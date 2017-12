Neu und unverbraucht: 10 frische, kostenlose WordPress-Plugins (Ausgabe: Juli 2015)

WordPress2androidapp verspricht innerhalb kürzester Zeit eine Android-App aus den Inhalten Ihres Blogs zu zaubern. Die App kann individuell angepasst werden, muss jedoch manuell in den Google Play Store gebracht werden. Dazu muss ein Entwickler-Account bei Google registriert werden, anschließend kann die App dann in den Store hochgeladen werden.

Flow-Flow Social Streams stellt aus Ihren Social Media Accounts eine Übersichtsseite zusammen. Dargestellt werden die Beiträge in einem responsiven “Masonry” Grid (=Mauerwerk). Es können in der kostenlosen Version des Plugins bis zu 3 Accounts verarbeitet und angezeigt werden.

Best Import könnte sich als echter Zeitsparer erweisen, denn das Plugin kann Daten aus verschiedenen Formaten in WordPress importieren. Es kann mit XML, CSV und Zip Dateien gefüttert werden. Das könnte hilfreich sein, wenn man von einem Content Management System zu WordPress wechselt. Oder man von einer Shop-Software auf eine Online-Shop auf WordPress-Basis umsteigen will. So dürften sich Produkte schnell und einfach hochladen und integrieren lassen.

Die Instagram Gallery erstellt präsentable Galerien in WordPress. Die Ergebnisse sind responsiv und nach persönlichen Bedürfnissen anpassbar. Per Shortcode sind multiple Galerien aus verschiedenen Instagram-Accounts innerhalb von Beiträgen und Seiten möglich.

Ein Selection-Sharer ist ebenfalls an Bord. Dessen Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Teil eines Textes der Website zu markieren, und im Anschluss zu teilen. Auch eine Click-To-Tweet-Funktion gibt es. So können Zitate auf die Schnelle geteilt werden.

