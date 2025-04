Das Hauptziel einer jeden Suchmaschine ist es, den Nutzern interessante und ansprechende Inhalte zu bieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Früher war es für Suchmaschinen recht schwierig, herauszufinden, was der Nutzer eigentlich finden wollte, wenn er eine bestimmte Anfrage eingab. Aber jetzt sind neue Algorithmen im Einsatz, die die gesamte Anfrage und ihre Bedeutung verstehen können, nicht nur einzelne Wörter. Die Absicht des Nutzers wurde zu einem wirklich heißen Thema für Suchmaschinen, die sich stark auf die Absicht des Nutzers konzentrieren.

Künftig muss jedes Unternehmen, das in den SERP weiter nach oben kommen möchte, die Absicht der Nutzer im Auge behalten, das Kundenerlebnis zu personalisieren und seine Website für sie zu optimieren.

Was ist die Absicht des Benutzers?

Die Benutzerabsicht bezieht sich in der Regel auf das eigentliche Ziel, das die Benutzer verfolgen, wenn sie eine Suchanfrage in eine Suchleiste eingeben. Auch wenn es nur ein paar Wörter sind, haben die Benutzer etwas im Sinn, wenn sie diese eingeben – sie möchten vielleicht mehr erfahren, kaufen, bestellen, eine Wegbeschreibung erhalten usw. Das nennt man die Absicht des Benutzers.

Nehmen wir an, jemand googelt „Apfel“. Es ist ziemlich schwierig, zu verstehen, wonach der Nutzer eigentlich sucht. Möchte er mehr über das Unternehmen Apple oder seine Produkte erfahren? Oder sucht er vielleicht nach dem nächstgelegenen Apple Store? Was aber, wenn er Äpfel kaufen möchte oder ein Rezept für einen Apfelkuchen braucht?

So viele Möglichkeiten und so wenig Informationen! Aber die Möglichkeiten moderner Suchmaschinen sind enorm. Sie sind in der Lage, das Wesen und die Absicht jeder Suchanfrage zu verstehen und relevante Ergebnisse anzuzeigen. Die fortschrittliche SEO-Software, die Sie auf Top10seosoftware.com/de/ finden, ist auch sehr hilfreich bei der Auswahl geeigneter Keywords mit bestimmten Absichten, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

Es gibt auch verschiedene Tools, die Ihnen bei der Automatisierung helfen oder zusätzliche Ideen für die Erstellung von Inhalten liefern, um die Lücken auf Ihren Seiten zu füllen, wenn sie den verschiedenen Nutzerintentionen entsprechen.

Sie können die Benutzerabsichten in diese Gruppen einteilen:

Informelle Absicht. Nutzer, die Informationsanfragen stellen, suchen nach Informationen zu einem bestimmten Thema. In der Regel handelt es sich dabei um die am häufigsten verwendeten Keywords mit großem Suchvolumen. Diese Nutzer sind auf der Suche nach informativen und beschreibenden Inhalten.

Navigationsabsicht. Dies sind markenbezogene Suchanfragen zu bestimmten Marken, Produkten oder Lösungen. Nutzer, die sie eingeben, kennen das Unternehmen oder die Marke, nach der sie suchen, bereits und googeln es, um auf seine Website zu gelangen.

Kommerzielle Absichten. Sie können sich die kommerzielle Absicht als eine Kombination aus Informations- und Transaktionsanfragen vorstellen. Die Benutzer möchten zwar etwas kaufen, sind aber möglicherweise bisher nicht endgültig überzeugt, sodass sie zusätzliche Informationen benötigen, um ihre Entscheidung zu unterstützen.

Transaktionsabsicht. Transaktionsanfragen stehen ganz unten im Verkaufstrichter. Sie werden in der Regel von Personen eingegeben, die bereit sind zu kaufen. Solche Suchanfragen enthalten oft Wörter und Phrasen wie „wo kaufen“, „einkaufen“, „Preis“ und andere ähnliche kaufbereite Wörter.

Wie die Benutzerabsicht die Suchergebnisse beeinflusst

Wie wir bereits oben erwähnt haben, ist es das Ziel jeder Suchmaschine, die relevantesten Ergebnisse zu jeder Anfrage anzuzeigen, sodass ein Benutzer nicht über die erste Seite der Suchergebnisse hinausgehen muss.

Google verfügt über eine Skala für jede Website, die von „voll erfüllt“ bis „nicht erfüllt“ reicht. Der Wert, den Sie erhalten, beeinflusst Ihr Website-Ranking sowie die Wahrscheinlichkeit, in den Rich Snippets angezeigt zu werden.

Google stellt klar, dass Seiten, die für mehrdeutige Keywords optimiert sind und keine eindeutige Nutzerabsicht widerspiegeln, niemals eine „Fully Meets Rate“ erreichen werden.

Google hat also ganz klar Stellung bezogen: Seiten, die keiner bestimmten Nutzerabsicht entsprechen, werden nicht gerankt und nicht in die Rich Snippets aufgenommen.

Warum eine Publikumsanalyse notwendig ist

Getrackt ist der Schlüssel zur Erstellung und Anzeige der richtigen Inhalte, sei es über organischen oder bezahlten Traffic.

Die Berücksichtigung der Suchabsicht bei der Erstellung von Landing-Pages, Blogartikeln und anderen Inhalten bietet dem Besitzer einer Website mehrere wichtige Vorteile:

wird die Relevanz jeder Seite erhöht, sodass sie leichter höher eingestuft werden kann;

ist es möglich, allgemeine Seiten in mehrere Seiten mit einem engeren Fokus und unterschiedlichen CTAs zu unterteilen, die die jeweilige Stufe im Verkaufstrichter widerspiegeln, und sie auf ein bestimmtes Publikumssegment zuzuschneiden;

Wenn Sie die oben aufgeführten Punkte berücksichtigen, steigt die Konversionsrate erheblich;

Das Verständnis der Benutzerabsicht verbessert die Gesamtqualität der Inhalte;

wird es die Absprungrate und andere Verhaltensfaktoren verbessern;

in dem Komplex, wird es sich positiv auf die Position der Website in den Suchergebnissen auswirken.

Wenn Sie die Absicht nicht überprüfen und nach Ihrer Intuition handeln, können Sie mit einem ziemlich häufigen Problem konfrontiert werden – dem Versuch, mit ungeeigneten Inhalten ein gutes SEO-Ranking zu erreichen. Infolgedessen wird es praktisch unmöglich sein, voranzukommen. Und selbst die Leute, die auf Ihre Website klicken, werden Bounces statt Conversions generieren.

Die Absichten der Benutzer verstehen

Momentan gibt es kein spezielles Tool, das SEO-Spezialisten und Marketingfachleuten helfen würde, die Absicht der Nutzer klar zu verstehen. Aber wir können es zumindest versuchen.

Fragen Sie Ihre Benutzer

Auch wenn es in diesem Artikel um die Verwendung von SEO-Indikatoren geht, um die Absichten der Nutzer zu verstehen, dürfen wir die Bedeutung und die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, die Besucher Ihrer Website direkt zu befragen – die wichtigste Quelle für solche Informationen. Befragen Sie Ihre Kunden einfach über ein Formular oder eine On-Site-Umfrage, die Sie mit zahlreichen Tools erstellen und einrichten können.

Stellen Sie den Besuchern die folgenden drei Fragen:

Was ist der Grund für Ihren heutigen Besuch auf dieser Seite?

Konnten Sie sie abschließen?

Wenn nicht – was hat Sie davon abgehalten?

Vielleicht erhalten Sie überraschende Antworten und viele Informationen, die Sie nutzen können, um Ihre Seiten an die Absicht der Benutzer anzupassen.

In vielen Fällen sagt das Keyword selbst etwas über die Absicht des Nutzers aus, z.B. ist „iPhone kaufen“ eindeutig eine Transaktionsabsicht, während „muss ich ein iPhone kaufen, um die Apple Watch zu benutzen“ eindeutig eine Informationsabsicht ist.

Um diesen Prozess regelbasierter zu gestalten, können Sie die folgende Liste sogenannter „Keyword-Modifikatoren“ verwenden (und sie nach Bedarf aktualisieren), die Ihnen helfen, die Absicht der Benutzer schnell zu verstehen.

Informativ: was, wer, wo, wann, wie, warum, Fakten, Leitfaden, Anleitung, Tipps, Ideen, lernen, Anweisungen, Beispiel.

was, wer, wo, wann, wie, warum, Fakten, Leitfaden, Anleitung, Tipps, Ideen, lernen, Anweisungen, Beispiel. Navigation: Marken-/Produkt-/Dienstleistungsnamen, Teil der Webadresse, wie „pinterest.com“.

Marken-/Produkt-/Dienstleistungsnamen, Teil der Webadresse, wie „pinterest.com“. Kommerziell: vergleichen, beste, Angebote, vs., top, Rezension, Liste und alle Merkmale Ihres Produkts wie Farbe, Größe, etc.

vergleichen, beste, Angebote, vs., top, Rezension, Liste und alle Merkmale Ihres Produkts wie Farbe, Größe, etc. Transaktional: Einkaufen, kaufen, Coupon, Rabatt, Preis, Preisgestaltung, billig, erschwinglich.

Conversions

Eine weitere Möglichkeit, die Absicht des Benutzers auf Ihrer Seite zu erkennen, ist die Überprüfung der Konversionen auf dieser Seite. Prüfen Sie nicht nur den Kauf, sondern auch andere Konversionen wie die Anmeldung für einen Newsletter oder das Herunterladen Ihres PDF-Ratgebers.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Landing-Page für Ihr SaaS erstellt und sie auf ein bestimmtes Keyword ausgerichtet, in der Hoffnung, die kommerziellen/transaktionalen Absichten zu erreichen. Aber wenn die Nutzer über die organische Suche auf die Seite kommen, ist die Konversion minderwertig. Die meisten von Ihnen ziehen es vor, entweder zu Ihrem Blog zu gehen oder stattdessen Ihren PDF-Leitfaden herunterzuladen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Seite bei dem Keyword, das die Nutzer mit Informationsabsichten anlockt, gut abschneidet.

CTR

CTR steht für Click-Through-Rate. Diese Kennzahl wird durch das Verhältnis zwischen der Anzahl der Klicks pro Seite und der Gesamtzahl der Seitenaufrufe in den Suchergebnissen bestimmt. Je höher die Klickrate ist, desto höher wird die Seite eingestuft, da Google davon ausgeht, dass eine bestimmte Seite, auf die so viele Menschen geklickt haben, ihren Absichten entspricht.

Daher ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Absicht der Nutzer in Bezug auf ein bestimmtes Keyword zu verstehen, sich die Seiten anzusehen, die für dieses Keyword am höchsten ranken. Sie können sicher sein, dass die Seiten in der SERP auf einen bestimmten Nutzer ausgerichtet sind, da sie von der Suchmaschine nach oben befördert werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator für die spezifische Nutzerabsicht ist der Platz, an dem die Seiten in der SERP angezeigt werden, und Sie werden feststellen, dass diese von Keyword zu Keyword unterschiedlich sind:

Sie werden auch feststellen, dass bei Keywords mit kommerzieller/transaktionaler Absicht eine aggressivere Anzeigenpräsenz zu verzeichnen ist.

Bezahlter & organischer Traffic

In der Google Search Console können Sie unter Suchergebnisse die historischen Informationen darüber abrufen, über welche Keywords Ihre Seite den meisten organischen Traffic erhält.

Wenn Sie die Liste der Keyword-Modifikatoren zurate ziehen, können Sie die Absicht der Benutzer für jedes Keyword leicht verstehen. Der einzige Nachteil könnte sein, dass die Suchmaschinen die Informationen zu den Keywords jetzt tendenziell kürzen, sodass die Informationen möglicherweise begrenzt sind.

Wenn Sie Google Ads-Kampagnen oder LinkedIn-B2B-Ads verwenden, können Sie dasselbe tun, indem Sie zu Suchkampagnen – Keywords – Suchbegriffen gehen. Dort sehen Sie, welche Suchanfrage für jede Anzeige verwendet wurde und wie hoch die CTR war. Durch die Analyse dieser Informationen können Sie feststellen, ob Sie die Absicht des Nutzers getroffen haben oder nicht.

Auf Ihrer Facebook-Unternehmensseite können Sie auch auf die Registerkarte Personen klicken, um Einblicke in Ihr Publikum zu erhalten, einschließlich Alter, Geschlecht, Standort, Sprachen usw. Wenn Sie diese Informationen analysieren, können Sie besser verstehen, wonach Ihre Nutzer suchen.

Was tun Sie dann mit den Benutzerintentionen?

Jetzt, da Sie die Absichten der Nutzer verstehen, können Sie Maßnahmen ergreifen, um Ihr Ranking zu verbessern und an der Personalisierung zu arbeiten:

Prüfen Sie Ihre Konkurrenten.

Wenn Sie keine Ideen haben, wie Sie sich verbessern können, sind Ihre Konkurrenten eine wichtige Quelle dafür. Sie können leicht herausfinden, für welche Keywords sie gut ranken, wie die Nutzerabsichten auf ihren Top-Seiten aussehen und entscheiden, ob Sie versuchen möchten, ein Stück von ihrem Kuchen abzubekommen, indem Sie die gleichen Keywords/Intent-Seiten erstellen.

Aktualisieren Sie Ihre SEO-Strategie.

Stellen Sie sicher, dass Sie Seiten für alle Nutzerintentionen haben, damit Sie die Nutzer auf jeder Stufe des Trichters abholen können. Sammeln Sie den semantischen Kern und teilen Sie die Keywords nach Intentionen auf. Verteilen Sie sie auf die Seiten und stellen Sie sicher, dass sich die Absichten nicht vermischen. Analysieren Sie Long-Tail-Suchanfragen und verwandte Keywords, die Ihnen eine Idee für eine Formulierung geben können, die eindeutig einer bestimmten Nutzerabsicht entspricht.

Priorisieren Sie die Erstellung von Inhalten.

Wenn Sie mit der Analyse der Nutzerabsichten und Ihrer Seiten fertig sind, werden Sie leicht die Lücken erkennen – Nutzerabsichten, für die es keine Seiten auf Ihrer Website gibt. Sie können also entscheiden, wie Sie die Seiten personalisieren, je nachdem, welche Nutzerabsichten Sie erfüllen möchten, und die Aufgaben für Ihr Content-Marketing-Team festlegen.

Zusammenfassung

Google und andere Suchmaschinen legen jetzt immer mehr Wert darauf, die Absichten der Nutzer mit bestimmten Seiten in den Suchergebnissen abzugleichen. In dieser Hinsicht ist es für Besitzer von Websites absolut wichtig geworden, die Absichten ihrer Besucher auf den verschiedenen Seiten zu verstehen und ihre SEO-Strategien so auszurichten, dass sie den spezifischen Absichten der Nutzer auf jeder Stufe des Trichters entsprechen.