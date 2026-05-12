Die Apache Software Foundation hat am 4. Mai 2026 Apache HTTP Server 2.4.67 veröffentlicht. Hintergrund ist die kritische Sicherheitslücke CVE-2026-23918 in der HTTP/2-Implementierung. Mit zwei TCP-Frames lassen sich Worker-Prozesse zum Absturz bringen, auf Debian-basierten Systemen ist sogar eine Remote-Code-Execution möglich. Eine funktionierende Proof-of-Concept ist seit dem 5. Mai öffentlich.

Geht es Ihnen auch so? Eine HTTP/2-Lücke klingt erstmal nach IT-Detail. Bis Sie auf den Hosting-Server schauen und feststellen: Apache 2.4.66 mit mod_http2 aktiv. Genau diese Konfiguration ist in deutschen Rechenzentren weit verbreitet — der Patch ist überfällig.

Das Wichtigste in Kürze

CVE-2026-23918 mit CVSS 8.8 in Apache HTTP Server 2.4.66

Denial of Service mit zwei TCP-Frames, keine Authentifizierung nötig

Remote Code Execution auf Debian-Systemen und im offiziellen Apache-Docker-Image

Patch in Apache 2.4.67 vom 4. Mai 2026, PoC öffentlich seit 5. Mai

Was die Lücke technisch ermöglicht

Sicherheitslücke in Apache mod_http2: Double-Free in Stream-Cleanup ermöglicht DoS-Angriff via HEADERS- und RST_STREAM-Frames

Die Schwachstelle liegt im Modul mod_http2, konkret in der Stream-Cleanup-Routine der Datei h2_mplx.c. Ein Double-Free tritt auf, wenn ein Client einen HTTP/2-HEADERS-Frame sendet und unmittelbar danach einen RST_STREAM-Frame mit Fehlercode. Apache räumt denselben Stream zweimal auf — und das ist der Angriffspunkt.

Für den DoS-Angriff reichen eine TCP-Verbindung, zwei Frames, keine Authentifizierung, keine speziellen Header. Der Worker-Prozess crasht, Apache startet ihn neu, der Angreifer sendet die nächste Frame-Sequenz. Solange der Angriff anhält, ist der betroffene Server nicht ansprechbar. Die Forscher Bartlomiej Dmitruk (Striga.ai) und Stanislaw Strzalkowski (ISEC.pl) hatten die Lücke am 10. Dezember 2025 verantwortlich gemeldet.

Warum die RCE-Variante besonders gefährlich ist

Apache mit mmap-Allocator ermöglicht Angreifern, gefälschte h2_stream-Strukturen in Scoreboard-Memory einzuschleusen und Pool-Cleanup-Funktionen für Code-Ausführung auszunutzen

Auf Debian-basierten Systemen und in den offiziellen Apache-Docker-Images kommt die Apache Portable Runtime mit dem mmap-Allocator zum Einsatz. Diese Konfiguration erlaubt es Angreifern, eine gefälschte h2_stream-Struktur an die freigegebene Speicheradresse zu platzieren, die Pool-Cleanup-Funktion auf system() zu zeigen und Apaches Scoreboard-Memory als Container für Payload zu nutzen.

Praktisch heißt das: Auf einem Standard-Debian-Server mit Apache 2.4.66 kann ein Angreifer aus dem Netz heraus Code mit den Privilegien des httpd-Prozesses ausführen. In Laborumgebung gelang die RCE laut Forscher-Bericht „innerhalb von Minuten“. Die DoS-Variante wurde laut The Hacker News bereits in freier Wildbahn beobachtet.

Apache läuft auf Millionen Webservern weltweit, viele davon unter deutscher Hosterhand. Wer den Patch nicht innerhalb dieser Woche einspielt, riskiert mehr als nur Ausfall — bei Debian-Hosting reden wir über Full-Server-Takeover. Patch-Management ist kein Sysadmin-Job, sondern eine Geschäftsführungs-Aufgabe. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Hosting- und IT-Verantwortliche jetzt tun müssen

Apache-Webserver auf Version 2.4.67 aktualisieren, um die Sicherheitslücke zu schließen. Betroffene Systeme mit Version 2.4.66 sollten sofort patchen

Die Apache-Version aller produktiven Webserver prüfen. Ein Befehl wie `apache2 -v` oder `httpd -v` liefert die aktuelle Versionsnummer. Wer auf 2.4.66 läuft, gehört zur akuten Risikogruppe. Auf Apache 2.4.67 aktualisieren. Debian und Debian-derivate haben den Patch über die Paketverwaltung ausgerollt.

Als temporäre Mitigation HTTP/2 deaktivieren, wenn ein sofortiges Update nicht möglich ist. Das mod_http2-Modul lässt sich über die Apache-Konfiguration auskommentieren. Das eliminiert die Angriffsoberfläche, schließt aber nicht die vier weiteren in 2.4.67 gepatchten Lücken. Wer eigene Server administriert, sollte parallel die Grundlagen der WordPress-Sicherheit auffrischen — viele Apache-Lücken werden über WordPress-Setups exploitierbar.

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