HTML5: Moderne Layouts mit CSS-Grids

Als es noch kein CSS und keine Trennung zwischen Inhalt und Gestaltung einer Website gab, war es üblich, Weblayouts als Tabelle zu gestalten. Mit der steigenden Bedeutung einer semantischen HTML-Auszeichnung waren Tabellen fortan nur noch für die Auszeichnung von Inhalten gedacht, die auch tatsächlich tabellarisch dargestellt werden sollen. Die einfache Einteilung eines Weblayouts in Zeilen und Spalten war mit CSS nicht mehr möglich. Mit CSS-Grids kommt die Layouterstellung als Raster zurück – sogar ganz ähnlich, wie es einst mit Tabellen in den Zeiten vor CSS üblich war.

Raster vorbereiten

Zunächst einmal muss festgelegt werden, für welchen Bereich eines HTML-Dokumentes CSS-Grids angewendet werden sollen. Will man das gesamte Dokument per CSS-Grids in Raster einteilen und gestalten, sollte das „<body>“-Element als Ausgang genommen werden. Mit der „display“-Eigenschaft werden das Element sowie dessen Kindelemente für die Verwendung von Grids ausgezeichnet.

body { display: grid; display: -ms-grid; }

Bevor die einzelnen Spalten und Zeilen definiert werden, sollte im „<body>“-Element angegeben werden, wie breit die Spalten und wie hoch die Zeilen sein sollen. Hierfür gibt es die Eigenschaften „grid-columns“ und „grid-rows“. Für jede Spalte beziehungsweise Zeile wird – per Leerzeichen getrennt – ein Wert angegeben. Neben absoluter und relativer Werte ist auch das Keyword „auto“ möglich.

body { width: 100%; display: grid; display: -ms-grid; grid-columns: 25% 75%; -ms-grid-columns: 25% 75%; grid-rows: auto auto auto; -ms-grid-rows: auto auto auto; }

Im Beispiel definiere ich ein Layout mit zwei Spalten und drei Zeilen. Die erste Spalte ist 25 Prozent breit, die zweite Spalte ist 75 Prozent breit. Die Höhe der drei Zeilen erhält hier den Wert „auto“. Das heißt, die Höhe wird dem jeweiligen Inhalt angepasst. Alternativ hast du natürlich auch die Möglichkeit, die Höhe und Breite dem jeweiligen Kindelement selbst zuzuordnen – über die „width“- und „height“-Eigenschaften.



Einfaches Raster, bei dem sich die Höhe am Inhalt orientiert

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Ein Klassiker im Tabellenlayout war stets, die Fußzeile so zu platzieren, dass sie immer am unteren Rand des Browserfensters positioniert war. Dies ist zusammen mit „calc()“ möglich.

body { width: 100%; height: 100%; display: grid; display: -ms-grid; grid-columns: 25% 75%; -ms-grid-columns: 25% 75%; grid-rows: 100px calc(100% - 200px) 100px; -ms-grid-rows: 100px calc(100% - 200px) 100px; }

Im Beispiel wird die Höhe der mittleren Zeile berechnet, indem von der Seitenhöhe (100 Prozent) die Höhen der ersten und dritten Zeile abgezogen werden. Wichtig ist, dass sowohl das „<body>“-Element als auch das „<html>“-Element eine Höhe von 100 Prozent zugewiesen bekommen.



Raster, welches die gesamte Höhe des Browserfensters einnimmt

Eine Alternative zur Verwendung von „calc()“ ist der Einsatz der neuen Einheit „fr“, was für „fraction unit“ steht. Die Einheit bezeichnet den noch zur Verfügung stehenden Platz.

body { … grid-rows: 100px 1fr 100px; -ms-grid-rows: 100px 1fr 100px; }

Im Beispiel erhält die mittlere Zeile eine Höhe von „1fr“. Das heißt, die Zeile nimmt die gesamte noch zur Verfügung stehende Höhe ein. Während eine Angabe in Prozent immer in Relation zur Gesamtbreite beziehungsweise -höhe steht, berücksichtigt „fr“ absolute Angaben anderer Elemente innerhalb des Rasters.

Wir haben aber noch eine weitere Möglichkeit, die Breite und Höhe eines Rasterelementes zu definieren. Mit „minmax()“ legen wir einen Mindest- und Höchstwert für eine Breite beziehungsweise Höhe fest.

body { … grid-rows: 100px minmax(100px, 1fr) 100px; -ms-grid-rows: 100px minmax(100px, 1fr) 100px; }

Im Beispiel definiere ich per „grid-rows“ die Höhe der mittleren Zeile so, dass sie mindestens 100 Pixel Höhe und höchstens die restliche zur Verfügung stehende Höhe im Browserfenster einnimmt.

Spalten und Zeilen definieren

Im nächsten Schritt legen wir die Spalten und Zeilen fest. Hierzu verwenden wir die Eigenschaften „grid-column“ und „grid-row“. Sie geben die jeweilige Position des Elementes innerhalb des Rasters an. Wie bei klassischen Tabellen ist es auch mit CSS-Grids möglich, dass sich einzelne Zeilen über mehrere Spalten erstrecken.

header { grid-column: 1; -ms-grid-column: 1; grid-row: 1; -ms-grid-row: 1; grid-column-span: 2; -ms-grid-column-span: 2; }

Im Beispiel zeichne ich den Kopfbereich aus. Er befindet sich in der ersten Spalte und ersten Zeile des Rasters und soll sich über die beiden Spalten des Rasters erstrecken. Dazu setze ich die Eigenschaft „grid-column-span“ auf die Anzahl der Spalten, die das Element einnehmen soll.

nav { grid-column: 1; -ms-grid-column: 1; grid-row: 2; -ms-grid-row: 2; } article { grid-column: 2; -ms-grid-column: 2; grid-row: 2; -ms-grid-row: 2; }

In der zweiten Zeile sollen Navigation („<nav>“) und Inhalt („<article>“) nebeneinander dargestellt werden. Innerhalb des Rasters ordne ich die beiden Elemente daher in der ersten beziehungsweise zweiten Spalte der zweiten Zeile an. In der dritten und letzten Zeile soll die Fußzeile („<footer>“) über alle zwei Spalten hinweg platziert werden.

footer { grid-column: 1; -ms-grid-column: 1; grid-row: 3; -ms-grid-row: 3; grid-column-span: 2; -ms-grid-column-span: 2; }

Da ich die Breite und Höhe der Rasterelemente bereits im „<body>“-Element definiert habe, ist es nicht nötig, entsprechende Angaben zu machen.

Ausrichtung innerhalb eines Rasterelements

Mit den Eigenschaften „grid-column-align“ und „grid-row-align“ definieren wir die Ausrichtung des Inhalts eines Rasterelementes auf horizontaler beziehungsweise vertikaler Ebene. So kann der Inhalt jeweils oben, zentriert und unten beziehungsweise links, zentriert und rechts ausgerichtet werden.

header { … grid-column-align: center; -ms-grid-column-align: center; grid-row-align: end; -ms-grid-align: end; }

Im Beispiel zentriere ich den Header und richte ihn unten aus. Während der Wert „center“ für eine zentrierte Ausrichtung steht, definiert „start“ eine Ausrichtung links beziehungsweise oben und „end“ steht für rechts beziehungsweise unten.



Raster, bei dem die Elemente ausgerichtet sind und die Größe ihres Inhalts einnehmen

Zu beachten ist bei den beiden „…-align“-Eigenschaften, dass die Werte „start“, „center“ und „end“ dazu führen, dass die Größe des Elementes immer auf dessen Inhalt zugeschnitten wird, wenn per „width“ und „height“ keine Größe angegeben wurde. Der Standardwert für „grid-column-align“ und „grid-row-align“ ist jeweils „stretch“.

Reihenfolge im Raster

Im Prinzip lässt sich das im Beispiel definierte Layout weitestgehend auch mit „klassischen“ CSS-Eigenschaften wie „float“ realisieren. Der Vorteil beim Einsatz von CSS-Grids ist jedoch, dass die Reihenfolge der Auszeichnung der Elemente im Quelltext keinerlei Rolle spielt. Denn jedes Element bekommt mit „grid-column“ und „grid-row“ einen festen Platz innerhalb des Rasters zugewiesen.

Das „<footer>“-Element könnte also vor allen anderen Elementen im Quelltext ausgezeichnet werden. Es würde dennoch in der letzten Zeile des Rasters dargestellt werden.

Gerade bei responsiven Layouts ist es häufig sinnvoll, die Darstellungsreihenfolge einzelner Bereiche für die Mobilansicht umzustellen. Per CSS-Grids ist es ein Leichtes, zum Beispiel die Navigation für die Mobilansicht am Seitenende darzustellen.

Der Browsersupport erlaubt den Einsatz ganz ohne schlechtes Gewissen. Alle modernen Browser mit wenigstens einer geringen Marktbedeutung unterstützen CSS-Grids zuverlässig.

(Artikelbild: Depositphotos)