter die Top 3, im weiteren Verlauf sogar auf Platz 1 hoch katapultiert. Dadurch haben wir einen enormen Zuwachs an Kundenanfragen aus dem Netz erhalten.“

Der Malerbetrieb Maron hebt die individuelle Herangehensweise hervor: „Von Beginn unserer Zusammenarbeit an haben wir nicht nur eine neu gestaltete Webseite erhalten, sondern auch eine umfassende Analyse unserer bestehenden Strategie, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten wurde.“ Die Unternehmensgruppe Schumann fasst zusammen: „Kreativ, ehrlich, hilfsbereit und höchst zuverlässig. Wir haben in der Optimerch GmbH einen Partner gefunden, mit welchem wir langfristig zusammenarbeiten werden.“

Auffällig ist, dass mehrere Kunden die persönliche Betreuung und die langfristige Partnerschaft betonen. Das IBZ Dortmund Sprachinstitut erwähnt sogar: „Sie hat uns in ziemlich kritischen Situationen geholfen, obwohl es nicht ihre Aufgabe war.“

Optimerch: So ticken wir

Strukturierte Arbeitsweise statt Aktionismus

Die Zusammenarbeit mit Optimerch folgt einem vierstufigen Prozess. Am Anfang steht eine Erstberatung, in der das Team Ihre aktuelle Situation analysiert und gemeinsam mit Ihnen Ziele definiert. Darauf aufbauend entwickelt die Agentur eine datenbasierte Strategie mit konkretem Maßnahmenplan. In der Umsetzungsphase übernehmen Spezialisten die operativen Aufgaben, von der Content-Erstellung in der hauseigenen Redaktion bis zu technischen Optimierungen und Linkbuilding.

Regelmäßige Reportings und persönliche Jour Fixes sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten.

Philosophie: Zahlen statt Bauchgefühl

Optimerch positioniert sich als datengetriebene Agentur. Entscheidungen werden nicht auf Basis von Vermutungen getroffen, sondern auf Grundlage messbarer Kennzahlen. Die drei Kernwerte lauten: Transparenz bei Strategien und Prozessen, Kundenzentrierung mit Fokus auf Ihren Erfolg sowie Zuverlässigkeit durch persönlichen Kontakt und langjährige Erfahrung.

Wenn Sie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regelmäßiger Einbindung suchen, entspricht das dem Selbstverständnis der Agentur. Optimerch beschreibt es so: „Wir beziehen unsere Kunden stark in unsere Arbeit mit ein und bieten regelmäßige Meetings und Absprachen an.“

Regionale Verwurzelung und gesellschaftliches Engagement

Als Dortmunder Agentur engagiert sich Optimerch in der Region. Das Unternehmen ist Bronze-Förderer der Stiftung Help and Hope für Kinder und Jugendliche, Mitglied im WJ Social Club der Wirtschaftsjunioren und beim City Ring Dortmund. Die Geschäftsführer bringen sich persönlich ein: Daniel Bruckhaus als Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren, Rüstem Göksu als stellvertretender Geschäftsführer beim BSV Schüren.

Für Ihre Agenturauswahl mag das zweitrangig erscheinen. Es zeigt jedoch, dass Optimerch langfristig denkt und lokal verankert ist.

Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag

Optimerch arbeitet nach dem Paperless-Office-Konzept und setzt auf grünes Hosting. Die zentrale Bürolage ermöglicht vielen Mitarbeitern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Die Agentur bezeichnet diese Maßnahmen selbst als „Anfang in die richtige Richtung“ und signalisiert den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung.

Wenn Ihnen Nachhaltigkeit bei der Partnerwahl wichtig ist, finden Sie hier einen erkennbaren Ansatz, den Sie im direkten Gespräch vertiefen können.

So finden Sie Optimerch

Die Agentur hat ihren Sitz in der Dortmunder Innenstadt und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Möchten Sie sich persönlich ein Bild machen? Das Team lädt Sie gerne zu einem Kennenlerngespräch vor Ort ein.

Optimerch GmbH

Ostenhellweg 50

44135 Dortmund

Deutschland

E-Mail: info@optimerch.de

Website: optimerch.de

Telefon: +49 231 99 99 16 0

Ihre Ansprechpartner:

Die Geschäftsführer Daniel Bruckhaus und Rüstem Göksu



Über die Website können Sie ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren oder Sie greifen direkt zum Telefon. Die Beratung ist unverbindlich und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ausgangslage und Ziele mit den Experten zu besprechen.

Optimerch: FAQ

Welche Leistungen bietet Optimerch an? Das Portfolio umfasst fünf Kernbereiche: Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads, Social Ads, Social Recruiting und GEO (Generative Engine Optimization). Sie können einzelne Leistungen buchen oder eine ganzheitliche Strategie entwickeln lassen. Für welche Unternehmen ist Optimerch der richtige Partner? Die Agentur arbeitet branchenübergreifend mit Unternehmen unterschiedlicher Größen zusammen. Das Kundenportfolio reicht vom lokalen Handwerksbetrieb über mittelständische Onlinehändler bis hin zu bekannten Marken wie Sternglas, travelite und Atradius. Welche Zertifizierungen hat Optimerch? Die Agentur ist zertifizierter Google Partner und trägt das BVDW-Fachkräftezertifikat für SEO. Zusätzlich ist Optimerch als Bing Ads Partner ausgezeichnet und bei Trusted Shops sowie ProvenExpert gelistet. Wie läuft die Zusammenarbeit mit Optimerch ab? Der Prozess gliedert sich in vier Phasen: Erstberatung, Strategieentwicklung, Umsetzung und laufendes Monitoring. Sie erhalten regelmäßige Reportings und persönliche Jour Fixes. Was kostet die Zusammenarbeit mit Optimerch? Konkrete Preise nennt die Agentur nicht öffentlich. Die Kosten richten sich nach Ihrem individuellen Bedarf und den gewählten Leistungen. Im kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot. Was unterscheidet Optimerch von anderen Agenturen? Die Agentur positioniert sich als datengetrieben und performanceorientiert. Mit über 15 Jahren Erfahrung, mehr als 150 Kunden und dem Fokus auf messbare Ergebnisse grenzt sich Optimerch von Agenturen ab, die auf Bauchgefühl setzen.