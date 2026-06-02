Zwei Tage Keynotes, über 85 Sessions, ein durchgehendes Leitmotiv: weg von der KI, die nur assistiert, hin zu Agenten, die ganze Arbeitsabläufe eigenständig übernehmen. Hinter dem Spektakel um Brillen und Suche steckt für Unternehmen eine handfeste Verschiebung in der Entwicklungsarbeit.

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Die Google I/O 2026 lief am 19. und 20. Mai im Shoreline Amphitheater und stellte die agentische KI klar in den Mittelpunkt. Nach den vielen Vorschauen lohnt der nüchterne Rückblick auf das, was tatsächlich geliefert wurde, und auf die Frage, was davon für Entscheider und Entwickler im DACH-Raum jetzt nutzbar ist.

Das Wichtigste in Kürze

Google stellte die Gemini-3.5-Modellreihe vor und ordnet sie zusammen mit der TPU-8i-Infrastruktur in die agentische Phase ein.

Die Entwicklungsplattform Antigravity erhielt mit Version 2.0 und einer neuen CLI zwei Oberflächen für den Aufbau spezialisierter Subagenten.

Für die Web-Entwicklung kamen mit WebMCP, HTML-in-Canvas und Chrome DevTools für Agenten gleich mehrere neue Bausteine.

Auf der Consumer-Seite dominierten das Such-Upgrade, der Agent Gemini Spark und neue intelligente Brillen für den Herbst.

Welche Modelle hat Google vorgestellt?

Gemini 3.5 bildete das Herzstück der Keynote. Sundar Pichai ordnete die neue Modellreihe gemeinsam mit der hauseigenen TPU-8i-Hardware und der Plattform Antigravity in die von ihm so genannte agentische Gemini-Ära ein. Der Akzent lag dabei weniger auf reiner Benchmark-Leistung als auf der Fähigkeit, mehrstufige Aufgaben über verschiedene Werkzeuge hinweg selbstständig zu bearbeiten.

Transparenz bekam ungewöhnlich viel Raum. Der SynthID-Detektor zur Erkennung KI-generierter Inhalte wird bereits millionenfach genutzt, und Google ergänzt ihn nun um die Verifikation von Content Credentials über mehrere Produkte hinweg. Für Unternehmen, die KI-Inhalte rechtssicher kennzeichnen müssen, ist das ein relevanter Baustein.

Was ändert sich für Entwickler konkret?

Antigravity 2.0 und die neue Antigravity CLI bilden den Kern der Entwickler-Ankündigungen. Beide Oberflächen erlauben es, spezialisierte Subagenten für komplexe Workflows aufzusetzen, abgesichert durch Terminal-Sandboxing, Credential-Masking und gehärtete Git-Policies. Über die Managed Agents in der Gemini API genügt ein einzelner API-Aufruf, um einen fertig bereitgestellten Agenten samt Remote-Sandbox zu erhalten.

Die Web-Plattform erhielt mehrere Bausteine, die für jeden mit Frontend-Hintergrund interessant sind. WebMCP ist ein vorgeschlagener offener Standard, mit dem sich JavaScript-Funktionen und HTML-Formulare als strukturierte Werkzeuge freigeben lassen, damit browserbasierte Agenten zuverlässiger arbeiten. Der experimentelle Origin Trial startet mit Chrome 149. Die neue HTML-in-Canvas-API bindet echte DOM-Elemente in ein Canvas mit WebGL und WebGPU ein, sodass immersive 3D-Oberflächen durchsuchbar und barrierefrei bleiben.

Migration und Qualität standen ebenfalls auf der Agenda. Ein Migrations-Agent in Android Studio überführt App-Code aus React Native, Web-Frameworks oder iOS in native Kotlin-Apps und verkürzt laut Google Migrationen von Wochen auf Stunden. Mit Chrome DevTools für Agenten lassen sich Audits, Debugging und Optimierung automatisieren, ohne dass ein Mensch jeden Schritt überwacht.

„Der eigentliche Hebel der I/O steckt nicht in der Brille, sondern in den Entwickler-Werkzeugen. Wer seine Build- und Migrationszyklen mit agentischen Tools verkürzt, gewinnt Tempo, handelt sich aber eine neue Abhängigkeit vom Agent-Stack eines einzelnen Anbieters ein.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bekamen Endnutzer zu sehen?

Die Google-Suche erhielt nach eigener Darstellung das größte Upgrade seit fast 30 Jahren. Dazu kam Gemini Spark, vorgestellt als rund um die Uhr verfügbarer persönlicher KI-Agent, der Aufgaben über mehrere Schritte und Drittanbieter hinweg abarbeitet. Zum Abschluss zeigte Google neue intelligente Brillen, darunter ein Modell von Samsung, die im Herbst auf den Markt kommen sollen.

Android 17 mit dem Codenamen Cinnamon Bun tauchte nur am Rande auf, der Stable-Release wird für Juni erwartet. Bemerkenswert bleibt die Gewichtung: Der weitaus größte Teil der Bühnenzeit gehörte den Gemini-Modellen, während klassische Plattform-Themen weniger Raum bekamen als in früheren Jahren. Die Folgen für Publisher und SEO hat Dr. Web bereits mit Blick auf den AI Mode als möglichen Suchstandard beleuchtet.

Den vollständigen Überblick aller Entwickler-Ankündigungen samt Sessions dokumentiert der offizielle Google Developers Blog. Für Unternehmen lohnt die Frage, welche der neuen agentischen Werkzeuge sich in bestehende Entwicklungsprozesse einfügen und wo der Lock-in beginnt.

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