HRM CONSULTING: Stellenanzeigen schalten mit echter Recruiting Expertise

Wer heute qualifizierte Fachkräfte gewinnen möchte, steht vor einer entscheidenden Frage: Wie erreiche ich die richtigen Kandidaten ohne Budget zu verschwenden? Die Antwort liegt nicht in standardisierten Multiposting-Paketen, sondern in strategischer Platzierung. Genau hier setzt HRM CONSULTING an.

Die Berliner Personalberatung verbindet zwei Welten: klassisches Headhunting und eine spezialisierte Stellenanzeigen Agentur. Was nach einer ungewöhnlichen Kombination klingt, ergibt beim zweiten Blick absolut Sinn. Denn wer seit über 20 Jahren erfolgreich Fach- und Führungskräfte vermittelt, weiß genau, welche Jobbörsen tatsächlich funktionieren.

Wer ist HRM CONSULTING?

HRM CONSULTING ist eine Personalberatung mit Hauptsitz in Berlin und weiteren Standorten in Hamburg, München und Heidelberg. Seit über 20 Jahren unterstützt das Unternehmen kleine bis mittelständische Betriebe bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen.

Die Besonderheit liegt im hybriden Ansatz. Während klassische Headhunter ausschließlich auf Direktansprache setzen und reine Stellenanzeigen Agenturen nur Medialeistung verkaufen, bietet HRM CONSULTING beides aus einer Hand. Sie entscheiden flexibel, welcher Weg für Ihre Vakanz der richtige ist.

Der Schwerpunkt liegt auf den Funktionsbereichen Marketing, Sales, Finance und IT. Hier verfügt das Team über ein gewachsenes Netzwerk und tiefes Branchenverständnis. Das spiegelt sich auch in den Referenzen wider: Vom Tech-Startup bis zum familiengeführten Mittelständler vertrauen Unternehmen unterschiedlichster Größe auf die Expertise aus Berlin.

Was macht die Stellenanzeigen Agentur von HRM CONSULTING anders?

Die meisten Unternehmen schalten ihre Stellenanzeigen nach Gefühl oder verlassen sich auf pauschale Multiposting-Angebote. HRM CONSULTING geht einen anderen Weg. Als Personalberater kennt das Team den Kandidatenmarkt aus erster Hand und weiß, wo sich welche Zielgruppe tatsächlich aufhält.

Das bedeutet konkret: Keine standardisierten Pakete mit zehn Jobbörsen, von denen sieben irrelevant sind. Stattdessen individuelle Kuration basierend auf Position, Branche und Region. Für eine IT-Führungskraft in München brauchen Sie andere Kanäle als für einen Vertriebsmitarbeiter in Kiel.

Ein weiterer Vorteil sind die Agenturrabatte. Durch das hohe Schaltvolumen erhält HRM CONSULTING Konditionen unterhalb der Listenpreise. Diese Einsparungen geben sie direkt an ihre Kunden weiter. Sie profitieren also nicht nur von der besseren Platzierung, sondern auch von niedrigeren Kosten.

Der wohl wichtigste Unterschied: Die Agentur spricht ehrliche Empfehlungen aus. Wenn eine Position realistisch auch mit einer einzelnen Anzeige besetzt werden kann, sagen sie das klar. Und wenn ein 60-Prozent-Rabatt auf ein Stellenpaket zu schön klingt um wahr zu sein, weisen sie auf die Beimengung wertloser Eigenportale hin.

Leistungen der Stellenanzeigen Agentur im Detail

Wenn Sie Ihre Stellenanzeigen schalten möchten, übernimmt HRM CONSULTING den kompletten Prozess. Das beginnt bei der strategischen Beratung und endet mit dem laufenden Monitoring.

Strategische Jobbörsen-Auswahl

Nicht jede Jobbörse passt zu jeder Position. Die Agentur analysiert Ihre Vakanz und empfiehlt die passenden Plattformen. Dabei fließt ein, wie spezialisiert die Rolle ist, in welcher Region Sie suchen und welches Budget zur Verfügung steht.

Für generalistische Positionen können Indeed, Stepstone oder Meinestadt sinnvoll sein. Bei Nischenprofilen prüft das Team gezielt Fachportale. Kürzlich hat HRM CONSULTING beispielsweise eine Kooperation mit Jobtensor gestartet, einem spezialisierten Board für IT- und Tech-Recruiting.

Design, Text und Keyword-Optimierung

Eine professionell gestaltete Anzeige erhöht die Bewerbungswahrscheinlichkeit deutlich. HRM CONSULTING unterstützt Sie kostenlos bei der grafischen und sprachlichen Gestaltung. Das umfasst Lektorat, AGG-Prüfung und vor allem die richtige Keyword-Optimierung.

Denn selbst die beste Stellenanzeige bringt nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Das Team stellt sicher, dass relevante Suchbegriffe enthalten sind und Ihre Ausschreibung in den Jobbörsen optimal rankt.

Schnelle Schaltung

Zeit ist im Recruiting ein kritischer Faktor. Bei HRM CONSULTING gilt: Freigabe bis 11 Uhr, Schaltung noch am selben Tag. Keine wochenlangen Abstimmungsschleifen, keine verzögerten Briefings. Sie verlieren keine wertvollen Tage im Wettbewerb um gute Kandidaten.

Monitoring und Optimierung

Nach der Schaltung beginnt die eigentliche Arbeit. Die Agentur überwacht kontinuierlich die Sichtbarkeit und Resonanz Ihrer Anzeigen. Sie erhalten regelmäßige Reports mit aussagekräftigen Kennzahlen: Impressions, Klicks, Bewerbungen.

Wenn eine Anzeige nicht die gewünschte Performance bringt, wird nachgesteuert. Manchmal reicht eine Anpassung des Titels, manchmal braucht es eine zusätzliche Jobbörse. Entscheidend ist: Sie wissen jederzeit, wie Ihr Budget arbeitet.

Optionales Bewerbermanagement

Hohe Resonanz ist gut. Aber 50 Bewerbungen manuell zu sichten, kostet Zeit. Hier bietet HRM CONSULTING ein optionales Response Management an. Das Team übernimmt Vorselektion, Telefoninterviews, Terminplanung und Absagemanagement.

Besonders für ausgelastete Personalabteilungen oder kleinere Unternehmen ohne dedizierte HR-Ressourcen ist das ein echter Effizienzgewinn. Sie konzentrieren sich auf die vielversprechendsten Kandidaten, der Rest läuft im Hintergrund.

Multiposting: Sinnvoll eingesetzt statt pauschal verkauft

Der Begriff Multiposting wird am Markt inflationär verwendet. Oft werden Pakete mit zehn oder mehr Jobbörsen angeboten, die angeblich 60 Prozent günstiger sind als Einzelbuchungen. HRM CONSULTING sieht das kritisch.

Solche Rabatte sind meist nur durch die Beimengung eigener, reichweitenschwacher Portale möglich. Diese werden mit überhöhten Listenpreisen angesetzt, um den scheinbaren Preisvorteil zu erzeugen. Tatsächlich liefern sie aber kaum relevanten Rücklauf.

Die Agentur setzt Multiposting gezielt ein. Das bedeutet: Sie kombiniert nur Jobbörsen, die für Ihre konkrete Vakanz Sinn ergeben. Das können drei sein, oder fünf. Aber nie zehn einfach weil das Paket es so vorsieht.

Dieser Ansatz ist ehrlicher und letztlich auch wirtschaftlicher. Sie zahlen nur für Reichweite, die Sie tatsächlich brauchen. Und Sie erhalten dafür die volle Transparenz, welche Plattform welchen Rücklauf erzeugt.

Headhunter und Direct Search bei HRM CONSULTING

Stellenanzeigen sind ein wichtiger Recruiting-Kanal. Aber nicht jede Position lässt sich darüber besetzen. Für Schlüsselrollen, vertrauliche Vakanzen oder Engpassmärkte kommt die klassische Personalberatung ins Spiel.

Als Headhunter sprechen die Berater von HRM CONSULTING gezielt passive Kandidaten an, die nicht aktiv auf Jobsuche sind. Das geschieht über einen strukturierten Prozess: Marktanalyse, Zielfirmenliste, persönliche Direktansprache, Interviews und Kandidatenpräsentation.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie erreichen Talente, die auf Stellenanzeigen nicht reagieren würden. Gleichzeitig ist der Aufwand höher und die Kosten fallen anders an. Ein Großteil des Honorars wird erst bei erfolgreicher Besetzung fällig.

Die Kombination aus Stellenanzeigen Agentur und Headhunter unter einem Dach gibt Ihnen maximale Flexibilität. Sie können mit Anzeigen starten und bei Bedarf auf Direct Search erweitern. Oder von Anfang an beide Wege parallel gehen. HRM CONSULTING berät Sie ehrlich, welcher Ansatz für Ihre Situation der richtige ist.

Für welche Branchen und Positionen arbeitet HRM CONSULTING?

Der Schwerpunkt liegt auf Marketing, Sales, Finance und IT. In diesen Bereichen verfügt das Team über die größte Expertise und das dichteste Netzwerk. Aber auch darüber hinaus werden Vakanzen erfolgreich besetzt.

Die Kunden kommen aus unterschiedlichsten Branchen: Tech-Startups, Medienunternehmen, Gesundheitsdienstleister, B2B-Dienstleister und klassischer Mittelstand. Von Berlin über Hamburg bis München und in ganz Deutschland.

Typische Positionen reichen vom Fachspezialisten bis zur Führungskraft: Account Manager, Marketing Manager, Sales Manager, IT-Consultant, Business Development Manager, Controller oder Teamleiter in verschiedenen Funktionen.

Es gibt keine feste Mindestgröße für Projekte. Entscheidend ist Ihre Zielsetzung. Auch eine einzelne, gut platzierte Stellenanzeige kann den entscheidenden Kandidaten bringen. Und manchmal braucht es eine umfassende Direct Search Kampagne über mehrere Wochen.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Der Prozess beginnt mit Ihrer Anfrage. Diese kann knapp sein: „Wir suchen einen Marketing Manager in Berlin und brauchen Unterstützung beim Stellenanzeigen schalten.“ Oder ausführlich mit detailliertem Anforderungsprofil.

In einem ersten Gespräch klärt HRM CONSULTING die Ausgangslage. Welche Kanäle haben Sie bereits genutzt? Wie dringend ist die Besetzung? Welches Budget steht zur Verfügung? Daraus entwickelt das Team eine Empfehlung: Reicht eine Stellenanzeige, macht Multiposting Sinn, oder sollten Sie über Direct Search nachdenken?

Wenn Sie sich für das Schalten von Stellenanzeigen entscheiden, läuft der weitere Prozess so ab:

1. Sie erhalten eine Empfehlung für die passenden Jobbörsen inklusive Kostenübersicht. Diese liegt in der Regel unter den Listenpreisen. Sobald Sie freigeben, erstellt das Team bei Bedarf eine optimierte Anzeigenversion und schaltet diese zeitnah.

2. Ab dann erhalten Sie regelmäßig Reports zur Performance. Sie sehen, wie viele Impressions, Klicks und Bewerbungen jede Jobbörse erzeugt. Bei Bedarf wird nachgesteuert oder die Laufzeit verlängert.

3. Die Kommunikation ist direkt und unkompliziert. Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihr Projekt kennt. Keine wechselnden Kontakte, keine langen Reaktionszeiten.

Preise und Konditionen: Transparent und fair

HRM CONSULTING arbeitet mit transparenten Honorarmodellen. Bei Stellenanzeigen zahlen Sie die Schaltkosten der Jobbörsen, meist zu vergünstigten Konditionen. Die Beratungsleistung, Textoptimierung und das Monitoring sind in der Regel inklusive.

Ein konkretes Beispiel aus dem aktuellen Angebot zeigt die Preisgestaltung. Das Monatspaket November 2025 umfasst vier Jobbörsen für 30 Tage zum Preis von 1.299 Euro netto. Der reguläre Listenpreis läge bei 2.659 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 52 Prozent.

Entscheidend dabei: Die Plattformen im Paket ergeben tatsächlich Sinn. MeineStadt für regionale Reichweite, Stellenanzeigen.de als Generalist, Indeed mit Klickbudget und LinkedIn als kostenlose Zugabe. Keine wertlosen Füllportale, sondern echte Reichweite.

Bei der Direct Search rechnet HRM CONSULTING erfolgsorientiert ab. Ein kleiner Teil der Nebenkosten wird vorab berechnet, das volle Honorar fällt erst bei erfolgreicher Besetzung an. So tragen beide Seiten ein angemessenes Risiko.

HRM CONSULTING: Kontakt aufnehmen

Adresse:

HRM CONSULTING GmbH

Kurfürstenstraße 56

10785 Berlin

Ihr Ansprechpartner: Heiko Mühle

E-Mail: info@hrmconsulting.de

Website: www.hrmconsulting.net

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Stellenanzeigen schalten mit HRM CONSULTING

Welchen Vorteil hat es, Stellenanzeigen über HRM CONSULTING zu schalten? Sie profitieren von Agenturrabatten und strategischer Beratung aus der Personalberatung. Das Team kennt den Kandidatenmarkt und weiß, welche Jobbörsen für Ihre Position tatsächlich funktionieren. Sie sparen Budget und erhöhen gleichzeitig die Trefferquote. Wo sollte ich meine Stellenanzeigen schalten? Das hängt von Position, Branche und Region ab. Für generalistische Rollen eignen sich Stepstone, Indeed oder MeineStadt. Bei IT-Positionen können Jobtensor oder Stack Overflow sinnvoll sein. HRM CONSULTING analysiert Ihre Vakanz und empfiehlt die passenden Kanäle. Was kostet das Schalten von Stellenanzeigen? Die Kosten variieren je nach Jobbörse und Laufzeit. Einzelschaltungen beginnen bei wenigen hundert Euro, umfassendere Multiposting-Pakete liegen im vierstelligen Bereich. HRM CONSULTING kalkuliert transparent und meist unterhalb der Listenpreise. Wie lange sollte eine Stellenanzeige online sein? Die Standard-Laufzeit beträgt 30 Tage. Bei hoher Resonanz kann auch eine kürzere Laufzeit ausreichen. In Engpassmärkten macht eine Verlängerung oder Nachschaltung Sinn. HRM CONSULTING überwacht die Performance und empfiehlt die optimale Laufzeit. Kann HRM CONSULTING auch bei der Anzeigengestaltung helfen? Ja, die Textoptimierung und grafische Gestaltung sind kostenloser Bestandteil der Beratung. Das umfasst Lektorat, AGG-Prüfung und Keyword-Optimierung. Sie erhalten eine professionelle Stellenanzeige, die gefunden wird und überzeugt. Arbeitet HRM CONSULTING auch mit unserem Bewerbermanagementsystem zusammen? Die Agentur bietet kostenlose Integration in gängige ATS-Systeme wie Personio, SAP SuccessFactors, Greenhouse oder d.vinci. So landen alle Bewerbungen automatisch in Ihrem System ohne manuelle Übertragung. Was ist, wenn die Stellenanzeige keine Bewerbungen bringt? HRM CONSULTING überwacht die Performance kontinuierlich. Bei ausbleibender Resonanz wird analysiert und nachgesteuert. Das kann eine Textanpassung sein, eine andere Jobbörse oder die Empfehlung für zusätzliche Maßnahmen wie Direct Search. Kann ich eine einzelne Stellenanzeige schalten oder nur Pakete buchen? Beides ist möglich. HRM CONSULTING verkauft keine Zwangspakete. Wenn eine einzelne, gut platzierte Anzeige ausreicht, empfiehlt das Team genau das. Multiposting kommt nur zum Einsatz, wenn es für Ihre Vakanz sinnvoll ist. Wie schnell kann eine Stellenanzeige online gehen? Bei Freigabe bis 11 Uhr schaltet HRM CONSULTING in der Regel noch am selben Tag. Sie verlieren keine Zeit durch lange Abstimmungsschleifen oder verzögerte Briefings. Das ist besonders wichtig in umkämpften Kandidatenmärkten. Bietet HRM CONSULTING auch klassisches Headhunting an? Ja, Direct Search und Executive Search sind die zweite Säule des Unternehmens. Das Team spricht gezielt passive Kandidaten an, führt Interviews und präsentiert Ihnen vorqualifizierte Talente. Sie entscheiden flexibel, ob Sie nur Stellenanzeigen schalten oder zusätzlich Headhunting nutzen möchten.

Glossar: Die 10 wichtigsten Begriffe rund um Stellenanzeigen

Stellenanzeigen schalten

Das Veröffentlichen von Stellenausschreibungen auf Jobbörsen, Karriereportalen oder in Printmedien. Ziel ist es, qualifizierte Kandidaten zu erreichen und Bewerbungen zu generieren. Die Auswahl der richtigen Kanäle entscheidet maßgeblich über den Erfolg.

Stellenanzeigen Agentur

Eine spezialisierte Dienstleisterin, die Unternehmen beim Schalten von Stellenanzeigen unterstützt. Das umfasst Beratung zur Jobbörsen-Auswahl, Textoptimierung, Schaltung und Performance-Monitoring. Gute Agenturen bieten Agenturrabatte und strategische Expertise.

Multiposting

Die gleichzeitige Schaltung einer Stellenanzeige auf mehreren Jobbörsen. Sinnvoll eingesetzt erhöht Multiposting die Reichweite ohne den Verwaltungsaufwand zu vervielfachen. Kritisch wird es bei Paketen mit irrelevanten Portalen, die nur den Preis schönrechnen sollen.

Jobbörse

Eine Online-Plattform zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen. Es gibt generalistische Jobbörsen wie Stepstone oder Indeed sowie spezialisierte Portale für bestimmte Branchen oder Funktionen. Die Auswahl sollte zur Zielgruppe passen.

Die strategische Verwendung relevanter Suchbegriffe in Stellenanzeigen, damit diese von Kandidaten gefunden werden. Ähnlich wie bei SEO für Websites entscheidet die Keyword-Optimierung darüber, wie gut eine Anzeige in den Jobbörsen rankt.

Headhunter

Ein Personalberater, der gezielt passive Kandidaten identifiziert und direkt anspricht. Headhunter arbeiten meist für Führungspositionen oder schwer zu besetzende Fachstellen. Der Vorteil liegt im Zugang zu Talenten, die auf Stellenanzeigen nicht reagieren würden.

Direct Search

Die proaktive Suche nach Kandidaten durch direkte Ansprache. Im Gegensatz zur Anzeigenschaltung wartet man nicht auf Bewerbungen, sondern recherchiert gezielt in Unternehmen und Netzwerken. Synonym zu Headhunting, oft aber breiter gefasst.

Response Management

Die systematische Bearbeitung eingehender Bewerbungen. Dazu gehören Vorselektion, Terminvereinbarung, Telefoninterviews und Absagemanagement. Viele Stellenanzeigen Agenturen bieten Response Management als zusätzliche Dienstleistung an.

ATS (Applicant Tracking System)

Eine Software zur Verwaltung von Bewerbungsprozessen. Moderne ATS-Systeme wie Personio oder Greenhouse erfassen Bewerbungen automatisch, unterstützen bei der Selektion und bilden den gesamten Recruiting-Prozess digital ab.

Die kontinuierliche Überwachung der Wirksamkeit geschalteter Stellenanzeigen. Kennzahlen wie Impressions, Klickrate und Bewerbungseingang zeigen, ob eine Anzeige funktioniert oder nachgesteuert werden muss. Professionelle Agenturen liefern regelmäßige Reports.

Fazit: Stellenanzeigen schalten mit Recruiting-Verstand

HRM CONSULTING verbindet zwei Welten, die selten zusammenkommen: Mediakompetenz und echte Recruiting-Erfahrung. Das Ergebnis ist eine Stellenanzeigen Agentur, die nicht nur Anzeigen schaltet, sondern versteht, wie Personalgewinnung funktioniert.

Sie profitieren von Agenturrabatten, strategischer Beratung und der Flexibilität, bei Bedarf auch auf klassisches Headhunting zurückzugreifen. Die Kombination macht HRM CONSULTING besonders für mittelständische Unternehmen interessant, die professionelle Unterstützung brauchen ohne gleich eine Retained-Search-Beratung beauftragen zu wollen.

Über 20 Jahre Markterfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Top-Personaldienstleister und Referenzen aus unterschiedlichsten Branchen sprechen für sich. Wer seine Stellenanzeigen nicht nach Gefühl, sondern datenbasiert und strategisch schalten möchte, findet hier einen verlässlichen Partner.