Wie erfolgreiche Agenturen die Zusammenarbeit mit Kunden verbessern

Es kommt zu Missverständnissen, noch mehr Fragen werden aufgeworfen. Der eine weiß nicht, was der andere will, das richtige Bild hat den falschen Text und umgekehrt – eine „unendliche Geschichte“.

Am Ende sind alle nur noch genervt und wollen, dass es möglichst schnell vorüber geht. Im besten Fall bekommt der Kunde ein vielleicht mittelmäßiges Webprojekt. Im schlimmsten Fall aber ist der Kunde nicht zufrieden und will auch nicht zahlen. Und das alles nur, weil es an guter Kommunikation mangelte.

Bevor wir anfangen darüber nachzudenken, eine Mahnung zu schreiben, gehen wir einen Schritt zurück und überlegen, wie man im Kern die Kommunikation mit Kunden — aber auch intern — vereinfachen kann.

Zufriedene Kunden kommen wieder, empfehlen weiter. Kaum etwas könnte also wichtiger sein, als eine gute Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunden. Wie also handhaben erfolgreiche Agenturen diese Kommunikationsfalle?

Tatsächlich gehören lästige Korrekturschleifen, unzählige E-Mails und nicht enden wollende Feedbackgespräche bei Webprojekten der Vergangenheit an. Die Antwort auf die Frage nach einer einfachen, übersichtlichen Kommunikation bei der Erstellung einer Website liefert ein neues, innovatives Tool und kommt aus Südtirol. Dieses Tool heißt nootiz.

Was ist nootiz und wozu ist es gut?

nootiz ist ein visual-feedback-Tool, das der klaren Kommunikation ohne Umwege während der Entwicklung eines Webprojektes dient. nootiz macht Feedback einfacher, für alle transparent und zeitsparend.

Jeder, der an dem Projekt beteiligt ist – Designer, Entwickler oder die Kunden selbst – kann mit nur einem Klick seine Kommentare, Notizen und Fragen direkt auf der Website hinterlassen.

Kontextbezogenes Feedback: Gleich wie klein das Detail, sofort ist erkennbar, um welches Element es geht und was angepasst werden soll.

So steht dem Workflow nichts im Wege, schließlich kann jeder im Team die Rückmeldungen sehen und auch darauf reagieren.

Der Email-Dauerschleife entrinnen

nootiz hat dabei folgende Features eingebaut, die helfen, sich einfacher mit den Kunden auszutauschen:

per Kommentar Fragen stellen oder antworten Dateien an eine Notiz anheften zuweisen, wer sich um Ihre Notiz kümmern soll bereits bearbeitete Notizen archivieren alle Entwicklerinfos auf einen Blick erfassen eine tägliche Zusammenfassung per Mail erhalten. nootiz in Ihr bestehendes Projektmanagement-Tool integrieren.

nootiz wurde entwickelt, um die Arbeit von Webagenturen, Webdesignern und -entwicklern mit ihren Teams zu erleichtern. Mithilfe des interaktiven Tools erhalten alle am Projekt Beteiligten eine eigene Einladung und können direkt auf der Website kommentieren, revidieren oder delegieren.

Kunden, Entwickler, Designer, Projektleiter, Texter oder Übersetzer können so ihre Rückmeldungen mit persönlichen Notizen verständlich und nachvollziehbar einbringen und sie gleichzeitig mit dem gesamten Team teilen.

Kunden haben die Möglichkeit ihre Wünsche und Eindrücke auf der eigenen Website einzubringen.

haben die Möglichkeit ihre Wünsche und Eindrücke auf der eigenen Website einzubringen. Designer können jederzeit mitteilen, sollte etwas nicht so zu sehen sein, wie sie es erdacht haben.

können jederzeit mitteilen, sollte etwas nicht so zu sehen sein, wie sie es erdacht haben. Entwicklern werden mit jeder Notiz die genauen technischen Infos zu Betriebssystem, Browser und Auflösung geliefert.

werden mit jeder Notiz die genauen technischen Infos zu Betriebssystem, Browser und Auflösung geliefert. Projektleiter koordinieren das Feedback aller in einem Tool und behalten gleichzeitig den Überblick über alle Änderungen im Projekt.

koordinieren das Feedback aller in einem Tool und behalten gleichzeitig den Überblick über alle Änderungen im Projekt. Texter und Übersetzer können sämtliche Textelemente auf der Website markieren sowie Korrekturen per Notiz gleich am richtigen Ort platzieren.

Praktische Hilfestellung für Entwickler

Hinterlässt einer der nootiz-User eine Notiz auf der Website, werden dem Entwickler im Team gleich die wichtigsten technischen Infos mitgeliefert. Sofort erhält er alle nötigen Angaben zu Browser, Betriebssystem und Viewport und erspart sich somit lästiges Nachfragen.

Indem er etwa die Browserversion kennt, die der andere gerade nutzt, kann er eventuellen Problemen schneller auf den Grund gehen.

Mit ein paar wenigen Schritten zu nootiz

Sie können zum Ausprobieren das kostenlose Testangebot ohne Einschränkungen für 60 Tage nutzen. Sobald Sie sich mit Ihrer E-Mail registriert haben, geht es auch schon los – schnell und einfach wie nootiz selbst.

Um das Tool auf Ihrer Website nutzen zu können, erhalten Sie einen JavaScript-Code, den Sie im Seiten-Quelltext einfügen müssen.

Alle anderen nootiz-User bekommen eine Einladung per Link zugeschickt und können anschließend mit nur einem Klick ebenfalls direkt loslegen, ohne sich selbst registrieren oder einloggen zu müssen.

Übrigens funktioniert nootiz auf allen Browsern, Websites und Endgeräten – egal ob auf Ihrem Desktop, Notebook oder Smartphone.

Organisation leicht gemacht

nootiz lässt sich ganz automatisch und problemlos mit Projektmanagement-Tools verbinden. Unterstützt werden Asana, Jira oder Trello, in welchen durch die Integration von nootiz alle Notizen mit Kommentaren und Aufgaben angezeigt werden. So sind alle Notizen auch für Projektmanager sichtbar und sie haben immer alle wichtigen Projektupdates im Blick.

Die Integration mit bewährten Projektmanagementtools wird auf Knopfdruck aktiviert.

Im nootiz-Backend können Sie Ihren Asana-, Jira-, oder Trello-Account verknüpfen. Fügen Sie einfach das dazugehörige Asana-Projekt oder Trello-Board mit Tasks und To-do‘s zum gleichen Projekt auf nootiz hinzu. Schon sehen Sie im jeweiligen Projektmanagement-Tool alle Notizen und Kommentare aller Teammitglieder zur Website.

Fazit

Mit nootiz kommt ein deutschsprachiges Tool für Werbe- und Internetagenturen, Designer und Entwickler auf den Markt, das den hohen Ansprüchen an ein intuitiv zu bedienendes Feedback-Tool mehr als genügt.

Das Tool lässt sich über 60 Tage ausgiebig und kostenlos testen. Die Chancen stehen gut, dass sich so die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur wesentlich vereinfachen lässt. So entsteht Zufriedenheit auf beiden Seiten und die Grundlage für eine dauerhafte Zusammenarbeit.