Wiedererkennungswert mit Biss: Deutscher Agenturpreis 2018 ging an die Münsteraner Agentur DREiKON

Corporate Identity ist ein beliebtes Schlagwort, wenn es um die Vereinheitlichung von bestimmten Merkmalen eines Unternehmens geht. Das vorrangige Ziel ist dabei nicht, Logo und Briefpapier in derselben Farbe zu gestalten. Welche Bedeutung Corporate Identity tatsächlich hat, zeigt der im Oktober des Vorjahres verliehene Deutsche Agenturpreis 2018. In der Kategorie „Corporate Identity“ erhielt die Agentur DREIKON bereits zum dritten Mal in Folge diese wichtige Auszeichnung.

Bis zu diesem Tag erforderte es intensive Arbeitsprozesse vom kreativen Team der Agentur DREIKON, um den Firmenauftritt des neu gegründeten zahnmedizinischen Versorgungszentrums novacura in Münster bestmöglich zu gestalten. Diese Leistung, die Corporate Identity in allen werbestrategischen Entscheidungen konsequent umzusetzen, farblich zu gestalten und damit einen hohen Wiedererkennungswert zu erreichen, wurde durch die Verleihung des Deutschen Agenturpreises entsprechend gewürdigt.

Durchgängiges Konzept überzeugt die Jury

Die Vision von novacura, Kunden die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen und sie durch ein durchdachtes Design auf Augenhöhe zu empfangen, erfüllte sich durch die Arbeit der jungen Agentur DREIKON. Das Corporate Design umfasste in der Startphase das Logo, den Firmennamen und den Claim „Weil Du gerne zum Zahnarzt gehen sollst“.

Diese Philosophie zieht sich wie ein roter Faden durch die fortlaufende Entwicklung des gesamten Firmenauftritts. Corporate Identity basiert auf drei wichtigen Säulen: Eine einheitliche Unternehmenskultur, Unternehmenskommunikation und das dazu passende Unternehmensdesign ermöglichen eine wirkungsvolle Authentizität. Alle Werbemaßnahmen, online wie offline, spiegeln deshalb das von DREIKON umgesetzte Markenbild gelungen. Es ist einheitlich, wiedererkennbar und auffällig: Diese Kriterien erfüllten nicht nur die Vorstellungen für einen würdigen Deutschen Agenturpreis-Kandidaten, sondern in anspruchsvoller Weise auch die wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Corporate Identity.

Mehr als zwei Jahre arbeitete DREIKON an dem Konzept für novacura. Das farblich und inhaltliche abgestimmte Design und Konzept, das das junge Team der Agentur entwickelt und umgesetzt hat, zeigt sich durch die optisch ansprechend umgesetzte Einrichtung der Praxis in der Steinfurter Straße. Die Geschäftsausstattung und die Website sind weitere Eckpfeiler, in denen das harmonische Corporate Identity von novacura nach außen getragen wird.

Deutscher Agenturpreis als unverzichtbarer Motor für die Kreativität

Die Verleihung erfolgt im jährlichen Rhythmus und bietet kreativen Agenturen die Möglichkeit, ihre erfolgreichsten Projekte einzureichen. Die Fachjury sichtet alle Einreichungen und legt dabei großen Wert auf schlüssige Konzepte, innovative Ideen und vor allem die Chance auf eine erfolgreiche mediale Umsetzung.

Ins Leben gerufen wurde der deutsche Agenturpreis im Jahr 2014. Zur Auswahl stehen die Sparten B2B, B2C und Agenturdarstellung sowie verschiedenste Kategorien. Beispielsweise kann man abgeschlossene Projekte und Links zu Kategorien wie Kampagne, Website, Social Media, Magazin oder Messestand vorstellen. Die Einreichmodalitäten gelten ausschließlich für europäische Internet-, Werbe- und Marketingagenturen.

Als diesjähriger Gewinner empfingen Projektmanager Bastian Schröer und Geschäftsführer Matthias Kampmann bei der Preisvergabe in der Kategorie Corporate Identity einen Pokal, eine Urkunde sowie einen Button des Deutschen Agenturpreises.

Die Marke beschreibt, wofür ein Unternehmen steht, was es besonders macht – besonders erfolgreich.