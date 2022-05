Vorteile Affiliate Marketing? Ja, wenn du es richtig machst, kann Affiliate Marketing ein wichtiger Bestandteil deines Online Marketing-Mixes werden. Wir beantworten dir Fragen und geben wichtige Tipps, damit du in deinem Unternehmen mit Affiliate-Marketing durchstarten kannst.

Was genau ist Affiliate Marketing?

Affiliate ist ein englischer Begriff und bedeutet Tochtergesellschaft oder Partner. Affiliate Marketing funktioniert folgendermaßen: Der Affiliate wirbt auf seinem Blog, Online-Magazin oder Social-Media-Kanal für das Produkt des Verkäufers, etwa mit Verlinkungen zu Online-Shops oder Bannern. Er bietet dem Verkäufer also eine Plattform an und macht dessen Produkt publik. Klickt ein Kunde auf den Link und kauft das Produkt, bekommt der Affiliate eine Provision. Möglich wird dies durch trackbare Links, sogenannte Affiliate Links, die zu den entsprechenden Landing Pages des Werbetreibenden führen.

Vorteile Affiliate Marketing: Wie kann dein Unternehmen davon profitieren?

Affiliate Marketing ist eine klassische Win-win-Situation: Sowohl der Affiliate als auch das werbetreibende Unternehmen profitieren davon. Besonders attraktiv ist Affiliate Marketing vor allem für junge Unternehmen, weil keine Investitionen im Voraus nötig sind. Es wird nur für nachweisbare Erfolge gezahlt. Online Marketing für Anfänger umfasst viele Strategien –Affiliate Marketing gehört deshalb eindeutig dazu. Wir zeigen dir im Folgenden weitere Vorteile, die Affiliate Programme als Marketing-Strategie so interessant auch für dein Unternehmen macht.

Vorteil Affiliate Marketing: Neue Zielgruppen erschießen

In der Regel ist die Akquise – das Gewinnen neuer Kunden – ein zeitintensiver Prozess, der nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Affiliate Marketing kann dir dabei helfen, einfach und effektiv in neue Zielgruppen vorzustoßen und neue Kunden zu gewinnen. Was früher nur über teure Werbeschaltungen nach dem Gießkannenprinzip lief, ist mit Affiliate Marketing kostengünstig und zielorientiert möglich. Als Werbetreibender profitierst du beim Affiliate Marketing von der Reichweite deines Affiliate Partners. Besonders für kleine Unternehmen mit geringerer Bekanntheit ist das ein Plus.

Vorteil Affiliate Marketing: Glaubwürdigkeit durch Affiliates steigern

Der Mensch ist ein soziales Wesen und wird durch seine Mitmenschen beeinflusst. Wenn beispielsweise Freunde oder Familienmitglieder eine Kaufempfehlung für ein Produkt abgeben, wirst du dich leichter überzeugen lassen, das Produkt zu kaufen, als das bei einer anonymen Werbeanzeige der Fall wäre. Beim Affiliate Marketing ist es ähnlich: Der Betreiber eines Blogs ist eine reale Person, die bei seinen Seitenbesuchern Vertrauen und Glaubwürdigkeit genießt und dessen Empfehlungen deshalb zum Kauf eines bestimmten Produkts animieren können. Authentizität – sogenanntes Social Proof – spielt also beim Affiliate Marketing eine große Rolle und dein Unternehmen kann davon profitieren.

Vorteil Affiliate Marketing: Vielseitigkeit des Affiliate Marketings nutzen

Du kannst die Reichweite deines Affiliate Partners nutzen, um Produktneuheiten deines Unternehmens vorzustellen oder für spezielle Rabatt-Aktionen zu werben. Damit schürst du Neugierde bei deiner Zielgruppe und kannst gezielt die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt steigern. Mit Affiliate Marketing kannst du eine markentreue Community aufbauen und Feedback von deinen Kunden einholen. Hast du erst einmal ein Partner-Netzwerk aufgebaut, lässt sich dieses also sehr vielseitig für dein Unternehmen einsetzen.

Der Einstieg: Das solltest du beim Affiliate Marketing beachten

Um mit dem Affiliate Marketing erfolgreich zu starten, solltest du folgende Tipps beachten:

Technische Voraussetzungen schaffen : Damit die Traffic, Leads und Kaufabschlüsse zweifelsfrei deinen Affiliates zugeordnet werden können, musst du die technischen Grundlagen legen. Dazu gehört das Erzeugen eindeutiger Tracking-IDs für die Affiliates, z. B. durch einen Linkgenerator. Außerdem sorgst du für maximale Transparenz und Seriosität mit einer Plattform, auf der Vereinbarungen, Provisionen und Auszahlungen eingesehen werden können.

: Damit die Traffic, Leads und Kaufabschlüsse zweifelsfrei deinen Affiliates zugeordnet werden können, musst du die technischen Grundlagen legen. Dazu gehört das Erzeugen eindeutiger Tracking-IDs für die Affiliates, z. B. durch einen Linkgenerator. Außerdem sorgst du für maximale Transparenz und Seriosität mit einer Plattform, auf der Vereinbarungen, Provisionen und Auszahlungen eingesehen werden können. Die richtigen Partner auswählen : Suche deine Affiliates sorgsam aus, denn davon hängt der Erfolg deines Marketings ab. Die Affiliates repräsentieren deine Marke nach außen und müssen deshalb zu deinem Unternehmen und dessen Image passen.

: Suche deine Affiliates sorgsam aus, denn davon hängt der Erfolg deines Marketings ab. Die Affiliates repräsentieren deine Marke nach außen und müssen deshalb zu deinem Unternehmen und dessen Image passen. Regeln aufstellen: Die Plattformen deines Affiliates müssen frei von illegalen Inhalten sein. Überdies sollte der Partner kein Suchmaschinenmarketing im direkten Suchmaschinenumfeld betreiben. Das könnte sonst deine eigenen SEO-Bemühungen gefährden.