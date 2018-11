Photoshop: Mit diesen Tutorials nutzt du den Wasserfarben-Look im Design

Grafische Elemente, die mit Wasserfarben realisiert zu sein scheinen, können je nach Projekt optimal sein und die größte Realitätsnähe herstellen. Nicht nur Websites von Künstlern sind hier interessante Kandidaten. Auch ausgewiesene Webdesign-Pages sind ausgezeichnete Kandidaten für grafische Effekte aus dem Malkasten.

Dabei ist es nicht erforderlich, das gesamte Design auf diese Optik umzustellen. Wie so oft können Akzente eine weit größere Wirkung erzielen. Heute haben wir einige Tutorials für dich, mit deren Hilfe die Umsetzung von Wasserfarben-Designs keine Schwierigkeit mehr darstellen sollte.

Viele der verfügbaren Tutorials zum Thema sind, sagen wir, simpel. Vielfach werden einfachste Filter genutzt. In diesem Tutorial wird mit Ebenenmasken gearbeitet.

Tutsplus geht – wie immer – tiefer und zeigt, wie man seine ganz eigenen Wasserfarben-Effekte seinem Design-Arsenal hinzufügen kann.

Nach dem Motto: Quick, but not necessarily dirty. In diesem Tutorial wird am Beispiel des Fotos eines Kranichs unter Verwendung verschiedener Wasserfarben-Pinsel, kombiniert mit einer Textur ein äußerst realistischer Effekt erzielt.

In diesem Tutorial wird das Beispiel eines sehr erdnah kolorierten Naturhintergrundes gezeigt. Nur wenige Schritte sind erforderlich. Mit etwas Geschick ist das Ergebnis vielfältig abstrahierbar.

Dieses Tutorial gefällt mir persönlich am besten. In 10 Schritten wird ein Foto so verfremdet, dass es eine Hybrid-Optik erhält. Obschon man noch deutlich erkennt, dass die Herkunft ein Foto ist, tritt der Wasserfaben-Effekt stark in den Vordergrund. Die PSD zum Beispiel steht zum Download bereit.

Dieses Tutorial geht so weit, sogar einen Pinsel zur Verstärkung des optischen Effekts in das Design einzufügen. Auch hier wird ein bestehendes Foto bearbeitet. Mit 30 Schritten ist die Anleitung entsprechend umfangreich ausgefallen. Ein 70-minütiges Video zeigt die Bearbeitung in Echtzeit.

Wenn das Ausgangsbild besonders gut passt, kann auch diese Vorgehensweise hinreichend sein. Immer da, wo starke Farben und starke Kontraste wichtiger sind als viele Details, kommt der hier gezeigte Effekt in Betracht. Schöne Grüße an unsere niederländischen Freunde ;)

(Artikelbild: Depositphotos)