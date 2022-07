Für den Einstieg in den E-Commerce oder eine brandneue Firmenwebseite stehen Betreibern grundsätzlich zwei Wege offen. Entweder wird auf die begleitenden Leistungen eines Hosting-Partners vertraut, oder die gesamte Entwicklung und Einrichtung wird an eine erfahrene Onlineagentur übergeben.

Beide Wege haben freilich ihre Vor- und Nachteile. Gerade bei einem überschaubaren Budget wird die Zusammenarbeit mit einem servicestarken Hosting-Anbieter die sinnvolle Wahl darstellen.

Einstieg ohne Webagentur ist möglich

Um heutzutage Fuß in der digitalen Welt zu fassen und die eigene Webpräsenz kommerziell zu nutzen, muss von Anfang an alles stimmen. Shop oder Webseite sollten von Beginn an einen professionellen Eindruck hinterlassen, auf technischer Ebene wie beim gewählten Webdesign. Online-Agenturen punkten hier mit ihrem Erfahrungsschatz und ihren Kenntnissen in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) der Seite, im Bereich Verkaufspsychologie wie auch im Webdesign mit allen dahinterstehenden Prozessen.

Da sich Agenturen in allen großen Städten finden lassen und stetig neue Webprojekte entstehen, scheint eine Betreuung dieser Art obligatorisch. Kleine Betreiber schrecken vor dieser Lösung beim Blick auf die Preise zurück. Nicht immer sind Kosten im vier- oder fünfstelligen Bereich ohne Weiteres aufzubringen.

So ehrlich muss man schon sein: Auch wenn die Zusammenarbeit mit einer Webagentur bei größeren Firmen und gehobenen Ambitionen ratsam ist, muss dies nicht für jedes Webprojekt gelten. Ansonsten investieren Betreiber viel Kapital in ihren Webauftritt, der sich im schlimmsten Fall niemals rentieren wird. Schliesslich sollte jede Online Marketing Agentur unterm Strich ihren Kunden mehr Ertrag bringen, als sie kostet.

Wann ist eine Webagentur die richtige Wahl?

Grundsätzlich sollte in zwei Situationen die gesamte Arbeit rund um die eigene Webseite an eine professionelle Agentur übergeben werden. Ratsam ist sie für Firmen und Shops ab einer bestimmten Größe, bei der täglich mit umfangreichen Anpassungen auf der Webseite zu rechnen ist. So gehört das stetige Einbinden neuer Angebote, Rabatte und Aktionen zum Marketing großer Shops einfach dazu. Ergänzt um das reguläre Einbinden, Bearbeitung oder Löschen neuer Produkte ist die Unterstützung einer Online-Agentur unverzichtbar.

Im anderen Fall steht schlichtweg genügend Budget zur Verfügung, um selbst ein kleineres Projekt intensiv zu bewerben und ausdrucksstark ins Netz zu bringen. Viele Leistungen, die eine Agentur dabei teuer abrechnet und in vergleichsweise kurzer Zeit erledigt, können Betreiber mit etwas Erfahrung in Webentwicklung oder Design selbst durchführen. Unterstützung lässt sich auch durch leistungsstarke Hosting-Anbieter einholen, die mehr als nur Serverplatz und technische Unterstützung bieten.

Homepage und E-Mail über Hosting-Partner als Alternative

Mit modernen Baukasten-Systemen oder einem Content-Management-System (CMS) wie WordPress stellt die Anbieter leistungsfähige Lösungen für Einsteiger und Fortgeschrittene bereit. Oft helfen sogar Entwickler und Designer von servicestarken Hosting-Anbietern wie Ionos aktiv mit, den eigenen Webauftritt individuell und ansprechend zu gestalten. Die Kosten sind hierfür im Vergleich zu einer Beauftragung einer vollwertigen Design-Agentur überschaubar.

Genauso lassen sich Hosting-Partner wie Ionos für das Email Hosting nutzen. Die eigenständige Verwaltung des Mailservers mit einzelnen Mailadressen für Mitarbeiter & Co. lässt sich mühelos ohne den Support einer professionellen Webagentur abwickeln. Ionos unterstützt aktiv bei der Einrichtung des Webservers und geht in seinen Leistungen weit hierüber. Beispielsweise wird der Einstieg in den E-Commerce durch den Aufbau eines professionellen Shops aktiv begleitet und unterstützt.

Verschiedene Wege der Webseitenerstellung

Eine Webseite nach dem Prinzip „what you see is what you get“ mit einem Baukasten aufzubauen, ist seit den Frühzeiten der Homepage-Erstellung bekannt. Die Funktionen sind stetig mit den Ansprüchen des modernen Internets mitgewachsen. Eine responsive Seitendarstellung lässt sich genauso einfach umsetzen wie die Integration von Schnittstellen, mit denen die Usability der Seite gesteigert wird.

Gerade für absolute Einsteiger mit dem Auge für ein ästhetisches Webdesign ist dieser Ansatz reizvoll. Hier hilft ein guter Hosting-Partner mit Tutorials online oder im Live-Chat, die Funktionen eines Generators richtig zu nutzen. Mit zusätzlichen Kenntnissen in HTML oder CSS sind einfache Anpassungen einzelner Elemente der Webseite möglich.

Der alternative Schritt ist, direkt auf ein CMS wie WordPress zu vertrauen. Hier hilft der Hosting-Anbieter, das technische Framework auf dem Server bereitzustellen und in nur wenigen Minuten eine funktionierende Hauptseite zu erstellen. Durch individuelle Themes vom WordPress, die oft sogar kostenlos sind, ist ein professionell wirkendes Webdesign möglich. Dieses lässt sich selbstverständlich noch bearbeiten, um zu einem wirklich einzigartigen Webauftritt zu gelangen.

Weitere Stärken eines Hosting-Partners

Bei einer Webagentur werden Sie ein pauschales Angebot für die Erstellung Ihrer Webseite, eines zugehörigen Webdesigns und weiteren Maßnahmen wie SEO erhalten. Bei einem Hosting-Anbieter genießen Sie größere Freiheiten und legen von Anfang an selbst fest, in welchen Dimensionen Sie planen möchten. Speziell beim Speicher- und Serverplatz und der Hinzubuchen einzelner Leistungen für den Webseitenaufbau haben Sie volle Kostenkontrolle.

Reizvoll ist die Zusammenarbeit auch, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter sich selbst um die Webseite kümmern möchten. Dies ist gerade bei kleinen Projekten zu empfehlen, bei denen nicht mit dauerhaften Zahlungen an eine Webagentur kalkuliert werden kann. Mit der gezielten Unterstützung durch einen Hosting-Partner erhalten Sie den benötigten, technischen Support, während Sie flexibel Einfluss auf Inhalt und Design nehmen können.

Professionelles Marketing als Grenze Ihrer Möglichkeiten

Natürlich gibt es auch Grenzen in der professionellen Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Webseite. In erster Linie ist die Unterstützung im Content-Marketing zu nennen. Wenn Sie über einen Hosting-Partner Aufbau und Design Ihrer neuen Webseite abwickeln, sollten Sie sich eigenständig um die Inhalte kümmern.

Indirekt wird dies von starken Anbietern wie der kostenlosen Bereitstellung von Stockfotos und Illustrationen unterstützt. Für individuelle Texte oder einzigartige Bilder müssen Sie jedoch selbst aktiv werden, was sonst kommerziell durch eine Webagentur übernommen würde.

Auch was die Werbung über Facebook und andere soziale Medien betrifft, ist der Support durch eine kompetente Agentur ratsam. Gerade hier werden Einsteiger in den E-Commerce zunächst kleinere Brötchen backen wollen. Fehlt die Erfahrung in der Durchführung von Social-Media-Kampagnen, kann der Fokus zunächst auf einer funktionellen Webseite oder einem intuitiv zu bedienenden Shop liegen. Sind die ersten Schritte getan, lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt ein intensives, digitales Marketing betreiben.

Fazit zur Auswahl Ihres Homepage-Partners

Sowohl Webagenturen als auch Hosting-Anbieter bieten starke Argumente, sie für den Aufbau einer neuen Webseite zu berücksichtigen. Speziell zum Einstieg lohnt es, alleine auf einen Hosting-Partner zu vertrauen und dessen weitreichende Services zu nutzen. Im Vergleich fallen hierfür geringe Kosten an, zudem können Sie alle Maßnahmen aktiv selbst bestimmen oder eigenständig durchführen. Wichtig ist, auf einen starken Service und einfache Anpassungen Ihres Leistungspakets zu achten. Ohne Erfahrungen in diesem Bereich wird der Profi-Service einer Webagentur eher lohnen.