Aber gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Wie wird Sichtbarkeit für eine Website oder einen Onlineshop erzielt? Und warum ist es wichtig, schon vor Beginn des Webdesigns mit der WordPress Suchmaschinenoptimierung zu starten?

Warum ist SEO wichtig für meine Website?

Die Suchmaschinenoptimierung (engl.: Search Engine Optimization, Abk.: SEO) umfasst Maßnahmen, die zur Steigerung der Sichtbarkeit einer Website innerhalb der Suchmaschine dienen. Welche Ergebnisse siehst Du auf der ersten Seite von Google, wenn Du nach Deiner wichtigsten Dienstleistung / Deinem wichtigsten Produkt suchst? Werden die Suchergebnisse auf Seite 1 durch die Konkurrenz dominiert? Dann sollte aktiv an der Suchmaschinenoptimierung für Dein Unternehmen gefeilt werden, denn wie es so schön heißt: “Der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist bekanntlich die Seite 2 bei Google!”.

Bevor ein Auftrag für eine neue WordPress Website oder einen WordPress Onlineshop erteilt wird, sollte genau geprüft werden, ob und inwieweit die Suchmaschinenoptimierung inkludiert ist! Das Thema SEO kann gerade aufgrund seiner enormen Wichtigkeit schnell sehr komplex für Laien werden. Um bei der Auswahl einer SEO Agentur zu helfen, haben wir eine Reihe von SEO Dos and Don’ts beim Aufbau einer WordPress Website aufgelistet.

WordPress SEO Don’ts

1. Ohne Vorbereitung ins kalte Wasser springen

Die Planung einer Website ist entscheidend, um schon beim Livegang die Voraussetzungen zum späteren Aufbau eines Rankings zu erfüllen. Zur Planung gehören aus SEO-Sicht unter anderem die Keywordrecherche und der Wettbewerbsvergleich. Wenn die Recherche relevanter Keywords erst nach Fertigstellung der Website erfolgt, muss oftmals erneut viel Geld in die grundlegende Ausrichtung der Seite investiert werden. Ist der Wettbewerb zudem noch nicht bekannt, kann es vorkommen das erst im Nachhinein auffällt, dass dieser beispielsweise preislich gar nicht geschlagen werden kann. Eine sogenannte SEO-Analyse sollte also bereits in der Angebotsphase durch die Agentur geliefert werden.

2. Den einfachsten Weg wählen

Verwendet Deine Agentur ein eingekauftes WP Theme oder wird ein Theme individuell für Deine Website aufgebaut?

Ein eingekauftes Theme kommt in den meisten Fällen mit einem ganzen Stapel an Funktionen und Styling-Elementen, die nicht in vollem Umfang benötigt werden. Diese nicht benötigten Elemente verlangsamen die Ladezeit der Website. Seiten mit einer schlechten Ladezeit werden wiederum durch Google im Ranking abgestuft.

3. Karriere als Content-Dieb machen

Die Textinhalte für die neue Website müssen noch erstellt werden? – Kein Problem, die Texte von Wettbewerber A passen gut, nehmen wir vorerst doch die.

So oder so ähnlich könnten die Gedanken eines unwissenden Webdesigners lauten. Doch der Diebstahl von Content ist strafbar und kann sehr teuer für den Betreiber der Website werden. Auch für Google sind die sogenannten “duplizierten Inhalte (engl.: duplicate content)” erkennbar und können das Ranking negativ beeinflussen.

Textinhalte sollten immer individuell, nutzerorientiert sowie an den Keywords ausgerichtet werden. Sollte Text als Platzhalter beim Aufbau einer WordPress Website benötigt werden, eignet sich hierzu “Lorem Ipsum” Text. Entsprechend sollte entweder ein Posten zur Texterstellung im Angebot inkludiert sein oder Du erstellst die Texte für Deine Website selbst.

4. Bilddateien ohne Optimierung hochladen

Einer der häufigsten Gründe für die schlechte Ladezeit einer Website? Zu große Bilddateien. Wurden die Bilder erst einmal in der falschen Dateigröße hochgeladen ist es sehr aufwändig, diese später zu korrigieren. Daher sollten Bilder schon vor dem Upload in das richtige Format gebracht und anschließend mit einem Tool wie beispielsweise TinyPNG komprimiert werden. Kläre also im Voraus, in welchem Format Du die Bilder an Deine Agentur liefern sollst und ob diese die Bilder für eine optimale Ladezeit komprimieren.

5. Bei der Suchmaschinenoptimierung nur auf Plugins setzen

Auf dem WordPress Marktplatz werden ein paar sehr hilfreiche Plugins wie auch Yoast SEO angeboten, um die Suchmaschinenoptimierung zu erleichtern. WP SEO besteht jedoch nicht allein daraus ein paar Plugins zu installieren. Daher sollte neben dem Einbau der wichtigsten WP SEO Plugins ebenso die Durchführung von manuellen SEO Maßnahmen im Aufbau einer Website inkludiert sein.

WordPress SEO Dos

1. Vorhandene Tracking Ergebnisse der alten Website nutzen

Vor Beginn des Webdesigns sollte deiner Agentur klar sein, welche Tracking Tools derzeit verwendet werden und wie nach einem Relaunch getracked wird. Durch das Auswerten der getrackten Zahlen der alten Website können viele Erkenntnisse gewonnen werden.

Beispielsweise kann das Wissen über die am häufigsten aufgerufenen Unterseiten oder Details zum Nutzerverhalten, sinnvoll genutzt werden, um die neue Website optimal auf die Steigerung der Kaufabschlüsse vorzubereiten. Die Suchmaschinenoptimierung baut auf Daten auf, somit ist es der erste Schritt die bereits vorhandenen Daten in die Strategie mit einfließen zu lassen.

2. Beratung des Kunden zum Thema SEO

Die Suchmaschinenoptimierung beginnt im Optimalfall bereits beim Aufbau der Website, jedoch endet sie dort noch lange nicht und genau hierüber sollte dich deine Agentur beraten. SEO ist ein langfristiges Thema, an welchem kontinuierlich gearbeitet werden sollte. Welche Maßnahmen und in welchem Umfang diese ergriffen werden sollten ist abhängig vom Wettbewerb, aber auch von deinem Budget als Kunde. Daher solltest du schon vor Beginn des Projektes genau über das notwendige Investment informiert werden, um in deiner gewählten Branche die gewünschten Ergebnisse erzielen zu können.

3. Content Erstellung zeitlich einplanen

Hochwertiger SEO Content ist ein Grundpfeiler der Suchmaschinenoptimierung. Diese Einordnung sollte sowohl dem Webdesigner als auch dem Kunden klar sein. Mit der Produktion von Text- und Bildinhalten sollte bestenfalls bereits vor Beginn des Webdesigns oder parallel zum Aufbau der Website begonnen werden. So ist ausreichend Zeit, um umfassenden Content, welcher für Nutzer sowie auch die Suchmaschine optimiert ist, zu gestalten.

4. HTML Struktur und Elemente berücksichtigen

Hier geraten Suchmaschinenoptimierer und Webdesigner gerne mal aneinander, doch der saubere, strukturierte und für Nutzer sowie Suchmaschinen gut lesbare Inhalt geht vor Design. In erster Linie sollte eine Website “lesbar” sein, das heißt, dass eine Gliederung der Inhalte mithilfe der HTML-Struktur wie H1-H5 erfolgt, Breadcrumbs verwendet und unterschiedliche Content-Elemente wie Links, Listen, Tabelle, Videos etc. eingebunden werden.

Danach wird sich dann darum gekümmert, dass diese Elemente auch alle schön aussehen und benutzerfreundlich dargestellt werden. Auch du solltest hierauf ein Auge haben und berücksichtigen, dass du im Regelfalls mit schönem Design allein nicht auf die ersten Plätze innerhalb der Suchmaschine gelangst.

5. Mobile Darstellung von Beginn an berücksichtigen

Mittlerweile sollte es Gang und gäbe sein, dass Websites responsiv, also passend für Mobilgeräte gestaltet werden. Die Zahlen mobiler Nutzer steigen Jahr für Jahr deutlich und auch die Kriterien der Suchmaschine Google in Bezug auf die Gewichtung der mobilen Darstellung werden immer strikter. Daher sollte das mobile Design der Website von Beginn an geplant und mit einigen ersten Nutzern getestet werden.

Gute Voraussetzungen für die Auffindbarkeit

Webdesign und SEO sollten beim Aufbau einer Website von Beginn an Hand in Hand gehen. Ein Webdesigner sollte über die oben genannten grundlegenden Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung Bescheid wissen. Werden die Dont’s tunlichst vermieden und die Do’s strikt eingehalten steht dem Aufbau einer wettbewerbsfähigen, benutzerfreundlichen Website, die auch Suchmaschinen schmeichelt, nichts im Weg!