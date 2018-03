Reality Check: Die wichtigsten WordPress-Plugins hinter Dr. Web

Plugins sind ein wichtiges Thema für jeden WordPress-User. Bisher haben wir hier bei Dr. Web ab und an neue Plugins vorgestellt. Noch nie haben wir dir jedoch gezeigt, womit unsere eigene Installation läuft. Das wollen wir heute nachholen. Im folgenden Beitrag findest du die wichtigsten Plugins hinter Dr. Web.

Auch das älteste Webworker-Magazin Deutschlands kommt nicht ohne Plugins aus. Ganz im Gegenteil, wer viel und guten Content produzieren muss, benötigt eine gewisse Grundausstattung an nützlichen Helferlein für seinen Job.

Dr. Webs wichtigste WordPress-Plugins

1 – Code-Highlighting

Starten wir mit der Präsentation von Code-Snippets. Ohne ein anständiges Code-Highlighting ist die Vorstellung von Code-Snippets nicht professionell. Wir haben uns für mein Plugin AH Code Highlighter entschieden, weil es sehr einfach zu nutzen ist, sieben Themes mitbringt und zudem kaum Gewicht auf die Waage bringt.

Mein Artikel »Diese Plugins musst du einfach haben« hat es etwas genauer vorgestellt.

2 – Performance

Performance ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Hier brauchst du Plugins, die hervorragend zusammenspielen können und sich perfekt ergänzen. Die Auswahl ist nicht sehr groß, denn viele andere Varianten funktionieren nicht ausreichend gut. Wir haben uns für Autoptimize und Cache Enabler entschieden, weil beide zusammen das beste Ergebnis zeitigen.

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

3 – Social Media Posting

Wer publiziert, muss auch die sozialen Medien nutzen, um Reichweite zu generieren. Zudem will kaum jemand die Beiträge per Hand in die jeweiligen Medien einpflegen. Daher muss es eine automatisierte und gut anpassbare Lösung für die Postings geben. Wir vertrauen auf die Blog2Social Lösung von Adenion in der Pro-Variante. Ab 69 Euro jährlich geht es für eine Lizenz los.

Hier hatten wir das Plugin bereits etwas näher vorgestellt.

4 – Suchmaschinenoptimierung

Hier erwartest du wahrscheinlich eine Erwähnung des Yoast SEO Plugins. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für DELUCKS SEO von Severin Lucks entschieden, weil es gerade in der Premium-Variante viele wirklich nützliche Vorteile bietet.

Zum Beispiel kannst du einen Artikel nicht nur SEO optimieren, sondern auch gleich deine Konkurrenz für den betreffenden Beitrag analysieren. Das bieten die Mittbewerber so nicht. Die Premium-Version kostet 60 USD und kann auf codecanyon.net (Envato) erworben werden.

Auch dieses Plugin haben wir bereits näher vorgestellt.

5 – Die Share-Buttons

Share-Buttons sind unverzichtbar für die Reichweite der Artikel. Niemand kann es sich leisten, auf die sozialen Netzwerke zu verzichten. Daher braucht es eine schnelle und ansprechende Lösung, die zudem noch gut durch Shortcodes und Template-Tags anzupassen ist.

Hier vertrauen wir voll und ganz auf die Mashshare-Buttons von René Hermenau. So richtig gut ist diese Lösung erst durch die Module, die man ergänzend zur kostenfreien Lösung hinzukaufen kann.

Wir nutzen zusätzlich die Module Social Networks Add-On und LikeAfterShare. Als Bundle mit anderen nützlichen Modulen bekommst du es für 39€ jährlich.

Hier bekommst du mehr Informationen zu diesem Plugin.

6 – Die Bildoptimierung

Bilder sind ein heikles Thema, denn sie sind einer der größten Flaschenhälse, wenn es um Performance geht. Wenn es dir wirklich um schnelle Ladezeiten deiner Website geht, dann musst du sehr viel Wert auf die Optimierung deiner Bilder legen. Wir haben uns für die zurzeit beste Lösung entschieden, das Optimus HQ Plugin von KeyCDN.

Optimus HQ ist eine Premium-Lösung, die für nur 29€ jährlich auch WebP-Grafiken erzeugen kann, welche wesentlich weniger Dateigröße als normale Formate erzeugen.

7 – Eigene Shortcodes komfortabel nutzen

Vieles kann ein Shortcode sein. Ein Beispiel wäre das HTML-Element <code> , wenn du mal eben eine einzige Zeile Code hervorheben möchtest. Im Editor ist es nicht zu finden, also musst du normalerweise in die Text-Ansicht, um das Element einzugeben. Die Lösung für derlei Probleme bietet das Plugin Post Snippets, mit dessen Hilfe du eigene Shortcodes nicht nur erstellen, sondern mittels Generator auch sehr bequem nutzen kannst.

Hier findest du weitere nützliche Informationen zum Plugin.

8 – Beiträge nicht versehentlich veröffentlichen

Wem ist es nicht schon mal passiert. Ein falscher Klick und ein Beitrags-Entwurf ist online gegangen. Damit das nicht geschieht, verwenden wir die Pre-Publish Post Checklist. Erst wenn eine von dir erstellte Liste mit den nötigen Voraussetzungen abgehakt wurde, kann ein Beitrag veröffentlicht werden.

Das Plugin wurde übrigens zuletzt vor drei Jahren aktualisiert, funktioniert jedoch mit der neuesten Version von WordPress ohne Probleme.

9 – Erfolgskontrolle: Statistiken der sozialen Netzwerke erhalten

Wenn du professionell schreibst, solltest du ab und an eine Erfolgskontrolle durchführen. Welche Beiträge wurden wie oft in welchem Netzwerk geteilt? Wo gab es die meisten Kommentare? Das sind wichtige Fragen, auf die du eine Antwort brauchst, um den Erfolg deiner Artikel einordnen zu können. Für diesen Job setzen wir den Social Metrics Tracker ein.

Die Informationen helfen dir aus deinem Content-Fundus den Evergreen-Content zu identifizieren oder in einigen Themenbereichen noch tiefer ins Detail zu gehen. Eine solche Analyse wird deinen (Firmen-) Blog erfolgreicher machen.

10 – Kontaktformulare

Nach langen Jahren der Nutzung von Contact Form 7, haben wir endlich ein richtig gutes Plugin für diesen Job gefunden. Es ist modular, einfach zu konfigurieren mittels Drag and Drop und bietet den unschlagbaren Vorteil, dass es seine CSS- und JavaScript-Dateien nur dort einbindet, wo sie auch benötigt werden. Die Rede ist vom WPForms Lite Plugin.

Nähere Informationen zum Plugin findest du in diesem Artikel. Ich persönlich habe mir gerade die Premium-Version für 39,20 USD gegönnt, die noch einige sehr interessante Features mitbringt.

11 – Performance: Die Datenbank bereinigen

Die alte Dame Dr. Web hat mittlerweile eine Datenbankgröße von 2,5GB. Vor noch nicht allzu langer Zeit wäre man froh gewesen, eine solche Festplattenkapazität zu besitzen. Damit die Datenbank nicht ins Unermessliche ansteigt, sind ab und an einige Wartungsarbeiten nötig. Dazu verwenden wir das Plugin WP-Sweep. WP-Sweep macht laut seinem Erschaffer folgendes:

WP-Sweep ermöglicht es dir unbenutzte, verwaiste und doppelte Daten in WordPress zu bereinigen. Es bereinigt Revisionen, automatische Entwürfe, nicht genehmigte Kommentare, Spam-Kommentare, Kommentare im Papierkorb, verwaiste Beitrags-Metadaten, verwaiste Kommentar-Metadaten, verwaiste Benutzer-Metadaten, verwaiste Begriffsbezugsdaten, unbenutzte Begriffe, doppelte Beitrags-Metadaten, doppelte Kommentar-Metadaten, doppelte Benutzer-Metadaten und transiente Optionen. Es optimiert auch deine Datenbanktabellen.

12 – Die Entwicklungsseite mit WP Staging

Jede Website sollte für die Entwicklung neuer Funktionen und das esten von Plugin-Kompatibilität über eine 1:1-Kopie der eigenen Website verfügen. Wir vertrauen da auf die wunderbare Lösung WP Staging von René Hermenau, die wir bereits in diesem Artikel vorgestellt haben.

13 – Der Shop: WooCommerce & Co.

Unser Shop wird natürlich von WooCommerce angetrieben. Für die deutsche Rechtssicherheit sorgt bei uns – nach erheblichen Problemen mit German Market – das richtig gute Plugin WooCommerce Germanized mit der wichtigen Ergänzung WooCommerce Germanized Pro. Eine Lizenz kostet 69,95€ pro Jahr.

Nutzer von WooCommerce Germanized Pro profitieren von vielen weiterführenden Features z.B. PDF-Rechnungen, Mustertexte-Generator für AGB und Widerrufsbelehrung, einer mehrstufigen Kasse, Premium Support und vielem mehr!

14 – Datenvisualisierung – Charts usw.

Ab und an muss man mal Daten schick aufbereitet darstellen. Interaktive Diagramme und Grafiken sehen einfach besser aus, als wenn man einfach nur die betreffenden Fakten aneinander reiht. Zudem lassen sich die Daten dann leichter erfassen. WordPress Charts and Graphs Lite ist das Plugin unseres Vertrauens.

Kanntest du alle Vorstellungen? Welche nutzt du selber und warum oder warum nicht? Lass es uns wissen.