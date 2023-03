WordPress Plugin MasterStudy: So könnten Sie Trainingsangebote direkt vermarkten

Ich beginne heute mal mit einer kleinen Story. Ein Bekannter von mir ist Personal Trainer im Leistungssport. Im Rahmen seiner Weiterbildungen kam er mit dem Thema Augentraining in Berührung, das ihn faszinierte.

Mithilfe der Erkenntnisse aus diesem Gebiet gelang es ihm, das Sehvermögen seines Sohnes stark zu verbessern. Bei seinem Sohn wurde erst kurz vor der Einschulung festgestellt, dass eins seiner Augen eine sehr viel schwächere Sehleistung aufwies.

Aus seinem angelernten Wissen und den praktischen Erfahrungen aus der Arbeit mit seinem Sohn entstand schließlich ein Programm zum Augentraining, das für nahezu jedermann interessant ist. Alterungsprozesse verschlechtern oftmals die Sehfähigkeit.

Hinzu kommt unsere moderne Arbeits- und Lebensweise mit der häufigen Nutzung kleiner und größerer Bildschirme von Smartphones, Tablets und Notebooks.

Sehr viele Menschen könnten ihre Sehprobleme mithilfe des Augentrainings verbessern und mit der Zeit sogar auf die Brille verzichten.

Aber die Kapazität eines einzelnen Therapeuten ist schon aus Zeitgründen begrenzt und der Kreis seiner Klienten beschränkt sich auf das unmittelbare Einzugsgebiet seiner Praxis.

Das ist ein echtes Dilemma, da viele Menschen mit Sehproblemen gar nicht von dieser Möglichkeit erfahren.

Ergänzendes Geschäftsmodell E-Learning

Das Problem betrifft praktisch alle Therapeuten, Coaches, Trainer, Dozenten, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weitervermitteln möchten. In den vergangenen Pandemie-Jahren mit ihren Lockdowns und Kontaktverboten wurde es für diesen Personenkreis schwierig, das Geschäftsmodell überhaupt aufrechtzuerhalten. Da lag es nahe, die modernen Möglichkeiten zu nutzen und die Klienten online zu bedienen.

Aber wie geht man mit einem Schulungs- und Trainingsangebot online? Es ist sicher kein großes Problem, eine WordPress-Webseite zu bauen und die Schulungsinhalte dort zu veröffentlichen.

Aber dann hat jeder Besucher der Webseite Zugriff. Eine gezielte Betreuung der Nutzer, der Schutz der Inhalte und eine Zahlungsabwicklung sind so kaum möglich.

Es braucht eine Online-Akademie mit vielen Optionen, die eine derartige Einrichtung im realen Leben auch bietet.

Im deutschen Sprachraum hat sich für solche Online-Plattformen der Begriff Mitgliederbereich eingebürgert. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Anbietern, die mehr oder weniger komfortabel zu bedienende Mitgliederbereiche zur Veröffentlichung von Online-Kursen anbieten.

Als Beispiele seien Mentortools und Memberspot genannt. Mit Digimember gibt es auch ein Plugin, das jede WordPress Homepage in einen Mitgliederbereich verwandelt.

Alle diese Lösungen sind nutzbar, konzentrieren sich aber im Wesentlichen auf die Kernfunktion – das Ausspielen der Videokurse an berechtigte Nutzer.

Umfassende Lösungen mit wesentlich mehr Funktionen werden als Learning Management System (LMS) bezeichnet.

Ich kenne mich mit WordPress etwas aus. Der Bekannte will wissen, ob ich ihn beim Aufbau von Online-Trainings mit Bezahlschranke unterstützen könnte.

Lust hätte ich. doch bevor ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, schaue ich mir das LMS Plugin MasterStudy näher an. Und ich veröffentliche das gleich als Review für die Leser von Dr. Web.

Denn vielleicht tragen Sie, werter Leser, sich ja auch mit dem Gedanken unter die Traininganbieter zu gehen?

Das MasterStudy LMS im Überblick

Das Plugin wurde vom Team der Software-Schmiede Stylemix entwickelt, das noch eine Reihe weiterer Plugins und WordPress-Themes im Portfolio hat, wie z.B. einen Kostenkalkulator für komplexere Produkte.

Masterstudy LMS besteht aus den folgenden 3 Kernelementen:

Das MasterStudy WordPress Plugin (als kostenfreie und als kostenpflichtige Version), das MasterStudy WordPress Theme, sowie je eine Mobile-App für iOS und Android.

Im Verlauf dieses Berichts werden wir uns die erwähnten Elemente genauer anschauen. Alles in allem lässt sich jedoch festhalten, dass das Stylemix-Team offensichtlich sämtliche Bedürfnisse von Lehrern und Ausbildern berücksichtigt hat, die eine umfassende Online-Schulungslösung anbieten möchten.

Das MasterStudy LMS Plugin

Das Plugin ist das Kernstück des Systems, das Ihrer WordPress-Webseite E-Learning-Funktionen hinzufügt. Es steht als kostenlose sowie als kostenpflichtige Pro-Version zur Verfügung.

Das ist sehr kundenfreundlich. Denn die kostenlose Ausführung macht es möglich, dass Sie nicht die Katze im Sack kaufen müssen, wie der Volksmund so schön sagt.

Auch sehr praktisch: die Live-Demo.

Hier ein paar Snapshots von Dr. Webs Paparazzo:

Sie können ganz in Ruhe austesten, welche Möglichkeiten das Plugin bietet, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen und ob Sie mit der Bedienung klarkommen.

Ist alles nach Ihren Wünschen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, auf die Pro-Version upzugraden, die Ihnen dann noch mehr Funktionen bietet.

Aktuell wird das Plugin in der Einzelplatzversion zu einem Preis von 59,- US $ pro Jahr angeboten (Normalpreis dieser Version 155,- US $ pro Jahr).

Auch das ist noch ein günstiger Preis für die Vielzahl an Funktionen des Systems. Hier der Link zur Tarifseite.

Installation des Plugins

Wie bei nahezu jedem WordPress-Plugin erfolgt die Installation über das Plugin-Menü im Backend Ihrer WordPress-Webseite. Sie geben im Suchfeld „MasterStudy LMS“ ein und das Plugin wird Ihnen angezeigt.

Jetzt klicken Sie auf „Installieren“ und der Prozess läuft automatisch ab. Im Anschluss müssen Sie das Plugin noch mit Klick auf den betreffenden Button aktivieren.

Nach Installation und Aktivierung gelangen Sie zu einem sehr einfach zu bedienenden Einrichtungsassistenten, der Sie durch den Konfigurationsprozess leitet.

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, ein paar Demonstrationskurse zu importieren. Diese Demos helfen ungemein beim Verständnis des Bedienkonzepts im Backend des Plugins.

Einrichtung von Kursen

Nach Abschluss von Installation und Ersteinrichtung befinden sich einige neue Elemente im Dashboard Ihrer Webseite. Das wichtigste dieser Elemente ist ein neues Bedienfeld für Ihr Learning Management System.

Das Bedienfeld ermöglicht die Einstellung nahezu aller Optionen im Zusammenhang mit Ihrer LMS-Webseite. Dazu gehören auch Designelemente (zum Beispiel Farben), Seitenlayouts, Kurseinstellungen, Profileinstellungen und einiges mehr.

Einen Kurs legen Sie an, indem Sie auf das Menü „Kurse“ klicken und eine neue Seite hinzufügen. Anhand der von Ihnen importierten Demo-Inhalte sehen Sie, wie alles funktioniert.

Zu jeder Kursseite gehört ein Menü „Kurseinstellungen“, mit dem Sie den jeweiligen Kurs im Detail einrichten und steuern. Hier legen Sie zum Beispiel fest, ob Ihr Kurs kostenlos oder kostenpflichtig und wie hoch der Preis ist.

Gestaltung Ihrer eLearning-Webseite

Dazu bieten die Entwickler von MasterStudy mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist wahrscheinlich das vom gleichen Team entwickelte MasterStudy LMS Theme. Es beinhaltet 15 Demos, so dass Sie praktisch 15 Themes auf einmal erhalten.

Auf die Art haben Sie sehr schnell eine gut aussehende E-Learning-Webseite zur Verfügung. Das gilt umso mehr, weil das Theme eng mit dem WordPress Page Builder Elementor verknüpft ist und über eine eigene Drag-and-Drop-Oberfläche verfügt, mit der Sie Ihre Seite gestalten können.

Das Theme ist bei Themeforest zu beziehen. Aktuell kostet es im Rahmen einer Sale-Aktion 48,- US $. Der Normalpreis beträgt 69,- US $.

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung des beliebten Divi-Themes. MasterStudy lässt sich eng mit Divi verbinden, indem Sie zusätzlich das MasterStudy-Divi-Plugin installieren. Dieses Plugin ergänzt die Divi-Bibliothek um einige Module, die für die Arbeit mit lernbezogenen Elementen entwickelt wurden. Und es ist kostenlos.

Sollten Sie weder Divi noch das MasterStudy-Theme verwenden wollen, ist das auch kein Problem. Wie schon erwähnt, arbeitet das LMS Plugin eng mit Elementor zusammen. Das gilt auch für den ebenfalls weit verbreiteten Pagebuilder WP Bakery. Damit erweitern sich die Gestaltungsoptionen Ihrer Webseite ein weiteres Mal.

LMS Funktionen

Natürlich sollte eine Lern-Plattform ansprechend aussehen. Das unterstreicht die Professionalität des Betreibers. Aber letztlich sind die LMS Funktionen wichtiger. Und davon hat MasterStudy viel mehr zu bieten, als wir hier zeigen könnten. Deswegen gehen wir im Folgenden nur auf einige wenige ein, die mir besonders gut gefallen.

Erweiterte Quizze

Ich weiß, die Mehrzahl von Quiz lautet einfach nur Quiz und mein Schreibprogramm kritisiert meine Schreibweise. Aber es klingt einfach seltsam, die erweiterten Quiz zu sagen. Also sehen Sie mir den mutwilligen Fehler bitte nach.

Ausgereifte E-Learning-Plattformen bieten die Option, dass sowohl Lehrer als auch die Schüler den Lernfortschritt kontrollieren können . Ein Quiz (oder Test) ist dazu ein probates Mittel.

MasterStudy bietet eine Auswahl verschiedener Frage- bzw. Antwort-Typen. Dazu gehören:

Übereinstimmung

Richtige Reihenfolge

Wahr-/Falsch-Aussagen

Lückentext

Hinzu kommen besonders spannende bildbasierte Fragen, die auch einen Vergleich von Bildern und Textaussagen ermöglichen.

Das Quiz-Layout lässt sich so einstellen, dass es zum sonstigen Aussehen Ihrer Webseite passt.

Und das Quiz-Dashboard garantiert Ihnen eine fein austarierte Überwachung des Quizablaufs mit Bewertungen, Timern, Begrenzung der Anzahl von Quiz-Wiederholungen und anderen Optionen.

Beim Entwurf eines Quiz hilft die integrierte Datenbank und garantiert, dass keine Fragen doppelt erscheinen.

Mit MasterStudy können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Lektionen erstellen. Damit ist auch für aufwendig zu vermittelnde Inhalte genug Raum. Die Lektionen selbst lassen sich als Video, Text oder Folienpräsentation anlegen.

Auch eine Kombination ist möglich. Sie haben also immer die Präsentationsform zu Verfügung, die der Lernstoff erfordert.

Eine herausragende Option ist das Live-Streaming, so dass Sie in persönlichen Kontakt mit Ihren Studenten und Klienten treten können. Das kommt einem Präsenzunterricht schon ziemlich nahe. Die Teilnehmer können Fragen stellen, die Sie unmittelbar beantworten. Und Sie bekommen einen besseren Einblick in den Lernstand und eventuelle Probleme Ihrer Zuhörer.

Für größere Gruppen ist es möglich, Zoom-Webinare zu veranstalten.

Zertifikate

Für den Lernenden ist es eine schöne Bestätigung seiner Bemühungen und seines Lernerfolgs, wenn er nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat erhält. MasterStudy bietet Ihnen die Möglichkeit, personalisierte Zertifikate auszustellen. Das entsprechende Modul beinhaltet viele Optionen zur Gestaltung der Zertifikate.

Das LMS geht aber noch einen Schritt weiter, indem es einen Zertifikatevalidator integriert.

So haben zum Beispiel Arbeitgeber die Möglichkeit, anhand der eindeutigen Zertifikatenummer zu überprüfen, ob der Mitarbeiter tatsächlich ein echtes Zertifikat über den Abschluss des Kurses vorgelegt hat. Ein Betrug durch Kopieren fremder Zertifikate ist so nicht möglich.

Masterstudy App

Wenn Sie das MasterStudy-Theme einsetzen, können Sie Ihren Studenten sogar Ihre eigene Mobile App anbieten.

Die App ist bei CodeCanyon zum Preis von 49,- US $ (regular license) zu beziehen.

Die MasterStudy App ist voll in das LMS-System integriert. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen an Webseite und Kurs spiegeln sich in der App wieder. Damit ist ein eindrucksvolles mobiles Lernerlebnis garantiert.

Zumal die App auch offline genutzt werden kann. Ein weiteres nützliches Feature sind Push-Nachrichten vom Kursbetreiber an die Studenten.

Diese Funktion ist nur mit der App möglich. Sie als Kursanbieter können sich mit der App garantiert von anderen E-Learning-Plattformen abheben.

Support

Viele Nutzer loben den ausgezeichneten Support des Stylemix-Teams für das MasterStudy LMS.

Zum Thema Support gehört auch die exzellente Ressourcenbibliothek, die eine große Anzahl an Dokumentationen enthält. Außerdem kommen Käufer der Pro-Version in den Genuss des Priority-Supports.

Anmerkung: Hosting

Ein LMS-System ist sehr ressourcenhungrig. Suchen Sie sich daher ein WordPress-Hosting, das einen schnelle Server mit einer hohen Ausfallsicherheit bietet. Außerdem sollten die Server höhere gleichzeitige Zugriffszahler der Nutzer Ihres Lernangebots verkraften. Im Zweifel nutzen Sie lieber ein etwas überdimensioniertes Hosting-Paket. Der finanzielle Mehraufwand macht sich bezahlt, da er eine hohe Zuverlässigkeit und eine schnelle Übertragung der Daten an Ihre Nutzer sicherstellt sowie Reserven für eine wachsende Nutzerzahl Ihrer Plattform bereithält.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsfähigen Learning Management System zur Integration in Ihre eigene WordPress-Webseite sind, ist das MasterStudy LMS Plugin auf jeden Fall einen Blick wert.

Die mit Hilfe von MasterStudy realisierbare E-Learning-Plattform bietet wesentlich mehr Funktionen, als die im deutschen Sprachraum durch Online-Marketer zum Ausspielen ihrer Video-Kurse genutzten Mitgliederbereiche.

MasterStudy LMS ist so leistungsfähig, dass es sich auch für den Aufbau von Online-Schulungssystemen größerer Unternehmen zur Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und zur Schulung der Kunden eignet.

Die optionale App, die den Nutzern ein mobiles Lernerlebnis bietet, ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu Wettbewerbsangeboten. Hinzu kommen moderate Preise und der von bestehenden Nutzern des Systems vielfach gelobter Kundensupport.