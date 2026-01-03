Warum Ihr Körper denkt, Sie kämpfen gegen Löwen

Evolutionsbiologen der Universität Zürich zeigen: Moderne Arbeitswelten aktivieren dieselben Stresssysteme wie einst Raubtierattacken. Nur erholt sich Ihr Nervensystem nie. Eine neue Studie erklärt, warum das Ihre Gesundheit und Produktivität kostet.

Kennen Sie das? Der Terminkalender platzt, E-Mails stapeln sich, im Hintergrund dröhnt der Straßenverkehr. Ihr Körper reagiert darauf exakt so, als würde ein Löwe vor Ihrem Schreibtisch stehen. Das Problem: Der Löwe geht nie weg.

Eine neue Analyse der Evolutionsanthropologen Colin Shaw (Universität Zürich) und Daniel Longman (Loughborough University) im Fachjournal Biological Reviews belegt, dass die moderne Industriegesellschaft biologische Anforderungen an den Menschen stellt, für die unsere Evolution uns nie vorbereitet hat. Hunderttausende Jahre lang passten sich Menschen an ein Leben als Jäger und Sammler an, mit viel Bewegung, kurzen Stressphasen und täglichem Kontakt zur Natur. Die Industrialisierung hat diese Bedingungen innerhalb weniger Jahrhunderte radikal verändert.

Dauerstress ohne Erholung

„In unseren ursprünglichen Umgebungen waren wir gut angepasst, um mit akutem Stress umzugehen und Raubtieren auszuweichen“, erklärt Colin Shaw, der die Forschungsgruppe Human Evolutionary EcoPhysiology (HEEP) leitet.

„In unseren ursprünglichen Umgebungen waren wir gut angepasst, um mit akutem Stress umzugehen und Raubtieren auszuweichen“ Colin Shaw, Leiter der Forschungsgruppe für Human Evolutionary EcoPhysiology (HEEP)

„Der Löwe kam gelegentlich vorbei, und man musste bereit sein, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Der entscheidende Punkt ist: Der Löwe verschwindet wieder.“ Moderne Stressoren wie Verkehrslärm, Arbeitsdruck, Social Media und permanente Erreichbarkeit aktivieren dieselben biologischen Systeme. Anders als bei unseren Vorfahren fehlt jedoch die Erholungsphase. „Unser Körper reagiert so, als wären all diese Stressoren Löwen“, sagt Daniel Longman. „

„Unser Körper reagiert so, als wären all diese Stressoren Löwen„ sagt Daniel Longman.

Ob es eine schwierige Diskussion mit dem Chef ist oder Verkehrslärm, Ihr Stressreaktionssystem reagiert, als würden Sie Löwe um Löwe um Löwe gegenüberstehen. Sie haben eine sehr starke Reaktion Ihres Nervensystems, aber keine Erholung.“

Was das für Unternehmen bedeutet

Die Forscher dokumentieren messbare Auswirkungen auf zentrale Körperfunktionen. Arbeitsplatz- und Verkehrslärm beeinträchtigen nachweislich Produktivität und Effizienz. Eine Auswertung von 31 Studien zeigt: Menschen, die urbanem Lärmstress ausgesetzt sind, leiden unter eingeschränkter Aufmerksamkeit, reduziertem Arbeitsgedächtnis und verminderter Impulskontrolle. Gleichzeitig sinken weltweit die Fertilitätsraten, chronisch-entzündliche Erkrankungen nehmen zu. Der Rückgang von Spermienqualität seit den 1950er Jahren wird mit Pestiziden, Herbiziden und Mikroplastik in Verbindung gebracht.

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Evolution ist keine Lösung

Biologische Anpassung vollzieht sich über Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren, erklärt Shaw. Die Diskrepanz zwischen menschlicher Physiologie und modernen Lebensbedingungen wird sich also nicht von selbst korrigieren. Stattdessen müssen Gesellschaften aktiv gegensteuern.

„Biologische Anpassung vollzieht sich über Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren„ Colin Shaw

„Unsere Forschung kann identifizieren, welche Reize Blutdruck, Herzfrequenz oder Immunfunktion am stärksten beeinflussen, und dieses Wissen an Entscheidungsträger weitergeben“, sagt Shaw. „Wir müssen unsere Städte richtig gestalten und gleichzeitig natürliche Räume regenerieren, wertschätzen und mehr Zeit in ihnen verbringen.“

Handlungsempfehlung für Entscheider

Die Studie liefert wissenschaftliche Argumente für betriebliche Gesundheitsförderung, die über Obstkorb und Yoga-App hinausgeht. Für Ihre Rechtsabteilung, HR oder Facility Management bedeutet das konkret: Lärmreduktion am Arbeitsplatz, Zugang zu Grünflächen und bewusste Erholungsphasen sind keine Wellness-Extras. Es sind biologische Notwendigkeiten. Die Originalstudie „Homo sapiens, industrialisation and the environmental mismatch hypothesis“ ist im Journal Biological Reviews erschienen (DOI: 10.1111/brv.70094).