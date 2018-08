Photoshop-Zeitreise: 35+ Retro- und Vintage-Effekte, die uns alt aussehen lassen (mit Tipps zur Umsetzung)

Retro- und Vintage-Effekte, die Grafiken oder aktuelles Fotomaterial alt wirken lassen, sind sehr beliebt und dabei leicht zu erstellen. Lediglich wenige Schritte in Adobe Photoshop sind nötig, um etwa coole Retro-Poster zu gestalten, Fotos mit einem Rahmen auszustatten und zu „vergilben“ oder um allzu saubere Grafiken um einige Jahrzehnte altern zu lassen.

„Als ob der Zahn der Zeit schon etwas länger nagt“, mag da der richtige Leitspruch sein. Zumeist helfen Texturen dabei, Schmutz und Kratzer einzufügen, aber auch einige Korrekturwerkzeuge kommen zum Einsatz, wenn etwa Farbverschiebungen simuliert werden sollen.

Neben den vielen Quellen, die ich für dich folgend zusammengestellt habe, finden sich auch kurze Minitutorials, mit deren Hilfe du die plakativsten Effekte in Photoshop ohne lange Tutorials selbst in Szene setzen kannst. Viel Erfolg und viel Spaß!

Autor: John Shaver

Thema: Grafik altern



© John Shaver

Autor: James Davies

Thema: Poster-Effekt



© James Davies

Autor: Stefan Matei

Thema: Grafik altern



© Stefan Matei

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Autor: Collis

Thema: Retro-Grafik



© Collis

Autor: Abduzeedo

Thema: Poster-Effekt



© Abduzeedo

Autor: Tyler

Thema: Foto-Effekt



© Tyler

Mini-Tutorial #1: Erwünschter Farbstich

01 Farbfläche

Das Ausgangsbild (Portrait of two young women | #101034502 | Everett Collection) bietet einen passenden Inhalt für ein Vintage-Foto, ist aber noch viel zu gut erhalten. Für eine erwünschte Farbverschiebung wähle das Rechteck-Werkzeug an und ziehe eine Fläche über das komplette Dokument. Als Farbe stellst du ein sehr dunkles Blau ein. Ändere die Füllmethode dieser Ebene auf Ausschluss ab.

02 Farbbalance

Um den Effekt zu verstärken, klicke im Menü auf Ebene > Neue Einstellungsebene > Farbbalance und stelle bei den Mitteltönen Cyan auf +20 und Gelb auf -20. Wechsele zu den Tiefen und stelle Cyan auf -20 und Gelb auf +20. Über die Ebenendeckkraft kannst du leicht die Stärke regeln.

Autor: Veerle Pieters

Thema: Foto-Effekt



© Veerle Pieters

Autor: Abduzeedo

Thema: Poster-Effekt



© Abduzeedo

Autor: Abduzeedo

Thema: Retro-Grafik



© Abduzeedo

Autor: pshero.com

Thema: Retro-Grafik



© pshero.com

Autor: photoshopsupport.com

Thema: Foto-Effekt



© photoshopsupport.com

Autor: James Davies

Thema: Poster-Effekt



© James Davies

Autor: Eren Goksel

Thema: Poster-Effekt



© Eren Goksel

Mini-Tutorial #2: Texturen zur Alterung einsetzen

01 Erste Texturüberlagerung

Wirkt eine Grafik noch zu neu, helfen Texturen, um schnell Schmutz und Abnutzungseffekte zu erzeugen. Über der Grafik Vintage Label Design Set (#128609969 | Vilmos Varga) wird eine Grunge-Textur (#107976254 | Nik Merkulov) abgelegt. Die Füllmethode der Texturebene wird von Normal auf Weiches Licht umgestellt, um den Schmutz einzufügen.

02 Zweite Texturüberlagerung

Kopieree die Textur mittels Strg+J oder Ebene > Neu > Ebene durch Kopieren und stelle die Füllmethode auf Multiplizieren um. Senke die Deckkraft auf 70% und gehe im Menü auf Bild > Korrekturen > Sättigung verringern. Diese Kombination bewirkt, dass die Farben leicht entsättigt werden und die Strukturen der Textur sich deutlich einfügen.

03 Abgeblätterte Farbe

Soll das Bild etwa auf einer Holztextur abgebildet sein, so ist die Farbe vielleicht an zahlreichen Stellen schon abgeblättert. Füge das Ergebnis der ersten Schritte über einer Holztextur (Wooden texture background | #97982264 | Kittisak) ein und blende die Ebene für den Moment aus. Gehe im Menü auf Auswahl > Farbbereich. Lokalisierte Farbgruppen sollte deaktiviert sein. Klicke mit der Pipette in eine der Fugen. Erhöhe die Toleranz und bestätige über OK. Eine Auswahl wurde erzeugt.

04 Effekt umsetzen

Blende die Ebene mit der Grafik wieder ein und klicke im Ebenenbedienfeld auf Ebenenmaske hinzufügen. Probiere das Tastenkürzel Strg+I aus, um zu testen, welche Variante besser passt. Achte darauf, dass der Abblättereffekt nur dezent umgesetzt wird.

Autor: pshero.com

Thema: Grafik altern



© pshero.com

Autor: Felix Nelson Scott Kelby

Thema: Grafik altern



© Felix Nelson Scott Kelby

Autor: Kochubey

Thema: Foto-Effekt



© Kochubey

Autor: alfoart.com

Thema: Foto-Effekt



© alfoart.com

Autor: Alex Roman

Thema: Foto-Effekt



© Alex Roman

Autor: creativebloq.com

Thema: Foto-Effekt



© creativebloq.com

Autor: Anna Gay

Thema: Foto-Effekt



© Anna Gay

Autor: Ciara Phelan

Thema: Retro-Grafik



© Ciara Phelan

Autor: Tigz Rice

Thema: Foto-Effekt



© Tigz Rice

Autor: abduzeedo

Thema: Retro-Grafik



© abduzeedo

Autor: Mahesh Kadu

Thema: Foto-Effekt



© Mahesh Kadu

Mini-Tutorial #3: Abgerissener Rand

01 Maskenarbeit

Über einer Textur (Seamless delicate veil-like | #101483005 | Togataki) wird eine Grafik eingefügt (Retro Party Background | #108542483 | Smallgirl). Klicke im Ebenenbedienfeld auf den Button Ebenenmaske hinzufügen. Drücke Strg+A, um alles auszuwählen und gehe im Menü auf Bearbeiten > Kontur füllen. Fülle die Kontur mit 20 Pixel und schwarzer Farbe.

02 Rand erzeugen

Die unregelmäßige Kante erzeugst du nun mit dem Filter > Vergröberungsfilter > Kristallisieren. Gib bei Zellengröße 9 ein und wiederhole den Filter einmal mit Zellengröße 6 und einmal mit Zellengröße 3.

03 Texturenüberlagerung

Genau wie etwas weiter oben beschrieben, könntest du auch hier einige Texturen überlagern. Die Hintergrundtextur etwa wurde als Kopie oberhalb der Grafik abgelegt und mit der Füllmethode Sättigung und 50% Deckkraft überlagert. So wirkt die Grafik nicht mehr ganz so farbenfroh.

Autor: Tyler Denis

Thema: Retro-Grafik



© Tyler Denis© pvmgarage.com

Autor: Jan Cavan

Thema: Poster-Effekt



© Jan Cavan

Autor: InvisionModz

Thema: Foto-Effekt



© InvisionModz

Autor: xHawtTutorials

Thema: Foto-Effekt



© xHawtTutorials

Autor: SLRlounge

Thema: Foto-Effekt



© SLRlounge

Autor: GoMediaCLE

Thema: Poster-Effekt



© GoMediaCLE

Autor: DigitalTutors

Thema: Poster-Effekt



© DigitalTutors

Autor: Justthisgood

Thema: Foto-Effekt



© Justthisgood

Autor: bluelightningtv

Thema: Poster-Effekt



© bluelightningtv

Autor: bluelightningtv

Thema: Poster-Effekt



© bluelightningtv

Autor: bluelightningtv

Thema: Retro-Grafik



© bluelightningtv

(dpe)

(Der Beitrag erschien erstmals am 13. März 2013 und wurde von Dirk Metzmacher geschrieben. Seitdem wird der Beitrag regelmäßig aktualisiert. Insbesondere werden nicht mehr funktionierende Links entfernt und durch neue ersetzt. Die letzte Aktualisierung datiert vom 10. August 2018.)

(Beitragsbild: Depositphotos)