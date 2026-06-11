Wie nutzt das Anthropic-Team Claude Code? Anders.

Ein viraler Praxis-Guide bündelt die Arbeitsmuster, mit denen Boris Cherny und das Claude-Code-Team ihr eigenes Werkzeug betreiben. Die Kernbotschaft für Entwicklerteams: Der Modellsprung bringt wenig, die Einrichtung bringt alles.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Claude Code entfaltet seinen Nutzen erst, wenn Teams es als programmierbaren Agenten einrichten statt als besseren Autocomplete zu behandeln. Der Entwickler Arpan Patel hat die Arbeitsmuster des Anthropic-Teams in einem Guide zusammengetragen, der Ende Mai die Hacker-News-Startseite erreichte. Sein Befund deckt sich mit dem, was DrWeb-Leser aus dem eigenen Werkzeugkasten kennen: Die Konfiguration trägt das Ergebnis, nicht das nächste Modell-Update.

Das Wichtigste in Kürze

Boris Cherny beziffert den Qualitätssprung allein durch eine Selbstprüfschleife (Claude verifiziert die eigene Arbeit gegen Tests) auf das Zwei- bis Dreifache.

Die Datei CLAUDE.md lädt zu jedem Sessionstart und sammelt projektspezifische Regeln; das Team pflegt sie mehrmals pro Woche.

lädt zu jedem Sessionstart und sammelt projektspezifische Regeln; das Team pflegt sie mehrmals pro Woche. Skills, Subagenten und MCP-Server verlagern wiederkehrende Aufgaben in versionierte, im Team geteilte Bausteine.

Drei bis fünf parallele Sessions in getrennten Git-Worktrees gelten dem Team als größter Produktivitätshebel.

Warum schlägt Einrichtung das nächste Modell?

Claude iteriert selbstständig zu besserer Code-Qualität, wenn er seine Arbeit gegen Testsuites oder Linter prüfen kann. Dies verdoppelt bis verdreifacht die Ausgabequalität

Patel fasst das zentrale Prinzip von Boris Cherny knapp zusammen: Claude braucht einen Weg, die eigene Arbeit zu prüfen. Sobald ein Agent seinen Code gegen eine Testsuite oder einen Linter laufen lassen kann, iteriert er selbstständig bis zum lauffähigen Ergebnis. Cherny veranschlagt für diesen einen Schritt eine Verdopplung bis Verdreifachung der Ausgabequalität. Ohne diese Schleife bleibt der Mensch das einzige Korrektiv, und genau das bremst.

Praktisch heißt das: erst erkunden, dann planen, dann codieren. Patel beschreibt den Plan-Modus als read-only-Phase, in der Claude Dateien liest und den Datenfluss kartiert, bevor eine Zeile entsteht. Für kleine Korrekturen lohnt der Aufwand nicht, sobald aber mehrere Dateien betroffen sind, fängt die Planung Fehler ab, die sonst erst im Review auffallen.

Was steckt im .claude -Verzeichnis?

Geschichtetes Konfigurationssystem mit Projektdateien im Repository, persönlichen Dateien lokal und CLAUDE.md als zentrale Referenz für Build-Befehle und Prüfschritte

Das Verzeichnis ist ein geschichtetes Konfigurationssystem. Projektdateien beschreiben das Projekt und wandern ins Repository, persönliche Dateien beschreiben den Entwickler und bleiben lokal. Die zentrale CLAUDE.md enthält keine Tutorials und keine Codebase-Touren, sondern knappe Leitplanken: Build-Befehle, die exakte Reihenfolge der Prüfschritte, dokumentierte Stolperfallen. Jeder Fehler, den Claude einmal macht, wandert als Regel hinein und wiederholt sich danach nicht mehr.

Die beste KI-Konfiguration ist kein Geheimwissen mehr. Wer seine Stolperfallen einmal aufschreibt, spart sich das zehnte Mal Ärger, und genau diese Disziplin trennt produktive Teams von frustrierten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Bausteine lohnen für Teams?

Skills bündeln Abläufe in Ordnern mit Anweisungen, Subagenten arbeiten isoliert mit eng gefassten Rechten, MCP-Server verbinden externe Systeme

Skills bündeln wiederkehrende Abläufe in eigenen Ordnern mit Anweisungen und Hilfsdateien, abrufbar als Slash-Befehl. Subagenten arbeiten in isoliertem Kontext mit eng gefassten Rechten, etwa ein pr-review -Agent, der den Branch-Diff gegen main prüft und nur lesen darf, damit er Fehler meldet statt sie heimlich zu beheben. MCP-Server hängen externe Systeme an, von der Postgres-Datenbank bis zum Fehler-Tracker. Patel rät zur Zurückhaltung: Jeder zusätzliche Server bläht die Werkzeugliste auf und verschlechtert die Entscheidungsqualität des Agenten.

Beim Thema Konfiguration treffen sich Patels Empfehlungen mit dem, was hier zuletzt lief. Das frei verfügbare Werkzeug TokenBlast macht die versteckten Environment-Flags von Claude Code sichtbar, und auch fertige Skill-Sammlungen wie die CSS-Übergänge von Transitions.dev lassen sich direkt einbinden. Wer den größeren Rahmen sucht, findet ihn im Ratgeber zu großen Sprachmodellen.

Lohnt sich der Aufwand im Mittelstand?

Geteilte Konfiguration in CLAUDE.md und .mcp.json ermöglicht neuen Entwicklern schnelle Produktivität durch standardisierte Konventionen

Für kleine Teams zählt vor allem die geteilte Konfiguration. Eine im Repository eingecheckte CLAUDE.md und eine .mcp.json machen neue Entwickler binnen Minuten produktiv, weil sie die gesammelten Konventionen beim Klonen gleich mitbekommen. Bevor Sie eine Aufgabe ein zweites Mal von Hand prompten, schreiben Sie sie als Skill. Setzen Sie Claude eine prüfbare Bedingung, etwa eine grüne Testsuite, statt ihm vage Erfolg zu attestieren. Der vollständige Guide steht offen auf Arpan Patels Blog.

Mehr Newshunger?