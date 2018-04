WordPress: Gefürchtet unter Entwicklern?

Im Januar 2018 führten die Betreiber der Entwickler-Community Stack Overflow ihre alljährliche Umfrage unter ihren Nutzerinnen (rd. 7%) und Nutzern (rd. 93%) durch. Diese inzwischen etablierte und von mehr als 100.000 Teilnehmern gestützte Untersuchung geht in die Breite und Tiefe wie keine andere.

Welche Schuhgröße hast du und warum?

Hier geht es nicht nur um die Beurteilung, welche Technologien sich in der Community durchsetzen oder welche Coding-Tools gerade besonders beliebt sind. All das wird natürlich abgefragt. Zusätzlich gibt es indes Fragen nach dem Familienstand, den Schlafgewohnheiten und vieles mehr, das man eher dem privaten Bereich zuordnen würde.

Es ist wohl die Anonymität der Umfrage, die es stets schafft, Menschen zu motivieren, freiwillig derart viele Informationen von sich preiszugeben. Immerhin 30 Minuten musst du als interessierter Teilnehmer aufwenden, um den massiven Fragebogen vollständig zu befüllen. Sicherlich wird zudem positiv bewertet, dass Stack Overflow die Daten stets zügig auswertet und die Umfrageergebnisse schnellstmöglich in ansprechender Form zugänglich macht.

WordPress in seltsamer Gesellschaft

Beim Durchblättern der Ergebnisse fiel mir insbesondere das schlechte Abschneiden des weltweit beliebtesten CMS auf. So beantworten etwa die Frage, für welche Plattform sie am liebsten entwickeln, nur 36 Prozent mit WordPress. Damit landet das CMS nur auf Platz 21 der Beliebtheitsskala von Stack Overflow.

Allerdings darf man wohl durchaus kritisieren, dass hier eine aus meiner Sicht unzulässige Kategorisierung stattgefunden hat, denn die Konkurrenten sind nicht etwa andere CMS-Plattformen, sondern zum Beispiel auch Linux, die Apple Watch oder Google Home (alle beliebter).

Noch erstaunlicher finde ich allerdings das Abschneiden von WordPress in der Top-Liste der am meisten gefürchteten Plattformen. Hier landet das beliebte CMS auf Platz 6 mit rund 63 Prozent. Einfach gerechnet könnten wir wohl davon ausgehen, dass alle Teilnehmer, die WordPress nicht lieben, es fürchten. So kämen wir wenigstens rechnerisch auf rund 100 Prozent. Die Leserinnen und Leser von Dr. Web sehen das ganz anders.

Fazit: Na und?

Ich glaube indes nicht, dass das die korrekte Schlussfolgerung wäre. Aus meiner Sicht ist es vielmehr so, dass selbst eine Umfrage mit sehr vielen Teilnehmern nicht automatisch zu einer repräsentativen wird. Wenn es aber nicht so ist, was sagt sie dann aus? Nicht mehr und nicht weniger, als dass gut 36.000 Umfrageteilnehmer gerne für WordPress entwickeln und rund 64.000 Stack Overflower das nicht tun. Na und?