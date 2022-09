Inzwischen kommt kaum ein Unternehmen ohne Digital Signage aus. Es lässt sich vielseitig einsetzen und bietet viele Vorteile. Dabei können nicht nur große Unternehmen von den digitalen Werbeflächen und Möglichkeiten profitieren. Auch kleine Läden und Einzelunternehmen ziehen dauerhaft reichlich Nutzen aus Digital Signage.

Welche besonderen Vorteile bringt Digital Signage mit?

Nicht nur, dass Unternehmen durch Digital Signage enorme Druckkosten und auch Papier einsparen. Dank Infoboards, elektronischen Türschildern, Empfangsmonitoren und Werbebildschirmen wird auch die Umwelt geschont.

Umwelt schonen

Das Umweltbewusstsein rückt schließlich immer mehr in den Fokus und kommt auch bei den Kunden gut an. Mit Digital Signage lässt sich schließlich bewusst und vorteilhaft der ökologische Fußabdruck des Unternehmens reduzieren.

Tipp: Durch die Anwendung von elektronischen Werbeflächen können Firmen nicht nur Plakate oder Flyer einsparen. Bestandteile der Displaylösungen lassen sich ebenso recyceln. Electronic Signage ist somit in allen Richtungen der Nachhaltigkeit hervorragend geeignet.

News direkt mitteilen

Gleichzeitig lassen sich Fehler bei der Eingabe von Werbung, Terminen, Namen oder Speisekarten in Echtzeit beheben. Anpassungen oder Aktualisierungen sind demnach binnen weniger Augenblicke geschehen. Ist ein Produkt ausverkauft oder ändert sich ein Tagesmenü, kann das neue Angebot auf allen Screens zeitgleich erscheinen. Es ist somit kein Neudruck von Plakaten oder Aushängen nötig. Ergo lässt sich viel Zeit, Geld und auch Nerven einsparen.

Denn Kunden bekommen die Erneuerung direkt mitgeteilt, müssen weniger mit Enttäuschungen leben und sind insgesamt zufriedener, wenn Ersatz geboten oder Ankündigungen vorgenommen werden. Digital Signage kann demzufolge in allen Bereichen Verwendung finden – nicht nur zu Laden- und Geschäftszeiten. Sind Büros oder Einkaufsläden geschlossen, übernehmen Screens und digitale Bildschirme die Weiterarbeit. Sie informieren Kunden über Öffnungszeiten, zeigen Angebote oder hinterlassen Notizen, die für Kunden oder Geschäftspartner von Interesse sind.

Kundenwünschen entsprechen

Kunden wird somit nicht nur die Wartezeit verkürzt, sie erhalten auch in vielen Fällen Entertainment. Wartezeiten lassen sich versüßen und Spontankäufe tätigen. Digital Signage spricht Kunden, Patienten und Gäste direkt an. Bewegte Bilder, Musik und Messages verraten dabei ohne Umschweife, was die Besucher erwartet.

Interessant: In den USA kam bei Befragungen heraus, dass ein Fünftel aller Kunden einen Spontankauf tätigte, weil ein Produkt auf einem Bildschirm beworben wurde. Dieses ist der Kundschaft im Vorbeigehen aufgefallen und hat sie direkt angesprochen. Ein Erfolg auf ganzer Linie.

Gewinne optimieren

Dadurch ergibt sich für das Geschäft und das Unternehmen ein finanzieller Mehrgewinn. Digital Signage trifft auf Kunden und sorgt für Aufmerksamkeit. Vor allem Nachrichten oder Werbung, die auf Werbeflächen laufen, wecken das Interesse. So lässt sich der Umsatz durch Bildschirmwerbung an Geschäften um bis zu 30 Prozent steigern. Die Anschaffung digitaler Lösungen kann sich demnach binnen kurzer Zeit durchaus amortisieren.

Zudem wirkt die Installierung von digitalen Türschildern, Infoboards oder Werbeflächen insgesamt moderner. Die Nachrichten drücken eine klare Message aus, die direkt beim Kunden ankommt. Nachrichten können personalisiert und professionell vermittelt werden. So entsteht insgesamt gelungene Werbung, die vor allem zeitgemäß ist.