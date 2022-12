Wer eine App entwickeln lassen möchte, sollte am besten auf eine App Agentur mit langjähriger Erfahrung zurückgreifen. Diese Agentur kann nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch Empfehlungen aussprechen und natürlich sämtliche Fragen beantworten. Somit gelingt es, stückweise die App erfolgreich umzusetzen. Doch worauf gilt es genau bei der Appentwicklung zu achten?

Wichtige Punkte, die beim Entwickeln von Apps zu bedenken sind

Wer ein App Projekt in die Wege leiten möchte, sollte ein paar wichtige Hinweise bedenken. Die App soll schließlich von zahlreichen Anwendern bedient und regelmäßig genutzt werden. Nur wer zufrieden mit der Anwendung ist, wird diese gern öffnen und nach gewisser Zeit auch Empfehlungen bei Freunden, Familie und Bekannten aussprechen. Daher ist bei der Appentwicklung nichts dem Zufall zu überlassen.

Nutzer in den Vordergrund stellen

Bei heutzutage mehreren Millionen Apps, die in den unterschiedlichen Appstores zur Verfügung stehen, ist es absolut notwendig, eine Anwendung mit Mehrwert zu erstellen. Sie sollte über ein Alleinstellungsmerkmal verfügen, um sich aus dem Tapetenmuster aller Apps abheben zu können. Zudem sollten Design, Funktionalität und Handhabung ansprechend sein. Eine App, die interessant erscheint, unkompliziert zu bedienen ist und keine Fragen aufwirft, ist für den Anwender aufschlussreich. Diese Punkte sollten daher bei der Entwicklung der App nicht zu kurz kommen.

Anforderungen schriftlich festhalten

Obwohl die App für den Nutzer einfach zu verwenden sein sollte, darf die Anwendung nicht zu schlicht ausfallen. Im besten Fall bietet sie spezielle Funktionen, die vielleicht an externen Diensten gekoppelt sind. Es müssen also Schnittstellen und ein gutes System her, damit die App reibungslos funktionieren kann. Doch welche Anforderungen sind nötig, damit die App auch gelingt? Die Web Apps Agentur kann hier über verschiedene Hürden informieren und im Nachgang Lösungsansätze bieten. Somit lässt sich die App optimal programmieren und zur Verfügung stellen.

Technologie definieren

Sind die Anforderungen geklärt, ist es nötig, die Technologie einzubeziehen. Hier sollten App Agenturen genau darlegen, welche Technologie für die App empfehlenswert ist. Eine Agentur mit wertvoller Erfahrung kann nicht nur Empfehlungen aussprechen, sondern die App auch zur vollen Zufriedenheit des Kunden programmieren. Dabei ist zwischen Web App, nativen Apps sowie Cross-Plattfrom-Apps zu unterscheiden.

Passende Plattform wählen

Viele Agenturen sehen diesen Punkt als überflüssig an, dennoch gilt es, im Vorfeld stets die passende Plattform auszuwählen. In zahlreichen Fällen ist es ratsam, die App sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung zu stellen. Somit lassen sich zahllose Nutzer bedienen, die von unterschiedlichen Betriebssystemen Gebrauch machen. Cross-Plattform Apps sind oftmals ein guter Mittelweg, um alle möglichen Anwender ansprechen zu können. Zudem lassen sich die Kosten niedrig halten und die App auf den jeweiligen Plattformen vorteilhaft präsentieren.

Regeln bedenken

Um die Anwendung in den App Stores vertreiben zu können, stellen jene Stores spezielle Regeln auf. Diese sind bei der Appentwicklung genau zu bedenken. Andernfalls laufen Appentwickler Gefahr, die Apps nicht in den Stores einstellen zu können. Eine gute App Agentur weiß jedoch genau, welche Richtlinien es einzuhalten gilt und kann diese Mittel erfolgversprechend nutzen. Es ist daher sinnvoll, nach der Erstellung der Idee, die App vor der Entwicklung genau den Richtlinien gemäß anzupassen. Sehen alle Pläne gut aus, steht auch der eigentlichen Umsetzung nichts mehr im Wege.

Testphase einhalten

Eine App sollte in vollem Umfang funktionieren. Ist das Design nicht stimmig oder fallen verschiedene Anwendungen aus, sind auch Nutzer nicht zufrieden. Die Folge: Die App wird bereits nach kurzer Zeit wieder deinstalliert. Um diesen Umstand zu vermeiden, sollte die App auf jeder Plattform ausgegeben getestet werden. Dazu sind verschiedene Geräte und Displayauflösungen in Betracht zu ziehen. Je besser die Testphase, desto mehr Fehler lassen sich ausschließen und desto erfolgreicher kann die App an den Start gehen.

Wartung sowie Betreuung in Betracht ziehen

Es ist eine Tatsache, dass die Betriebssysteme stetiger Weiterentwicklung unterliegen. Daher ist es auch nötig, die App regelmäßig zu erneuern oder zu verändern, damit sie mit den aktuellen Betriebssystemen mithalten kann. Deshalb sind Testungen in regelmäßigen Abständen sinnvoll. Somit lässt sich die App im Bedarfsfall anpassen. Je mehr Technik jedoch involviert ist und je mehr Plattformen zu bedienen sind, desto aufwendiger ist die Betreuung und Wartung.

Budget im Auge behalten

Eine App zu entwickeln kostet Zeit und Geld. Oftmals lässt sich der Kostenaufwand am Anfang nicht genau konkretisieren. Daher ist eine App Agentur sinnvoll, die Festpreise anbietet und einen Rundum-Service gewährt, der keine Wünsche offen lässt. Somit bietet sich App-Besitzern keinerlei Nachteile, sondern eine rundum gelungene App, die auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung steht und unterschiedlichen Kunden wertvollen Nutzen bietet.

Wie lässt sich eine gute App Agentur ermitteln?

Eine App zu entwickeln ist mit viel Zeit verbunden. Daher ist es oft schwierig, einen guten, seriösen Partner zu finden, der sich die nötige Zeit und Geduld nimmt. Kleinere Projekte lassen sich häufig gut von Freelancern umsetzen. Soll jedoch eine erfolgreiche App an den Start gehen, die direkt von Anfang an gut anläuft, ist eine seriöse App Agentur empfehlenswert. Diese punktet nicht nur mit einer hervorragender Arbeitsweise und der Umsetzung aller Kundenwünsche, sondern steht jederzeit zur Verfügung. Zu Beginn sollte auf jeden Fall ein Vorgespräch anstehen. In diesem Rahmen lassen sich alle Ideen und Gedanken vortragen, aber auch Möglichkeiten und Schwierigkeiten aufzeigen. Im Anschluss können sich Entwickler und Programmierer zusammen mit den Kunden an den Tisch setzen und ein gutes Projektmanagement erstellen. Im Fokus steht immer die Qualität und Usability, um Kunden eine gute App ermöglichen zu können. In diesem Zusammenhang lassen sich auch Technologien einbeziehen, um eine gelungene App umsetzen zu können.

Wie teuer ist die Appentwicklung?

Ein Preis lässt sich an dieser Stelle nur schwer vortragen, da es sich bei der Appentwicklung kaum um Fließbandarbeit handelt. Jede App ist speziell, individuell und an verschiedene Wünsche und Anforderungen der Kunden geknüpft. Pauschalpreise lassen sich daher nicht präsentieren. Erst nach dem ersten Gespräch und der Einschätzung von Zeit- und Entwicklungsmaßnahmen lässt sich ein Preis für die Appentwicklung festlegen. Je nach Zeitaufwand und Möglichkeiten liegen die meisten Projekte im Kostenrahmen von 20.000 Euro bis 50.000 Euro. Natürlich gibt es auch kleinere Appprojekte oder größere Aufträge – der Preis der Appentwicklung ist stets individuell und lässt sich demnach nicht genau konkretisieren.

Fazit zur Entwicklung von Apps

Kunden, die eine App programmieren lassen möchten, sollten sich vor dem Vorgespräch bei der App Agentur einen Plan mit Wünschen und Vorstellungen zurechtlegen. Somit ist es der Agentur einfacher möglich, nach dem Gespräch Möglichkeiten zu offerieren und einen Preis zu ermitteln.

Wichtig ist, eine seriöse Firma zu beauftragen, die verschiedene Ansprüche erfüllen kann, mit Experten zusammenarbeitet und hervorragende Arbeitsweisen bietet. Eine Agentur, bei der Kunden mit offenen Fragen zurückgelassen werden oder die keine Hilfestellungen bietet, ist weniger ratsam. Ist das Angebot hingegen lückenlos und lässt sich die App hervorragend umsetzen, können Kunden mit einem guten Gefühl an die Zusammenarbeit herantreten. Die App wird ein voller Erfolg und Kunden weltweit begeistern.