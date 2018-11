Webdesign-Content: Die Auswahl guter Inhalte ist ein Erfolgsfaktor

„Texte habe ich nicht. Schreiben Sie halt irgendwas“. Zum Leidwesen vieler Webdesigner ertönt solches zu oft aus dem Munde des frisch gebackenen Kunden und es erwächst daraus erst viel Erklärungsarbeit, danach meist Überzeugungsarbeit und zu guter Letzt noch einiges an Organisationstalent. Denn gute Webdesigner wissen: Die Qualität des Contents ist maßgebliches Erfolgskriterium einer Website.

Woher soll der Content kommen?

Egal ob Bild, Text, Audiodatei oder Video – für alles gibt es Beschaffungsmöglichkeiten von kostenlos über billig bis hin zu hochpreisig. Welche Variante du wählst, solltest du genau bedenken. Denn dabei musst du mehrere Aspekte berücksichtigen.

Zum einen muss der Content mit dem eigenen Anspruch des Kunden übereinstimmen. Dann muss er geeignet sein, das avisierte Ziel und die Zielgruppe der Website zu erreichen. Wenn nun also ein Schmuckhändler eine Kette mit einem Wert von 1.000 Euro verkaufen möchte. sollte er dieses Produkt mit einem Selfmade-Bild auf dem Küchentisch, sowie einem 4-Euro-Text bewerben? Eher nicht, oder?

Dabei gibt es die Möglichkeit natürlich durchaus. Du kannst sowohl ganz billig Texte, wie auch Bilder einkaufen. Beides muss nicht einmal schlecht sein. Aber, individuell sind solche Bausteine nicht. Der Text vom Billig-Text-Portal ist ohne Recherche im Unternehmen entstanden. Jemand, der einen Verkaufstext für ein solch teures Produkt für vier Euro verfasst, wird vermutlich ebenfalls kein Profi sein und keine Ahnung von professionellen Kommunikationstechniken besitzen. Das selbstgemachte Foto mag zwar das echte Produkt zeigen, allerdings wird der potenzielle Kunde auch eine entsprechende Präsentation erwarten und nicht ein Ramsch-Bild aus der Ebay-Auktion eines Second-Händlers.

Das heißt wiederum auch nicht, dass der Textportal-Beitrag oder das Selfmade-Foto nie zum Einsatz kommen sollten. Je nach Bedarf können sie durchaus ausreichend sein. Die folgenden Vor- und Nachteile der Strategien an Content zu gelangen, werden dies zeigen.

Fotos müssen zum Projekt passen

Fotos gibt es auf verschiedenen Portalen im Internet vom Nulltarif aufwärts. Mehrere Fotografen nutzen die Fotoportale zur Verbreitung ihres Namens. Kostenlose Fotos von guter Qualität sind keine Seltenheit (= Hauptvorteil). Sie haben aber auch einige Nachteile:

Gratis-Portale haben oft wenig Auswahl.

Die Bilder sind immer nur allgemeiner Natur (ein Porträt vom Kunden wird nicht dabei sein, sein konkretes Produkt auch nicht).

Sie sind 1.000-fach im Netz verbreitet.

Die rechtliche Situation ist bisweilen kompliziert.

Die Bilder sind zwar bereits oft gut bearbeitet. Will man jedoch andere Effekte/Schwerpunkte/Anpassungen muss man das selbst übernehmen.

Die Fotos eignen sich mitunter nicht für jedes Medium (technisch: keine Druckqualität, rechtlich: eventuell nur eingeschränkte Nutzung erlaubt).

Neben kostenlosen Foto-Portalen finden sich auch zahlreiche kostenpflichtige im Internet. Schon ab Centbeträgen steht eine große Auswahl zur Verfügung. Damit liegen die größten Vorteile im Preis und in der Einfachheit an die Bilder zu gelangen. Folgende Nachteile gilt es zu beachten:

Die Bilder sind nur allgemeiner Natur (nur für bestimmte Projekte geeignet)

Viele Bilder finden sich ebenfalls 1.000-fach im Netz

Spezifische Bearbeitung und Anpassung muss man selbst vornehmen

Rechtliche Einschränkungen für bestimmte Verwendungszwecke (z. B.: neben Website auch Prospekte etc.) gilt es im Kleingedruckten genau zu beachten

Diesen beiden leicht zugänglichen Varianten steht der Profifotograf gegenüber, den man engagiert. Da dies mit finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden ist, sollte man sich gewissenhaft entscheiden. Die Vorteile sind:

Die Fotos sind Unikate.

Sie sind spezifisch auf den Auftraggeber zugeschnitten.

Die Bilder werden vom Profi nach Wunsch bearbeitet und angepasst.

Der Kunde erhält die Bilder in einer Qualität, die für jedes Medium einsetzbar ist (bis hin zum Hochglanzmagazin).

Es gibt natürlich auch Nachteile:

Preise in Größenordnungen von 1.000 Euro Tagessatz bzw. 150 Euro Stundenlohn und mehr sind keine Seltenheit.

Die rechtliche Situation muss genau abgesteckt werden. Willst du uneingeschränkte Nutzungsrechte an den Bildern, so musst du das vertraglich so vereinbaren.

Zum finanziellen Aufwand kommt der zeitliche Aufwand hinzu. Du musst gewährleisten, dass der Fototermin rund läuft und alle Personen und Produkte entsprechend vorbereiten.

Zudem musst du dich für den richtigen Fotografen entscheiden: Orientierungshilfe Nummer 1 ist dabei die Website des Fotografen. Wie sind die Bilder? Treffen sie meinen Geschmack? Zeugen sie von hoher Qualität? Danach solltest du dir die Möglichkeiten des Fotografen ansehen: Hat er ein eigenes Studio? Vor allem perfekt ausgeleuchtete Produktfotos sind ohne Studio kaum umzusetzen.

Da der finanzielle und zeitliche Aufwand aller drei Möglichkeiten sehr unterschiedlich ist, gilt es genau abzuwägen. Wie sehen die Rahmenbedingungen des Auftraggebers aus? Es gibt auch branchenspezifische Seiten, die mit den Bildern der Fotoportale besser fahren. Für andere lohnt eine Mischvariante.

Hier bei Dr. Web findest du sowohl eine große Übersicht zu kostenlosen Bildportalen, wie auch eine Liste mit kostenpflichtigen Stock-Anbietern.

Texte sind nicht einfach nur Wörter in Satzform

Texte sind die Basis jeder Content-Strategie. Sie entscheiden oft über Erfolg und Misserfolg einer Website. Sie sind nämlich meist das Erste, womit ein Interessent in Berührung kommt und sie sind oft jener Teilbeitrag, der die eigentliche Überzeugungsarbeit leisten muss.

Wieso das Erste, womit der der Interessent in Berührung kommt? Studien haben doch gezeigt, dass (bewegte) Bilder sofort Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist richtig. Allerdings kommen viele Interessierte über eine Suchmaschine. Und dort gibt man zuerst einen Text ein. Die Suchergebnisse bestehen wiederum großteils aus einem Text und der entscheidet darüber, ob geklickt wird oder nicht. Was der User glaubt, dahinter zu finden, entscheiden entsprechend Title und Description. Zudem ist der Text maßgeblicher Faktor, ob eine Seite auch unter einem Suchbegriff in den SERPs ausgeworfen wird oder nicht (auch bei Bildersuche/Videosuche entscheiden Textbausteine mit – egal ob Meta oder sichtbarer Text).

Ebenso verhält es sich auf den Websites. Die Bilder zeigen Professionalität, machen den ersten Eindruck aus und können Vertrauen stärken. Ob ein Angebot überzeugt, liegt aber zu einem Großteil am Text.

Professionelle Texter schreiben zielorientierte Texte. Sie kennen die Zielgruppe und orientieren sich am Ziel eines Inhalts. Um das Ziel zu erreichen, bedienen sie sich gewisser Kommunikationstechniken und setzen diese um. Das Ergebnis ist ein Text, der das Bedürfnis der Zielgruppe befriedigt und sie zu dem Ergebnis führt, das der Auftraggeber wünscht. Das macht das Handwerk aus.

So ist ein Verkaufstext meist kein Meisterwerk der Dichtkunst. Allerdings ist im Verkauf auch keine Kunst angezeigt, sondern effektive Kommunikation. Hier geht es nicht um Schöngeistiges, sondern um Konversion. Und in der Konversion trennt sich die Spreu vom Weizen. Was nützt dir ein billiger Text, wenn keiner davon überzeigt wird. Schau mal:

Gehen wir zum Beispiel von einem Unternehmer aus, der Produkt oder Dienstleistung X im Wert von 1.000 Euro verkaufen möchte. Schreibt er den Text selbst oder lässt ihn auf einem Textportal für 10 Euro erstellen, verkauft er in diesem fiktiven Beispiel 50 Mal sein Angebot. Das macht einen Umsatz von 50.000 Euro. Beauftragt er einen Profi, zahlt er beispielsweise 250 Euro (je nach Produkt, Umfang etc.). Selbst wenn der Unterschied bei nur zehn Verkäufen liegt, bringt dieser Text 60.000 Euro ein. Der 25 Mal teurere Text hätte somit rund 10.000 Euro mehr Umsatz erzeugt, aber nur 240 Euro mehr gekostet.

Das sind deine Alternativen:

Auftraggeber schreibt Texte selbst:

Kostengünstig

Direkt auf Produkt/Angebot/Unternehmen bezogen

Fachwissen bezogen auf das Produkt vorhanden

nimmt viel Zeit in Anspruch, Fertigstellung ungewiss

Kein Know-How über textspezifische Anforderung (Verkaufstrigger etc.)

Gefahr der Betriebsblindheit (zu viele Fachbegriffe etc.)

Kein Wissen über Textanforderungen für Seo

Keine Erfahrung, welche Texte im Internet funktionieren

Textportale:

Günstig

gegen etwas mehr Geld auch Erfahrung im SEO-Texten vorhanden

meist schnelle Lieferung

kein gesichertes Fachwissen zum Produkt

keine Recherche im Unternehmen, daher fehlen auch Wissen über USP etc.

meist kein direkter Kontakt möglich (die Textportale versuchen den Kontakt im internen Mailverkehr zu halten, was die Kommunikation oft schwierig macht), Revisionen werden umständlich und kosten viel Zeit

Textauftrag muss sehr genau erstellt werden, erfordert daher etwas Erfahrung

Keywordrecherche muss selbst durchgeführt werden

Profitexter engagieren:

Kostenintensiver

richtiger Texter muss gefunden werden

Recherche findet im Unternehmen statt, somit perfekte Ausrichtung auf Produkt/Angebot/Unternehmen und Ziel

direkter Kontakt möglich, erleichtert Überarbeitungen für Texter und ermöglicht schneller zufriedenstellendes Resultat für Auftraggeber

Wissen um korrekten Einsatz von Kommunikationstechniken (z. B.: Verkaufstrigger, „flotte Schreibe“, zielgruppengerechte Ansprache etc.)

Know-How um Anforderungen an Text im Web (Balance zwischen Seo und Mensch)

Keywordrecherche etc. professionell möglich

Zielorientierte Texte

Ähnlich wie bei den Fotos und Bildern haben alle Herangehensweisen ihre Berechtigung. Und nicht jedes Produkt, jedes Angebot erfordert die Profi-Recherche. Zudem heißt es nicht, dass man auf einem Textportal keinen Profi engagiert. Allerdings wird dieser für ein paar Euros keine ausgiebige Recherche angehen. Hat ein Profi aber Erfahrungen mit einem Produkt/Thema, so kann er schnell und in guter Qualität dazu einen Text erstellen.

Bei spezielleren Angeboten wird das ohne Recherche nicht möglich sein und ein Profi wird davon im Textportal auch Abstand nehmen. Um das zu verdeutlichen: Ein iPhone ist und bleibt ein iPhone, egal welcher Online-Shop es verkauft. Die Arbeitsweise und Qualität eines Tischlers kann sich aber maßgeblich unterscheiden. Jedes Unternehmen, dass ein gewisses USP herausgearbeitet hat, muss dieses auch transportieren. Selbst ein Profi-Texter könnte über ein Textportal nur „Stehsätze“ aneinanderreihen. Was das spezielle Unternehmen ausmacht, kann er nicht vermitteln.

Andere Contentarten

Im Video- und Audiobereich gelten die gleichen Maßstäbe. Man kann ein Produktvideo auch mit dem Smartphone produzieren. Ob es den gleichen Effekt hat wie vom Profi, darf bezweifelt werden. Wenn beispielsweise eine Band einen Konzertmitschnitt mit einem Diktiergerät aufnimmt, wirkt es ebenfalls nicht professionell.

Allerdings zeigt sich auch hier, dass der Fokus auf dem Zweck liegen sollte. Viele Podcasts und Youtube-Channels sind ohne Tonstudio und Profi-Filmteam sehr erfolgreich, wenn der Info-Charakter im Vordergrund steht.

Am Ende ist es wie immer: Du musst anhand von Ziel und Zielgruppe entscheiden, wie professionell und kostenintensiv die Herangehensweise sein darf. Generell solltest du dabei stets so professionell wie möglich vorgehen und nicht schon von vornherein versuchen, alles möglichst billig abzuwickeln. Das wäre der falsche Betrachtungswinkel.